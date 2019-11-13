В конце октября, прямо перед Хэллоуином, на YouTube вышел 30-минутный пилотный эпизод мультсериала «Отель Хазбин». Это проект художницы и аниматора Вивьен Медрано, над которым она работала несколько лет. Мюзикл с элементами чёрной комедии о демонах-фриках и доброй принцессе Ада покорил сердца поклонников, ожидавших премьеры всё это время. Пилот собрал свыше девяти миллионов просмотров, а социальные сети затопило фан-артом и обсуждением героев.

Казалось бы, какой смысл писать об эффектном и популярном, но всего лишь 30-минутном ролике? Всё дело в истории, которая за ним стоит. Рассказываем, с чего начался «Отель Хазбин», чего ждать дальше и почему его создательницу называют «Крисом Робертсом в юбке».

С чего всё началось

Знакомьтесь: Вивьен Медрано (Vivziepop), художница и аниматор. В 2014 году она закончила Школу изобразительных искусств Нью-Йорка, а двумя годами ранее запустила свой первый проект — веб-комикс «Зоофобия». Ознакомиться с ним можно на сайте оригинала и у переводчиков. История о девушке-невротике, которая в отчаянии соглашается на работу в фантастическом мире, быстро обрела поклонников. В ноябре 2016 года комикс ушёл в безвременный отпуск — Вивьен сосредоточилась на анимации и крупных проектах.

Самой известной работой художницы можно считать музыкальный клип с героиней «Зоофобии» ДжейДжей на песню Die Young в исполнении Kesha. Ролик собрал почти 50 миллионов просмотров.

Какое-то время Вивьен работала аниматором для детского веб-мультсериала Too Loud!. Параллельно в августе 2014-го художница открыла страницу на Patreon — сервисе, где поклонники могут финансово поддержать автора. Вскоре она покинула Too Loud! и начала развивать «Отель Хазбин». Художница переоформила Patreon, сделав создание «адского» мультсериала главной целью. Она регулярно выкладывала концепт-арты, короткие ролики и раскадровки, чтобы показать: работа идёт.

Многие идеи и образы у Вивьен уже были в голове — например, эффектного Радио Демона она придумала ещё во время учёбы. А к угловатому стилю она пришла при работе над «Зоофобией». В «Отеле» (кстати, первоначально мультсериал назывался «Люди, как мы») Вивьен отвечает за дизайн персонажей, раскадровку, режиссуру и анимацию.

Что получилось

Действие мультсериала разворачивается в переполненном грешниками Аду. Из-за перенаселения силы Небес раз в год спускаются к коллегам и устраивают чистку, уничтожая всех, кто попадётся им на глаза. У юной принцессы Чарли (да, её отец — Сатана) рождается гениальный план — открыть «Счастливый отель», где грешникам и демонам предлагается искупить свои грехи. За пристойное поведение их дела могут пересмотреть, а кого-то даже могут отправить в Рай — так, глядишь, и населения в Аду поубавится.

Единственная, кто верит в замысел Чарли, — её девушка Вэгги. Остальные обитатели Преисподней, включая ведущих на местном канале, смеются над идеей и самой принцессой. Даже первый постоялец, почти «исправившаяся» звезда гей-порно, срывается и бросается творить хаос. Но ситуация круто меняется, когда свои услуги Чарли предлагает Аластор, известный в Аду как Радио Демон, — могущественный и манерный трикстер, о котором ходят мрачные слухи. И, как нам показывают, небезосновательные.

В описании к ролику команда Вивьен предупреждает: это взрослый мультсериал, герои шутят на тему секса и страшно ругаются. Всё так и есть, шутки про геев и производные от слова fuck вставляют едва ли не каждую пару минут. Впрочем, чувствительным зрителям пилот вряд ли стоит рекомендовать, и дело не в мате, а в специфической анимации.

За что критикуют

Ещё после выхода первых роликов зрители стали подмечать, что «Хазбин» смотрится чересчур вычурно и аляповато. Из-за чрезмерной детализации персонажей и фонов те и другие попросту сливаются. Из-за высокого темпа и резких смен кадров трудно разглядеть подробности — например, микрофон Радио Демона или чулок Вэгги. Герои чудо как прорисованы, но глаз паникует и не знает, за что зацепиться.

В пилоте ситуация не изменилась — всё так же нет контраста между персонажами и фоном, всё такая же стремительная анимация. Кое-кто из зрителей даже отмечал, что после просмотра у них заболела голова.

Заигрывание со взрослыми темами многим кажется топорным: мат и шутки о сексе почти всегда выглядят неуместно — словно подростковую историю решили немного «подперчить». Ещё один упрёк — в тривиальности архетипов. Подобные образы не просто уже встречались, а успели набить оскомину. Добрая наивная принцесса, которая пытается всем помочь? Привет, Стар Баттерфляй! Невероятно сильный трикстер, который из скуки и любопытства соглашается помогать девочке? Дискорд из My Little Pony, мы тебя узнали!

Но главная претензия к Вивьен — «Где деньги, Лебовски?». Да, анимация — баснословно дорогая штука, а на отрисовку требуются месяцы, если не годы. И всё же финансирование проекта вызывает вопросы. На январь 2018-го на «Патреоне» художницы было 316 подписчиков, которые суммарно перечисляли около 3700 долларов в месяц. Ныне Вивьен и её команду поддерживают свыше 2600 человек, которые платят… неизвестно сколько — художница предпочла скрыть сумму.

Добавьте к этому продажи тематических футболок, пинов, скетчбуков, начавшиеся как минимум за год до выхода пилота (в ноябре 2018-го на канале Вивьен даже появился ролик о начале распродажи). Самые отъявленные хейтеры назвали художницу ещё одним Крисом Робертсом — это разработчик космического симулятора-долгостроя Star Citizen. Якобы её команда только и занимается тем, чтобы собирает деньги с подписчиков, а результат не стоил вложений.

Что дальше

Часть претензий из соцсетей — к анимации и к персонажам — разбиваются о простой факт. «Проект мечты» одной художницы не только нашёл свою аудиторию, но и превзошёл по качеству анимации схожие пилотные эпизоды. Сравните c неспешным и простеньким (относительно «Отеля Хазбин», конечно!) восьмиминутным эпизодом «Крайнего космоса». Кстати, он собрал 2,5 миллиона просмотров — у «Отеля» уже почти вчетверо больше. Пилот «Бесконечного поезда» (тоже, кстати, восемь минут) за всё время набрал почти пять миллионов просмотров. И выглядит он беднее творения Вивьен.

Авторы что «Бесконечного поезда», что «Крайнего космоса» заинтересовали инвесторов и каналы именно так — при помощи увлекательного пилота. Команда «Отеля» рассчитывает, что и на их проект обратят внимание, тем более сейчас, в эру стриминга. Яркая анимация, ЛГБТ-персонажи, авторский замысел — чем не проект для Netflix?

Примечательно, что два месяца назад авторы «Отеля Хазбин» анонсировали… спин-офф! Короткометражку Helluva Boss команда обещает выпустить до конца 2019 года. В центре окажутся новые персонажи: Мокси, Блиц, Милли/Луна и Столас. В основном мультфильме они даже не упоминаются. Для этого видео команда собирается пригласить известных актёров озвучания. Как авторы собираются всё успеть, пока не очень ясно.

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«Отель Хазбин» — противоречивый мультсериал. С одной стороны — забавная анимация с запоминающимися персонажами, милыми песенками и неизбитым сеттингом. С другой, он напоминает огромный кусок сладкой ваты — от такого количества фансервиса можно и помереть.

Шумиха вокруг «Отеля Хазбин» и история его создания интереснее самого сериала. Можно сказать, выход пилота — лишь очередная серия реалити-шоу о команде, создающей проект мечты. Ну а мы, запасаясь попкорном (ещё не стало слишком сладко?), продолжим наблюдать. Дальше должно быть ещё интереснее!