«Космический рубеж»: мультсериал, который не стоит пропускать

Неудачник-разгильдяй Гэри Гудспид по глупости взорвал почти сотню кораблей космического флота. За это горе-пилота приговорили к пяти годам заключения на тюремном корабле «Галактика-Один». Срок уже подходит к концу, когда Гэри вдруг сталкивается с необычайно милым зелёным существом и берёт его под опеку. Увы, за этим созданием уже охотится могущественный Лорд Коммандер, готовый расправиться с каждым, кто встанет у него на пути.

Final Space Жанр: комедийная космоопера

Шоураннеры: Олан Роджерс, Дэвид Сакс

Роли озвучили: Олан Роджерс, Тика Самптер, Том Кенни, Дэвид Теннант

Премьерный показ: февраль 2018, TBS

Продолжительность: 10 серий по 21 минуте

Похоже на: «Рик и Морти», «Футурама», Стражи галактики», финал игры Mass Effect 2

Идеальная рецензия на «Космический рубеж» должна выглядеть как-то так: «Скорее бегите смотреть этот чумовой мультсериал! Там экшен, приключения, путешествия во времени, котик-убийца, кровища, драма и Дэвид Теннант озвучивает главного злодея!» Надеемся, звучит убедительно, ведь «Космический рубеж» — тот случай, когда после просмотра хочется всему миру рассказать, насколько хорош мультсериал.

История его создания — иллюстрация к поговорке «из грязи в князи». Инди-аниматор Олан Роджерс много лет вынашивал идею мультсериала, рисуя в свободное время концепт-арты и анимированные ролики. В 2015 году его старания заметил комик Конан О’Брайен. Он отвёл Роджерса в штаб Warner Bros., убедил руководство дать мультсериалу «зелёный свет», профинансировал съёмки десяти эпизодов и позвал на должность шоураннера опытного мультипликатора Дэвида Сакса («Симпсоны», «Обычный мультик»).

В 2016 году наYouTube-канале Роджерса вышел 10-минутный пилот, который дал кое-какое представление о том, что нас ждёт в мультсериале. А сейчас мы наконец увидели итоговую версию.

«Космический рубеж» напоминает не только мультсериалы «новой волны» вроде «Рика и Морти» и «Время приключений», но и «Автостопом по галактике», «Стражей галактики» и, конечно, бессмертную «Футураму». Главный герой Гэри — невезучий раздолбай, который составил бы отличную компанию Питеру Квиллу, Артуру Денту и Фраю: его феноменальная способность попадать в неприятности служит фундаментом всего сюжета. Но в глубине души Гэри добрый и самоотверженный парень, ради своей команды готовый на всё.

На «Галактике-Один» по ходу приключений собирается очень разношерстная компания. Антропоморфный кот Авокато — вооружённый до зубов охотник за головами, разыскивающий своего сына. Агент Куин из Стражей Бесконечности — храбрая и смышлёная девушка, которая пытается раскрыть космический заговор. Гэри по уши влюблён в Куин и пять лет записывал для неё видеообращения, но их первая встреча проходит не совсем так, как мечтал горе-пилот.

Наконец, зелёный сгусток мимимишности Мункейк (так его назвал Гэри) — главный «макгаффин» мультсериала; именно за ним охотится зловещий Лорд Коммандер. Этот серокожий и уродливый тип в мантии сидит на троне, управляет флотом плохих ребят, владеет телекинезом и отдаёт команды скрипучим голосом… Верховный лидер Сноук, мы вас сразу узнали! Ради Лорда Коммандера шоу стоит посмотреть на английском — его блестяще озвучил Дэвид Теннант.

Все десять эпизодов связаны единым сюжетом — никаких филлеров и отступлений. По динамичности «Космический рубеж» не уступает лучшим сериям «Рика и Морти» и «Гравити Фолз» — драки, погони, взрывы, искромётные шутки и постоянно растущее напряжение.

Правда, темп повествования не везде ровный. Первые две-три серии можно упрекнуть в сумбурности: уж слишком быстро сдружились и спаслись главные герои. Но уже к четвёртому эпизоду «Космический рубеж» разгоняется так, что его хочется досмотреть залпом!

Рисунок и анимация выполнены на высшем уровне: картинка сочная и детализированная — в том числе и потому, что для космических фонов художники «оживили» настоящие фотографии NASA. Панорамные кадры с обломками кораблей можно рассматривать минут по пять, а в одном эпизоде аниматоры и вовсе оттянулись по полной: жуткие внутренности, фантасмагорические миры, поразительная мозаика переплетающихся образов… Спойлерить не будем, но намекнём, что нечто подобное мы видели в «Докторе Стрэндже».

Канал TBS позиционирует «Космический рубеж» как «взрослый» мультсериал — и не зря. Таких непристойностей, как в «Рике и Морти», тут почти нет, зато хватает насилия: Лорд Коммандер, например, обожает пускать кровь и отрывать конечности врагам. Показная жестокость подчёркивает драматизм отдельных сцен и помогает сбалансировать комедию и драму: шутки шутками, но друзья сталкиваются с действительно серьёзными и страшными проблемами. Даже беззаботный и вечно кривляющийся Гэри к концу сезона эволюционирует в отчаянного героя.

Финал «Космического рубежа» поражает масштабом, эмоциональным накалом и неожиданными поворотами. Надеемся, авторы удержат планку на столь же высоком уровне и дальше.

От максимального балла мультсериал отделяет лишь пара изъянов; они не портят впечатления от просмотра, но отметить их стоит. К уже упомянутой сумбурности добавим своеобразный юмор: в «Космическом рубеже» полно отличных шуток, но некоторые чересчур ниже пояса, а другие просто повторяются. Знаете этот неловкий момент, когда в компании кто-то рассказал шутку, но никто не посмеялся, и человек начинает рассказывать её заново?

Отдельного камушка в свой цветущий огород «Космический рубеж» заслуживает за 3D-вставки вроде той, что мы видим в открывающих титрах. И как они затесались в прекрасно анимированный 2D-мультсериал?

Похоже, перед нами новый феномен, который может встать в один ряд с «Гравити Фолз» и «Риком и Морти». Захватывающая космическая фантастика с яркими персонажами, грандиозным сюжетом, стильным рисунком и выверенным балансом драмы и юмора. В общем, «скорее бегите смотреть этот чумовой мультсериал!».

Продолжение и далее Отличные новости: в начале мая TBS продлил «Космический рубеж» на второй сезон! Олан Роджерс сообщил, что канал заказал уже 13 серий. Трудно представить, в каком направлении теперь он будет развивать сюжет, но финал первого сезона оставил кое-какие намёки. Если вы только планируете смотреть «Космический рубеж», начинайте сразу с основного мультсериала, а пилот 2016 года смотрите уже после. Во-первых, это флэшфорвард, который кое-что спойлерит. Во-вторых, дизайн отдельных персонажей совсем не похож. В-третьих, в нём разительно отличается предыстория Гэри.