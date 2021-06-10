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    #Marvel #обзор сериала #рекап

    «Локи», серия 1: Мультивселенная должна быть уничтожена!

    10 июня 2021
    10.06.2021
    3126
    3 минуты на чтение
    #Marvel #обзор сериала #рекап
    «Локи», серия 1: Мультивселенная должна быть уничтожена! 5

    Визит «Мстителей» в 2012 год не обошёлся без последствий. Бог обмана Локи, воспользовавшись замешательством охранников, прихватил с собой Тессеракт и был таков. Правда, долго наслаждаться свободой Обманщику не пришлось. Едва только Лафейсон пришёл в себя посреди пустыни Гоби, как по его душу явились сотрудники таинственного Управления временными изменениями.

    Спойлер

    Осторожно, спойлеры!

    Ничего значительного, но мы поговорим и о сюжете.
    «Локи», серия 1: Мультивселенная должна быть уничтожена! 2

    Предыдущим сериалам Marvel изрядно доставалось за то, что события в них развиваются очень размеренно. Но по сравнению с первым эпизодом «Локи» «Сокол и Зимний солдат» выглядят эталоном динамичного шоу. Да, в первые десять минут хронометража создатели много всего напихали: тут и напоминание о событиях «Финала», и краткий визит Локи в пустыни Монголии, и знакомство с УВИ. Но в целом весь эпизод состоит исключительно из экспозиции, а его содержание можно пересказать одной фразой: агенты УВИ вербуют Локи для поимки другой версии самого себя.

    Зато какая это экспозиция! События двух предыдущих сериалов Marvel, при всём уважении к их героям, развивались на довольно приземлённом уровне. Ванда переживала потерю любимого, а Сэм и Баки, пусть и колесили по всему миру, в первую очередь боролись с собственными демонами и призраками прошлого, пытаясь определиться со своим отношением к наследию Стива. «Локи» же с первых кадров знакомит нас с организацией настолько могущественной, что её клерки используют Камни Бесконечности вместо пресс-папье. Да, сотрудники УВИ покорили время и пространство и легко способны усмирить настоящего бога, но бюрократия вечна и неистребима.

    «Локи», серия 1: Мультивселенная должна быть уничтожена!

    УВИ подчиняется могущественным Хранителям времени, оберегающим Священный Таймлайн. Задача сотрудников организации — следить за естественным ходом истории и предотвращать любые попытки образования альтернативных исторических потоков, которые в конечном итоге неизбежно приведут к возникновению Мультивселенной. Мультивселенная уже существовала на заре времён, и тогда это спровоцировало войны реальности, которые едва не истребили все сущее. Судя по тому, что четвёртая фаза MCU фактически гарантировала нам появление Мультивселенной, можно не сомневаться, что с задачей своей агенты УВИ не справятся. И кандидатура того, кого в этом стоит винить, вырисовывается весьма отчётливо.

    В обязанности агентов входит поимка так называемых «Вариантов» — людей, божеств и прочих сущностей, которые нарушили естественный ход событий и создали альтернативные временные потоки. Если вы, как и Локи, задаётесь вопросом, почему УВИ пришли по его душу, но напрочь проигнорировали действия Мстителей в «Финале», то у сериала уже заготовлен ответ: потому что всем поступкам Мстителей суждено было случиться, а вот побег Локи был не запланирован.

    И это подводит нас к интересным вопросам. Если это правда и Локи единственный действовал не по сценарию, получается, что все величайшие герои Земли и галактики не обладают свободой выбора? Все их подвиги, поступки и жертвы были заранее определены? Что в этом героического? И так ли уж не прав после этого Локи, который называл свободу иллюзией и стремился избавить жителей Земли от бремени выбора и неопределённости?

    «Локи», серия 1: Мультивселенная должна быть уничтожена! 1

    Первый эпизод вообще оказался для Локи временем потрясений. Самовлюбленному богу открытым текстом заявляют: вся его роль во вселенском нарративе сводилась к тому, чтобы разозлить хороших парней, стать причиной создания Мстителей и в итоге умереть от руки Таноса. Ничего себе удар по эго!

    Какая-то жалкая шайка бюрократов не может диктовать мне, как кончится моя история.

    Это не ваша история, мистер Лафейсон, и никогда ей не была.

    Локи оспаривает концепцию детерминизма относительно себя

    При этом «Локи» предлагает нам куда более глубокий экскурс в характер бога обмана, чем любой другой проект вселенной Marvel. Герой предстаёт словно на исповеди и честно признается, чего он добивался, какими целями руководствовался и нравилось ли ему на самом деле пугать и калечить людей.

    «Локи», серия 1: Мультивселенная должна быть уничтожена! 4

    Сериал наверняка станет бенефисом Тома Хиддлстона. В пилотной серии руки его персонажа в прямом смысле слова скованы, и нам приходится довольствоваться его репликами и мимикой. Но в следующих эпизодах явно добавятся какие-то ещё трюки, потому что грешно дать богу озорства возможность путешествовать во времени и не позволить ему как следует поозорничать.

    Ещё одним приятным открытием первой серии стал агент Мёбиус в исполнении совершенно неузнаваемого Оуэна Уилсона, который придаёт повествованию шарм нуарных детективов середины прошлого века. Их перепалки с Локи — лучшее, что есть в эпизоде. А ещё они служат прекрасным образцом мета-фикшена в рамках вселенной Marvel. Если в «Ванде/Вижне» Ванда внушила себе, что ее жизнь — телевизионный ситком, то перед Локи в прямом смысле слова проигрывают его «величайшие хиты». И выглядит это очень стильно.

    Первый эпизод «Локи» показывает, что нельзя судить сериалы по динамике или её отсутствию. Все пятьдесят минут на экране не происходит по-настоящему масштабных событий, а сериал тем временем успевает перевернуть весь устоявшийся канон с ног на голову, познакомить зрителя с парочкой необычных концепций и предоставить слово одному из самых харизматичных персонажей киновселенной. Ретрофутуристическая атмосфера, приятные второстепенные герои и отличные диалоги прилагаются.

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    Автор
    Журналист, переводчик, издатель, лентяй. Любит писать лонгриды и заваливать сроки.

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