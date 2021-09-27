    Обзоры сериалов | Сериалы
    #комедия #мультсериал #обзор сериала #Рик и Морти

     «Рик и Морти», сезон 5… Да нормальный он!

    27 сентября 2021
    27.09.2021
    777
    4 минуты на чтение
    #комедия #мультсериал #обзор сериала #Рик и Морти

    Ладно, разумеется, никакой он не нормальный — это слово для «Рика и Морти» стало бы оскорблением. Но, как и прошлый сезон, новый вызывает у поклонников смутное подозрение, что какие-то винтики выпали и механизм расшатался.

    Реальных поводов для волнения, по-хорошему, нет. Если хотите увидеть истинное падение качества, смотрите последние сезоны «Южного парка». Сильной стороной того сериала всегда была нарочитая дискретность эпизодов, каждый из которых рассказывал свою историю и почти не двигал основной сюжет. Но с 2015 года формула поменялась и надломила эпопею про четвероклашек. 

    Что оказалось неподъёмным для «Южного парка», по иронии, превратилось в основу «Рика и Морти» практически со старта. Взгляните на рядовое описание сериала с киносайтов:

    Смешные и изобретательные приключения безумного гения и его внука.

    Взгляните и спросите себя: а мы на самом деле смотрим именно это? Изобретательные приключения. Большинство шоу, особенно процедуралов, стремится к воссозданию собственной формулы из эпизода в эпизод, из сезона в сезон. Формула может поменяться, как было, например, в бессмертных «Симпсонах», но меняется она только для того, чтобы в новом качестве опять закрепиться на долгий срок. 

     «Рик и Морти», сезон 5… Да нормальный он! 2

    «Рик и Морти», пожалуй, единственный сериал, который борьбу за сохранение собственной формулы проигрывает сам себе, поскольку проигрыш своей же формуле — его природа и фундамент. И если новый сезон чем-то и плох, так это тем, как перед неизбежным и увлекательным падением на лопатки под финал, чтобы в очередной раз проиграть эту борьбу, он успешно её ведёт девять эпизодов. Мы действительно смотрим на смешные (что порой спорно) приключения гения и его внука, которые упорно делают вид, будто за прошедшие четыре сезона ничегошеньки не случилось. 

    Правильное описание «Рика и Морти» всё-таки немного иное: это душераздирающая сага о том, как безумный гений и его внук всеми силами стараются пробиться к своим приключениям, к отдельным сериям, к смешным зарисовкам, но не могут этого сделать под грузом собственного канона. Он-то ожидаемо и придавливает героев заодно со сценаристами в десятом эпизоде. Рик даже обращается к внуку со словами: «Морти, идея была вернуться к простым приключениям, а в Цитадели все идет по канону». И это не просто слова Рика, уставшего разгребать хаос мультивселенной, — это мольба создателей сериала, это они устали разбираться в том, что сами же нагромоздили. 

     «Рик и Морти», сезон 5… Да нормальный он! 1

    До ужаса трогательно, как измученные собственной фантазией шоураннеры «Рика и Морти» год назад сублимировали, создав мультсериал «Обратная сторона Земли». Обратная сторона их основного проекта, если быть точнее: это ведь оказался бесхитростный способ делать «Рика и Морти» без канона «Рика и Морти». Порой авторы действительно прибегают к наиболее простому инструменту справиться с миром произведения: забвению. И понять их можно.

    Основной сценарный вызов и самая сложная часть создания этого мультсериала в том, что он изначально заявил себя как история со сквозным сюжетом. Это не «МорЛаб 2021», тут не выйдет убить всех героев, а в следующей серии воскресить. Ну хорошо, вообще-то выйдет. Но это не «Том и Джерри», где в одном кадре котик сгорает дотла, а в другом появляется как ни в чём не бывало. Каждый раз такие фокусы в «Рике и Морти» требуют оправдания, вполне предсказуемого: если нужный персонаж погиб, это лишь его версия из другой вселенной. Звучит просто, но после такого не выйдет вновь приковать внимание зрителя, не выйдет убедить спустя десяток погибших Риков, будто этот-то Рик настоящий. 

    Поэтому «Рику и Морти» приходится оставаться последовательным, причинно-следственным повествованием, умудряясь при этом нанизывать на детерминистский стержень все свои безумства, в сравнении с которыми и замечательная «Футурама» остаётся примером нравственности и традиционного подхода к созданию ТВ-шоу. От этого устают и авторы, и зрители, и поэтому временами возникает такая необъяснимая антипатия к, в общем-то, удерживающему планку проекту. Особенно с учётом его самоубийственной особенности заканчивать каждый сезон усложнением собственной вселенной, дабы следующий начать с ещё большей неразберихи. 

     «Рик и Морти», сезон 5… Да нормальный он!

    В прошлом сезоне авторы всё-таки чаще побеждали свой страх и обращались к канону, чтобы пуще его запутать. Самый яркий пример настиг нас уже в шестой серии, про Поезд историй. Там сериал не впервые за всё время, но впервые так талантливо разрушил четвёртую стену. А вот в пятом сезоне только последняя серия полностью затаскивает нас в эпицентр сквозного сюжета. Был соблазн вообще воспринимать все филлерные эпизоды «Рика и Морти» как происходящие вне измерения c-137, не дополняй и они периодически общий канон.

    Кроме финальной серии, в пятом сезоне стоит отметить ещё несколько. В одной авторы осторожно и без последствий для себя всё-таки окунаются в мультивселенную — там условный Вольтрон, составленный из других Вольтронов, составленных из других Вольтронов, составленных из хорьков из других измерений (не спрашивайте), показан в стилистике «Лица со шрамом» и мафиозных лент Скорсезе (тем более не спрашивайте). 

     «Рик и Морти», сезон 5… Да нормальный он! 3

    В другом выдающемся эпизоде параллельные вселенные не используются, но есть их аналог: вместо героев из других измерений сюжет подкидывает множество копий и копий копий персонажей, добавляя всё больше кирпичиков в неустойчивую башню мира Рика и Морти, рискующую обрушиться каждый сезон. Именно в этой серии Рик сетует на параллельные сюжетные линии. 

    Отметить стоит и милую киноманскую аллюзию: отношения Рика и Птичьей личности представлены через влюблённость персонажей «Вечного сияния чистого разума». Есть и не самые остроумные эпизоды вроде появления здешних людей-крабов, конибалов — копытной пародии на существ из фильма C.H.U.D. Но у кого таких нет? Эпизодов, не конибалов; тех вроде больше ни у кого нет.

    Есть соблазн обвинить сериал в самоповторах; они, конечно же, случаются, но такое обвинение всё равно довольно кощунственное. «Рик и Морти», не в пример коллегам по цеху, сериал молодой, пока всего пять сезонов, но уже умудрился замкнуться сам на себя. Его метанарратив, этот отчаянный, безнадёжный бой с собственной же традицией, который всё только усложняет, — зрелище куда более увлекательное и уникальное, чем все научные гэги вместе взятые. Только вот достоит ли неровная башня до сычуаньского соуса? Мы помним, Рик, мы помним.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Читайте также

    Звёздная принцесса и силы зла
    Звёздная принцесса и силы зла
     «МОДОК»: новый сериал Marvel про суперзлодея-неудачника от создателей «Робоцыпа» 5
     «МОДОК»: новый сериал Marvel про суперзлодея-неудачника для бумеров
    «Леди Баг и Супер-Кот» смотрят даже взрослые. Почему? 38
    «Леди Баг и Супер-Кот» смотрят даже взрослые. Почему?

    Статьи

    Читаем книгу: Брайан Наслунд «Кровь изгнанника»
    0
    19661
    Брайан Наслунд «Кровь изгнанника»: не ждите слишком многого, и получите удовольствие

    Бодрое фэнтезийное приключение с обилием боевых сцен.

    Сериал «Полуночная месса»: христианские экзистенциальные ужасы
    0
    66865
    Сериал «Полуночная месса»: христианские экзистенциальные ужасы

    Из потрёпанных клише получилось создать глубокую, философскую и очень трогательную историю, пробирающую до дрожи и поражающую в самое сердце.

    Аниме «Звёздные войны: Видения» — слишком мало, хотим ещё!
    0
    115713
    Аниме «Звёздные войны: Видения» — слишком мало, хотим ещё!

    Пожалуй, именно этого «Звёздным войнам» не хватало: творческая свобода и взгляд на далёкую галактику с самых разных сторон. Но, конечно, не все серии одинаково хороши — и нам точно нужны были ТРИ вариации «Семи самураев»?

    10 фантастических ролей Марка Хэмилла 6
    0
    118146
    Марку Хэмиллу 70 лет! Знаете, кого он играл кроме Люка?

    Кроме Люка Скайуокера и Джокера.

    Видео: интервью с Брендоном Сандерсоном
    0
    373654
    Видео: интервью с Брендоном Сандерсоном

    С Брендоном беседуют писательница и переводчица книг фантаста Наталия Осояну и редактор сайта «Мира фантастики» Александр Стрепетилов. Бессменный переводчик — Андрей Иванов.

    Насколько реалистичны планеты из фантастических фильмов? 7
    0
    189015
    Насколько реалистичны планеты из фантастических фильмов?

    Планета, где за час проходит семь лет? Лавовая планета? Крематория, сгорающая раз в сутки? Чего только не выдумают фантасты! Но вселенная полна сюрпризов — в ней и не такое бывает!

    Новое славянское фэнтези 5
    0
    221321
    Новое славянское фэнтези: «Битва за Лукоморье», «Мара и Морок» и другие

    Свежие книги и циклы, вдохновленные нашей родной мифологией

    «Руины острова Арнак»: настольная игра о приключениях археологов
    0
    233390
    «Руины острова Арнак»: настольная игра о приключениях археологов

    Правда ли получилось приключение в духе Индианы Джонса и найдут ли здесь что-то интересное для себя опытные игроки?

    Спецпроекты

    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить