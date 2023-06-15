«Укрась прощальное утро цветами обещания» — я не плачу, просто красота в глаз попала

Макия — девушка из народа бессмертных золотоволосых йольфов. Они живут спокойно и уединённо, ткут полотна, в которые вплетают историю своего народа, и не ввязываются в мирские дела. Король соседнего королевства, мечтающий заполучить бессмертных наследников, нападает на йольфов и захватывает в плен их принцессу. Юной по меркам йольфов девушке Макии удаётся сбежать. В лесу она находит осиротевшего младенца, которому даёт имя Эриал. Девушка становится малышу приёмной матерью, что непростая задача как для человека, так и для йольфа.

Sayonara no asa ni yakusoku no hana o kazaro Жанр: эпическая фэнтези-драма

Режиссёр: Мари Окада

Сэйю: Манака Ивами, Мию Ирино, Ёко Хикаса, Хироаки Хирата, Ёсимаса Хосоя

Премьерный показ: 24 февраля 2018 (мировая премьера), 19 апреля 2018 (Россия)

26 октября 2018 (цифровой релиз), 15 июня 2023 (ре-релиз в России)

Продолжительность: 115 минут

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Аниме-фильм «Укрась прощальное утро цветами обещания» впервые прогремел в кинотеатрах ещё в 2018 году. За режиссуру отвечала Мари Окада, которая была известной ещё до своего полнометражного дебюта. Она уже много лет работает над сценариями к аниме — возможно, вы слышали, например, о Kokoro ga Sakebitagatterunda («Сердце хочет кричать») или Toradora! («Тигр и дракон»). Благодаря накопленному опыту она отважилась написать и снять собственный фильм. «Укрась прощальное утро цветами обещания» — не адаптация, не сиквел, а самостоятельная авторская история.

Мир Макии, главной героини, — это мир умирающей магии. В нём всё меньше места для возвышенных бессмертных йольфов и костяных драконов-ренатов, захваченных в рабство правителями местного королевства. Знать пытается запереть чудеса под замок, чтобы использовать их для своей власти, но в оковах они томятся и чахнут. Такая завязка, как и сам жанр эпического фэнтези, интуитивно подразумевает появление Избранного или Избранной, которые в финале окончательно переменят ход вещей и всех спасут. Забудьте о подобных клише, в этом случае ожидания вас обманывают. Весь монументальный лор фильма — не более чем фон, на котором разворачивается максимально жизненный и простой сюжет.

Дом Макии был разрушен, ей пришлось бежать. Перед нами одинокое и хрупкое создание, совсем не приспособленное к жизни, пусть жизнь эта и вечная. В момент отчаяния героиня и находит человеческого младенца — ещё более беспомощного и беззащитного. Макии, которая выглядит и ведёт себя как пятнадцатилетняя девочка, приходится в одночасье повзрослеть, чтобы взять на себя ответственность не только за собственную жизнь, но и за жизнь приёмного сына Эриала. В этом ей помогает добродушное семейство людей, которые предоставляют ей кров и заботу.

«Укрась прощальное утро цветами обещания» — не кино о победе над злым королём, а история о преодолении трудностей материнства. Режиссёр наглядно показывает, каково быть матерью-одиночкой, да ещё и совершенно не готовой к своей роли. Это во многом автобиографический сюжет — Окаду растила мать, которой было очень тяжело справляться. Сложную историю собственного детства она превратила в более оптимистичный, хоть и печальный рассказ о девочке-йольфе. Макия отдала приёмному сыну душу и сердце, вложила в него все силы, чтобы воспитать достойным человеком.

Романтики в фильме почти нет. Подросший Эриал не влюбится в собственную приёмную мать, а она не найдёт себе сказочного принца — по крайней мере, нам этого не покажут. Оно и к лучшему, потому что даже такому опытному сценаристу. как Окада, было бы не под силу совладать с этим сложным сочетанием тем.

В какой-то момент Макии и Эриалу приходится покинуть новый дом и начать путешествие по стране. Мальчик растёт, а его мама всё больше начинает походить на сестру, поначалу старшую, а затем и младшую. Не зря йольфов называют Племенем расставаний — им нельзя привязываться к смертным людям. Трандуил из Лихолесья говорил, что «сто лет — лишь мгновение в жизни эльфа», и хотя йольфы не совсем эльфы, отношения с вечностью у них схожие.

Смотреть, как твои любимые старятся и умирают, может быть невероятно тяжёлым испытанием. И его приходится переживать не только бессмертным существам из фэнтези-историй, но и многим из нас. Поэтому фильм и вышел таким человечным и близким зрителю, причём независимо от возраста, пола и родного языка. Все когда-то были детьми, все когда-то кого-то теряли.

Визуально фильм прекрасен. Над обликом персонажей работал игровой дизайнер Акихико Ёсида, который приложил руку к сериям Final Fantasy и NieR: Automata. У него не совсем типичный, зато хорошо узнаваемый подход к созданию образов героев, что только идёт фильму на пользу.

В «Укрась прощальное утро», как и во многих других аниме, используется сочетание 2D- и 3D-графики. Кое-где это почти незаметно, но, например, анимация драконов-ренатов выглядит неуклюже и выбивается из общей красоты. Зато пасторальные пейзажи, неземные йольфы, мирная жизнь крестьян и дворцовая роскошь выглядят просто замечательно. Не все режиссёрские аниме-дебюты могут похвастаться такой приятной и качественной картинкой. Местные пейзажи хочется ставить на обои рабочего стола, и хотя это не дотошные синкаевские облака (Синкай, кстати, ленту очень хвалил), но здесь точно есть где отдохнуть глазу.

Фильм ощущается не как проба пера начинающего автора, а как уверенная заявка на настоящую и будущую аниме-классику. Не подкачала и музыка мэтра Кэндзи Каваи, прекрасная, проникновенная и печальная.

Конечно, в этой огромной бочке с мёдом и цветочными лепестками нашлось место и ложке дёгтя. Темп повествования неспешный и размеренный, и, хотя в фильме есть несколько боевых сцен (в том числе грандиозная осада города в финале), привычного для фэнтези закрученного сюжета с эпическими конфликтами здесь нет. Это по большей части срез быта одной маленькой семьи: пусть события фильма и охватывают много лет, их плотность не так уж и высока. Некоторых зрителей может отпугнуть такая неспешность, некоторых она заставит заскучать, а то и прервать просмотр на середине. Учитывая, что хронометраж здесь более чем солидный.

В своих фильмах Окада привыкла выворачивать душу наизнанку — как перед самой собой, так и перед зрителями. Именно поэтому «Укрась прощальное утро» плотно наполнено событиями повышенной драматичности. Герои часто плачут в кадре и говорят о своих чувствах (что похвально, эмоциям нужно давать ход). Если даже поначалу им не удастся вас разжалобить, в финальной сцене шансов остаться невозмутимым сухарём у вас будет крайне мало. Такие повествовательные приёмы не всем по душе — некоторые зрители презрительно называют подобные фильмы «слезодавилками» и предпочитают их избегать. Тем более что здесь практически нет юмора — всё печально, серьёзно, и даже в мирных и, казалось бы, весёлых сценах ощущается привкус горечи.

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«Укрась прощальное утро цветами обещания» уже хорошо знакомо преданным поклонникам аниме. Мари Окада — талантливый сценарист и постановщик, что ощущается почти в каждом кадре этого торжественного, серьёзного, но в то же время тёплого и светлого фильма. В отличие от других именитых мастеров аниме, которые отчаянно пытаются сохранить и уберечь осколки прошлого, она понимает, что время идёт, смерть неизбежна, а любимых нужно уметь отпускать. Потому что, как сказал один из персонажей фильма, в разлуках бывает не только горе.