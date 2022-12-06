Антон Карелин «Одиссей Фокс».

Невероятно пёстрая Галактика, где находится множество как человеческих, так и совершенно экзотических цивилизаций. Причём все разумные существа используют разнообразные импланты или же генетические улучшения. Чуть ли не единственное исключение — частный детектив Одиссей Фокс, человек с погибшей планеты. Абсолютный гений, который не просто расследует преступления, а моделирует их раскрытие. Эксцентричный и загадочный, обладатель древнего звездолёта-мусоровоза, ставшего ему домом…

Роман

Жанр: космическая опера

Художник: В. Половцев

Издательство: «АСТ», 2022

Серия: «Звёздная авантюра»

Возрастной рейтинг: 16+

384 с., 2000 экз.

«Одиссей Фокс», часть 1

Похоже на:

Джордж Р. Р. Мартин «Путешествия Тафа»

аниме-сериал «Затерянная вселенная» (1998)

Опубликованный поначалу в сети роман «Космический сыщик» известного российского фантаста, заполучив по пути немалое число поклонников, наконец добрался и до печатной версии — уже под новым названием.

Перед нами роман в рассказах — космическая опера с элементами детектива. Причём элементы эти крайне незначительны, профессия главного героя не слишком влияет на сюжет. Да и можно ли Одиссея Фокса вообще назвать сыщиком? Да, он очень наблюдателен, обладает острым аналитическим умом, обширными знаниями, разбирается в человеческой и даже нечеловеческой природе. Однако метод его расследований — нарративное мифотворчество — слишком невероятен. Он сродни экстрасенсорике или даже специфической магии — Фокс буквально сам придумывает вероятности событий, которые, как правило, оказываются истинными.

Сквозной сюжет у романа очень пунктирный. Фокс покупает старенький звездолёт, прозванный им «Мусоргом», и летает туда-сюда, расследуя разные происшествия. По большей части за гонорар, а иногда за спасибо или просто по воле случая. Попутно мы узнаём некоторые подробности его прошлого (очень невесёлого) и некоторые намётки на будущее, связанное с наследием давно сгинувшей сверхцивилизации. Естественно, у Фокса появляется много врагов — от космических пиратов и мафиозных кланов до галактических корпораций и планетарных правителей. Впрочем, союзниками и друзьями Одиссей тоже обзаводится, причём весьма своеобразными.

При чтении сразу же возникает множество ассоциаций. Например, образ героя — эдакий гибрид эксцентричного борца за справедливость Хэвиланда Тафа, холистического детектива Дирка Джентли, космических бродяг сразу из нескольких аниме-сериалов и немножко Доктора Кто. Есть даже отблеск Супермена — точнее, Кал-Эла с планеты Криптон: фрагменты детских воспоминаний Фокса практически повторяют эпизоды гибели родного мира будущего защитника Земли.

Возможно, как раз то, что герой напоминает фигурку из конструктора «Лего», — один из главных недостатков книги. Ну не получается ему сопереживать, хоть тресни! Слишком уж он лоскутный и вдобавок непотопляемый. Тем более что у поступков Фокса явно хромает мотивация. Он слишком «хороший парень», который запросто тратит своё время и деньги, даже рискует жизнью просто так, ради совершенно чужих ему существ. Всё-таки герои современной космооперы более амбивалентны, эгоистичны и потому реалистичны. А Фокс… ну, сказочный чудо-богатырь, в которого совершенно не верится.

Хотя, возможно, такой лубочный персонаж помогает больше концентрироваться на самих приключениях, которых в книге множество и на любой вкус. Правда, есть нюанс.

Увлекательные авантюры занимают примерно две трети текста. А вот финальная треть какая-то запутанная, с мутноватым оттенком. Да, личность героя и большинство его секретов становятся явными. А ещё он встречает любовь всей жизни. Но, увы, как раз эти моменты очень сильно выбиваются из общего ряда предыдущих событий. Даже поведение героя и его реакции меняются, отчего финальная часть книги смотрится как совершенно другой текст.

Итог: неплохая авантюрная космоопера в несколько старомодном стиле. Правда, под занавес автор решил добавить некой философичности, отчего в финале текст утратил лёгкость, юмор и часть очарования.

Слово творца Для меня книга про Одиссея Фокса — это развлечение с душой. Это трибьют сразу всему самому лучшему в космической и юмористической фантастике: рассказам Шекли и повестям Булычёва, «Автостопом по галактике», «Ковбою Бибопу», «Звёздным королям» и прочей космоопере, «Звёздным войнам», пилоту Пирксу и так далее. Есть и серьёзные эпичные мотивы, от «Дюны» до «Илиады» и «Одиссеи». Это книга-благодарность всему, что я люблю.

Останки взорванной фигуры были оранжево-жёлтые изнутри. И обломок головы казался… пустым, как скорлупа ореха.

— Это не человек! — воскликнуло сразу много голосов.

И действительно: то, что минуту назад сидело за столом, не было человеком. Из шейной дыры и пробитого верха выплыла маленькая блестящая друза кристаллов. Она была треснута посередине, и с обломанных взрывом кончиков сыпалась вниз блестящая труха.

— Ой, мы раскрыты, — писклявым хором возвестила колония циоров. — Миссия провалена!