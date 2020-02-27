Первый сезон суперзлодейского ситкома «Харли Квинн» для стримингового сервиса DC Universe закончился 22 февраля. Но знаменитая злодейка вернётся уже 3 апреля. А пока подведём итоги того, что мы успели увидеть. Сериал заметно выделяется на фоне другой анимации DC: это смелый злодейский ситком, который строится вокруг попыток Харли Квинн утвердить свою независимость от Джокера. На протяжении всего сезона девушка пытается доказать, что она достойна быть частью Легиона смерти — элитной организации суперзлодеев.

Жанр: суперзлодейский ситком

Первоисточник: комиксы DC про Харли Квинн (особенно периода The New 52 и далее)

Продюсеры: Джастин Халперн, Патрик Шумакер, Кейли Куоко и другие

Роли озвучивают: Кейли Куоко, Лекси Белл, Алан Тьюдик, Рон Фанчес, Тони Хейл

Премьерный показ: ноябрь 2019 — февраль 2020, DC Universe

Продолжительность: 13 серий по 23 минуты

Похоже на: «Хищные птицы» (2020) • «Отряд самоубийц» (2016) • Batman and Harley Quinn (2017)

На примере Харли создатели говорят о важности выхода из абьюзивных отношений. Попасть в такие отношения может любой, а выбраться из них нелегко — гораздо проще опустить руки и полностью раствориться в партнёре. Эта линия из сольного комикса о Квинн отлично передана в мультсериале — со всеми ошибками, которые девушка совершила, пытаясь стать самостоятельной.

В этом сериал выигрышнее недавней картины с Марго Робби. «Хищные птицы», стартовавшие через два месяца после его премьеры, развивают те же идеи — но на фоне мультсериала смотрятся вторичными. Благодаря хронометражу в сериале лучше раскрыты последствия расставания, переживания Харли и её попытки завоевать статус крутой суперзлодейки. Ну и ещё здесь есть Джокер!

Мультсериал удивляет высоким рейтингом — и делает всё, чтобы его оправдать. Например, по сравнению с другими анимационными проектами по DC здесь очень много мата, — хотя его количество на эпизод всё равно ограничено, так что при озвучке актёры буквально соревновались за каждое нецензурное слово. Ещё в сериале огромное количество крови и расчленёнки, причём зачастую совершенно не оправданных, — словно он снят ребёнком, который решил, что для того, чтобы стать взрослым и крутым, нужно много ругаться и всех убивать.

Мы видим долгие попытки Харли привлечь к себе внимание, создание банды (с колоритными и смешными интерпретациями комиксных персонажей), конфликт с лучшей подругой, Ядовитым Плющом, и попытки Бэтмена вернуть злодейку в лечебницу Аркхэм к другим преступникам. Злодейский мир Готэма выглядит ярким — но лишь на первый взгляд. Редкие появления супергероев не дают ощущения, что они действительно защищают город, страну и планету. Лига справедливости и в особенности Бэтмен получились фоновыми персонажами.

Задумайтесь: что делает героя героем? Момент победы над злодеем, триумф в глазах простых граждан. А что делает злодея злодеем? Не бесконечные преступления, а противостояние с героем, которого обожают миллионы. Когда люди видят, что злодей достаточно смел, чтобы бросить вызов герою, они начинают его бояться и уважать.

Но мультсериал концентрируется именно на преступлениях. В нём есть ровно один эпизод, где Квинн понимает, что ей нужен герой, с которым она будет сражаться. И эту важнейшую линию сводят к простой шутке. Ведь перед нами в первую очередь ситком.

«Харли Квинн» идёт не по пути супергеройской анимации, как проекты телевселенной Batman: The Animated Series, а по пути классического ситкома. В основе этого сериала — классическая история о принятии себя. Харли убивает людей, грабит, берёт в заложники, взрывает частную собственность, но в душе она хороший человек: она не предаёт друзей и готова прийти на помощь по первому зову. И её банда больше напоминает семью. Девушка заботится о соратниках и действительно паршиво себя чувствует, когда предаёт их доверие. Кто бы мог подумать, что именно об этом будет рассказывать рисованный сериал про Харли Квинн!

Что до анимации, она получилась спорной. Кислотно-яркие цвета подкупают, но стоит приглядеться, и становится видна её бедность. Создатели умеренно абстрагировались от лишних деталей — такого же принципа Warner Bros. Animation придерживается и в полнометражной анимации. Наглядный пример — Batman by Gaslight, где практически нет фонов, акцент сделан только на передних планах.

Но есть у сериала и безусловное достоинство — озвучка. Харли в исполнении Кейли Куоко получилась просто замечательной. Уступает она лишь Джокеру Алана Тьюдика — наконец-то у Марка Хэмилла появился в этом образе анимационный конкурент. Смотреть мультсериал стоит как минимум ради совместных сцен Харли и Джокера. О готэмском клоуне-принце много рассказать не выйдет без спойлеров, но, поверьте, его образ получился нетипичным, а за его развитием следить интереснее, чем за развитием главной героини. Её эволюция тормозится на моменте расставания с Джокером, после чего Квинн снова и снова наступает на одни и те же грабли. Даже появление банды и вмешательство лучшей подруги не меняют Харли. Ей всё время нужно кому-то доказывать свою самостоятельность, хотя все вокруг твердят об обратном.