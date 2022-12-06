    11
    Книги | Обзоры книг
    #Антон Карелин #космическая опера #ретро

    Антон Карелин «Одиссей Фокс». Межзвёздный Шерлок Холмс

    6 декабря 2022
    Борис Невский
    06.12.2022
    27427
    3 минуты на чтение
    #Антон Карелин #космическая опера #ретро

    Невероятно пёстрая Галактика, где находится множество как человеческих, так и совершенно экзотических цивилизаций. Причём все разумные существа используют разнообразные импланты или же генетические улучшения. Чуть ли не единственное исключение — частный детектив Одиссей Фокс, человек с погибшей планеты. Абсолютный гений, который не просто расследует преступления, а моделирует их раскрытие. Эксцентричный и загадочный, обладатель древнего звездолёта-мусоровоза, ставшего ему домом…

    Антон Карелин «Одиссей Фокс».

    Роман
    Жанр: космическая опера
    Художник: В. Половцев
    Издательство: «АСТ», 2022
    Серия: «Звёздная авантюра»
    Возрастной рейтинг: 16+
    384 с., 2000 экз.
    «Одиссей Фокс», часть 1
    Похоже на:
    Джордж Р. Р. Мартин «Путешествия Тафа»
    аниме-сериал «Затерянная вселенная» (1998)

    Опубликованный поначалу в сети роман «Космический сыщик» известного российского фантаста, заполучив по пути немалое число поклонников, наконец добрался и до печатной версии — уже под новым названием.

    Перед нами роман в рассказах — космическая опера с элементами детектива. Причём элементы эти крайне незначительны, профессия главного героя не слишком влияет на сюжет. Да и можно ли Одиссея Фокса вообще назвать сыщиком? Да, он очень наблюдателен, обладает острым аналитическим умом, обширными знаниями, разбирается в человеческой и даже нечеловеческой природе. Однако метод его расследований — нарративное мифотворчество — слишком невероятен. Он сродни экстрасенсорике или даже специфической магии — Фокс буквально сам придумывает вероятности событий, которые, как правило, оказываются истинными.

    Сквозной сюжет у романа очень пунктирный. Фокс покупает старенький звездолёт, прозванный им «Мусоргом», и летает туда-сюда, расследуя разные происшествия. По большей части за гонорар, а иногда за спасибо или просто по воле случая. Попутно мы узнаём некоторые подробности его прошлого (очень невесёлого) и некоторые намётки на будущее, связанное с наследием давно сгинувшей сверхцивилизации. Естественно, у Фокса появляется много врагов — от космических пиратов и мафиозных кланов до галактических корпораций и планетарных правителей. Впрочем, союзниками и друзьями Одиссей тоже обзаводится, причём весьма своеобразными.

    При чтении сразу же возникает множество ассоциаций. Например, образ героя — эдакий гибрид эксцентричного борца за справедливость Хэвиланда Тафа, холистического детектива Дирка Джентли, космических бродяг сразу из нескольких аниме-сериалов и немножко Доктора Кто. Есть даже отблеск Супермена — точнее, Кал-Эла с планеты Криптон: фрагменты детских воспоминаний Фокса практически повторяют эпизоды гибели родного мира будущего защитника Земли.

    Возможно, как раз то, что герой напоминает фигурку из конструктора «Лего», — один из главных недостатков книги. Ну не получается ему сопереживать, хоть тресни! Слишком уж он лоскутный и вдобавок непотопляемый. Тем более что у поступков Фокса явно хромает мотивация. Он слишком «хороший парень», который запросто тратит своё время и деньги, даже рискует жизнью просто так, ради совершенно чужих ему существ. Всё-таки герои современной космооперы более амбивалентны, эгоистичны и потому реалистичны. А Фокс… ну, сказочный чудо-богатырь, в которого совершенно не верится.

    Хотя, возможно, такой лубочный персонаж помогает больше концентрироваться на самих приключениях, которых в книге множество и на любой вкус. Правда, есть нюанс.

    Увлекательные авантюры занимают примерно две трети текста. А вот финальная треть какая-то запутанная, с мутноватым оттенком. Да, личность героя и большинство его секретов становятся явными. А ещё он встречает любовь всей жизни. Но, увы, как раз эти моменты очень сильно выбиваются из общего ряда предыдущих событий. Даже поведение героя и его реакции меняются, отчего финальная часть книги смотрится как совершенно другой текст.

    Итог: неплохая авантюрная космоопера в несколько старомодном стиле. Правда, под занавес автор решил добавить некой философичности, отчего в финале текст утратил лёгкость, юмор и часть очарования.

    Слово творца

    Для меня книга про Одиссея Фокса — это развлечение с душой. Это трибьют сразу всему самому лучшему в космической и юмористической фантастике: рассказам Шекли и повестям Булычёва, «Автостопом по галактике», «Ковбою Бибопу», «Звёздным королям» и прочей космоопере, «Звёздным войнам», пилоту Пирксу и так далее. Есть и серьёзные эпичные мотивы, от «Дюны» до «Илиады» и «Одиссеи». Это книга-благодарность всему, что я люблю.

    Останки взорванной фигуры были оранжево-жёлтые изнутри. И обломок головы казался… пустым, как скорлупа ореха.
    — Это не человек! — воскликнуло сразу много голосов.
    И действительно: то, что минуту назад сидело за столом, не было человеком. Из шейной дыры и пробитого верха выплыла маленькая блестящая друза кристаллов. Она была треснута посередине, и с обломанных взрывом кончиков сыпалась вниз блестящая труха.
    — Ой, мы раскрыты, — писклявым хором возвестила колония циоров. — Миссия провалена!

    Антон Карелин «Одиссей Фокс».
    Антон Карелин «Одиссей Фокс»
    Стоит ли читать?
    Любителям старомодной космооперы — вполне.
    Удачно
    сеттинг
    разнообразие приключений
    некоторые второстепенные персонажи
    Неудачно
    слишком праведный герой
    финальная часть книги
    7
    Оценка

    Скачать бесплатно ознакомительный фрагмент книги:
    TXT, FB2, ePub, RTF, PDF
    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Борис Невский
    Автор
    Почитатель фантастики с полувековым стажем. Обладатель множества бесполезных в обычной жизни знаний. Счастлив, что благодаря МирФ может использовать хотя бы часть.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Анекдоты, сюжеты, код и контекст: что умеет языковая модель ChatGPT
    0
    68080
    Стихи, сюжеты, код, контекст и виртуальный мир: что умеет нейросеть ChatGPT

    Собрали десятки примеров: стихотворения, код C++, решение тестовых задачек, идеи для фильмов и многое другое.

    1
    0
    101427
    Фан: как бы выглядел «Чужой», если бы его снял Стэнли Кубрик?

    Хотели бы посмотреть такую версию фильма?

    «Уэнсдей» Тима Бёртона: слишком странная для дома странных детей
    0
    86165
    «Уэнсдей» Тима Бёртона: слишком странная для дома странных детей

    Сериал хорош, но ему всё-таки не хватает мрачной причудливости и безуминки.

    Видео: обзор настольной игры «Рик и Морти: Близкие риконтакты риковой степени»
    0
    182648
    Видео: обзор настольной игры «Рик и Морти: Близкие риконтакты риковой степени»

    Всегда мечтал схватить портальную пушку, скакать по мирам, собирать крутые гаджеты и надрать задницу Совету Риков?

    Читаем отрывок из повести «След крови» из цикла «Малазанская книга павших»
    0
    140259
    Читаем отрывок из повести «След крови» из цикла «Малазанская книга павших»

    Повествование начинается с дела вокруг лежащего в яме трупа.

    Во что поиграть в декабре 2022 года 9
    0
    144949
    Во что поиграть в декабре 2022 года

    Хоррор на хорроре хоррором погоняет

    «Умирающая Земля» Джека Вэнса и ее влияние на фэнтези 2
    0
    196271
    «Умирающая Земля» Джека Вэнса и ее влияние на фэнтези

    Цикл, давший рождение одноименному направлению.

    «Сказки Гамаюн 2»: в следующих сериях 1
    0
    226805
    «Сказки Гамаюн 2»: в следующих сериях

    Второй том не следует печальной традиции некоторых сиквелов и качественно ничем не уступает первому.

    Спецпроекты

    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить