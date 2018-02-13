Комикс «Мышиная гвардия. Осень 1152» — Рэдволл для взрослых

Мышиные территории полны опасностей. За пределами поселений неосторожных мышей подстерегают непогода, хищники и даже вооружённые бандиты. Много лет назад хвостатые основали Мышиную гвардию, чей долг — защищать простых путников и патрулировать тропы меж городами.

Mouse Guard: Fall 1152 Жанр: анималистическое фэнтези

Сценарист и художник: Дэвид Питерсен

Выход оригинала: 2006

Издательство: Jellyfish Jam, 2017

В 1997 году Дэвид Питерсен написал на салфетке странные слова: «У мышей своя цивилизация. Но они слишком малы, чтобы объединиться с другими животными». Спустя много лет эта фраза легла в основу комикса «Мышиная гвардия». История пришлась по душе не только читателям, но и критикам — комикс получил сразу две премии Айснера.

«Мышиная гвардия» напомнит знающим читателям о серии книг Брайана Джейкса «Рэдволл», в которой главными героями стали антропоморфные животные. Кролики, белки, ежи, кроты и мыши обитают в небольшом аббатстве и борются с внешними угрозами. Питерсен наверняка вдохновлялся «Рэдволлом», но в слепом копировании его не обвинить. Автор сумел выделиться, сделав ставку на детальный рисунок, прописанный мир и мрачную серьёзность.

Нарисована «Мышиная гвардия» с любовью к деталям. Особенно это касается фона: на отдельных кадрах можно сосчитать каждую травинку. Разве что мыши выглядят чересчур похожими — различаются лишь цветом шёрстки и плаща. Но такова уж особенность их вида. Она помогает мышам, например, маскироваться в толпе и выдавать себя за других. Прочие обитатели мира вроде опасных змей и крабов изображены очень большими и пугающими — такими, какими и должны их воспринимать маленькие грызуны.

Мир комикса напоминает Средние века. Мыши живут отдельными городками, за стенами которых их поджидают смертельные угрозы. Тут-то на помощь и приходит Мышиная гвардия — отряд отважных мышей, которые охраняют границы, сопровождают путников, следят за дорогами и сражаются с врагами. Героями первого тома стали три гвардейца: опытные Саксон и Кензи и новобранец Лиам. Им поручают найти пропавшего торговца, но мыши почти сразу узнают, что опасность намного серьёзнее и угрожает всему их родному дому.

Сюжет развивается молниеносно: вот гвардейцы сражаются с огромной (по их меркам) змеёй, вот они встречают таинственного незнакомца, а вот ввязываются в кровопролитную битву. В шести главах Питерсен успевает не только развернуть основной конфликт, но и показать историю и традиции мышиного королевства.

А вот персонажи «Мышиной гвардии» раскрыты не так хорошо. Сосредоточившись на событиях и действии, автор почти ничего не рассказывает о самих героях, даже о троице главных. Их образы и характеры лишь намечены широкими мазками. Отчасти виной тому недостаток и скудость диалогов и реплик. На некоторых разворотах их так мало, что кажется, будто листаешь красивый артбук.

Красивый и детально проработанный фэнтези-комикс, который понравится любителям приключенческих историй и необычных миров. Правда, сюжету и персонажам «Мышиной гвардии» не хватает глубины.

Mouse Guard Role-Playing Game По «Мышиной гвардии» есть и настольная ролевая игра. В ней игроки создают себе мышей-гвардейцев, которые выполняют разные поручения. У игры есть ряд интересных правил — например, она чётко делит время игровой встречи на выполнение задания и бытовые сцены. В 2015 году вышла вторая, ныне актуальная редакция правил. А сейчас студия «Пандора Бокс» планирует издать игру на русском.

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