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    #Вселенная Боба #Деннис Тейлор #искусственный интеллект #научная фантастика

    Деннис Тейлор «Все эти миры». Боб — герой Галактики

    1 мая 2023
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    01.05.2023
    6645
    2 минуты на чтение
    #Вселенная Боба #Деннис Тейлор #искусственный интеллект #научная фантастика

    «Все эти миры» — третья книга цикла, которая воспринимается как третья часть одного большого произведения, продолжающая сюжетные линии двух первых романов. На сей раз ставки максимально высоки. Все основные клоны в центре событий — Уилл пытается как можно быстрее эвакуировать оставшееся население Земли, Марк возглавляет революцию против узурпировавшего власть совета на Посейдоне, а Боб должен предотвратить гражданскую войну между двумя деревнями дельтанцев. Клонам Боба продолжают вставлять метафорические палки в колёса оставшиеся клоны Медейруша, а где-то на заднем плане по-прежнему маячат Другие. Совет Бобов смирился с мыслью, что Других нужно уничтожить целиком и полностью, но «как» и «чем»?

    Впрочем, не все Бобы ведут столь насыщенную жизнь. Пока одни репликанты спасают галактику, другие вынуждены играть роли таксистов, строителей, охранников и дальнобойщиков при всё ещё стоящем на грани вымирания человечестве. Но больше всех отличился Говард, который… влюбился в эфемера и проводит всё свободное время с пассией.

    В предыдущих сериях

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    Интриги стало больше, характеры героев эволюционировали.

    Деннис Тейлор «Все эти миры». Боб — герой Галактики

    Dennis E. Taylor
    All These Worlds
    Роман
    Жанр: научная фантастика
    Выход оригинала: 2017
    Переводчик: М. Головкин
    Издательство: «Эксмо: Fanzon», 2023
    Серия: «Fanzon. Наш выбор»
    Возрастной рейтинг: 16+
    352 с., 4000 экз.
    «Вселенная Боба», часть 3
    Похоже на:
    Энди Вейер «Марсианин»
    Марта Уэллс, цикл «Дневники Киллербота»

    Тейлору хорошо удаётся показывать индивидуальность Бобов. Несмотря на то что все они версии одного и того же человека, каждый Боб унаследовал от первоисточника уникальную комбинацию черт, и Райкера уже не спутаешь с Марио, а Билла — с Говардом. Печалит лишь то, что не всем Бобам уделяется достаточное количество внимания, а некоторые резко выпадают из повествования. Каждая книга цикла поднимает перед героями непростые вопросы, и «Все эти миры» не исключение. С тех пор как началась экспансия Бобов, прошло уже почти сто лет, и репликанты понемногу сталкиваются с тем, что близкие и дорогие им люди один за другим отправляются на тот свет. Некоторые Бобы не готовы мириться с потерями и пытаются уговорить своих друзей после смерти стать репликантами, однако предложение не пользуется спросом — никто не хочет пахать как проклятый целую вечность.

    Проблемы экзистенциального характера преследуют и самих Бобов. Одни репликанты гадают, станет ли вовремя сохранённый бэкап гарантией вечной жизни или же загруженная из сохранения копия будет отличаться от оригинала. Другие возмущаются отсутствием у них свободы выбора. Большинство Бобов создавались с чётко определённой целью. Предполагалось, что каждый новый клон сразу понимает, что от него требуется, и приступает к работе. Но никто и никогда не спрашивал, готовы ли «новорождённые» выполнять эти функции, или они предпочли бы отправиться в экспедицию к центру галактики. Так что новые Бобы всё чаще выражают недовольство.

    Как и в двух предыдущих книгах, Тейлор поддерживает динамичность повествование за счёт очень коротких глав и переключений между разными сюжетными линиями, но скачки по хронологии порой мешают сложить чёткую картину происходящего. Не все сюжетные линии одинаково интересны, и даже показанная в самом начале романа угроза от Других на протяжении большей части книги оттеснена на второй план более рутинными задачами. «Вселенная Боба» продолжается, и сейчас автор работает над пятой книгой цикла, но первые три романа формируют законченную историю. «Все эти миры» весьма достойно завершают сквозные сюжетные линии, и дальше Бобов будут ждать совершенно новые приключения, в частности — поиски пропавшего почти сто лет назад Бендера.

    Итог: достойное завершение истории, начатой в первых двух книгах. Качественнаяи динамичная научная фантастика с крайне харизматичными главными героями.

    Предмет спора

    Когда-то Деннис Тейлор заключил со своим другом пари о том, что напишет фантастический роман. Спор он выиграл — так появилась первая часть «Вселенной Боба». Остановиться Тейлор не смог, и в цикле уже четыре книги.

    Сердито вереща, свиноид выскочил из своего логова, демонстрируя потрясающую скорость для такого коротконогого существа. Двое камнеметателей отбежали в сторону; мех вдоль их хребтов топорщился, а уши торчали вертикально вверх от возбуждения. Остальные бойцы нашего отряда поставили копья на землю, подперли их ногами и стали ждать.
    На этот раз я не был наблюдателем и поэтому не просто нервничал, как раньше, а пришёл в ужас.

    Деннис Тейлор «Все эти миры»
    Стоит ли читать?
    Если вы дошли уже до третьей книги цикла, то зачем останавливаться?
    Удачно
    динамичное повествование
    интригующий сюжет
    достойное завершение трилогии
    Неудачно
    не все сюжетные линии одинаково интересны
    скачки по хронологии немного сбивают
    некоторые Бобы пропадают слишком резко
    8
    хорошо
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    Автор
    Журналист, переводчик, издатель, лентяй. Любит писать лонгриды и заваливать сроки.
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