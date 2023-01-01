Что почитать про магические школы и волшебную учёбу? Опасные уроки и колледж с демонами

Недавно вышедший сериал «Уэнсдей» и видеоигра Hogwarts Legacy породили новую волну интереса к магическим школам в духе «Гарри Поттера», но к более мрачным или реалистичным. Хорошая фэнтезийная книга способна погрузить в вымышленный мир и породить такие же сильные впечатления, как сериал или компьютерная игра. Несколько лет назад мы уже делали подборку с самыми известными фантастическими школами, а сегодня расскажем о менее очевидных, но не менее атмосферных вариантах для тех, кто по-прежнему мечтает о письме из Хогвартса, не понимая, насколько опасно это место.

Шоломанс

Откуда: Наоми Новик «Смертельное образование» (выйдет на русском языке в 2023 году под названием «Первый урок Шоломанчи»)

Что за школа: если вы думаете, что Хогвартс уделяет недостаточно внимания безопасности своих учеников, ведь там даже в лучшие годы позволяют опасным тварям и приспешникам Волан-де-Морта бродить по территории, то по сравнению с Шоломансом это цитадель спокойствия. Школа из «Смертельного образования» буквально пытается убить учащихся с самого первого дня и вплоть до финального экзамена, и выжить в ней могут только сильнейшие или хитрейшие маги. В Шоломансе нет преподавателей, но студенты даже не думают прогуливать лекции или не выполнять домашние задания. Им нужны любые крупицы знаний, чтобы защищаться от монстров и смертельных ловушек, которыми кишит школа. К тому же Шоломанс жестоко наказывает за неуспеваемость, распределяя таких учеников на самые опасные уроки. А выпускной экзамен — фактически королевская битва, где студенты четвёртого курса должны мечом и магией пробиться к воротам во внешний мир, которые открываются всего на несколько минут в зале, наполненном голодными монстрами.

О чём книга: о выживании и дружбе в невозможных для этого условиях. Галадриэль, студентка третьего курса, обладает сильной разрушительной магией, но не хочет её использовать, чтобы не стать злой волшебницей и не исполнить давнее пророчество. Однако остальные ученики относятся к ней с подозрением и не спешат объединяться в команду — а без этого в школе выжить сложно. Всё начинает меняться, когда на Галадриэль обращает внимание «золотой мальчик» Шоломанса, но причина такого интереса не совсем понятна.

Кроме увлекательного сюжета с элементами хоррора, «Смертельное образование» отличается саркастическим юмором и атмосферой саспенса, а сама Галадриэль похожа на Уэнсдей. При этом в романе поднимаются и серьёзные темы — социальное и экономическое неравенство, сегрегация, непотизм и т.д. Но самое главное — то, что в книге продвигается мысль о свободе воли и непредопределённости будущего: неважно, что тебе напророчили и какие у тебя родители, ты всегда можешь выбрать свой путь и не повторять ошибки прошлого.

Брейкбиллс

Откуда: Лев Гроссман «Волшебники»

Что за школа: колледж «Брейкбиллс» — единственная школа магии в Северной Америке, и чтобы поступить туда, недостаточно иметь магические способности, необходимо сдать сложный вступительный экзамен, проверяющий интеллект, креативность и чувствительность к волшебству. За четыре года обучения студенты овладевают множеством заклинаний, обзаводятся магической специализацией и даже получают собственного демона. Впрочем, окончить колледж совсем не просто, ученики вынуждены проводить почти всё свободное время за чтением, редко заводят друзей и снимают напряжение алкоголем и сексом. Творить заклинания и ритуалы тоже гораздо сложнее, чем в Хогвартсе, и последствия неудачной попытки более серьёзны и не всегда обратимы. Оказывается, если сделать обучение магии реалистичным и похожим на изучение любого другого академического предмета, оно тоже может раздражать, фрустрировать и вызывать скуку.

О чём книга: старшеклассник Квентин, одержимый математикой и страной Филлори из его любимого фэнтези, неожиданно получает приглашение на экзамен в колледж Брейкбиллс, который оказывается элитной магической школой. Но обучение магии — детская мечта для интроверта, любящего фантастику, — не приносит Квентину счастья, а постоянная конкуренция с другими студентами и бешеные нагрузки только добавляют напряжения. Однажды Квентин и его друзья открывают секрет, меняющий всё в магическом мире, но в этом знании таится и огромная опасность.

«Волшебники» — жёсткий и циничный роман о буднях молодых магов, которые постоянно гонятся за знаниями, оценками и могуществом в бесплодных попытках заполнить пустоту в душе. В книге есть отсылки к «Гарри Поттеру» и «Хроникам Нарнии», но автор смотрит на эти волшебные миры трезвым взглядом, показывая, что магия не всегда всесильна, а сказочная страна может легко обратиться кошмаром. Книга подойдёт любителям жанровых деконструкций и отрицательных главных героев, далёких от стандартов храбрости и честности «мальчика, который выжил».

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Школа для трудных подростков Элеанор Вест

Откуда: Шеннон Макгвайр «В каждом сердце дверь»

Что за школа: на первый взгляд школа-интернат Элеанор Вест выглядит как обычное коррекционное заведение для подростков, которые потерялись в собственных фантазиях. Но это лишь ширма для родителей. Директриса школы собирает по всей стране детей, которые побывали в других мирах — от ванильно-розовых, с феями и единорогами, до мрачных и пугающих, с вампирами, оборотнями и сумасшедшими учёными. Все миры можно распределить по четырём полюсам: Добро-Зло и Логика-Абсурд. Но каждый из этих миров уникален и, главное, идеально подходит ребенку, который туда попал. Однако некоторые дети потом по какой-то причине снова оказываются в реальности и так и не могут смириться с потерей своего настоящего дома. Школа помогает им адаптироваться в новых обстоятельствах и пережить травму: кроме обычных общеобразовательных уроков, у учеников есть групповая психотерапия и занятия по всемирному компасу — географии фэнтезийных миров. А если они вдруг снова обнаруживают порталы в свою вселенную, то директриса помогает им туда вернуться, ведь сама она тоже когда-то была на их месте.

О чём книга: «В каждом сердце дверь» — первая повесть из цикла «Трудные подростки», в котором на настоящий момент 11 повестей и рассказов, посвящённых разным мирам и героям, с которыми читатель знакомится в школе-интернате. Некоторые из них раскрывают предысторию героев в их любимых вселенных, а некоторые, как «В каждом сердце дверь», происходят в реальном мире. Но кроме общего сквозного сюжета о сложностях, с которыми сталкиваются подростки, в каждой повести есть собственный сюжет. Здесь это детективное расследование страшных убийств на территории школы, которые могут привести к её закрытию. Цикл Макгвайр как будто отвечает на вопрос, что могло бы быть с Гарри Поттером, если бы после первого года обучения в Хогвартсе он не смог бы туда вернуться (за тем исключением, что Дурсли вряд ли бы стали оплачивать ему обучение в частном интернате). Тем не менее это грустная и трогательная история о найденной семье, которая может быть гораздо ближе и дороже, чем родная, и об одиночестве подростков, мечтающих просто о понимании и безусловном принятии.

Магистериум

Откуда: Кассандра Клэр и Холли Блэк «Магистериум»

Что за школа: Магистериум — подземная школа магии, в которой подростки с 12 до 17 лет, прошедшие сложное испытание, под руководством наставников изучают магию стихий — воды, земли, огня, воздуха и хаоса. Это атмосферное место — занятия проходят в пещерах, между ними полутёмные коридоры, в еде преобладают местная флора и фауна. Обучение длится пять лет, но обязательным считается только первый год, когда студентов учат контролю над своей магией, чтобы они не представляли угрозы для себя и других. В конце каждого года студенты проходят очередное испытание, и перейти на следующий курс могут только те, кто овладел всеми необходимыми навыками.

О чём книга: по духу и отдельным элементам сюжета «Магистериум» похож на цикл про Гарри Поттера: главный герой поступает в школу магии, заводит двух друзей — мальчика и девочку, имеет особую связь с антагонистом, желающим захватить мир, его наставником становится сам директор школы, каждая книга посвящена одному году обучения. Однако, несмотря на явные сходства, цикл выглядит не просто подражанием Роулинг. Например, Колл, главный герой книги, вначале совсем не хочет обучаться магии и планирует провалить испытание в Магистериум, магия построена на других принципах, трудности, с которыми сталкиваются персонажи, тоже отличаются. Этот цикл — неплохой выбор, чтобы снова почувствовать атмосферу магических школ, но имейте в виду, что по жанру он — young adult, а местами даже middle grade, то есть некоторые сюжетные повороты и тропы могут показаться взрослым читателям предсказуемыми, а некоторые герои — шаблонными.

Академия аватаров в Шаенбалу

Откуда: Джастин Колл «Мастер печали»

Что за школа: в каком-то смысле Академия аватаров — противоположность Хогвартсу. В Хогвартсе детей учат магии, а в Академии магия считается запретной, и их учат распознавать и красть магические артефакты, чтобы они не принесли вред людям. В Хогвартс дети прибывают после получения приглашения, в Академию младенцев привозят сразу после рождения, воруя их у матерей. Кроме изучения артефактов большое внимание уделяется навыкам боя, дипломатии и скрытности — вещам, необходимым для изъятия магических предметов у непосвящённых. Однако, как и Хогвартс, Академия полна опасных тайн, у преподавателей есть скрытые мотивы, а некоторые из них даже практикуют запретные искусства и нарушают религиозные установки. Здесь не найдёшь добрых и бескорыстных наставников, ведь Академия поощряет предательства и соперничество, отказ от дружбы и привязанностей — от всего, что не служит делу. И этот мрак постепенно распространяется на всех героев.

О чём книга: Аннев — талантливый ученик Академии, ожидающий последнего испытания ради возможности стать аватаром. Но у него есть две опасные тайны, которые могут стоить ему жизни: он владеет магией, и он родился с физическим дефектом, что в мире «Мастера печали» считается знаком тёмных сил. На протяжении всей книги он пытается жить нормальной жизнью, продвигаться в учёбе и сохранять баланс между жёсткими правилами Академии и уроками добра и справедливости, которые ему дают его приёмный отец и священник. Но настанет день, когда герою придётся выбирать, на чью сторону становиться, и любой выбор повлечёт тяжёлые последствия.

«Мастер печали» — затягивающая история взросления подростка, который имеет потенциал разрушения, но стремится поступать достойно (сам автор говорил, что тетралогия, первым томом которой является «Мастер печали», расскажет о становлении тёмного лорда). В романе хорошо выстроено развитие характера главного героя, а также показаны его отношения с наставником и окружающими. Несмотря на медленное начало, книга постоянно держит в напряжении из-за того, что тайны Аннева могут раскрыться. Это дополняет атмосферу надвигающейся беды.

Индивидуальное обучение магии в современном мире

Откуда: Сергей и Марина Дяченко «Леон»

Что за школа: самая известная магическая школа, придуманная Дяченко, — это Институт специальных технологий города Торпы из Vita Nostra. Но расскажем мы не о нём, а о магическом обучении в последнем совместном романе супругов Дяченко «Леон». К тому же некоторые методы учителя Леона напоминают те, что были в Торпе.

Старый могущественный маг без имени (для каждого ученика оно своё) собирает в разных мирах молодых и подающих надежды волшебников и помогает им полностью развить их магический потенциал. У него индивидуальный подход к каждому ученику, поэтому берёт он очень немногих и занимается с ними, пока не почувствует, что они готовы к финальному экзамену. В отличие от Фарита Коженникова, этот маг относится к своим подопечным уважительно и не угрожает их семьям, но тоже ставит над ними эксперименты и наказывает за неподчинение — например, превращает человека в собаку. Оборотничество — вообще один из важных элементов программы, и читатель увидит много превращений персонажей в разных существ — от хомячка до кракена. Поскольку заглавный герой романа специализируется на этически ориентированной магии, его обучение включает множество ситуаций, в которых его ставят перед сложным моральным выбором, при этом часто «подопытными» становятся обычные люди, не знающие, что их будущее — в руках подростка. Но финальный экзамен ещё жёстче, ведь там Леон столкнётся с дилеммами, которые касаются его близких людей, — их особенно сложно решать адептам этического направления магии.

О чём книга: Леон — потомок купеческого и магического родов, но в его мире магия ослабла и годится только для мелких трюков. Впрочем, это ему не мешает, торговать Леон любит гораздо больше, чем колдовать. Но однажды его ложно обвиняют в преступлении, и, чтобы спастись от казни, ему приходится бежать из своего города, а затем и мира, и поступить на обучение к странному магу. В ходе учёбы герой многое узнаёт о себе и об истории своей семьи, обретает новый дом, любовь и силу, а также понимает, что свобода и этические ориентиры — самое важное в жизни.

В отличие от других книг в этой подборке, «Леон» — светлый и оптимистичный роман-сказка о взрослении и поиске своего места в мире. Учитель здесь всегда действует исходя из интересов своего ученика и под конец становится для него родительской фигурой. Это не совсем типичная история для книг с магическими школами (даже Дамблдор оказался не так-то прост), но читать её в наше время очень приятно.