Какие книги выйдут в 2024 году: мистика, ужасы и магический реализм

Третья часть нашего рассказа о новинках книгоиздания в 2024 году посвящена переводным книгам в пограничных жанрах с уклоном в пугающее и странное. Это хоррор, мистика и мрачный магический реализм.

Дэниел Краус, Джордж Ромеро, The Living Dead («Живые мертвецы»)

Сняв серию фильмов о зомби, знаменитый режиссёр и сценарист Джордж Ромеро решил сочинить роман на ту же тему, но умер, так и не дописав его. Черновики Ромеро использовал известный автор хорроров Дэниел Краус — так появился роман «Живые мертвецы».

Эпидемия зомбизма охватила Америку. Занимающие пятнадцать лет события показаны глазами пяти главных героев. Хоть это и обычные люди, они совершенно разные.

Выйдет в «Фениксе».

Флавиус Арделян, Miasma. Tratat de rezistența materialelor («Миазмы. Трактат о сопротивлении материалов»)

Отдельный роман румынского писателя из цикла «Миазмы», балансирующий между гримдарком, хоррором и магреализмом.

В городе Мандрагора на ступенях церкви находят ребёнка, и его выхаживает местный священник. А спустя несколько месяцев по всему городу девочки-подростки впадают в глубокий сон, от которого уже никогда не просыпаются. Доктор Кунрат, фармацевт Аламбик, священник Сарбан и сказитель Алек пытаются разобраться в происходящем…

Выйдет в АСТ.

Джо Р. Лансдейл, The Drive-In («Драйв-ин»)

Трилогия юмористического хоррора в одном томе.

«Драйв-ин» — так называются кинотеатры, где зрители смотрят фильмы, не выходя из автомобилей. И вот небольшой автокинотеатр в Техасе постоянно служит источником необычных происшествий. В первом романе посетителей киношки затягивает внутрь фильма-ужастика. Во втором на зрителей нападают инопланетяне. Наконец, в третьем кинотеатр становится источником мистического апокалипсиса. Все романы трилогии пародируют штампы из фильмов ужасов категории В.

Выйдет в АСТ.

Саймон Кларк, Stranger («Чужак»)

Знаменитый апокалиптический боевик 2002 года.

Вспыхнувшая в Мексике непонятная эпидемия вскоре проникает и в США. Заражённые превращаются в кровожадных безумцев, которые уничтожают всё вокруг, — их называют «шершнями». Одно из немногих безопасных мест, отгородившихся от внешнего мира, — находящийся на острове провинциальный город Салливан. Попавший туда паренёк Грег Валдива обладает способностью определять заражённых, а также чувствовать их жажду убивать. Потому он, даже будучи для горожан чужаком, полезен и выполняет роль разведчика. Но постепенно Грег понимает, что жители города тоже сходят с ума, хоть и иначе…

Выйдет в «Фениксе».

Рошани Чокши, The Last Tale of the Flower Bride («Последняя сказка цветочной невесты»)

Мистическая сказка в декорациях мексиканской готики, повествующая о любви, доверии и предательстве.

Молодой учёный женится на загадочной и богатой красавице по имени Индиго Максвелл-Кастеньяда. В обмен на свою любовь Индиго добивается обещания: жених никогда не будет совать нос в её прошлое. Но когда супруги приезжают в родную усадьбу Индиго, молодому человеку невольно приходится узнать слишком много зловещих тайн, которые вполне могут разрушить их брак… или даже отнять жизнь.

Выйдет в «Эксмо».

Майкл Макдауэлл, Blackwater: The Caskey Family Saga («Тёмная вода»)

Цикл из шести небольших романов считается шедевром «южной готики» и написан в форме фамильной саги, где прослеживается полвека истории могущественной семьи Каски из городка Пердидо, штат Алабама.

Однажды в Пердидо случается наводнение, во время которого в затопленном отеле обнаруживают загадочную и невыразимо прекрасную девушку Элинор Даммерт, взявшуюся неведомо откуда. Семья Каски даёт ей кров. С появлением Элинор связано возвышение Каски и спустя полвека столь же стремительное падение, сопровождаемое мистическими событиями.

Выйдет в АСТ.

Роберт Эйкман, Dark Entries / Sub Rosa («Тёмные записки» / «СубРоза»)

Два сборника одного из классиков хоррора малой формы, вышедшие ещё в 1960-х. «Странные истории» — так Эйкман именовал своё творчество, ведь по сюжету и смыслу его рассказы балансируют между хоррором, мистикой и магическим реализмом.

Выйдет в АСТ.

Стивен Грэм Джонс, My Heart Is a Chainsaw («Бензопила моего сердца»)

Начальный роман трилогии «Ведьма озера», лауреат премий Брэма Стокера, Ширли Джексон и журнала «Локус».

Живущая в маленьком городке девочка Джейд Дэниэлс буквально помешана на кровавых слэшерах, которые она читает и смотрит запоем. Героиня — школьный изгой, без друзей и надежд, и всем, включая отца, на неё наплевать. Потому Джейд мечтает о появлении мистического мстителя в маске, который будет проливать реки крови её обидчиков. И однажды это происходит в реальности…

Выйдет в Fanzon.

Клэй МакКлеод Чапман, Ghost Eaters («Пожиратели призраков»)

Роман 2022 года, который американские критики характеризуют как «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» с привидениями.

У Эрин не ладится с её бойфрендом Сайласом, харизматичным, но совершенно безрассудным парнем. Наконец они расстаются, но Сайлас убеждает Эрин помочь ему выбраться из реабилитационного центра для наркоманов. Буквально несколько дней спустя парень умирает от передозировки, и Эрин винит в его смерти себя. А потом девушка узнает о «призраке» — препарате, позволяющем видеть мёртвых. Отчаянно желая помириться с Сайласом, Эрин соглашается на приём новаторских таблеток. Ох, напрасно она это затеяла…

Выйдет в АСТ.

Филип Фракасси, Boys in the Valley («Парни в долине»)

Мистический триллер 2021 года с христианским подтекстом, рассказывающий о взрослении.

Штат Пенсильвания начала XX века, расположенный в отдалённой долине детский приют Святого Винсента. Под присмотром нескольких священников здесь живут тридцать мальчиков. Невзирая на разный возраст, темперамент и прошлое, они ладят друг с другом, работают, учатся и молятся. Но однажды поздней ненастной ночью у дверей приюта появляется группа мужчин во главе с местным шерифом. Один из незваных гостей умирает, причём тело его покрыто загадочными символами. И, покинув это никчёмное вместилище, в мир приходит древнее зло… Юным обитателям приюта придётся сделать выбор между силой и душой.

Выйдет в АСТ.

Пим Вангтечават, The Moon Represents My Heart («Луна отзывается в моем сердце»)

Роман в жанре магреализма, вышедший в Таиланде в 2023 году. Права на экранизацию купил Netflix.

Семья Ванг издавна имеет необъяснимую способность, которая передаётся по наследству, — путешествовать во времени. Но однажды после очередного перемещения родители исчезают и оставляют детей, брата и сестру, совершенно одних, хотя те ещё толком не развили свой дар. А это чревато множеством проблем.

Выйдет в «Доме историй».

Дэниел Краус, Whalefall («Во чреве кита»)

Клаустрофобный гибрид триллера и хоррора о выживании.

Дайвер Джей Гардинер пытается найти останки своего отца, который утонул на глухом тихоокеанском пляже. Во время погружения дайвер попадает в смертельную ловушку, оказываясь внутри невероятно огромного кашалота. У Джея есть всего час, чтобы спастись, — именно на столько хватит кислорода в его баллоне.

Выйдет в «Фениксе».

Томас Лиготти, My Work Is Not Yet Done («Моя работа ещё не сделана»)

Небольшой роман, ставший заглавным в одноимённом сборнике известного мастера хоррора. Лауреат премий Брэма Стокера и Международной гильдии ужаса.

Менеджер Фрэнк Доминьо много лет работает в крупной компании. Герой всего боится и очень нерешителен, но однажды он предлагает руководству новаторскую идею, способную принести большую прибыль. Вышестоящие менеджеры решают приписать заслуги себе, а Фрэнка подводят под увольнение. Он начинает грезить о мести, даже приценивается к оружию, но вдруг им овладевает некая мистическая сила. Теперь Фрэнки может отомстить своим обидчикам, но конечная цена будет очень велика…

Выйдет в АСТ.

Дэниел Чёрч, The Hollows («Мёртвая лощина»)

Дебютный роман английского автора, номинант Британской премии фэнтези.

Элли Читэм, констебль из маленькой горной деревушки, после снежной бури находит труп Тони Харпера из печально известной местной семейки бандюганов. На первый взгляд, парень просто напился и замёрз, однако в руках он сжимает нож, а на камне возле тела вырезан странный символ. Вскоре в деревне погибают ещё несколько человек, и везде рядом находят похожие символы. Кажется, в сельской глуши пробудилось нечто древнее и жуткое…

Выйдет в «Фениксе».

Саймон Кларк, In This Skin («В чужой коже»)

Мистический триллер 2004 года.

В ветхом районе Чикаго находится давно закрытый клуб «Люксор», где ранее проводились концерты и танцы. Заброшку облюбовали местные подростки — заика-изгой Эллери и сбежавший из дома Ноэль со своей подружкой Робин. Также по «Люксору» рыщет молодой мужчина Бенедикт Уэст, который разыскивает свою бывшую девушку — она вошла в это здание, и её следы потерялись. Оказывается, внутри «Люксора» дремлет нечто нечеловеческое…

Выйдет в «Фениксе».

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В следующий раз мы расскажем о новой переводной фантастике для юношества, подростков и детей, которая появится в 2024 году.

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