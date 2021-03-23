Что почитать: авторские сборники от известных фантастов

Порой сложно выкроить время на чтение полноценных романов и тем более длинных книжных циклов. В таких ситуациях стоит обратить внимание на рассказы и повести, особенно проверенного автора, чьи истории почти наверняка придутся вам по вкусу.

В нашей подборке — недавно вышедшие на русском сборники самых разных авторов!

Терри Пратчетт

«Мерцание экрана»

Имя Терри Пратчетта обычно не ассоциируется с короткой формой — основную известность ему принесли многочисленные романы. Но на протяжении своей долгой карьеры сэр Терри не раз сочинял и рассказы. Первый из них был написан, когда будущему создателю Плоского мира было всего 13 лет.

В сборник «Мерцание экрана» вошли рассказы, написанные фантастом в самые разные годы его жизни, что позволяет проследить его эволюцию как рассказчика. В сборник вошли в том числе истории, посвящённые Плоскому миру — например, о Моркоу, борющемся с детской преступностью.

Джо Хилл

«Полный газ»

Джо Хилл уже не раз доказал свое мастерство в жанре хоррора. «Ключи Локков», «Носферату», «Пожарный», «Странная погода» — каждая его работа, будь то комикс, роман или сборник повестей, захватывает не на шутку! Мало того, каждая новинка получает теплый прием читателей по всему миру. Так вышло и с «Полным газом».

В сборник вошли две повести, написанные в соавторстве со Стивеном Кингом, отцом Джо. Иронично, что обе из них добираются до экранов. На «Полный газ» уже купили права, адаптировать будут для HBO Max. А «В высокой траве» уже вышла на Netflix. Наиболее яркими историями в сборнике стали сольные произведения Хилла. Нуар, душераздирающая драма, ностальгическая атмосфера, мрачные загадки и настоящие убийства — все это переплетается в рассказах, написанных Хиллом во времена, когда он уже стал маститым автором.

Джо Аберкромби

«Острые края»

Аберкромби получил всемирную известность, когда написал трилогию «Первый закон». Затем Джо выпустил ещё три самостоятельных романа, действие которых разворачивается в том же мире. И попутно он начал сочинять ещё и рассказы — например, для таких межавторских антологий, как «Мечи и темная магия» и «Негодяи».

В сборнике «Острые края» читателей ждут истории как про знакомых героев вроде Глокты и Логена, так про новых персонажей. Например, целая серия рассказов посвящена похождениям ловкой воровки и могучей воительницы, в которых угадывается оммаж «Фафхрду и Серому Мышелову» Фрица Лейбера. В «Острых краях» Аберкромби делает то, что умеет лучше всего: раскрывает психологию героев, захватывает динамикой, экшеном, жесткостью и интригами, заставляет улыбаться и переживать за персонажей.

Стивен Кинг

«Будет кровь»

«Будет кровь» — не совсем типичная для Кинга работа. В этом сборнике мистики совсем немного, но в то же время автор снова закапывается в свои излюбленные темы и препарирует человеческую природу.

Впрочем, даже к привычным темам Король Ужасов подходит с другого угла. Да, проблема травли в школе или дружба старика и мальчика у писателя уже была, но теперь они поданы в иной обёртке — например, при помощи нелинейного повествования. Действие историй преимущественно разворачиваются в современном мире, и тем интереснее видеть, как Король ужасов закладывает в свои сюжеты новые технологии и веяния, новые страхи и извечные вопросы бытия.

Роберт Силверберг

«Хроники Маджипура»

Сага Роберта Силверберга о Маджипуре — это классика эпического фэнтези, написанная автором после того, как он 1975 году заявил о завершении литературной карьеры, но затем раздумал и вновь взялся за перо. Свой первый роман по этому миру автор посвятил Лорду Валентину, а «Хрониках Маджипура» сделал его эпизодическим героем и акцентировал внимание на истории этого мира.

«Хроники Маджипура» представляют собой сборник всевозможных эпизодов из прошлого мира, которые показывают развитие Маджипура в разные периоды времени. Интересно отследить, как менялись технологии и народы, как маджипурская цивилизация переживала кризисы и взлеты, как забывались одни достижения и появлялись другие.