The Legend of Vox Machina, 2 сезон. В два раза больше подземелий и драконов!

Команда авантюристов-неудачников Vox Machina смогла спасти город Вайтстоун от тирании семьи Брайрвудов. Наши искатели приключений возвращаются в родной Тал’Дорей героями, но тут же сталкиваются с новой и куда более серьёзной опасностью. Древние драконы вернулись на первичный материальный план и образовали «Конклав Хрома» — могущественный союз, способный подчинить себе весь мир. Теперь Vox Machina предстоит отыскать отголоски — древние артефакты, способные убить драконов, а заодно разобраться со своими тараканами, обзавестись новыми друзьями и устроить где-нибудь весёлую кровавую баню. В общем, обычный вторник в безумном фэнтези-мире Экзандрия.

The Legend of Vox Machina, Season 2 Жанр: приключенческое фэнтези, комедия

Шоураннер: Крис Прайноски, команда Critical Role

Роли озвучили: Мэттью Мерсер, Лиам О’Брайен, Лора Бэйли, Талесин Джаффе, Эшли Джонсон, Сэм Ригел, Мариша Рэй, Трэвис Уиллингхэм

Премьера: 20 января 2023 года, Prime Video

Продолжительность: 12 эпизодов по 25 минут

Похоже на: «Стражи Галактики», «Неуязвимый», «Аватар: Легенда об Аанге», любая партия в настольные ролевые игры

О команде Critical Role, её творчестве и самой сути The Legend of Vox Machina мы уже подробно рассказывали в этом материале. Если кратко, речь о группе друзей — профессиональных актёров озвучки. Они регулярно играют в Dungeons & Dragons и транслируют свои приключения в Сети.

Critical Role любят за обаяние участников, тёплую семейную атмосферу за столом, качественный отыгрыш и простые, но проникновенные сюжеты. А ещё за то, что это голоса Маккри (Кэссиди) из Overwatch, Элли из The Last of Us, Иллидана из Warcraft, Рейн из Bloodrayne, Феникса Райта из Ace Attorney, Маргарет из Persona 4, Флеша из Injustice 2 и Тора из почти всех игр Marvel.

The Legend of Vox Machina — удачная попытка перенести ролевые приключения команды в формат мультсериала для взрослых: с кровью, расчленёнкой и бесконечным потоком скабрёзных шуточек (ведь в группе есть бард!). Первый сезон показал, как группа наёмников-неудачников Vox Machina (такое у них название) спасала город Вайтстоун от тирании тёмных сил, и с головой погрузил нас в отношения внутри команды, где находится место и дружбе, и влюблённости, и склокам по пустякам. Первые эпизоды выглядели как неумелая попытка привлечь к просмотру подростков (в основном благодаря обилию жестокости и туалетного юмора), но дальше сюжет развивался, глубже погружая нас в характеры персонажей и историю волшебного мира Экзандрия.

Второй сезон с первых минут выкручивает масштабы и ставки на максимум. Весь первый эпизод мы видим, как рушится один из крупнейших городов, как люди горят в агонии, и как наши герои не могут с этим ничего поделать. А значит, у Vox Machina появился достойный враг, к которому прилагается достойное приключение, способное растянуться на несколько сезонов. Что ж. Пора наточить топор, прихватить волшебные стрелы, затянуть весёлую песню и отправиться в путешествие на поиски таинственного артефакта, который поможет победить негодяев.

Второй сезон не растерял духа кампании Critical Role и запала первого сезона. Это всё ещё задорное фэнтези-приключение кучки обаятельных идиотов, напоминающее «Стражей Галактики» в другом сеттинге. Герои продолжают забавно шутить, ужасно тупить, зрелищно сражаться и раскрываться с неожиданных сторон. Во втором сезоне каждый из членов команды получил минуту славы, начиная с милой и трагичной истории знакомства варвара Грога со жрицей Пайк и заканчивая попытками барда Скэнлана стать хорошим отцом.

Благодаря этому мы сильнее проникаемся отрядом Vox Machina и сильнее переживаем, когда с героями случается что-то нехорошее. Второй сезон позволил этим недоделанным авантюристам стать ещё более живыми, а нам — относиться к ним как к своим друзьям. За то и другое стоит сказать спасибо просто великолепной актёрской игре ребят из Critical Role и тому, как они проживают своих персонажей.

При этом из шоу всё ещё торчат уши (много ушей!) застольного D&D-приключения, что может как привлечь, так и отпугнуть потенциального зрителя. За каждой неудачей маячит тень критического провала на игральной кости d20, а за каждым «шокирующим» сюжетным поворотом или неожиданным спасением — желание Мастера удивить игроков и подыграть им там, где это удобно для хода истории. Это делает второй сезон The Legend of Vox Machina ближе любителям НРИ — но сильно портит его с точки зрения логики.

Если описывать второй сезон одним словом, это будет слово «функциональный». Здесь всё слишком структурировано и «удобно», что мешает верить в происходящее. Героям нужно найти важный артефакт по основному квесту? Удивительным образом он окажется именно там, где один из героев встретится с призраками прошлого и сможет раскрыть фрагмент своей предыстории. Героям нужно отправиться в далёкие неизведанные земли? Очень удачно, что по дороге они обязательно встретят кого-то из членов семьи. Герои впервые берут в руки могущественный артефакт и не знают, что с ним делать? Как здорово, что он идеально подходит стилю боя одного из героев и сидит как влитой. И так абсолютно во всём — банально, предсказуемо, «рельсово». Всё это хорошо работает в ролевой партии в компании друзей, но не в формате сериала.

При этом второй сезон The Legend of Vox Machina станет настоящим праздником для фанатов Critical Role. Да, расхождений с первоисточником здесь ещё больше, чем в первом сезоне, зато все знаковые сюжетные сцены показаны так ярко и сочно, что хочется кричать в монитор от восторга. А потом сразу же отправиться на YouTube и посмотреть одно из сотни сравнений «Как было у Critical Role — Как показали в шоу». Авторы превратили внутряковый мем ребят с напеванием фразы Making My Way в полноценную кантри-песню, которую можно с удовольствием слушать даже вне сериала!