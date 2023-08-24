«Асока», эпизоды 1-2: первые впечатления от сериала по «Звёздным войнам»

Асока Тано, бывшая ученица Энакина Скайуокера, путешествует по галактике в поисках следов гранд-адмирала Трауна — опытного, хитроумного и влиятельного имперского стратега. Считалось, что он погиб несколько лет назад в битве при Лотале, но на деле он исчез вместе с молодым джедаем Эзрой Бриджером. Асока полагает, что все эти годы Траун вынашивает планы по возвращению. Поиски приводят Асоку сперва к помощнице Трауна, а затем к звёздной карте, которая указывает путь в другую галактику. Вот только карту перехватывают противники, и чтобы с ними расправиться, Асоке предстоит обратиться за помощью к старым друзьям — команде корабля «Призрак». Именно вместе с ними она когда-то стояла у истоков повстанческого движения.

Какая Асока? Кто такая Асока Тано? Как ученица Вейдера стала любимой героиней «Звёздных войн» Как героиня «Войн клонов» победила ненависть фанатов и стала их любимицей и почему именно она воплощает суть философии «Звёздных войн».

«Асока» была одним из самых ожидаемых сериалов по «Звёздным войнам» и уступала разве что «Оби-Вану Кеноби» (ведь там возвращался сам Юэн Макгрегор!). И если «Кеноби» поклонники ждали, чтобы ещё разок увидеть любимых персонажей и полюбоваться новой дуэлью на световых мечах, то с «Асокой» ситуация совсем иная.

В 2018-м подошёл к концу мультсериал «Повстанцы» Дэйва Филона — идейное продолжение другого его анимационного проекта, «Войн клонов». И хотя мультсериалы охватывали разные эпохи, их связывали общие темы, некоторые персонажи, отдельные сюжетные линии и, конечно, авторский почерк. Вот только в финале «Повстанцев» Филони оставил многих героев в подвешенном состоянии, а отдельные истории и вовсе оборвал на полуслове. Почему Асока разыскивает Эзру и Трауна? Потому что их обоих во время решающего сражения утянули в Неизведанные регионы космические киты пёрргилы.

Разумеется, такие сюжетные повороты породили множество вопросов, включая «Что с ними случилось и когда уже будет продолжение?!». Все эти годы Филони в ответ лишь загадочно поправлял шляпу и давал понять, что история команды «Призрака» и заодно их подруги Асоки ещё не завершена.

Описанный выше эпизод — лишь маленький отрывок в истории персонажей нового сериала. Многие обозреватели шоу сходятся, что «Асока», пожалуй, самый требовательный к зрителю проект из «Звёздных войн» (некоторые издания пишут список рекомендованных серий для понимания происходящего). Шоу можно смотреть и тем, кто не особо в курсе про Эзру, Геру, Сабин и Трауна, но оно явно рассчитывает на фанатское узнавание. Вот момент, в котором Сабин рассматривает мандалорскую броню. Вот кадр на Лотале с той самой башней и дорогой. Вот реплики, в которых вспоминаются старые приключения.

Как жители Лотала воздвигают памятник отряду «Призрака», так и Дэйв Филони в каком-то смысле цементирует новый канон нового канона «Звёздных войн». При всей любви поклонников, его анимационные проекты по важности и заметности всегда были в тени полнометражных фильмов (и это при том, что «Войны клонов» создавались с личным участием Лукаса и на основе его идей). Теперь Lucasfilm и Филони заявляют: да, дорогие фанаты, время, вложенное в просмотр мультсериалов, окупает себя с лихвой! Появления того же Трауна ожидали со времён «Изгоя-один» — некоторые полагали, что он выступит в фильме главным антагонистом. Увы, гранд-адмирал добрался до живого воплощения только сейчас.

В отличие от небольших эпизодов «Мандалорца», в своём сериале Филони будто чувствует себя увереннее — и это здорово передаётся в кадре. Обе серии укладываются суммарно в полтора часа, в которых персонажи неторопливо вспоминают старых знакомых и осматривают места, где давно не были. Для новичков это идеальная возможность познакомиться с новыми героями и понять, за что их полюбили в анимации. Переход из одного медиума в другой ощущается плавно: Розарио Доусон в роли Асоки смотрится как родная, Мэри Элизабет Уинстед идёт зелёный окрас и серьёзность Геры, а из Наташи Лю Бордиццо вышла идеальная мандалорка-бунтарка Сабин Рен, которая так и не смогла оправиться от травм и полноценно повзрослеть.

При неспешном темпе язык не повернётся сказать, что «Асока» затянутая или скучная. Планеты и декорации постоянно сменяют друг друга, за разговором старых приятелей или нравоучениями дроида (Хьюянга из мультсериала снова озвучил блистательный Дэвид Теннант!) следует сцена погони или напряжённой дуэли на световых мечах. Шутка ли, на два эпизода — три подобных схватки!

Не сбылось и опасение о том, что ансамблю персонажей будет попросту тесно: нужно показать и Асоку, и команду «Призрака», и второстепенных героев, и Трауна, и его приспешников… Кстати, триумвират его помощников получился как минимум оригинальным. Не возникает желания поскорее проскочить сцены с ними, чтобы уже увидеть гранд-адмирала. Та же Морган Элсбет (в исполнении Дайаны Ли Иносанто) интересна не только своим происхождением, которое подтверждается в первой же серии, но и влиянием в индустриальных и бюрократических кругах. А бывший джедай Бэйлан Сколл (последняя роль Рэя Стивенсона), ставший наёмником и охотником за головами, близок по духу к какому-нибудь графу Дуку. По крайней мере, уверенности, практичности и эдакой аристократичности ему не занимать — хотя эти качества обычно и не характерны для адептов Тёмной стороны.

Если «Андор» был политическим триллером, а «Мандалорец» — приключением с «монстрами недели», то «Асоку» можно назвать, пожалуй, самым мистическим сериалом по «Звёздным войнам». И у слова «мистика» Филони вовсю использует оба значения. С одной стороны, он применяет все приёмы, чтобы закрутить интригу и привнести атмосферу таинственности. Мы наблюдаем и типичную комнату с загадками, будто позаимствованную из Jedi Fallen Order; и погоню сторон за макгаффином, указывающим путь в Неизведанные регионы; и сцену расследования с сопоставлением улик. С другой стороны, в сериале масса разных адептов Силы, которые не ограничиваются делением «светлый джедай — тёмный ситх». Нам напоминают, что Сила течёт во всех, и это только выбор каждого, замечать её или нет.

Филони можно упрекнуть за некоторые огрехи сценария (пожалуйста, давайте перестанем делать вид, что после ударов световым мечом можно запросто выжить!), но главная претензия всё же на концептуальном уровне. Шоураннер уже давно выработал свой стиль и свою мифологию, у него есть масса персонажей, чьи истории он желает рассказать, — и масса зрителей по всему миру, которая с большим удовольствием следит за этими историями и ждёт их продолжения. Но по сути Филони остаётся слишком прилежным учеником Джорджа Лукаса. Там, где Лукас не стеснялся экспериментов, смены стиля и тем (за приквелы он получил просто ушат критики), Филони чересчур уходит в подражание. Некоторые сцены «Асоки» настолько бесстыдно копируют отдельные сцены из фильмов, что это похоже не на дружеское подмигивание зрителям, а на нервный тик.

В умении воспроизвести ДНК тех самых «Звёздных войн» у Филони почти нет равных — и во многом у него это действительно получается чертовски здорово! В Сети уже сейчас можно встретить комментарии «это те самые “Звёздные войны”, которые я хотел», и это совершенно прекрасно.

Но этот путь во многом напоминает историю ставших невероятно популярными в 1990-е книг Тимоти Зана «Наследник Империи» из Расширенной вселенной. Когда-то Зан рассказал историю Люка, Леи и Хана Соло после событий VI эпизода — и для неё же он придумал синекожего гранд-адмирала. И рассказал эту историю так, что поклонники «Звёздных войн» спустя много лет оценивают трилогию как эталонное продолжение саги — чего не скажешь про трилогию сиквелов. Пожалуй, самое занимательное, что усилиями Джона Фавро в «Мандалорце» и Дэйва Филони в «Асоке» нас ждёт, по всей видимости, своя версия «Наследника Империи»: с Трауном, молодым Люком, осколками Империи, технологией клонирования и прочим подражанием.

«Иронично», — наверняка бы заметил Палпатин.