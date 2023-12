Какие книги выйдут в 2024 году: мистика, ужасы и магический реализм

Сняв серию фильмов о зомби, знаменитый режиссёр и сценарист Джордж Ромеро решил сочинить роман на ту же тему, но умер, так и не дописав его. Черновики Ромеро использовал известный автор хорроров Дэниел Краус — так появился роман «Живые мертвецы».

Эпидемия зомбизма охватила Америку. Занимающие пятнадцать лет события показаны глазами пяти главных героев. Хоть это и обычные люди, они совершенно разные.

Выйдет в «Фениксе».

Отдельный роман румынского писателя из цикла «Миазмы», балансирующий между гримдарком, хоррором и магреализмом.

В городе Мандрагора на ступенях церкви находят ребёнка, и его выхаживает местный священник. А спустя несколько месяцев по всему городу девочки-подростки впадают в глубокий сон, от которого уже никогда не просыпаются. Доктор Кунрат, фармацевт Аламбик, священник Сарбан и сказитель Алек пытаются разобраться в происходящем…

Выйдет в АСТ.

Трилогия юмористического хоррора в одном томе.

«Драйв-ин» — так называются кинотеатры, где зрители смотрят фильмы, не выходя из автомобилей. И вот небольшой автокинотеатр в Техасе постоянно служит источником необычных происшествий. В первом романе посетителей киношки затягивает внутрь фильма-ужастика. Во втором на зрителей нападают инопланетяне. Наконец, в третьем кинотеатр становится источником мистического апокалипсиса. Все романы трилогии пародируют штампы из фильмов ужасов категории В.

Выйдет в АСТ.

Знаменитый апокалиптический боевик 2002 года.

Вспыхнувшая в Мексике непонятная эпидемия вскоре проникает и в США. Заражённые превращаются в кровожадных безумцев, которые уничтожают всё вокруг, — их называют «шершнями». Одно из немногих безопасных мест, отгородившихся от внешнего мира, — находящийся на острове провинциальный город Салливан. Попавший туда паренёк Грег Валдива обладает способностью определять заражённых, а также чувствовать их жажду убивать. Потому он, даже будучи для горожан чужаком, полезен и выполняет роль разведчика. Но постепенно Грег понимает, что жители города тоже сходят с ума, хоть и иначе…

Выйдет в «Фениксе».

Рошани Чокши, The Last Tale of the Flower Bride («Последняя сказка цветочной невесты»)

Мистическая сказка в декорациях мексиканской готики, повествующая о любви, доверии и предательстве.

Молодой учёный женится на загадочной и богатой красавице по имени Индиго Максвелл-Кастеньяда. В обмен на свою любовь Индиго добивается обещания: жених никогда не будет совать нос в её прошлое. Но когда супруги приезжают в родную усадьбу Индиго, молодому человеку невольно приходится узнать слишком много зловещих тайн, которые вполне могут разрушить их брак… или даже отнять жизнь.

Выйдет в «Эксмо».

Цикл из шести небольших романов считается шедевром «южной готики» и написан в форме фамильной саги, где прослеживается полвека истории могущественной семьи Каски из городка Пердидо, штат Алабама.

Однажды в Пердидо случается наводнение, во время которого в затопленном отеле обнаруживают загадочную и невыразимо прекрасную девушку Элинор Даммерт, взявшуюся неведомо откуда. Семья Каски даёт ей кров. С появлением Элинор связано возвышение Каски и спустя полвека столь же стремительное падение, сопровождаемое мистическими событиями.

Выйдет в АСТ.

Два сборника одного из классиков хоррора малой формы, вышедшие ещё в 1960-х. «Странные истории» — так Эйкман именовал своё творчество, ведь по сюжету и смыслу его рассказы балансируют между хоррором, мистикой и магическим реализмом.

Выйдет в АСТ.

Стивен Грэм Джонс, My Heart Is a Chainsaw («Бензопила моего сердца»)

Начальный роман трилогии «Ведьма озера», лауреат премий Брэма Стокера, Ширли Джексон и журнала «Локус».

Живущая в маленьком городке девочка Джейд Дэниэлс буквально помешана на кровавых слэшерах, которые она читает и смотрит запоем. Героиня — школьный изгой, без друзей и надежд, и всем, включая отца, на неё наплевать. Потому Джейд мечтает о появлении мистического мстителя в маске, который будет проливать реки крови её обидчиков. И однажды это происходит в реальности…

Выйдет в Fanzon.

Роман 2022 года, который американские критики характеризуют как «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» с привидениями.

У Эрин не ладится с её бойфрендом Сайласом, харизматичным, но совершенно безрассудным парнем. Наконец они расстаются, но Сайлас убеждает Эрин помочь ему выбраться из реабилитационного центра для наркоманов. Буквально несколько дней спустя парень умирает от передозировки, и Эрин винит в его смерти себя. А потом девушка узнает о «призраке» — препарате, позволяющем видеть мёртвых. Отчаянно желая помириться с Сайласом, Эрин соглашается на приём новаторских таблеток. Ох, напрасно она это затеяла…

Выйдет в АСТ.

Филип Фракасси, Boys in the Valley («Парни в долине»)

Мистический триллер 2021 года с христианским подтекстом, рассказывающий о взрослении.

Штат Пенсильвания начала XX века, расположенный в отдалённой долине детский приют Святого Винсента. Под присмотром нескольких священников здесь живут тридцать мальчиков. Невзирая на разный возраст, темперамент и прошлое, они ладят друг с другом, работают, учатся и молятся. Но однажды поздней ненастной ночью у дверей приюта появляется группа мужчин во главе с местным шерифом. Один из незваных гостей умирает, причём тело его покрыто загадочными символами. И, покинув это никчёмное вместилище, в мир приходит древнее зло… Юным обитателям приюта придётся сделать выбор между силой и душой.

Выйдет в АСТ.

Пим Вангтечават, The Moon Represents My Heart («Луна отзывается в моем сердце»)

Роман в жанре магреализма, вышедший в Таиланде в 2023 году. Права на экранизацию купил Netflix.

Семья Ванг издавна имеет необъяснимую способность, которая передаётся по наследству, — путешествовать во времени. Но однажды после очередного перемещения родители исчезают и оставляют детей, брата и сестру, совершенно одних, хотя те ещё толком не развили свой дар. А это чревато множеством проблем.

Выйдет в «Доме историй».

Клаустрофобный гибрид триллера и хоррора о выживании.

Дайвер Джей Гардинер пытается найти останки своего отца, который утонул на глухом тихоокеанском пляже. Во время погружения дайвер попадает в смертельную ловушку, оказываясь внутри невероятно огромного кашалота. У Джея есть всего час, чтобы спастись, — именно на столько хватит кислорода в его баллоне.

Выйдет в «Фениксе».

Томас Лиготти, My Work Is Not Yet Done («Моя работа ещё не сделана»)