    1444
    Блоги | Книги
    #авторский сборник #антология #Что почитать

    Что почитать: авторские сборники от известных фантастов

    23 марта 2021
    Издательство fanzon
    23.03.2021
    2231
    2 минуты на чтение
    #авторский сборник #антология #Что почитать

    Порой сложно выкроить время на чтение полноценных романов и тем более длинных книжных циклов. В таких ситуациях стоит обратить внимание на рассказы и повести, особенно проверенного автора, чьи истории почти наверняка придутся вам по вкусу.

    В нашей подборке — недавно вышедшие на русском сборники самых разных авторов!

    Терри Пратчетт
    «Мерцание экрана»

    Авторские сборники от прославленных фантастов 5

    Имя Терри Пратчетта обычно не ассоциируется с короткой формой — основную известность ему принесли многочисленные романы. Но на протяжении своей долгой карьеры сэр Терри не раз сочинял и рассказы. Первый из них был написан, когда будущему создателю Плоского мира было всего 13 лет.

    В сборник «Мерцание экрана» вошли рассказы, написанные фантастом в самые разные годы его жизни, что позволяет проследить его эволюцию как рассказчика. В сборник вошли в том числе истории, посвящённые Плоскому миру — например, о Моркоу, борющемся с детской преступностью.

    Джо Хилл
    «Полный газ»

    Авторские сборники от прославленных фантастов 3

    Джо Хилл уже не раз доказал свое мастерство в жанре хоррора. «Ключи Локков», «Носферату», «Пожарный», «Странная погода» — каждая его работа, будь то комикс, роман или сборник повестей, захватывает не на шутку! Мало того, каждая новинка получает теплый прием читателей по всему миру. Так вышло и с «Полным газом».

    В сборник вошли две повести, написанные в соавторстве со Стивеном Кингом, отцом Джо. Иронично, что обе из них добираются до экранов. На «Полный газ» уже купили права, адаптировать будут для HBO Max. А «В высокой траве» уже вышла на Netflix. Наиболее яркими историями в сборнике стали сольные произведения Хилла. Нуар, душераздирающая драма, ностальгическая атмосфера, мрачные загадки и настоящие убийства — все это переплетается в рассказах, написанных Хиллом во времена, когда он уже стал маститым автором.

    Джо Аберкромби
    «Острые края»

    Авторские сборники от прославленных фантастов 2

    Аберкромби получил всемирную известность, когда написал трилогию  «Первый закон». Затем Джо выпустил ещё три самостоятельных романа, действие которых разворачивается в том же мире. И попутно он начал сочинять ещё и рассказы — например, для таких межавторских антологий, как «Мечи и темная магия» и «Негодяи».

    В сборнике «Острые края» читателей ждут истории как про знакомых героев вроде Глокты и Логена, так про новых персонажей. Например, целая серия рассказов посвящена похождениям ловкой воровки и могучей воительницы, в которых угадывается оммаж «Фафхрду и Серому Мышелову» Фрица Лейбера. В «Острых краях» Аберкромби делает то, что умеет лучше всего: раскрывает психологию героев, захватывает динамикой, экшеном, жесткостью и интригами, заставляет улыбаться и переживать за персонажей.

    Стивен Кинг
    «Будет кровь»

    Авторские сборники от прославленных фантастов 1

    «Будет кровь» — не совсем типичная для Кинга работа. В этом сборнике мистики совсем немного, но в то же время автор снова закапывается в свои излюбленные темы и препарирует человеческую природу.

    Впрочем, даже к привычным темам Король Ужасов подходит с другого угла. Да, проблема травли в школе или дружба старика и мальчика у писателя уже была, но теперь они поданы в иной обёртке — например, при помощи нелинейного повествования. Действие историй преимущественно разворачиваются в современном мире, и тем интереснее видеть, как Король ужасов закладывает в свои сюжеты новые технологии и веяния, новые страхи и извечные вопросы бытия.

    Роберт Силверберг
    «Хроники Маджипура»

    Авторские сборники от прославленных фантастов

    Сага Роберта Силверберга о Маджипуре — это классика эпического фэнтези, написанная автором после того, как он 1975 году заявил о завершении литературной карьеры, но затем раздумал и вновь взялся за перо. Свой первый роман по этому миру автор посвятил Лорду Валентину, а «Хрониках Маджипура» сделал его эпизодическим героем и акцентировал внимание на истории этого мира.

    «Хроники Маджипура» представляют собой сборник всевозможных эпизодов из прошлого мира, которые показывают развитие Маджипура в разные периоды времени. Интересно отследить, как менялись технологии и народы, как маджипурская цивилизация переживала кризисы и взлеты, как забывались одни достижения и появлялись другие.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Издательство fanzon
    Автор

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Читайте также

    Джеймс Типтри «Счастье — это тёплый звездолёт»
    Джеймс Типтри-младший «Счастье — это тёплый звездолёт»
    Джо Аберкромби «Острые края»
    Джо Аберкромби «Острые края»
    Стивен Кинг «Будет кровь»
    Стивен Кинг «Будет кровь»

    Статьи

    7 лучших игр про черепашек-ниндзя. Им почти всем под 30 лет! 7
    0
    50440
    7 лучших игр про черепашек-ниндзя. Им почти всем под 30 лет!

    Готовится к выходу Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge!

    Видео: обзор первобытной настолки «Палео»
    0
    116820
    Видео: обзор первобытной настолки «Палео»

    Новый ролик от Hobby World.

    Анонс стрима: 25 марта проведёт онлайн-интервью с писателем Кристофером Руоккио
    0
    104411
    Анонс стрима: 25 марта проведём онлайн-интервью с писателем Кристофером Руоккио

    Говорить с автором «Империи тишины» и «Ревущей тьмы» будет Дмитрий Злотницкий.

    «Жизнь и страдания господина Бранте». Какой получилась хардкорная нарративная ролевая игра? 7
    0
    107471
    «Жизнь и страдания господина Бранте». Какой получилась хардкорная нарративная ролевая игра?

    Корни этой компьютерной визуальной новеллы растут из серии полевых ролевых игр.

    Читаем книгу «Дженнифер Морг» Чарльза Стросса: смесь бондианы и мифов Ктулху
    0
    116505
    Читаем книгу «Дженнифер Морг» Чарльза Стросса: смесь бондианы и мифов Ктулху

    В прошлый раз Боб предотвратил прорыв измерения в наш мир, а теперь ему предстоит столкнуться со зловещей подводной расой.

    «Сокол и Зимний солдат», 1 сезон, 1 серия: первые впечатления 2
    0
    152725
    «Сокол и Зимний солдат», 1 сезон, 1 серия: первые впечатления

    Даже супергероям непросто в повседневной жизни.

    Крис Вудинг «Пламенный клинок»
    0
    168045
    Крис Вудинг «Пламенный клинок»: фэнтези по канонам тридцатилетней давности

    Роман совсем не похож на другие книги Вудинга, но цепляет своими героями.

    Образование будущего: Джонни-мнемоник на стероидах 2
    0
    172719
    Образование будущего: идеи фантастов и учёных

    Чтобы представить, как станут развиваться образовательные технологии и практики в будущем, нам стоит сперва сделать шаг в прошлое.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить