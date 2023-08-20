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    Книги | Фантастические рассказы
    #утренний рассказ

    Читаем рассказ «Трудности перевода» Юлии Суворовой

    20 августа 2023
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    20.08.2023
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    4 минуты на чтение
    #утренний рассказ

    На какой факультет самый большой конкурс? С какой специальности студенты вылетают один за другим? Все знают: учеба на переводчика не сахар, ведь есть языки, понять которые невозможно. Принципиально невозможно. Ну, или почти невозможно…

    Ещё одно летнее воскресенье начинается с утреннего фантастического рассказа. Отправляемся в вуз изучать другие языки вместе с Юлией Суворовой. Подготовила рассказ Александра Злотницкая.

    Image by N-region from Pixabay

    Лиза устало потерла глаза вторая неделя подряд над учебниками и общее нервное состояние перед выпускными экзаменами лишали её сил.

    Ладно, пять минут перерыва ничего не изменят, — пробормотала она и пошла на кухню. Поставив воду кипятиться, порылась в баночке с конфетами, выбрала карамельку “Взлет” и села в своё любимое кресло у окна. Уютно ворчал чайник, шумели деревья, хвастаясь свежеприобретённой листвой, дети перекрикивались на площадке около дома май праздновал вступление в свои права, не считаясь с тем, что кому-то нужно выпускаться из университета. Она, конечно, знала, на что шла, ещё когда поступала всего двадцать мест на курсе, и на те огромный конкурс, мягко намекали, что будет очень непросто. Уже на самой первой лекции их куратор, Виктор Александрович, напутствуя новичков, сказал, что будет рад, если из двадцати к выпуску их останется хотя бы двое. И действительно, после первой же сессии вылетели две девушки. Не потому, что преподаватели были к ним очень строги, нет. Просто обе, круглые отличницы, не выдержали того, что нечто может быть для них таким трудным для понимания.

    Как же их звали.. Темненькую тоже Лизой, как и меня, а вторую, блондиночку, вроде бы Машей. Лиза кивнула сама себе и подхватила ещё одну карамельку из вазочки. Образы девушек, мелькнувшие было в её памяти, вновь растворились. Гисонеско и правда был очень сложным для изучения языком, не говоря уже про его территориальные разновидности. Совершенно чуждое словообразование, огромное количество суффиксов и префиксов, каждый из которых нес свой смысл, тяжелая для понимания логика фраз.. Их курс пробирался сквозь дебри языка, периодически теряя храбрых исследовательниц, забиравших документы. Лиза же воспринимала всё как игру вот этот уровень прошли просто, здесь пришлось попытаться несколько раз, тут потребовались все ресурсы, набранные на предыдущих уровнях. Если у тебя не получилось или ты провалился окей, начинаем уровень заново. Настоящие сложности начались с третьего курса, когда, освоив базу, они перешли к более глубокому погружению в язык. Казалось, что мозг перестраивается на какой-то другой способ функционирования, их всё время преследовали головные боли, и лекции становились настоящей пыткой хотя это было уже несколько лет назад, Лизу передернуло при одном воспоминании.

    Даже Лизины родители шумная мама и спокойный молчаливый отец, которого она только-только начинала понимать по-настоящему, даже они, всегда поддерживавшие дочь в решении выучиться на переводчика, тогда стали намекать ей, что это лишняя надстройка, которая не сделает её счастливее.

    Милая, я знаю, что это уважаемая профессия, и я знаю, что это твоя мечта, но поверь, люди всегда найдут способ объясниться друг с другом. Для этого совершенно не обязательно хорошо знать языки, увещевала её мама.

    Нет, Лиза была согласна конечно, можно даже спокойно жить с кем-то, не зная его языка, выучив пару слов, а остальное объясняя жестами. Например, Лизина подруга Марта не заморачивалась даже изучением слов она общалась со своим мужем, улыбчивым и загорелым Львом, просто подкрепляя свои эмоциональные высказывания активными движениями рук. И они прекрасно друг друга понимали, но, честно говоря, очень просто понять другого человека, если всё, что вы обсуждаете, это новое платье или необычный рецепт пасты. Конечно, для чего-то более серьезного можно воспользоваться помощью переводчика, но их всегда было так мало, а их услуги так баснословно дороги, что люди пользовались ими только в редких случаях. Не будешь же ты просить перевести своё мнение о каждой прочитанной книге, впечатление о закате или переживания и сомнения. Лизу же с самого детства страшила эта невозможность донести своё «я», донести мысли именно так, как они звучат в её голове, со всеми полутонами и оттенками, желаниями и страхами. Знание языка казалось ей спасательной шлюпкой, которая может вынести её из моря одиночества навстречу другому человеку: «Вот она я, вот мои мысли, вот моё сердце. Услышь меня, пойми меня». Она очень хотела быть для человека на той стороне языка не просто симпатичной картинкой, а настоящей собой.

    Угу, для особенного человека, вздохнула Лиза, вспомнив парня, который уже третью неделю проезжал на роликах по тому же маршруту, что она бегала по утрам. Он учился с ней в одном университете Лиза периодически видела его на лавочке у входа на физфак, и они вежливо кивали друг другу при встрече, но дальше дело не заходило.

    Ладно, обещаю себе. Сдам и познакомлюсь с ним. Осталось-то всего ничего завтрашние ГОСы, рассмеялась Лиза. Закончив перерыв, растянувшийся до неприличных сорока минут, наполненных леденцами и воспоминаниями, она налила в чашку уже подостывший чай и поспешила обратно к учебникам.

    Сияющая Лиза с двумя другими выпускницами и несколькими парнями с параллельного курса перевода получали дипломы под аплодисменты преподавателей и родителей. Всё было будто в каком-то розовом блюре и Виктор Александрович, дрожащим голосом говоривший, как он за них счастлив, и её разлетающееся голубое платье, и запах цветущей липы, доносившийся из окна.

    Когда после церемонии она, сняв туфли и держа их в руке, гуляла по площади перед главным зданием, ей хотелось только петь и кружиться, кружиться и петь так легко было на душе. Поэтому, увидев того самого парня, читавшего на лавочке у фонтана, Лиза даже не удивилась сегодняшний день был идеальным, и эта встреча просто должна была случиться. Присев рядом, она поймала его взгляд и улыбку.

    Привет! поздоровался он на Охко общем языке утилитарных фраз.
    Улыбнувшись в ответ, она ответила:

    Привет! Что читаешь? Меня зовут Лиза, мы с тобой пересекались в парке.

    Улыбка на лице парня при её словах сменилась выражением глубочайшего изумления. Прошло несколько секунд, заполненных солнечным светом и запахом липы, после которых он произнес:

    Ты что, знаешь Гисонеско язык, на котором говорят только мужчины?! Ты меня действительно понимаешь? 

    Лиза счастливо вздохнула:

    Я тебя понимаю.

    Об авторе

    Привет, читатель!

    Меня зовут Юля, и я надеюсь, что чтение было приятным, потому что писать мне было очень увлекательно.

    Это один из первых моих рассказов, и я очень надеюсь, что мы ещё не раз встретимся и пофантазируем вместе.

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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