Деннис Тейлор «Все эти миры»

«Все эти миры» — третья книга цикла, которая воспринимается как третья часть одного большого произведения, продолжающая сюжетные линии двух первых романов. На сей раз ставки максимально высоки. Все основные клоны в центре событий — Уилл пытается как можно быстрее эвакуировать оставшееся население Земли, Марк возглавляет революцию против узурпировавшего власть совета на Посейдоне, а Боб должен предотвратить гражданскую войну между двумя деревнями дельтанцев. Клонам Боба продолжают вставлять метафорические палки в колёса оставшиеся клоны Медейруша, а где-то на заднем плане по-прежнему маячат Другие. Совет Бобов смирился с мыслью, что Других нужно уничтожить целиком и полностью, но «как» и «чем»? Впрочем, не все Бобы ведут столь насыщенную жизнь. Пока одни репликанты спасают галактику, другие вынуждены играть роли таксистов, строителей, охранников и дальнобойщиков при всё ещё стоящем на грани вымирания человечестве. Но больше всех отличился Говард, который… влюбился в эфемера и проводит всё свободное время с пассией.

Dennis E. Taylor

All These Worlds

Роман

Жанр: научная фантастика

Выход оригинала: 2017

Переводчик: М. Головкин

Издательство: «Эксмо: Fanzon», 2023

Серия: «Fanzon. Наш выбор»

Возрастной рейтинг: 16+

352 с., 4000 экз.

«Вселенная Боба», часть 3

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Тейлору хорошо удаётся показывать индивидуальность Бобов. Несмотря на то что все они версии одного и того же человека, каждый Боб унаследовал от первоисточника уникальную комбинацию черт, и Райкера уже не спутаешь с Марио, а Билла — с Говардом. Печалит лишь то, что не всем Бобам уделяется достаточное количество внимания, а некоторые резко выпадают из повествования. Каждая книга цикла поднимает перед героями непростые вопросы, и «Все эти миры» не исключение. С тех пор как началась экспансия Бобов, прошло уже почти сто лет, и репликанты понемногу сталкиваются с тем, что близкие и дорогие им люди один за другим отправляются на тот свет. Некоторые Бобы не готовы мириться с потерями и пытаются уговорить своих друзей после смерти стать репликантами, однако предложение не пользуется спросом — никто не хочет пахать как проклятый целую вечность.

Проблемы экзистенциального характера преследуют и самих Бобов. Одни репликанты гадают, станет ли вовремя сохранённый бэкап гарантией вечной жизни или же загруженная из сохранения копия будет отличаться от оригинала. Другие возмущаются отсутствием у них свободы выбора. Большинство Бобов создавались с чётко определённой целью. Предполагалось, что каждый новый клон сразу понимает, что от него требуется, и приступает к работе. Но никто и никогда не спрашивал, готовы ли «новорождённые» выполнять эти функции, или они предпочли бы отправиться в экспедицию к центру галактики. Так что новые Бобы всё чаще выражают недовольство.

Как и в двух предыдущих книгах, Тейлор поддерживает динамичность повествование за счёт очень коротких глав и переключений между разными сюжетными линиями, но скачки по хронологии порой мешают сложить чёткую картину происходящего. Не все сюжетные линии одинаково интересны, и даже показанная в самом начале романа угроза от Других на протяжении большей части книги оттеснена на второй план более рутинными задачами. «Вселенная Боба» продолжается, и сейчас автор работает над пятой книгой цикла, но первые три романа формируют законченную историю. «Все эти миры» весьма достойно завершают сквозные сюжетные линии, и дальше Бобов будут ждать совершенно новые приключения, в частности — поиски пропавшего почти сто лет назад Бендера.

Итог: достойное завершение истории, начатой в первых двух книгах. Качественнаяи динамичная научная фантастика с крайне харизматичными главными героями.

Предмет спора Когда-то Деннис Тейлор заключил со своим другом пари о том, что напишет фантастический роман. Спор он выиграл — так появилась первая часть «Вселенной Боба». Остановиться Тейлор не смог, и в цикле уже четыре книги.

Сердито вереща, свиноид выскочил из своего логова, демонстрируя потрясающую скорость для такого коротконогого существа. Двое камнеметателей отбежали в сторону; мех вдоль их хребтов топорщился, а уши торчали вертикально вверх от возбуждения. Остальные бойцы нашего отряда поставили копья на землю, подперли их ногами и стали ждать.

На этот раз я не был наблюдателем и поэтому не просто нервничал, как раньше, а пришёл в ужас.