«Поезд в Пусан 2: Полуостров». Форсаж живых мертвецов

Беспощадная зомби-эпидемия поглотила Южную Корею. Полуостров изолирован от остального мира, а местные жители оставлены на растерзание мертвецам. Те немногие, кто успел эвакуироваться в близлежащие страны, оказались в гетто и берутся за любую, даже самую чёрную работу. Гонконгский мафиози собирает отряд из отчаянных иммигрантов: им предстоит вернуться в опустошённый портовый город Инчхон и добыть там грузовик, нагруженный деньгами. Чем обернётся эта самоубийственная миссия?

반도 / Bando Режиссёр: Ён Сан-хо

В ролях: Кан Дон-вон, Ли Джон-хён, Ли Рэ, Ким Мин-джэ, Ким До-юн

Возрастной рейтинг: 18+

Премьера: 20 августа

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Культура Южной Кореи сейчас в авангарде моды. Всего за 10–15 лет мир захлестнули дорамы и манхва, сердца миллионов поклонников бьются в ритме кей-попа. А корейское кино, некогда бывшее уделом фестивальной публики, неожиданно пробилось в мейнстрим и (беспрецедентный случай!) покорило премию «Оскар».

Свою лепту в этот процесс внёс и «Поезд в Пусан» — стремительный и неглупый триллер про нашествие живых мертвецов на Корею. Дебютный кинофильм мультипликатора Ён Сан-хо стал одним из международных кассовых хитов 2016 года. На волне успеха режиссёр вскоре выпустил анимационный приквел «Станция Сеул», а теперь, четыре года спустя, пришло время продолжения франшизы.

Впрочем, франшиза эта необычная. Каждая её часть — самостоятельная и законченная история. Место действия, состав персонажей и даже жанр постоянно меняются. «Поезд» следовал канонам фильма-катастрофы: случайные попутчики разного возраста и происхождения пытались преодолеть свои различия, чтобы выжить. «Станция» была неторопливой и печальной драмой про бездомных, которые первыми приняли на себя удар эпидемии. И, наконец, «Полуостров» — лихой постапокалиптический боевик, где в центре событий оказываются бывшие военные.

С новым жанром пришёл и неожиданный размах. Пролог словно хочет напомнить зрителям былые правила (вирус вспыхивает в тесных коридорах корабля), а затем фильм выбрасывает нас в совершенно иную реальность. Мир «Полуострова» — опустевшие ночные шоссе, погасшие окна домов и ржавые портовые краны, которые в лунном свете напоминают скелеты гигантских зверей.

И если раньше героям нужно было беспокоиться о десятке-другом мертвецов, то на этот раз по улицам несётся целая черная волна из когтей, зубов и конечностей — уже не монстры, а скорее природная стихия. Выжившие не борются с ней, а учатся её направлять и использовать в своих интересах. На этом построены экшен-сцены, часто весьма изобретательные. Один особенно яркий эпизод Ён Сан-хо снимает долгим планом: «запирает» зрителей на арене, где участникам жестокой игры приходится уклоняться от зомби, пока таймер не закончит отсчёт. Каждая секунда захватывает дух!

К сожалению, у эпичности «Полуострова» есть и обратная сторона. Размах постановки просто не по силам бюджету в 16 миллионов долларов. Например, большинство ночных сцен явно снимали при дневном освещении, а затем меняли время суток на цветокоррекции. Возросшая зомби-массовка выглядит откровенно компьютерной. То же и с грузовиками в большой финальной погоне — сцена равняется на «Дорогу ярости», но, увы, лишена её убедительных трюков и «осязаемых» машин.

К чести Ён Сан-хо, он признаёт мультяшность своего фильма и делает её частью общего, слегка безумного стиля. Законы физики «Полуостров» нарушает на зависть циклу «Форсаж», иногда для пущего задора включая бодрую гитарную музыку. А изображение часто уходит в абстракцию: драматичные силуэты, выхватываемые всполохами света из окружающей тьмы. Возможно, по примеру «Станции Сеул» новую часть франшизы тоже стоило сделать анимационной?

Нехватка бюджета влияет и на сценарий. За рамками экшен-сцен режиссёру то и дело приходится загонять действие в интерьеры. Добрая треть истории разворачивается всего в двух закрытых локациях! Оригинальному «Поезду» камерность не мешала: у персонажей всегда была цель, и препятствия на пути к ней были чётко обозначены. Саспенс рождался из ожидания того, как именно выжившим удастся их преодолеть. В «Полуострове» же герои регулярно берут паузу и выясняют отношения, вслепую нащупывая свой следующий шаг.

И всё бы ничего, будь персонажи хоть сколько-нибудь интересными. Состав «Поезда» едва ли мог похвастать глубиной характеров, но каждый типаж там был ярким и запоминающимся. Новая группа выживших (вне зависимости от пола) сплошь состоит из крепких длинноволосых бойцов разной степени утомлённости. Выделяется разве что трагикомичный капитан в исполнении Ку Гё-хвана — начальник брошенной военной части, презираемый своими подчинёнными и гасящий депрессию дорогим алкоголем. В первой же сцене он готовится застрелиться, но по ходу фильма неожиданно обнаруживает в себе яростное желание любой ценой остаться в живых.

Цена жизни — это вообще центральная тема всего «пусанского» цикла. Причём её трактовка меняется от главы к главе. «Станция Сеул» была настроена довольно пессимистично: мол, люди разучились заботиться друг о друге и потому заслуживают не спасения, а очищающей чумы. Однако в «Поезде» выживание нескольких избранных героев уже можно было «купить» чистосердечным самопожертвованием их близких.

На этом фоне «Полуостров» прямо-таки удивительно гуманистичен: спасать нужно всех и каждого! Даже тех, кто уже готов пожертвовать собой. Даже когда шансов на победу мало. Даже если выживание одного поставит под угрозу судьбу всей группы. Вернись и попытайся помочь — а карма тебе воздаст сторицей. Финальная мысль, что и в условиях апокалипсиса можно неплохо жить, если держаться друг друга и верить в лучшее, смотрится особенно актуально для коронавирусного 2020 года.

На контрасте сценарий пытается вести критику расчеловечивающих механизмов капитализма — и в этом, кстати, рифмуется не только со своими предшественниками, но и с другими заметными корейскими фильмами последних лет, от культового детектива «Пылающий» до всеми любимых «Паразитов». Грузовик с деньгами, за которым в начале фильма отправляются герои, наделён почти мистическими свойствами: это сказочное «проклятое сокровище», непонятно откуда взявшееся и гарантированно убивающее всех, кто рискнёт на него покуситься.

Впрочем, несмотря на этот эффектный образ и несколько остроумных деталей (жестокие игры на выживание проводятся в помещении торгового центра), свой политический пафос «Полуостров» не акцентирует и быстро топит в сентиментальности. И это во франшизе, где самым демоническим персонажем был злодейский толстосум, ради собственного спасения выпихивающий союзников прямо в лапы мертвецам! Видимо, не так-то просто искренне критиковать рынок, когда твой предыдущий фильм собрал почти 100 миллионов долларов.