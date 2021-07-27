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    #Netflix #героическое фэнтези #мультсериал #обзор сериала

    «Властелины вселенной: Откровение»: они убили Хи-Мена! Правда ли сериал так плох?

    27 июля 2021
    27.07.2021
    18037
    5 минут на чтение
    #Netflix #героическое фэнтези #мультсериал #обзор сериала
    «Властелины вселенной: Откровение»: они убили Хи-Мена! Правда ли сериал так плох? 2

    Всё было хорошо в прекрасном королевстве Этерния. Им правили мудрые король Рандор и королева Мадлена, а их сын Адам в минуты опасности превращался в Хи-Мена — легендарного героя, неоднократно спасавшего планету и затерянный в лесах замок Грейскалл от коварного Скелетора. Но произошло ужасное: во время очередной битвы Хи-Мен со Скелетором исчезли, магия замка разрушилась, а тайна Хи-Мена стала известна всем — в том числе его возлюбленной, воительнице Тиле. Она со скандалом уходит из королевской гвардии и начинает жить как простая наёмница, стараясь забыть о своём прошлом. Но прошлое всегда возвращается…

    Masters of the Universe: Revelation

    Жанр: приключенческое фэнтези
    Роли озвучили: Сара Мишель Геллар, Лена Хиди, Лиам Каннингэм, Марк Хэмилл, Крис Вуд и другие
    Продолжительность: 5 эпизодов по 25 минут
    Премьера: 23 июля 2021, Netflix
    Похоже на: «Кровь Зевса», «Ясукэ», «Кастлвания»

    «Властелины вселенной: Откровение» были задуманы как сиквел классического сериала 1983−1985 годов «Хи-Мен и властелины вселенной», не учитывающий всевозможные перезапуски, полнометражные фильмы и прочие инкарнации франшизы. С самого начала проект позиционировался как взрослая версия детского сериала; на это намекали и трейлеры — по ним казалось, что в будущем сериале сохранится цветастая яркость оригинала, но драмы и эпоса станет больше. Немного смущало назначение режиссёром Кевина Смита («Клерки», «Догма») — у него в фильмографии подобных проектов не было. Однако он действительно знает толк в интересных творческих переосмыслениях — правда, самого себя, а не чужих франшиз, но почему бы и нет?

    23 июля на сайте Entertainment вышло интервью Смита. В нём Кевин рассказал о задумке нового сериала и подтвердил, что тот должен стать духовным продолжением «Хи-Мена», которое уважительно относится к наследию первоисточника и при этом полностью меняет статус-кво.

    Он сказал чистую правду. Другое дело, что его слова идут вразрез с рекламной кампанией и ожиданиями поклонников.

    «Властелины вселенной: Откровение»: они убили Хи-Мена! Правда ли сериал так плох? 1

    Можно много смеяться над полуголым качком в дурацкой портупее, но нельзя отрицать влияние «Хи-Мена» на американскую культуру. Подобно My Little Pony, G.I. Joe, Care Bears, Rainbow Brite и «Черепашкам-ниндзя», «Хи-Мен» вырос из простой рекламы к серии игрушек. Он давал детям то, чего они хотели, — приключенческое космофэнтези в суровых декорациях картин Фразетты и Вальехо. Ни о какой настоящей серьёзности, конечно, речи и не шло: герои побеждали врагов, окуная их в грязь, но на фоне конкурентов сериал выделялся сеттингом и тоном. Оказалось, мрачный мир отлично продаётся в детских шоу, даже если само действие в них по факту никогда не достигает и без того низкого потолка рейтинга G.

    На первый взгляд, «Откровение» выглядит как будто взрослее первоисточника. Поменялся стиль, причём по-своему иронично: «Хи-Мен» был одним из немногих американских сериалов тех лет, не использовавшим дешёвый труд японских и корейских аниматоров (что, увы, сказывалось на качестве анимаци). Новый же сериал отчаянно пытается встроиться в тренд америме вроде «Кастлвании» и «Ясукэ». Анимация тут не то чтобы дорогая, но достойная — кроме сцен с элементами 3D-графики. Некоторые из них выглядят сносно, и даже сел-шейдинг не режет глаз, но в отдельных сценах текстуризация объектов находится на уровне игр второй Playstation. Дизайны персонажей переработаны незначительно: удачным кажется решение сделать Адама в его «обычной» форме субтильным подростком, сильно отличающимся от перекачанного бодибилдера Хи-Мена. Более сомнительным получился облик его соратницы Тилы, которая примечательна только своими дредами. Но с ней проблема куда глубже и касается её места в сценарии.

    Кстати о сценарии…

    «Властелины вселенной: Откровение»: они убили Хи-Мена! Правда ли сериал так плох?

    Фатальная ошибка сериала — рекламировать его как возвращение Того Самого Шоу, Которое Вы Любили. Да, и трейлеры, и спойлеры давали понять, что это будет совсем другой проект по духу и атмосфере, но ключевое место в них всё равно занимал Хи-Мен. Не Тила. И не смерть Хи-Мена. Именно он, брутально скрежеща зубами, вступал в битву со Скелетором. Реклама угадала, чего именно ждали фанаты, но в итоге создавала облик совсем другого проекта — явно не приключенческого путешествия трёх девиц для спасения четвёртой.

    Справедливости ради, Хи-Мен всё равно незримо присутствует в сюжете, и его смерть не прошла легко и безболезненно для мира. О нём вспоминают, из-за его смерти с миром случилась беда, он всё ещё остаётся оплотом прежних надежд и идеалов. И хотя Тила (по ерундовой причине) обижена на него, она всё ещё почитает его как героя и как человека. 

    Нажмите, если не боитесь спойлеров!

    Когда он возвращается в сюжет, это даже немного расстраивает, так как показывает, что ни Кевин Смит, ни сценаристы не готовы сделать серьёзный шаг и показать, как люди преодолевают потерю прежнего мира. Ну да, его ранят в конце, но — кто теперь поверит в окончательную смерть Адама?

    Зато они убили Орко! С одной стороны, избавиться от самого нелюбимого фанатами персонажа логично, с другой — в контексте происходящего кажется, что таким образом создатели хотели заменить смерть Хи-Мена. В этой смерти (и ещё одной последующей) чувствуется не драма из тёмного фэнтези, а эмоциональный шантаж со стороны авторов, делающих вид, будто бы они повышают ставки.

    Идея снять сериал о том, что к простому героизму нет возврата и необходимо как-то жить без прежних героев, — взрослая и умная… Вот только хорошо бы это анонсировать с самого начала, а не заманивать людей радикально другими обещаниями.

    «Властелины вселенной: Откровение»: они убили Хи-Мена! Правда ли сериал так плох? 3

    Ко всему прочему, сценарий не везде хорош. Весь второй эпизод состоит из клише женского юмористического фэнтези, он не даёт никакого ожидаемого эпоса и глубины, а предлагает разухабистый сюжет про двух девчонок — они, молодцы такие, цинично выживают в циничном мире, а потом их подключают к спасению вселенной. Четвёртый эпизод продолжает эту линию и вбрасывает тонну вторичных и надоевших нравоучений на тему «не родители определяют твою сущность» и «страха нет». 

    Эти эпизоды перемежаются с действительно трогательной драмой героев, замечательными интроспективными эпизодами и потрясающе смешными флешбэками. Но вот вопрос — стоит ли терпеть плохую половину сериала, чтобы посмотреть хорошую?

    В иных обстоятельствах эти недочёты могли пройти незамеченными. Сами по себе «Властелины вселенной: Откровение» обладают какой-никакой ценностью и дают интересный и глубокий взгляд на развитие франшизы Хи-Мена. Но лживая реклама, почти полное уничтожение прежнего набора персонажей, замена их новыми необаятельными героями и просто отдельные плохие сцены или даже целые эпизоды вполне естественно вызывают неодобрение. Новый сериал помогает лучше раскрыть второстепенных персонажей «Хи-Мена» (и даже Орко, да), но вместе с тем предлагает плоские несмешные шутки, а также предсказуемые и местами плохо написанные диалоги.

    Нет ничего страшного в смерти Хи-Мена и переносе внимания с него на другого героя — хоть Тилу, хоть Оружейника, хоть бы даже Орко или Кринджера. Но когда реклама обещает боевые столкновения мускулистых мужиков — одного с черепом вместо лица, а другого с дурацкой причёской и портупеей вместо доспехов, — а потом подменяет их на нечто совершенно другое, то когнитивный диссонанс неизбежен.

     

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    Журналистка, киноведка, автор сценариев для анимации, фрилансер-домохозяйка. Защитила работу по диснеевским полнометражным мультфильмам. Использую феминитивы.

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