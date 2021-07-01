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    #Marvel #обзор сериала #рекап #супергеройские сериалы

    «Локи», 4 серия: Мультивселенная должна быть спасена

    1 июля 2021
    01.07.2021
    1304
    3 минуты на чтение
    #Marvel #обзор сериала #рекап #супергеройские сериалы
    «Локи», 4 серия: Мультивселенная должна быть спасена 6

    Первые серии «Локи» почти непрерывно ставили все новые вопросы. И вот, на рубеже середины сезона, за ширмой педантичной трансвременной организации открылся не просто ответ, а самый настоящий хаос — великий обман, в сравнении с которым все деяния заблудшего бога Асгарда кажутся мелочными проделками.

    Спойлер

    Осторожно, спойлеры!

    Это рекап с разбором сюжета!

    Всё начинается с простой правды — в далёком прошлом из Асгарда похищают маленькую девочку. Агенты Времени, во главе с бойкой охотницей — будущей Судьей Ренслейер — ведут её в свой суд, чтобы как можно скорее стереть. Потерянная и ошеломленная, тем не менее она умудряется сбежать — так начинается путешествие Сильвии, женского Варианта Локи. Позже она придёт к выводу — возможно, её рождение вызвано самой хаотичной Вселенной, стремящейся вырваться из под контроля Хранителей. Так Сильвия и начинает свою войну против TVA — и окончательно меняет в глазах зрителя мантию обманчивой злодейки на плащ обреченной героини.

    Время вперед — и два заблудших Варианта застряли на пороге раскрытия главной тайны всех таймлайнов. Их часы сочтены: апокалипсис неостановим, последний шанс на спасение потерян. Остается лишь взглянуть в лицо самому себе и признаться в самом сокровенном. В эти же минуты в недрах пошатнувшейся, но всё такой же всемогущей TVA все глаза следят за линией Священного Таймлайна — любое отклонение от него дало бы шанс отыскать беглецов.

    «Локи», 4 серия: Мультивселенная должна быть спасена 1

    Перед лицом неминуемой смерти стирается всякая ложь — остается лишь искренняя симпатия

    Локи и Сильвия не знают, что это всего лишь четвертая серия сезона — время и случай определенно на их стороне. Перед лицом неминуемой смерти, они открывают друг другу душу — и это каким-то образом (каким? вопрос пока без ответа — их полное исчезновение кажется делом текущих мгновений) запускает масштабное отклонение.

    Агенты TVA производят арест с поличным — но не распыляют Вариантов на месте, а ведут в самые секретные чертоги агентства. Там, на самом верхнем этаже, словно волшебники Страны Оз, в загадочном тумане восседают Хранители Времени, инопланетные отцы-основатели с фальшивыми улыбками.

    Настало время взглянуть в лицо Обману — и возможно, что этот взгляд переживут не все герои сериала.

    В четвертой серии обман воцаряется повсюду. Лгут здесь все и всем: судья Ренслейер лжёт агенту Мёбиусу, агент Мёбиус лжёт в ответ и даже непробиваемая охотница B-15, кажется, что-то скрывает. Лгут великие и ужасные Хранители Времени — в какой-то момент история даже лжёт самому зрителю (благо, всего лишь до обязательной к просмотру сцены после титров). И в центре всего этого находится Локи, чьи попытки обмануть хоть кого-нибудь на общем фоне кажутся почти смехотворными.

    «Локи», 4 серия: Мультивселенная должна быть спасена 4

    Возможно, самая неожиданная гостья серии — Леди Сиф, полузабытая подруга Тора, исполняющая наказание для Локи в пыточной временной петле

    Неожиданным образом Варианты Локи оказываются даже близко не самыми главным обманщиками — в четвертой серии события будут двигаться благодаря их искренности. Именно его предупреждение приведёт Агента Мёбиуса к страшному открытию — осознанию истинной природы TVA. Именно правда Сильвии расскажет другому персонажу правду о его прошлом. Наконец, именно честность Локи к самому себе приведет к самому шокирующему — для него, для Мёбиуса и для самого зрителя — открытию: кажется, впервые в истории Бог Обмана по-настоящему влюбился

    Любовь Локи к Сильвии называется эгоистичным, преступным, почти инцестуальным чувством — но так ли это? Возможно ли, что в этом чувстве есть что-то кроме самолюбования — всего лишь восхищение на почве общих интересов? Так или иначе, их союз каким-то образом губителен для Священного Таймлайна — и Агенты Времени ясно дают понять, что сделают всё, чтобы остановить.

    Финальное столкновение раскрывает нам последнюю правду — волшебники страны Оз оказываются всего лишь декорациями, ширмой, закрывающей истинного кукловода. Кто он, невидимый создатель Священного Таймлайна, похититель вариантов, великий комбинатор и величаший лжец? Вряд ли уместно раскрыть его имя даже под спойлером: уверен, фанаты комиксов уже знают ответ.

    «Локи», 4 серия: Мультивселенная должна быть спасена

    И пусть от местной постановки боевых сцен (здесь я выражу осторожное несогласие с моим коллегой) не стоит ждать многого. Как и положено сериальной постановке средней руки, в процессе битвы статисты рутинно и невыразительно гибнут, а значимые персонажи мимолетно теряют сознание — естественно лишь для того, чтобы очнуться с оружием наготове в сюжетно необходимый момент. Но «Локи» есть чем возместить недостаток качественных драк. Пожалуй, это первое произведение киновселенной Marvel, где самые зрелищные битвы ведут два человека за столом, пытаясь обмануть друг друга.

    Возможно, финал серии станет для вас ярким переживанием. Здесь есть чему удивляться: иллюзия Священного Таймлайна рушится, оковы лжи падают, а самого Локи отправляют за грань бытия — где обнажается, без сомнения, самый яркий клиффхенгер сериалов по Marvel.

    Но стоит отбросить иллюзии и нам — TVA, загадочная всемогущая межвременная организация, была обречена на сюжетное падение. Её судьба была предсказана заранее: как законом развития персонажа (разве мы хотим видеть главного героя в роли мелкого служащего в мудрых всеведущих руках?), так и необходимостью сюжета (разве мы желаем свести конфликт к схватке Доброго и Злого Локи?), так и требованиями мультивселенной (разве мы готовы обесценить всё происходящее в будущих фильмах Marvel, навеки оставив над их событиями незримый надзор бюрократических солдат?).

    «Локи», 4 серия: Мультивселенная должна быть спасена 2

    Стоит принять неизбежное — мы ожидали и того самого сюжетного-поворота-после-титров. Мы шли к нему долгим путём, усмехаясь от уловки персонажа Джейка Джилленхола в «Человеке-Пауке» и морщась от Ральфа Бонера в «Ванда-Вижене». Может и с внешней ироничной улыбкой, в глубине души мы искренне ждали именно этой мультивселенной — до поры выкинутой на обочину сюжета, но обязательно, неизбежно восстающей из пепла сценарных наработок.

    Что ж, в финале четвертой серии мультивселенная встаёт на самый порог MCU. И какая бы армия Агентов Времени её не ждала — теперь у неё есть Локи.

    А ещё Локи. И Локи. И Локи. И Локи.

    Предыдущие рекапы

    «Локи», серия 1: Мультивселенная должна быть уничтожена! 5

    «Локи», серия 1: Мультивселенная должна быть уничтожена!

     Алексей Ионов |  10.06.2021

    Первая серия немного неспешная, но какие интересные темы поднимает! И, конечно, это бенефис Тома Хиддлстона.

    «Локи», 2 серия: Апокалипсис сегодня и всегда 1

    «Локи», 2 серия: Апокалипсис сегодня и всегда

     Илья Глазков |  16.06.2021

    В новой серии «Локи» бог обмана посещает Помпеи и встречает загадочного противника. 

    «Локи», 3 серия: бог обмана совершает каминг-аут 4

    «Локи», 3 серия: бог обмана совершает каминг-аут

     Илья Глазков |  23.06.2021

    В третьей серии «Локи» бог обмана получает неожиданную напарницу, участвует в космическом вестерне и отвечает на главный вопрос жизни, вселенной и всего прочего.

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