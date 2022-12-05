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    #готика #обзор сериала #Семейка Аддамс #Тим Бёртон

    «Уэнсдей» Тима Бёртона: слишком странная для дома странных детей

    5 декабря 2022
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    05.12.2022
    28032
    4 минуты на чтение
    #готика #обзор сериала #Семейка Аддамс #Тим Бёртон
    «Уэнсдей» Тима Бёртона: слишком странная для дома странных детей

    Семейка Аддамс отправляет девушку Уэнсдей в академию Nevermore, где обучаются оборотни, ведьмы, вампиры, сирены и другие странные дети, от которых обычные люди стараются держаться подальше. Поначалу даже такая школа не очень впечатлила Уэнсдей, но когда там стали происходить загадочные серийные убийства, она поняла, что это место ей по вкусу, и решила остаться, чтобы найти и остановить преступника.

    Wednesday

    Жанр: мистический подростковый детектив
    Режиссеры: Тим Бёртон, Джеймс Маршалл, Ганджа Монтейро
    В ролях: Дженна Ортега, Гвендолин Кристи, Кристина Риччи, Кэтрин Зета-Джонс, Луис Гусман
    Премьера: 23 ноября 2022 г. (цифровой релиз)
    Возрастной рейтинг: 16+
    Продолжительность: 8 серий по 45 минут
    Похоже на: «Леденящие душу приключения Сабрины» (20182020), «Дом странных детей мисс Перегрин»

    Как быстро растут дети! Кажется, только вчера мы наблюдали, как малышка Уэнсдей Аддамс развлекается, сжигая на электрическом стуле своего брата Пагсли. А теперь она стала совсем взрослой и уже блистает на школьном балу, восхищая всех своим поистине уникальным танцем. Впрочем, привязывать людей к стульям и пытать их она не перестала, так что героиня верна себе, несмотря ни на что. 

    Сериал от Netflix не первая попытка рассказать историю повзрослевшей Уэнсдей. В 20132015 годах уже выходил комедийный сериал «Взрослая Уэнсдей Аддамс», где героиня начинает самостоятельную жизнь в Лос-Анджелесе. В Netflix не стали прибавлять героине много лет и решили оставить её подростком, чем были обусловлены и основной жанр сериала, и его целевая аудитория. 

    «Уэнсдей» Тима Бёртона: слишком странная для дома странных детей 1

    Классическая «Семейка Аддамс» во всех предыдущих воплощениях была семейной чёрной комедией. «Уэнсдей» тяготеет скорее к детективу и мистике. Хотя комедийные элементы в сериале определённо есть, они вызовут максимум лёгкую усмешку. В основном же сериал строится вокруг стандартного набора подростковых тем: это поиск себя и своего места в коллективе, отношения с родителями, дружба и романтика. К счастью, типичность тем компенсируется нетипичностью главной героини.

    Семейка Аддамс всегда сильно отличалась от обывателей. Поэтому то, что Уэнсдей не вписывается в типичную американскую школу, — естественно. А вот то, что она не вписывается и в школу колдунов, оборотней и сирен, — уже неожиданно. Академия Nevermore (кто вспомнил о По, тот молодец) кажется идеальным местом для такой девушки, как Уэнсдей, но внезапно она становится белой вороной даже среди других белых ворон. Уэнсдей интересным образом балансирует на тонкой грани между Мэри Сью и аутсайдером. В этом одновременно и сила, и слабость сериала: за такой героиней невероятно увлекательно наблюдать, но попытка сделать её самой особенной среди особенных приводит к тому, что Nevermore перестаёт казаться таким уж волшебным и необычным местом. 

    «Уэнсдей» Тима Бёртона: слишком странная для дома странных детей 2

    В сериале заявлен конфликт между учениками академии и «нормальными» людьми, жителями соседнего городка, но чем они отличаются друг от друга кроме того, что одни из них — «люди икс», не показано. В каком-то смысле и те и другие едины в том, что их всех одинаково шокирует Уэнсдей. К сожалению, ради более быстрого и простого продвижения сюжета сценаристы наделили героиню даром ограниченного предвидения. А ведь было бы куда интересней, если бы Уэнсдей, в отличие от остальных учеников академии, не обладала никакими феноменальными способностями, но всё равно выделялась бы на их фоне как раз за счёт неординарного характера и увлечений.

    Есть, однако, и в таком цельном и привлекательном образе героини слабые стороны. Например, неизвестно откуда взявшийся и плохо прописанный конфликт Уэнсдей с матерью, а также непонятное упорство, с которым девушка стремится сбежать из академии, при том что обычная школа у неё такого желания не вызывала. Почти всю первую серию, пока происходящее в стенах академии не заинтересует героиню, она продумывает план побега. Непонятно, что она собирается делать потом — а ведь такая умная девушка должна задумываться о последствиях. Всё это можно объяснить тем, что у Уэнсдей начался период подросткового бунтарства, а можно тем, что сценаристы не очень умело прописали внутренний конфликт. 

    «Уэнсдей» Тима Бёртона: слишком странная для дома странных детей 5

    Из однозначных плюсов сериала стоит отметить исполнительницу главной роли — Дженна Ортега блестяще справилась со своей задачей. Молодой актрисе нужно было сохранить узнаваемый жутковатый шарм героини, но при этом всё же добавить к её образу щепотку человечности, чтобы зрители смогли хоть в какой-то степени соотносить себя с ней. Её немигающий взгляд исподлобья и скупые, но всегда чётко отмеренные движения пластически выделяют её на фоне всех остальных и превращают почти в комиксного персонажа (похожие приемы использовал Эдгар Райт в фильме «Скотт Пилигрим против всех»). Ортега достойно приняла эстафету от Кристины Риччи, сыгравшей роль Уэнсдей в фильмах 1991 и 1993 годов и во многом сделавшей героиню такой популярной. Риччи сыграла небольшую роль и в новом сериале, но вряд ли кто-то узнает её с первого взгляда, кроме самых преданных фанатов. 

    А вот остальные члены семейки Аддамс в сериале, увы, не блистают. Только Вещь и, пожалуй, дядюшка Фестер сохранили обаяние оригинала. Пагсли сделали просто жалким, а «страшная» тайна Гомеса вызывает лишь недоумение. Но самым большим непопаданием в образ стала Мортиша Аддамс в исполнении Кэтрин Зеты-Джонс. Актриса как будто плохо представляет, что ей нужно играть, и совершенно теряется рядом со своей экранной дочерью. Актёрский потенциал Гвендолин Кристи, сыгравшей директрису Nevermore, тоже так и остался нераскрытым. 

    «Уэнсдей» Тима Бёртона: слишком странная для дома странных детей 3

    Разумеется, одной из главных приманок этого сериала стало участие Тима Бёртона и Дэнни Эльфмана. Бёртон был продюсером сериала и поставил четыре из восьми серий, а Эльфман написал часть саундтрека. Знаменитый композитор в сериале определённо узнаваем. Хотя эту его работу нельзя назвать выдающейся, музыкально сериал хорош и не без изюминки. Чего только стоят каверы известных песен для виолончели, которые в сериале максимально драматично и пафосно исполняет сама Уэнсдей. 

    А вот Бёртон то ли уже не в лучшей форме, то ли скован условиями контракта, поэтому «Уэнсдей» скорее похожа на его более поздние вылизанные и пресноватые фильмы вроде «Алисы в Стране чудес», чем на оригинальные ранние шедевры. Казалось, что Бёртон и Аддамсы — союз, заключённый на небесах, но результат этого союза не поражает воображение, пусть даже и оставляет после просмотра ощущение удовлетворённости. 

    Сериал в целом хорош, но ему всё-таки не хватает той мрачной причудливости и безуминки, которая присуща и оригинальной семейке Аддамс, и лучшим работам Бёртона. Сама Уэнсдей пока что уверенно тащит на себе сериал, но если упустить момент, то история очень быстро может либо превратиться во второй «Ривердейл», либо стать просто нормальной, что для любого Аддамса — кошмар хуже смерти.

    «Уэнсдей» Тима Бёртона: слишком странная для дома странных детей 6

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