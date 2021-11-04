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    #анонс #дайджест #что посмотреть

    Новые сериалы ноября 2021: «Колесо Времени», «Ковбой Бибоп», «Аркейн» и «Соколиный Глаз»

    4 ноября 2021
    04.11.2021
    6186
    8 минут на чтение
    #анонс #дайджест #что посмотреть
    Новые сериалы ноября 2021: «Колесо Времени», «Ковбой Бибоп», «Аркейн» и «Соколиный Глаз» 2

    Все самые интересные новинки сериалов каналы и стриминги припасли на ноябрь. Тут и впрямь проекты на любой вкус и цвет: приключенческая фантастика, корейские шоу, супергеройские истории и даже короткометражка от Aardman. А ещё — очень ожидаемая экранизация «Колеса Времени».

    В этой подборке — только новые сериалы.

    Соколиный Глаз

    Hawkeye

    Новые сериалы ноября 2021: «Колесо Времени», «Ковбой Бибоп», «Аркейн» и «Соколиный Глаз» 3

    Когда и где? С 24 ноября на Disney+ (в России — неизвестно).

    Что? Уличная супергероика.

    О чём? О попытках Клинта Бартона — он же Соколиный Глаз — спокойно провести время с семьёй в канун Рождества. Война с Таносом, потеря близких (а потом и их возвращение), смерть друзей — всё это выбило стрелка из колеи, и теперь он не хочет ни во что ввязываться. Ага, как же! Клинт узнаёт, что на улицах города появился некий мститель в маске, который явно вдохновлён его вендеттой в образе Ронина. Пытаясь во всём разобраться, Бартон выходит на след преступников и неожиданно находит себе ученицу-последовательницу. 

    Трейлер

    Чего ждём? Приземлённой супергероики. Чего-то вроде «Сорвиголовы», но не такого яростного и жестокого. Наоборот, с праздничным настроением и запахом сладостей. А ещё ждём, что на экранах наконец появится Кейт Бишоп, ученица Бартона, вокруг которой закручивался сюжет комикса Мэтта Фрэкшена «Хоукай». Этот комикс во многом и лёг в основу сериала, вплоть до копирования некоторых сцен. Кроме того, мы увидим Елену Белову, новую Чёрную Вдову, в исполнении Флоренс Пью.

    Сравнение с «Сорвиголовой» вдвойне оправданно — поговаривают, что Marvel Studios хочет вернуть некоторых персонажей и актёров из сериалов Marvel/Netflix. То тут, то там появляются намёки на возвращение Винсента Д’Онофрио в роли Уилсона Фиска, он же злодей Кингпин. Верны ли слухи, увидим уже совсем скоро.

    И, конечно, ждём мюзикл «Роджерс» про Капитана Америку — эта постановка мелькала в трейлере «Соколиного Глаза»!

    Ковбой Бибоп

    Cowboy Bebop

    Новые сериалы ноября 2021: «Колесо Времени», «Ковбой Бибоп», «Аркейн» и «Соколиный Глаз» 1

    Когда и где? С 19 ноября на Netflix (в России — там же).

    Что? Космический вестерн, адаптация аниме-сериала.

    О чём? О приключениях разношёрстной группы охотников за головами, которые гоняются за преступниками по всей Солнечной системе. Земля — а на дворе 2071 год — постепенно отживает своё, поэтому человечество расселяется по другим планетам, станциям и колониям. Поначалу Спайк, Джет, Фэй и Эд не шибко-то дружат, но после головокружительных и опасных приключений, философских разговоров и долгих совместных полётов друг к другу притираются.

    Трейлер

    Чего ждём? Непонятно! Сперва сериал ничем особо не интриговал — ну вы знаете эти мемы про Netflix adaptation. Однако новые трейлеры и видео внушают надежду: они чертовски стильные, в первую очередь благодаря монтажу и джазовой музыке (джаз всё делает лучше, согласитесь). Да, боевые сцены немного деревянные, а от задников веет пластмассой низкобюджетных павильонов… Но если сериал будет выглядеть хоть отчасти так же классно, как в трейлерах, это уже заявка на успех. В худшем случае всегда можно пересмотреть классику. 

    Спайка сыграл Джон Чо, Джета Блэка — Мустафа Шакир, а Фэй Валентайн — Даниэлла Пинеда. В японском дубляже своих персонажей озвучили сэйю оригинала. За сценарий отвечает Хавьер Грилло-Марсуа, известный по сериалу «Тёмный кристалл: Эпоха сопротивления». Шоураннер — Андре Немец («Миссия Невыполнима: Протокол Фантом», «Черепашки-ниндзя»). Создателя аниме Синъитиро Ватанабэ пригласили консультантом. Музыку написала знаменитая Ёко Канно. 

    Колесо времени

    The Wheel of Time

    Новые сериалы ноября 2021: «Колесо Времени», «Ковбой Бибоп», «Аркейн» и «Соколиный Глаз» 5

    Когда и где? С 19 ноября на Amazon Prime Video (в России — там же).

    Что? Эпическое фэнтези, экранизация романов Роберта Джордана.

    О чём? О простом путешествии, которое вскоре превращается в масштабную битву добра и зла. Волшебница Морейн Дамодред из могущественного ордена Айз Седай двадцать лет назад узнала, что на свет родился ребёнок, которому суждено изменить мир. Когда-то давно последнему Дракону удалось сковать почти божественную сущность, прозванную Тёмным. Но  Дракон исчерпал силы и лишь двадцать лет назад переродился в мире — в теле этого самого избранного. 

    За прошедшие годы Тёмный вновь поднял голову, его слуги расползлись по миру. Морейн уверена, что искать Возрождённого Дракона следует в небольшой деревеньке Двуречье, но на деревню уже напали слуги Тёмного. Морейн удаётся найти трёх выживших юношей — Ранда, Перрина и Мэта, которых она собирается доставить в безопасное место.

    Трейлер

    Чего ждём? Попытки усидеть на нескольких стульях. С одной стороны, от сериала ждут соответствия книжному первоисточнику. Видели, как поклонники «Ведьмака» взъелись на сериал (что, правда, не помешало ему стать страшно популярным)? С другой, как минимум в первых томах Джордан повторяет штампы эпического фэнтези, заложенные ещё при Толкине, и точное следование оригиналу приведёт к вторичности и предсказуемости. Судя по информации со съёмок, команда немного перетасовала первоисточник. Как именно? Увидим в сериале!

    Первые промоматериалы не внушали доверия, но постепенно ситуация исправилась. Трейлеры стали более внятными и эффектными, а создатели мудро поступили, акцентировав внимание на звезде Розамунд Пайк, играющей Морейн. Шоураннер сериала — Рейф Джадкинс («Агенты „Щ.И.Т.“»), сценаристы — Дэйв Хилл («Игра престолов»), Аманда Кейт Шуман («Чёрный список»), Майк и Пол Кларксоны («Тёмные начала», «Поток»), Жюстин Юэль Гилмер ( «Сотня») и Селин Сонг, театральный драматург. Команду консультирует писатель Брендон Сандерсон, который закончил последние три книги цикла.

     

    Аркейн: League of Legends

    Arcane

    Новые сериалы ноября 2021: «Колесо Времени», «Ковбой Бибоп», «Аркейн» и «Соколиный Глаз» 4

    Когда и где? С 7 ноября на Netflix (в России — там же).

    Что? Плутовское героическое фэнтези, адаптация видеоигры.

    О чём? О становлении двух легендарных героинь: импульсивного миротворца Вай и безрассудной преступницы Джинкс. Их история разворачивается на фоне конфликта двух городов — утопического Пилтовера и жестокого подземного Зауна. Противостояние разгорается с новой силой, когда учёные открывают хекстек, материал, объединяющий технологию и волшебство.

    Трейлер

    Чего ждём? Чего-то очень крутого и стильного! «Аркейн» совсем не похож на привычные аниме-сериалы Netflix (которые зачастую неплохи, но уж больно напоминают друг друга). Секрет в том, что сериал рисует Fortiche Production, дочерняя студия самой Riot, занимающаяся роликами для игры. Художники и аниматоры сочетают элементы 3D и 2D. 

    Рунтерре — удивительному технофэнтезийному миру League of Legends — давно было тесно в рамках MOBA-игры, и потому его стали развивать в других проектах. Выходили даже материалы для D&D! Теперь величественный Пилтовер и криминальный Заун покажут во всей красе. Фанаты могут рассчитывать на появление старых знакомых, в том числе изобретателя-защитника Джейса и шерифа-миротворца Кейтлин.

    У сериала необычный формат выхода — 7 ноября покажут первые три эпизода (они будут посвящены детству Вай и Джинкс). Дальше каждую неделю будет выходить ещё по три серии. Всего их будет девять, и каждая трилогия образует свою завершённую арку. 

     

    Доктор Брейн

    Dr. Brain

    Новые сериалы ноября 2021: «Колесо Времени», «Ковбой Бибоп», «Аркейн» и «Соколиный Глаз» 6

    Когда и где? С 4 ноября на Apple TV+ (в России — там же).

    Что? Психологический триллер, экранизация корейского веб-комикса.

    О чём? О блестящем исследователе, изучающем возможности человеческого мозга. Однажды он попадает в страшную трагедию, которая позже напрочь стирается из его памяти — как и то, что случилось с его семьёй. Теперь учёный при помощи специальной технологии пытается выяснить, что тогда произошло и куда пропали его родные. И проводит для этого сеансы «нейросинхронизации» с мёртвыми.

    Трейлер

    Чего ждём? Жуткой и пронзительной истории о психических болезнях, потере близких и попытках переступить границу этики в науке. Ещё «Доктор Брейн» может заинтересовать поклонников корейского кино: сериал написал и поставил Ким Джи Ун («Я видел дьявола», «Горечь и сладость»), а главную роль сыграл звезда «Паразитов» Ли Сон Гюн. Это первый корейский оригинальный сериал для Apple TV+. Хитом вроде «Игры в кальмара» он вряд ли станет, но освежить библиотеку сервиса вполне способен.

    Бегущий по лезвию: Чёрный лотос

    Blade Runner: Black Lotus

    Новые сериалы ноября 2021: «Колесо Времени», «Ковбой Бибоп», «Аркейн» и «Соколиный Глаз»

    Когда и где? С 13 ноября на Adult Swim и Crunchyroll (в России — там же).

    Что? Киберпанк-аниме, спин-офф «Бегущего по лезвию».

    О чём? О потерявшей память девушке Элль, которая приходит в себя в 2023 году. Она обращается за помощью к Бегущему по лезвию Мистеру Джею, и тот помогает ей вспомнить прошлое. Ключом к разгадке тайны оказывается заблокированное устройство с неизвестными данными. Очень скоро Элль выясняет, что по её следу идёт опасный преступный синдикат, как-то связанный с её прошлым. 

    Трейлер

    Чего ждём? Чего-то в духе «Алиты». Аниме-сериал расширяет мифологию «Бегущего по лезвию» и показывает события после короткометражного фильма «Блэкаут». В нём репликанты устроили масштабный электромагнитный взрыв в одном из дата-центров, что позволило скрыть следы отдельных репликантов. И заодно вызвало катастрофические последствия во всём мире. 

    Постановкой «Чёрного лотоса» занимаются Синдзи Арамаки («Яблочное зёрнышко», «Космический пират Харлок») и Кендзи Камияма («Призрак в доспехах: Синдром одиночки»). А Синъитиро Ватанабэ, снявший «Ковбоя Бибопа» и «Аниматрицу» (и  короткометражку «Блэкаут», кстати, тоже), выступает креативным продюсером.

    Хит-Манки

    Marvel’s Hit-Monkey

    Новые сериалы ноября 2021: «Колесо Времени», «Ковбой Бибоп», «Аркейн» и «Соколиный Глаз» 8

    Когда и где? 17 ноября на Hulu (в России — неизвестно).

    Что? Взрослый мультсериал-боевик, адаптация комиксов Marvel. 

    О чём? О японском макаке-киллере, который сильно отличается от своих сородичей. Он профессиональный убийца. Он перенял своё искусство у призрака американского киллера и теперь сам выполняет важные поручения. Ведь на свете ещё столько злодеев и мерзавцев, с которыми надо разобраться! Но есть небольшая неприятность: призрак от макака так и не отвязался. 

    Трейлер

    Чего ждём? Смелого, но нишевого проекта по комиксам Marvel. «Хит-Манки» — это ошмётки некогда амбициозной анимационной телевселенной Marvel для Hulu. Marvel TV планировала четыре сериала с прицелом на потенциальный кроссовер, но до релиза дожили только стоп-моушен про МОДОКа и «Хит-Манки». 

    Над мультсериалом работают сценаристы и продюсеры Джош Гордон и Уилл Спек. Роли озвучили Джейсон Судейкис, Джордж Таки, Оливия Манн.

    Зов ада

    Hellbound

    Новые сериалы ноября 2021: «Колесо Времени», «Ковбой Бибоп», «Аркейн» и «Соколиный Глаз» 7

    Когда и где? 19 ноября на Netflix (в России — там же).

    Что? Религиозный триллер-боевик, экранизация корейского веб-комикса.

    О чём? О кошмаре наяву, с которым столкнулось человечество. Некоторые люди неожиданно начинают получать жуткие послания о смерти от сверхъестественных созданий. В назначенный срок за этими людьми приходят адские чудища, которые выносят жестокие приговоры и забирают жертв в преисподнюю. Многие люди считают, что появление монстров — божья кара за грехи. 

    Трейлер

    Чего ждём? Хита на уровне «Игры в кальмара»! Шутки в сторону — у сериала есть всё, чтобы завоевать бешеную популярность: символизм, моральные дилеммы, социальный конфликт и, конечно, мемные сцены. Первоисточник был у себя на родине страшно популярен, а за его адаптацию взялся Ён Сан Хо, снявший хоррор «Поезд в Пусан». 

    А ещё

    «Робин» — короткометражный мюзикл-мультфильм от знаменитой студии Aardman («Барашек Шон», «Побег из курятника»). В центре событий — жизнерадостная птичка-малиновка, выросшая в семье мышей. Под Рождество она загадывает самое заветное желание: летать! Ждём очень трогательную праздничную историю. Выходит 24 ноября на Netflix. 

    Space Titans: Musk, Bezos, Branson — документальный фильм для Discovery+, рассказывающий о космической гонке самых богатых людей на Земле. В фильм войдёт эксклюзивное интервью с Илоном Маском. Над документалкой, среди прочих, работал журналист The Washington Post Кристиан Дэвенпорт, занимающийся космическими исследованиями. Премьера 4 ноября. 

    «Собаки в космосе» — приключенческий мультсериал про, как ни странно, собак в космосе! Люди превратили Землю в свалку и отправили генетически улучшенных собак искать подходящее местечко для переселения. Инопланетяне, другие миры, путешествия и, конечно, море опасностей — с 18 ноября на Netflix.

    «Суперзлодеи» — аниме-сериал по комиксу Марка Миллара про команду ворюг с суперсилами. После недавнего ограбления их предаёт главный криминальный авторитет в городе (тоже обладатель сверхспособностей), и ребята жаждут с ним разобраться. Что может пойти не так? Узнаем 25 ноября на Netflix.

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    Редактор
    Главный по новостям, кликбейтам и опечаткам. Люблю фантастику во всех проявлениях, но больше прочего — в настольных ролевых играх вроде D&D.

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