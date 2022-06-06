Сериал «Доисторическая планета»: как у документалки про динозавров может быть увлекательный сюжет

«Доисторическая планета» от продюсеров Джона Фавро и Майка Гантона в компании с композитором Хансом Циммером, написавшим часть музыки для проекта, и биологом, диктором и автором Дэвидом Аттенборо вышла в конце мая. Но задумка проекта появилась намного раньше. Ещё в 2019-м на Apple заявили об амбициозной идее показать зрителям древний мир таким, каким его ешё никто не видел. И результат действительно отличается от «Парка юрского периода», любимых с детства «Прогулок с динозаврами» и прочих художественных и документальных работ про древних рептилий.

Prehistoric Planet Жанр: научно-популярная передача

Шоураннеры: Джон Фавро

Ведущий: Дэвид Аттенборо (Николай Дроздов в дубляже)

Премьера: 23 мая, Apple TV+

Продолжительность: 5 серий по 39-42 минуты

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Настоящие пернатые динозавры

Сериал состоит из пяти связанных между собой фильмов, каждый из который повествует о нелёгкой судьбе динозавров позднего мелового периода (каких-то 70–66 миллионов лет назад). И все пять фильмов поражают визуально. Они отлично сняты и срежиссированы. Джон Фавро заявил, что техническая составляющая проекта так отлично проработана, что «теперь мы можем воспроизвести и мех, и перья — столько всего стало доступным, что только воображение и наука устанавливают границы». Сказка стала былью. Поэтому на экране — не неповоротливые пластиковые грифоны, а животные, кажущиеся более реальными, чем ваш кот.

Но, несмотря на визуальное богатство, «Доисторическая планета» — это не только демонстрация крутых ящеров на фоне шикарных пейзажей (хотя и не без того). Это ещё и научный проект. Палеонтолог Стив Брусатт в интервью о проекте «Прогулки с Динозаврами 3D», где он также был консультантом, заметил, что каждую неделю учёные обнаруживают новый вид динозавров. Такие темпы открытий дают возможность проверять теории, которые раньше можно было считать только догадками. Все самые смелые предположения, получившие научное подтверждение на момент выхода «Доисторической планеты», вошли в сериал.

Нам показывают динозавров не такими, какими мы привыкли видеть их в популярных фильмах (беспёрые велоцирапторы в «Парке Юрского периода», например), а такими, какими они были согласно сегодняшним представлениям о них. Учёные уже знают о древних гигантах куда больше, чем когда-либо прежде, и следовательно, мы можем воссоздать их на экранах с потрясающей достоверностью. Для самых дотошных зрителей есть видео, в которых создатели объясняют, как смогли доказать плавательные навыки одних динозавров и потрясающую окраску других.

Помимо перьев динозавров и споров вокруг них (более 200 видов динозавров были пернатыми, однако и гладкие, и шерстяные ящерки встречались довольно часто), оставались также и загадки, решить которые удалось совсем недавно. Умел ли тираннозавр плавать? Охотились ли хищники стаями и почему? Зачем вообще были нужны крутые, но непрактичные короны некоторым птерозаврам?

И, конечно, вопрос, мучивший энтузиастов годами: что тираннозавр делал со своими маленькими, убогими и недоразвитыми ручонками? Спойлер: он танцевал.

Птеранодон-трансвестит и другие реальные истории

У «Доисторической планеты» есть одна поразительная черта, которая отличает лучшие документальные фильмы, — наличие переплетённых историй с захватывающими героями, за которыми интересно наблюдать. В «Доисторической планете» переплетаются истории самых разных персонажей — маленького трицератопса, хитрых хищников и летающих рептилий величиной с кукурузник. Птеранодон-самец, притворяющийся самкой, и карнотавр, несчастный в любви, получают больше развития, чем иные герои художественных сериалов. Что поразительно, все эти истории взяты палеонтологами из реальности.

Каждая из пяти частей посвящена одной экосистеме древней земли: береговые линии, пустыни, реки и озёра, мир льда и снега, леса. Разумеется, события перекликаются, и схожие динозавры появляются в знакомых ситуациях. Но, как это обычно и бывает в лихо закрученных сериалах, зрителя всегда ждёт интересный виток сюжета — подтверждённый последними исследованиями и подкреплённый красивейшей графикой.

Первый фильм — о морских берегах планеты — начинается с того, что тираннозавр рекс и его очаровательные отпрыски плывут по направлению к острову, где их ожидают еда и комфорт. Проблема в том, что под водой давно ошивается мозазавр, который быстро сжирает одного из детенышей гиганта. «Отец года» вздыхает, отряхивается и вылезает на берег. «Жизнь — это боль. Сыну не повезло. Есть ещё три». Впрочем, жизнь плавающего убийцы тоже не так легка, как может показаться на первый взгляд. Многие из его соплеменников не очень героически умирали в потасовках за солнечное место на рифе и пилинг от услужливых рыбок. Наш герой как раз поучаствует в такой драке. Но выживет. Судьба не всегда справедлива.

Свои истории, многие из которых отвечают на наши старые вопросы, рассказывают летающие ящеры. Крутые, но бесполезные короны некоторых птерозавров, оказывается, должны были привлекать самок. Но, как мы увидим, модные прикиды работали не всегда. Иногда такие «рога» приводили к абсолютно противоположному результату: дама уходила, а осадок печали оставался. А в случае с велоцирапторами перья помогали им осваивать чудеса паркура и ловить мелкую крылатую добычу с отвесных скал.

* * *

«Доисторическая планета» — отличный документальный сериал. Но одного этого от неё, пожалуй, ждать не стоит. Несмотря на несколько эффектных драк, страшных противостояний и борьбы за доминантное положение, во всех пяти фильмах жестока скорее природа, нежели динозавры. Древние ящеры — это не монстры, и никакого «Кинг-Конга против Годзиллы» вы здесь не увидите. Целующиеся тираннозавры и мастера командного набивания морд врагам, плезиозавры, просто выживают. И куда чаще находят общий язык и сотрудничают, чем друг друга молотят. Хотя и такое случается.

Главное, что создатели «Доисторической планеты» не только занялись просвещением, но и предложили подумать на тему того, стоит ли и дальше считать динозавров такими уж «непознаваемыми монстрами», как это принято в массовой культуре.