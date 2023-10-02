Какие фильмы выйдут в России в октябре 2023? Смешарики против Емели

Хэллоуин в российском прокате отметится прежде всего семейной сказкой «По щучьему велению» про Емелю. Разумеется, не обойдётся без подборки ужастиков и мистики со всего света, а ещё сюда можно записать хоррор-комедию про доктора Джекилла (вот такое переосмысление классики). Ну а самым леденящим душу проектом станет «остросоциальная» фантастика от Сарика Андреасяна.

По щучьему велению

Когда? 26 октября.

Что? Семейное фэнтези по мотивам русских сказок.

О чём? Жил-был на Руси деревенский увалень Емеля, во всём привыкший полагаться на других. И однажды попадает ему в руки чудесная помощница — говорящая щука, готовая исполнить три его желания. Запросы у Емели серьёзные: хочет жениться на царской дочке! Вот только для этого парню придётся всё-таки встать с печи, одолеть заморского соперника и выдержать сумасбродные испытания царя. А заодно понять, что жениться лучше по любви, а не по волшебству.

Что известно? Мало-помалу сказки покоряют отечественный прокат. На грандиозный триумф диснеевской трилогии «Последний богатырь» петербургская студия СТВ ответила «Коньком-Горбунком» — и тоже собрала тёплые отзывы зрителей и внушительные 1,2 миллиарда рублей в прокате. Пора закреплять успех! Правда, на этот раз в основу фильма легла не одна только «По щучьему велению», но целое попурри из славянских сказок. Емеле предстоит и сразиться с Кощеем Бессмертным, и добыть скатерть-самобранку, и задружиться с Котом Баюном в озвучке Сергея Бурунова.

На очередной «сказочный блокбастер» почти в полном составе бросили команду «Конька-Горбунка», от оператора и художников до студии визуальных эффектов CGF. Правда, постановщик сменился. Режиссёром «По щучьему велению» стал опытный жанровый мастеровой Александр Войтинский, который когда-то работал с Тимуром Бекмамбетовым над «Ёлками» и «Чёрной молнией», а затем прославился трогательной семейной комедией «Призрак».

Похоже, в СТВ результатами работы остались довольны. Войтинский с коллегами уже принялись за съёмки следующей масштабной сказки — «Огниво» по мотивам рассказа Андерсена.

Смешарики снимают кино

Когда? 12 октября.

Что? Анимационная антология, часть популярной семейной франшизы.

О чём? Жители Ромашковой долины вознамерились создать блокбастер мечты. Но, поскольку у каждого из них свои представления о прекрасном, решено снимать несколько фильмов сразу. Благодаря магии кино и силе воображения, Крош, Ёжик, Нюша и их друзья переносятся то в эпическое фэнтези, то в шпионский боевик, то в немую комедию, а то и вовсе в далёкую-далёкую галактику, где дроиды схватили звёздную принцессу…

Что известно? Феномен «Смешариков» трудно переоценить. Простые, но неглупые приключения шарообразных зверят стали одним из главных успехов российской анимации. Детей очаровал колоритный дизайн персонажей и отличное чувство юмора, взрослых — неожиданная глубина сюжетов и отсылки к классике мирового кино. После затянувшегося перерыва по ходу 2010-х франшиза с успехом вернулась на экраны (как российские, так и мировые) и сейчас насчитывает свыше 300 эпизодов.

Жаль только, «Смешарикам» никак не удаётся покорить большое кино: три полнометражных компьютерных мультфильма, по сути, провалились в прокате. Так что в новой части, приуроченной к двадцатилетнему юбилею франшизы, авторы решили вернуться к истокам. В кадре — старый-добрый двухмерный рисунок, а сюжет состоит из четырёх почти не связанных друг с другом новелл, каждая из которых охватывает свой жанр.

Доктор Джекилл

Doctor Jekyll

Когда? 26 октября.

Что? Готическая хоррор-комедия по повести Р. Л. Стивенсона.

О чём? Отмотав срок и едва не лишившись любимой дочери, неудачник Роб намерен во что бы то ни стало вернуться в приличное общество. В поисках работы он приезжает в роскошное поместье доктора Нины Джекилл — миллиардерши и гения фармацевтики. Роб быстро привязывается к новой хозяйке, однако та хранит немало секретов и строит зловещие планы на нового ассистента…

Что известно? В середине XX века британская студия Hammer была королевой ужасов. Недорогие, но стильные и кровавые «хаммер-хорроры» произвели целое поколение культовых звёзд, вроде Питера Кушинга и Кристофера Ли. Увы, к концу 1970-х студия пришла в упадок… однако настоящие кошмары бессмертны. Последние 15 лет Hammer пытается вернуться в игру и переосмысливает своё наследие на новый лад.

Действие классической повести Стивенсона авторы перенесли в наши дни, внутренний конфликт дополнили социальным (герой и страшится Джекилл, и завидует ее богатству), а на главную роль пригласили икону кэмп-комедии Эдди Иззард. Первые зрители приняли фильм благосклонно, отметив отличный баланс между саспенсом и юмором, изящную операторскую работу и обаяние персонажей. В общем, получился достойный наследник традиций Hammer.

Вася не в себе

Когда? 12 октября.

Что? Остросоциальная эксцентрическая комедия от Сарика Андреасяна.

О чём? Строительный магнат Василий Кузин — лицемер и подонок, чей успех куплен притворством и пустыми обещаниями. Сильнее других он презирает своих работников-гастарбайтеров, которые по полгода ждут от него зарплаты. Неожиданно Вася попадает в аварию и таинственным образом переносится в тело мигранта из Центральной Азии. Чтобы вернуться к привычной жизни, герой должен познать цену дружбы и честного труда.

Что известно? Так получилось, что сегодня Сарик Андреасян — не просто режиссёр трэшовых комедий, но один из самых плодовитых продюсеров России. Он ежегодно выпускает под дюжину проектов по наиболее актуальным темам, от коронавируса и экономических санкций до абьюза и расизма. Насколько основательно он подходит к этим темам, можно судить по главному художественному решению «Вася не в себе»: после перевоплощения главного героя по-прежнему играет Павел Прилучный, но уже в нелепом «азиатском» гриме. Так что никаких откровений и душеспасительных выводов ждать не стоит — один голый хайп.

А ещё: недорогие, но интересные хорроры!

«Кошмары лунного сада» (Moon Garden) — тёмное фэнтези про впавшую в кому девочку, чья душа блуждает по опасному потустороннему миру. Искусный сюрреалистический стиль фильма живо вызывает в памяти «Лабиринт Фавна», а также более абстрактные жуткие сказки Дэвида Линча и Яна Шванкмайера. Критики пришли в восторг от рукотворных спецэффектов и изобретательного дизайна монстров, хотя и отмечают излишнюю предсказуемость сюжета.

С 12 октября в кинотеатрах РФ.

«Байки на Хэллоуин» (Satanic Hispanics) — хоррор-антология с латиноамериканским колоритом. Большинство из участвующих в проекте режиссёров известны, как правило, по телесериалам и бюджетным боевикам; однако, есть здесь и новая страшилка от создателя «Ведьмы из Блэр» Эдуардо Санчеса. Фильм снискал в целом благосклонные отзывы прессы и даже рекомендацию от самого Гильермо дель Торо.

С 19 октября в кинотеатрах РФ.

«Игра ведьм» (Juego de brujas) — подростковая мистика из Аргентины. Очки виртуальной реальности переносят девушку Мару в увлекательную и страшную игру, где три мистических проводника обучают её искусству ведьмовства. Однако, чем дальше, тем труднее героине различать фантазии и действительность. Первые зрители отмечают стильную операторскую работу, местами удачные спецэффекты и яркий финал, но в то же время ругают фильм за неубедительные диалоги и неприятных героев.

С 26 октября в кинотеатрах РФ.