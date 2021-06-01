 «МОДОК»: новый сериал Marvel про суперзлодея-неудачника для бумеров

Трепещите, жалкие людишки! МОДОК (то есть Мобильный Организм Для Организации Катастроф) был рождён, чтобы сокрушить старый мир и возвести на его руинах прекрасную высокотехнологичную утопию. И он обязательно добьётся своей цели. Вот только сперва МОДОКу надо спасти от банкротства собственную компанию. И помириться с дочерью-подростком. И помочь сыну с подготовкой к бар-мицве. И удержать жену от развода. И сразиться с самым ужасным противником в истории — собственными несбывшимися надеждами…

M.O.D.O.K. Жанр: супергеройская комедия для взрослых

Шоураннеры: Джордан Блум и Пэттон Освальт

Роли озвучивают: Пэттон Освальт, Бен Шварц, Нэйтан Филлион, Алан Тьюдик, Джон Хэмм, Вупи Голдберг

Продолжительность: 10 эпизодов по 23 минуты

Премьерный показ: 21 мая 2021, Hulu / Star

Похоже на: «Харли Квинн» • «Робоцып» • «Арчер»

МОДОК, пожалуй, один из главных неудачников мира Marvel. С одной стороны, он слишком силён и умён, чтобы уйти в тень. Уже почти 55 лет злодей, придуманный Стэном Ли и Джеком Кирби, портит жизнь Мстителям, Фантастической четверке и организации «Щ.И.Т.». К тому же МОДОК регулярно появляется в мультсериалах и видеоиграх: например, он был центральным антагонистом недавней Marvel’s Avengers.

С другой стороны, МОДОК не только гениален, но и… совершенно нелеп. Гигантская голова, беспрестанно орущая и дрыгающая маленькими конечностями, которые торчат из громоздкого летающего кресла, — ну как к такому относиться всерьёз? Пока более элегантные злодеи вроде Локи и Магнето дефилировали по большим экранам, МОДОК был обречён прозябать на обочине.

Все попытки персонажа добраться до широкого зрителя терпели крах. Дебют МОДОКа в киновселенной Marvel должен был состояться в четвёртом сезоне «Агентов Щ.И.Т.», но студия неожиданно перебросила злодея в другой сюжет — подростковую комедию «Новые воины». Однако этот сериал закрылся, даже не дойдя до эфира. Тогда Marvel Television ввела МОДОКа (и ещё четырёх комичных антигероев) в состав «Нарушителей», новой мультвселенной с рейтингом «18+». И что же дальше? Всего через полгода Marvel Studios поглотила ТВ-подразделение компании и отменила большую часть её наработок, включая «Нарушителей».

Каким-то чудом «МОДОК» уцелел, но всё равно оказался в крайне невыгодном положении. Кровищей, матерком и высмеиванием комиксовых клише сейчас никого не удивить: всего за пару лет «Харли Квинн», «Пацаны» и «Неуязвимый» прочно оккупировали поляну взрослой супергероики. И вдруг это почтенное общество расталкивает локтями маленький злобный мужик с квадратной головой и огромной коробкой лазаньи. Дядя, вам кого?

«МОДОКа» действительно можно охарактеризовать как «„Харли Квинн“ для мужчин за сорок». Великовозрастные гики запутались в новой реальности и валят все свои фрустрации на «повесточку»? Ну так вот вам комедия про героя, который сопротивляется переменам и собственному возрасту. «Сильные женские персонажи» не затмевают сияния токсичной маскулинности протагониста, а единственный эпизодический гей появляется здесь настолько бегло, что выглядит чужеродным. Большинство шуток, от бизнесменов-хипстеров до орущих козлов, — прямиком из конца 2000-х.

Из тех же благодатных времен пришла и творческая команда «МОДОКа». Шоураннер Джордан Блум и немалая часть сценаристов — ветераны «Американского папаши», а анимацию взяли на себя мастера-кукольники из Stoopid Buddy Stoodios, создатели великого и ужасного «Робоцыпа». Их подход заведомо старомоден, местами даже очаровательно несовершенен: на крупных планах персонажей то и дело мелькают следы клея и случайные волоски. Но как иначе рассказать историю суперзлодея, чья слава давно отгремела?

Блум и его соавтор, стэндап-комик Пэттон Освальт (он также озвучил МОДОКа), находят своего персонажа на стыке двух жанров. Первый сюжет — офисная комедия: чтобы избежать банкротства, МОДОК продаёт злодейскую корпорацию AIM предприимчивому стартаперу и уже скоро ужасается результатам. Комнату пыток перепрофилируют в детскую, рабочие сессии теперь прерывает обязательная пятиминутка релакса, а производство оружия свернули ради передовой «умной колонки»; правда, та всё равно по привычке убивает всех вокруг. К тому же новое начальство постоянно понижает героя в должности — к вящей радости безумной учёной Моники, уставшей от безалаберности своего летающего коллеги.

А параллельно разворачивается ситком про дисфункциональную семью на грани развода. МОДОКа раздражают карьерные успехи жены-инфлюенсера, эмоциональная закрытость дочери и хаотичная энергия сына. И всех четверых бесит домашний робот Супер-Адаптоид, который не желает всю жизнь служить тостером. Как водится, абсолютное большинство семейных проблем можно решить, просто поговорив друг с другом (и перезагрузив Супер-Адаптоида), — но МОДОК так поглощён своим эго, что искреннего проявления чувств от него ожидать не приходится. Гораздо проще построить машину времени и отправить жену на концерт Third Eye Blind.

В поисках утраченного равновесия МОДОК проходит через все обязательные этапы кризиса среднего возраста. Депрессия в грошовом мотеле, турне по местам героической (то есть злодейской) молодости, радикальная смена имиджа, пьяная драка с Железным человеком и трезвая драка с новым возлюбленным жены — мускулистым красавцем Чудо-человеком в озвучке Нейтана Филлиона. Кстати, это отсылка в квадрате: Филлион не только играл аналогичного героя в «Музыкальном блоге Доктора Ужасного», но и появился в камео самого Чудо-человека во вторых «Стражах Галактики»!

Сценаристы вообще не упускают случая блеснуть эрудицией. В отличие от той же «Харли Квинн», под завязку набитой звёздами DC, «МОДОК» любовно сдувает пыль с самых забытых, самых нелепых персонажей Marvel. По ходу сюжета протагонист уходит в загул с компанией злодеев-изгоев, которые оказываются на удивление яркими ребятами. Душка Броненосец сражается за внимание жены с ужасным Мандрилом (и его огромным, болтающимся между ног членом), а рокер на пенсии Ангар-крикун в минуты эмоционального возбуждения срывается на смешной музыкальный вопль. В комиксах злодея Плавильщика бесцеремонно убивали, потому что он надоел авторам, — сериал же наделяет его трогательной мини-историей, которая становится катализатором эволюции МОДОКа.

А эволюция действительно есть, как бы герой ей ни сопротивлялся. «МОДОК» уходит от знакомого по «Робоцыпу» формата скетч-шоу и рассказывает одну последовательную историю, пусть и разбитую на законченные серии-сюжеты. Единожды заявленные злодеи остаются до конца сезона, фоновые персонажи регулярно возвращаются, а те, кому не повезло умереть (убивают здесь часто и кроваво), умирают навсегда. Ну, или воскресают в следующей серии: «Ха-ха, это был мой робот-двойник!»

По ходу отдельных эпизодов авторы неплохо балансируют между серьёзным и смешным, но вот с общей структурой у «МОДОКа» проблемы. В первых сериях слишком активно напирают на отношения героев и ожидают, что зритель будет с ходу сопереживать тем, с кем толком ещё не успел познакомиться. Эмоциональная кульминация почему-то наступает задолго до финала. Обрывается на запятой интригующая сюжетная линия «разумной корпорации Хексус» — малоизвестного Marvel-злодея, придуманного блестящим безумцем Грантом Моррисоном («Роковой патруль»). Концовка и вовсе отнимает у МОДОКа инициативу, чтобы создать неожиданно мрачную завязку для второго сезона.

Вот только будет ли он? Пока сказать сложно. Тот факт, что глава Marvel Studios Кевин Файги позволил «МОДОКу» дойти до эфира, — хороший сигнал. К тому же международным релизом сериала занимается Star, новое «взрослое» подразделение сервиса Disney+, и в ближайшие год-два оно наверняка будет активно расширять своё портфолио. Там же, кстати, запланирован выход «Хит-Манки», второго уцелевшего мультсериала из линейки «Нарушителей», главным героем которого станет обезьянка с душой наёмного убийцы.