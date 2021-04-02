«Сокол и Зимний солдат», 1 сезон, 3 серия: По следам Джона Уика

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Благородные разбойники-сверхлюди из группировки «Разрушители флагов» продолжают наносить удары по всей Европе. Хорошие парни сбились со следа — значит, пора идти к плохим. Сэм и Баки прилетают в Берлин, чтобы допросить старого знакомого, заковийского террориста Хельмута Земо. За несколько лет до этого Земо едва не уничтожил Мстителей, теперь же им позарез нужны его контакты в криминальном мире. Цена вопроса? Лишь самая малость: помочь злодею бежать из тюрьмы…

Время вышло. Поначалу «Сокол и Зимний солдат» старался не торопить события и позволял своим героям побыть просто Сэмом и Баки. Но все свидания, банковские тяжбы и сеансы психотерапии остались позади. Сезон дошёл до половины, и третья серия сразу стартует в режиме триллера, а затем неумолимо закручивает интригу все 50 (!) минут хронометража. Пожалуй, это самый «киношный» эпизод проекта: зрителей постоянно развлекают новыми локациями и действующими лицами, конфликты обострены, а характеры, наоборот, упрощены.

Пожалуй, даже слишком упрощены. По сравнению с предыдущими сериями, сюжет развивается рывками, а мотивации выглядят откровенно топорно. Персонажи по обе стороны баррикад переживают крах своих идеалов и нарушают былые принципы — но чтобы толкнуть их за черту, достаточно всего одной травматичной сцены. Какие-нибудь «Агенты Щ.И.Т» наверняка потратили бы не меньше половины эпизода только на побег из тюрьмы с перерывами на моральные метания героев. Здесь же всё проходит настолько быстро и легко, что поневоле задаёшься вопросом: неужто гениальному террористу нужна была помощь извне, чтобы обмануть настолько элементарную систему охраны?

Всё проясняется, стоит только заглянуть в титры. До этого «Соколом…» занимались сценаристы-телевизионщики, но третью и четвёртую серии доверили Дереку Кольстаду — автору трилогии «Джон Уик». Его фирменный стиль заметен невооруженным глазом: много эффектного неона, обязательная перестрелка в порту и всесильные криминальные организации со своими запутанными ритуалами. А уж когда за голову героев объявляют награду и у каждого встречного при себе вдруг оказывается заряженный пистолет, Кольстада и вовсе тянет обвинить в самоплагиате.

Впрочем, эстетика сказочного неонуара неплохо подходит миру Marvel — тем более, что добрая половина серии разворачивается в совершенно новом уголке вселенной. В поисках ответов Сэм, Баки и Земо отправляются на тихоокеанский остров Мадрипур, издревле служивший пристанищем для пиратов, контрабандистов и прочих негодяев. Там причудливо переплетаются самые разные языки и веяния: переполненные трущобы и фешенебельные ночные клубы, стрип-клубы и секретные лаборатории, китайские иероглифы и родная кириллица.

Фанатам комиксов эта локация хорошо знакома. Мадрипур часто появляется в цикле про Людей-Икс, и некоторое время страной даже управлял сын Росомахи. Но, пожалуй, самое интересное об острове выяснилось в серии комиксов Avengers World (2014-2015): на самом деле Мадрипур возведён на голове огромного спящего дракона. По ходу сюжета этот дракон, разумеется, пробудился и напал на Китай, но в итоге зверя всё-таки удалось укротить мастеру боевых искусств Шан-Чи… фильм про которого как раз намечен на ближайшие месяцы! Учитывая любовь Кевина Файги к адаптации комикс-историй, такое совпадение не может быть случайным.

Впрочем, пока что Шан-Чи остаётся за кадром и обязанность раздавать злодеям тумаки неожиданно ложится на Шэрон Картер — экс-агента «Щ.И.Т.» и недолгую возлюбленную Капитана Америка. Но если в «Зимнем солдате» и «Противостоянии» она появлялась лишь на пару минут, то сериал наконец-то позволяет героине раскрыться в полной мере. После событий фильмов Шэрон была вынуждена податься в бега и осела в Мадрипуре, где стала преуспевающей преступницей. Самоотверженность в ней теперь сочетается с цинизмом, верность Кэпу — с горьким разочарованием в Америке, предавшей своих защитников. Роль весьма непростая, но актриса Эмили Ван Кэмп уверенно справляется как с драматическими, так и с боевыми эпизодами. Ножи она метает уж точно не хуже Киану Ривза!

Шэрон — ключ к центральной идее третьей серии: граница между героями и злодеями подчас неразличима. Даже хороших людей отчаяние может толкнуть на криминал. Вчерашний террорист сегодня может оказаться верным союзником. Благотворительные организации дают прикрытие для полицейских репрессий. А прекрасные символы героизма питаются кровью десятков невинных людей.

Спасение мира не обходится без жертв, даже совершенно случайных, как в случае с Шэрон, которую просто «забыли» оправдать. Каждому из Мстителей рано или поздно приходится столкнуться с собственными демонами — сериал даже обыгрывает эту мысль, вынуждая Сэма и Баки притвориться преступниками, чтобы проникнуть в Мадрипур. Зимний солдат легко возвращается к образу безжалостного убийцы. Соколу, вроде бы, сложнее примерить на себя маску «Улыбающегося тигра» (и да, этот персонаж основан на одном из позабытых комикс-злодеев). Но своё отражение Сэм увидел ещё в предыдущей серии: усталый и обозлённый старик Исайя, «американский подопытный», которого отчизна выжала досуха, а затем просто вычеркнула из истории.

А пока герои ожесточаются, злодеи, наоборот, раскрывают свою человечность. Хельмут Земо и раньше был одним из самых ярких антагонистов вселенной Marvel: интеллигентный и расчётливый манипулятор, посеявший раздор между Капитаном Америка и Железным человеком, не тронув их даже пальцем. Сериал же дополнительно возвращает ему комиксные регалии — фирменную фиолетовую маску и статус барона. Но, парадоксальным образом, это лишь помогает проникнуться к нему симпатией.

Даниэль Брюль играет Земо с ноткой неловкости, словно барон так никогда толком и не успел привыкнуть к богатству прежде, чем его жизнь захлестнула месть. Всего за одну сцену он успевает и озорно перемигнуться с фамильным дворецким, и пошутить над старомодными музыкальными вкусами Баки, и жёстко пройтись по его психологическим травмам. В бою Земо легко выносит целый отряд противника, но на танцполе он очаровательно нелеп, а ближе к финалу даже проявляет заботу и приносит уставшим товарищам-недругам по тарелке драников.

Сериал не даёт зрителям забыть, что Земо — террорист и убийца. Но напоминает и о том, что на этот путь его толкнули сами Мстители, в битве с Альтроном уничтожившие семью и родину барона. По-своему даже удивительно, что события в Заковии стали настолько важной частью киновселенной Marvel и чуть ли не краеугольным камнем её нынешней фазы. Уже «ВандаВижн» бегло возвращался к истории страны и её быту, а теперь Земо сокрушается о том, что разорённые Альтроном земли были поглощены амбициозными соседями. Таким темпами не стоит исключать, что именно в Заковию «переселят» кино-версию Доктора Дума для будущего фильма про Фантастическую четверку. Тем более, что его исконная Латверия теперь навряд ли появится на карте Marvel: в своих странствиях «Разрушители флагов» успевают посетить реальные Литву и Латвию.

Шоураннерам вообще нельзя отказать в размахе. «Сокол…» продолжает колесить по всему земному шару, от Луизианы до Тихого океана. При этом значительная часть сериала — ловкая имитация: судя по титрам, за все европейские столицы пришлось отдуваться старушке-Праге, а Мадрипур очевидно воссоздали в павильоне. Но поди обрати на это внимание, когда кадр настолько пестрит убедительными деталями и колоритными персонажами!

Ещё одна важная часть географии «Сокола…» пока остаётся за кадром — но уже начинает влиять на сюжет. В одной из ранних сцен Сэм напоминает Баки (а с ним и зрителям), что Земо убил нескольких делегатов ООН, включая старого короля Ваканды. И, как прекрасно показали в «Чёрной пантере», местные жители ничего не забывают и никого не прощают. Пожалуй, этот тизер сейчас интригует сильнее всего — не только как мостик к недавно анонсированному сериалу про Ваканду, но и в свете трагической смерти Чедвика Боузмана, исполнителя роли Т’Чаллы. Воспользуется ли Кевин Файги возможностью уже сейчас подготовить зрителей к неизбежному прощанию с персонажем? Узнаем в ближайшие недели.