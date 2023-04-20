Деннис Тейлор «Потому что нас много»

Обычный программист Боб после смерти стал мозгом исследовательского корабля XXII века, причём не одного. Бобы размножились, освоили несколько звёздных систем, совершили первый контакт, помогли людям колонизировать другую планету и наткнулись на признаки существования враждебной инопланетной жизни. Жизнь кипит — на Земле хозяйничают опасные террористы, на Вулкане первые колонисты отчаянно пытаются не стать обедом для наиболее прожорливых представителей местной фауны, а по соседству с пространством Бобов действует раса необычайно жестоких инопланетян, которые воспринимают всех остальных как корм. И когда эти инопланетяне, названные Другими, столкнутся с Бобами, начнётся война. Война, в которой Бобы могут и проиграть…

Dennis E. Taylor

For We Are Many

Роман

Жанр: научная фантастика

Выход оригинала: 2017

Художник: Пётр Цеслиньский

Переводчик: М. Головкин

Издательство: «Эксмо: Fanzon», 2022

Серия: «Fanzon. Наш выбор»

Возрастной рейтинг: 16+

384 с., 4000 экз.

«Вселенная Боба», часть 2

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Примерно треть первой книги цикла Тейлор потратил на долгую и местами довольно нудную экспозицию, однако во второй части никакой экспозиции нет в принципе. «Потому что нас много» начинается ровно в том месте, в котором закончился предыдущий том, и продолжает те же сюжетные линии.

Как и в первой книге, повествование ведётся от лица многочисленных копий Боба. Некоторые Бобы забегают всего на одну или две главы, но большую часть пути читателя сопровождает определённый костяк — Райкер на Земле, Говард на Вулкане, Билл на Эпсилоне Эридана и Боб на Дельте Эридана. И каждая глава всё сильнее подчёркивает, насколько серьёзно все Бобы отличаются друг от друга.

Кто-то завёл близкие отношения с людьми и познал истинную цену цифрового бессмертия — необходимость посещать похороны смертных друзей. Ещё одним бременем оказалась совершенная память — в итоге кто-то, расстроившись из-за потерь, предпочёл отстраниться от новых поколений людей и отправиться на исследования отдалённых уголков космоса, а один из Бобов, не в силах справиться с угрызениями совести и грузом травматичных воспоминаний, и вовсе покончил с собой.

Тейлор интересно показывает эволюцию ставшего почти бессмертным сознания. Хотя изначальный Боб считал себя одиночкой, его цифровые клоны старались без необходимости не оставаться одни. Они придумали общие собрания, где пили отличное пиво и отвратительно играли в бейсбол (виртуальная реальность способна на чудеса, но не настолько). При этом новые клоны начинали чувствовать превосходство над «эфемерами» (так они прозвали людей) — Бобы тяготились необходимостью возиться с расами-клиентами и всё больше стремились к самостоятельным космическим исследованиям.

Как и первая книга, «Потому что нас много» написана короткими главами, позволяющими Тейлору быстро переключаться между сюжетными линиями и поддерживать динамику повествования. События в разных арках разворачиваются в разное время, что поначалу немного путает, но когда под конец одна из стоящихперед героями проблем затмевает собой остальные, ветки нагоняют друг друга.

В первой книге финал как таковой отсутствовал, во втором романе концовка прописана гораздо чётче. Причём, прямо как в пятом эпизоде Оригинальной трилогии «Звёздных войн», развязка «Потому что нас много» получилась довольно мрачной, а Бобы оказались в крайне затруднительном положении.

У романа нет серьёзных недостатков, а имеющиеся огрехи можно списать на издержки концепции. Главный герой всё-таки технарь, ему простительно писать сухо, умещая важные события на паре страниц текста и периодически переходя с нормального человеческого языка на инженерно-технический.

Итог: второй роман «Вселенной Боба» оказался очень даже неплохим. Интриги стало больше, характеры героев эволюционировали, а под конец Бобы и вовсе оказались в крайне щекотливой ситуации, выбираться из которой, правда, они будут уже в третьем томе.

Люди и дельтанцы никогда не будут общаться без переводчика. Человеку речь дельтанцев показалась бы смесью из хрюканья, рычания и икоты. С другой стороны, Архимед, мой главный контакт в рядах дельтанцев, утверждал, что люди издают те же звуки, что и спаривающиеся свиноиды. Очень мило.