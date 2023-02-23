    Обзоры сериалов | Сериалы
    #Dungeons & Dragons #обзор сериала #фэнтези-сериал

    The Legend of Vox Machina, 2 сезон. В два раза больше подземелий и драконов!

    23 февраля 2023
    Avatar photo
    23.02.2023
    10702
    5 минут на чтение
    #Dungeons & Dragons #обзор сериала #фэнтези-сериал
    The Legend of Vox Machina, 2 сезон. В два раза больше подземелий и драконов! 6

    Команда авантюристов-неудачников Vox Machina смогла спасти город Вайтстоун от тирании семьи Брайрвудов. Наши искатели приключений возвращаются в родной Тал’Дорей героями, но тут же сталкиваются с новой и куда более серьёзной опасностью. Древние драконы вернулись на первичный материальный план и образовали «Конклав Хрома» — могущественный союз, способный подчинить себе весь мир.

    Теперь Vox Machina предстоит отыскать отголоски — древние артефакты, способные убить драконов, а заодно разобраться со своими тараканами, обзавестись новыми друзьями и устроить где-нибудь весёлую кровавую баню. В общем, обычный вторник в безумном фэнтези-мире Экзандрия.

    The Legend of Vox Machina, Season 2

    Жанр: приключенческое фэнтези, комедия
    Шоураннер: Крис Прайноски, команда Critical Role
    Роли озвучили: Мэттью Мерсер, Лиам О’Брайен, Лора Бэйли, Талесин Джаффе, Эшли Джонсон, Сэм Ригел, Мариша Рэй, Трэвис Уиллингхэм
    Премьера: 20 января 2023 года, Prime Video
    Продолжительность: 12 эпизодов по 25 минут
    Похоже на: «Стражи Галактики», «Неуязвимый», «Аватар: Легенда об Аанге», любая партия в настольные ролевые игры

    О команде Critical Role, её творчестве и самой сути The Legend of Vox Machina мы уже подробно рассказывали в этом материале. Если кратко, речь о группе друзей — профессиональных актёров озвучки. Они регулярно играют в Dungeons & Dragons и транслируют свои приключения в Сети.

    Critical Role любят за обаяние участников, тёплую семейную атмосферу за столом, качественный отыгрыш и простые, но проникновенные сюжеты. А ещё за то, что это голоса Маккри (Кэссиди) из Overwatch, Элли из The Last of Us, Иллидана из Warcraft, Рейн из Bloodrayne, Феникса Райта из Ace Attorney, Маргарет из Persona 4, Флеша из Injustice 2 и Тора из почти всех игр Marvel.

    Подробнее

    История Critical Role: от домашних игр до рекордов на Kickstarter и мультсериала 8

    История Critical Role: от домашних игр до рекордов на Kickstarter и мультсериала

     Лев Левин |  06.02.2022

    Что нужно знать перед просмотром нового мультсериала The Legend of Vox Machina

    The Legend of Vox Machina, 2 сезон. В два раза больше подземелий и драконов!

    Команда Critical Role в сборе. Вот вам и экранизация The Legend of Vox Machina с живыми актёрами!

    The Legend of Vox Machina — удачная попытка перенести ролевые приключения команды в формат мультсериала для взрослых: с кровью, расчленёнкой и бесконечным потоком скабрёзных шуточек (ведь в группе есть бард!). Первый сезон показал, как группа наёмников-неудачников Vox Machina (такое у них название) спасала город Вайтстоун от тирании тёмных сил, и с головой погрузил нас в отношения внутри команды, где находится место и дружбе, и влюблённости, и склокам по пустякам. Первые эпизоды выглядели как неумелая попытка привлечь к просмотру подростков (в основном благодаря обилию жестокости и туалетного юмора), но дальше сюжет развивался, глубже погружая нас в характеры персонажей и историю волшебного мира Экзандрия.

    Второй сезон с первых минут выкручивает масштабы и ставки на максимум. Весь первый эпизод мы видим, как рушится один из крупнейших городов, как люди горят в агонии, и как наши герои не могут с этим ничего поделать. А значит, у Vox Machina появился достойный враг, к которому прилагается достойное приключение, способное растянуться на несколько сезонов. Что ж. Пора наточить топор, прихватить волшебные стрелы, затянуть весёлую песню и отправиться в путешествие на поиски таинственного артефакта, который поможет победить негодяев.

    The Legend of Vox Machina, 2 сезон. В два раза больше подземелий и драконов! 1

    Драконы во втором сезоне получились поистине внушительными. От каждого их движения и каждой фразы веет опасностью

    Второй сезон не растерял духа кампании Critical Role и запала первого сезона. Это всё ещё задорное фэнтези-приключение кучки обаятельных идиотов, напоминающее «Стражей Галактики» в другом сеттинге. Герои продолжают забавно шутить, ужасно тупить, зрелищно сражаться и раскрываться с неожиданных сторон. Во втором сезоне каждый из членов команды получил минуту славы, начиная с милой и трагичной истории знакомства варвара Грога со жрицей Пайк и заканчивая попытками барда Скэнлана стать хорошим отцом.

    Благодаря этому мы сильнее проникаемся отрядом Vox Machina и сильнее переживаем, когда с героями случается что-то нехорошее. Второй сезон позволил этим недоделанным авантюристам стать ещё более живыми, а нам — относиться к ним как к своим друзьям. За то и другое стоит сказать спасибо просто великолепной актёрской игре ребят из Critical Role и тому, как они проживают своих персонажей.

    The Legend of Vox Machina, 2 сезон. В два раза больше подземелий и драконов! 2

    Без пошлых шуточек снова не обошлось. Но их меньше, чем в первом сезоне

    При этом из шоу всё ещё торчат уши (много ушей!) застольного D&D-приключения, что может как привлечь, так и отпугнуть потенциального зрителя. За каждой неудачей маячит тень критического провала на игральной кости d20, а за каждым «шокирующим» сюжетным поворотом или неожиданным спасением — желание Мастера удивить игроков и подыграть им там, где это удобно для хода истории. Это делает второй сезон The Legend of Vox Machina ближе любителям НРИ — но сильно портит его с точки зрения логики.

    Если описывать второй сезон одним словом, это будет слово «функциональный». Здесь всё слишком структурировано и «удобно», что мешает верить в происходящее. Героям нужно найти важный артефакт по основному квесту? Удивительным образом он окажется именно там, где один из героев встретится с призраками прошлого и сможет раскрыть фрагмент своей предыстории. Героям нужно отправиться в далёкие неизведанные земли? Очень удачно, что по дороге они обязательно встретят кого-то из членов семьи. Герои впервые берут в руки могущественный артефакт и не знают, что с ним делать? Как здорово, что он идеально подходит стилю боя одного из героев и сидит как влитой. И так абсолютно во всём — банально, предсказуемо, «рельсово». Всё это хорошо работает в ролевой партии в компании друзей, но не в формате сериала.

    The Legend of Vox Machina, 2 сезон. В два раза больше подземелий и драконов! 7

    С драмой в этом сезоне тоже не задалось. Мощные трагические эпизоды есть, но без последствий — отчего к будущим проблемам героев начинаешь относиться со скепсисом

    При этом второй сезон The Legend of Vox Machina станет настоящим праздником для фанатов Critical Role. Да, расхождений с первоисточником здесь ещё больше, чем в первом сезоне, зато все знаковые сюжетные сцены показаны так ярко и сочно, что хочется кричать в монитор от восторга. А потом сразу же отправиться на YouTube и посмотреть одно из сотни сравнений «Как было у Critical Role — Как показали в шоу». Авторы превратили внутряковый мем ребят с напеванием фразы Making My Way в полноценную кантри-песню, которую можно с удовольствием слушать даже вне сериала!

    The Legend of Vox Machina плохо работает в отрыве от своих D&D-корней и может не понравиться зрителю, который пришёл смотреть её как самостоятельный сериал. Она простая, банальная и местами ужасно нелогичная. Зато это отменный развлекательный сериал «под попкорн» — с шикарной анимацией, обаятельными главными героями, зрелищным насилием и изобретательным звуковым сопровождением. Весёлое и приятное приключение в компании друзей, где любые шероховатости сюжета с лихвой перекрываются самим фактом твоего участия в нём и полученными эмоциями. Как это и бывает за столом с настольными ролевыми играми.

    The Legend of Vox Machina, 2 сезон. В два раза больше подземелий и драконов! 4

    Лучшие моменты не те, где герои спасают мир и круто превозмогают, а те, где они просто общаются в дружеской атмосфере. Потому что дружба — это тоже приключение!

     

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Avatar photo

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Читайте также

    «Мандалорец», 2 сезон, 6 серия: возвращение, которого ждали столько лет
    «Мандалорец», 2 сезон, 6 серия: возвращение, которого ждали столько лет
    «Принц-дракон», 4 сезон: почему возвращение разочаровало?  4
    «Принц-дракон», 4 сезон: почему возвращение разочаровало? 
    «В ночь»: неожиданный хит Netflix в духе «Остаться в живых» 2
    «В ночь»: неожиданный хит Netflix в духе «Остаться в живых»

    Статьи

    Короткометражка: Trident. Небольшое приключение Кота в сапогах
    0
    9508
    Короткометражка: Trident. Небольшое приключение Кота в сапогах

    «Они должны снять мини-сериал!», — скандируют в комментариях.

    Читаем книжный сериал «Луна 84» Ислама Ханипаева — фантастическую антиутопию о лунной тюрьме
    0
    8571
    Читаем книжный сериал «Луна 84» Ислама Ханипаева — фантастическую антиутопию о лунной тюрьме

    В отрывке герой проходит через своего рода обряд перерождения, смысл которого — попрощаться с прежней жизнью.

    Обсуждаем Hogwarts Legacy в 68-м выпуске Фантастического подкаста
    0
    98151
    Обсуждаем Hogwarts Legacy в 68-м выпуске Фантастического подкаста

    Эльфы-людоеды, азбука подростковых фетишей и шляпа профессора Чесноук!

    «Вавилон-5» в России. Как фанаты спасли сериал и сняли «Вавилон-6» 25
    0
    106591
    «Вавилон-5» в России. Как фанаты спасли сериал и сняли «Вавилон-6»

    Как сериал пришёл в нашу страну в 1990-е на ТВ-6, как фанаты сами возили в Россию актёров и спасали сериал, когда его пытались убрать с российского ТВ.

    «Человек-муравей и Оса: Квантомания» — это не фильм, а демоверсия! 4
    0
    106930
    «Человек-муравей и Оса: Квантомания» — это не фильм, а демоверсия!

    Канг Завоеватель начинает свой поход, Человек-муравей спасает разумную слизь, а зрители стонут под грузом нескончаемой экспозиции.

    Екатерина Звонцова «Теория бесконечных обезьян». Любовь, смерть, творчество
    0
    113971
    Екатерина Звонцова «Теория бесконечных обезьян». Любовь, смерть, творчество

    Магический реализм в русских декорациях.

    Обзор Atomic Heart. Вместо сердца — ядерный мотор
    0
    161392
    Обзор Atomic Heart. Вместо сердца — ядерный мотор

    Осмысленная и беспощадная.

    Новостной спецвыпуск от 20 февраля в Фантастическом подкасте
    0
    305660
    Новостной спецвыпуск от 20 февраля в Фантастическом подкасте

    Из него вы узнаете, на какие игры стоит обратить внимание, как разворачивается рекламная кампания Atomic Heart, почему чуть не уволили Кевина Файги и что российские издатели будут делать с книгами, которые не получится опубликовать официально.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить