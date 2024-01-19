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    #Джим Батчер #рецензии на книги

    Джим Батчер «Грязная игра. Правила чародейства». Гарри Дрезден, рыцарь и вор

    19 января 2024
    Фото аватара
    19.01.2024
    13936
    3 минуты на чтение
    #Джим Батчер #рецензии на книги

    Гарри Дрездена пытались убить многие, и казалось, кому-то наконец удалось избавиться от чародея, обладающего редким талантом влипать в неприятности и наживать себе врагов. Но Гарри вернулся к жизни, и теперь у него новая роль — он стал Зимним рыцарем, присягнувшим служить могущественной фэйри Мэб. И служба эта обещает быть весьма непростой. Гарри предстоит выполнить поручение Королевы Воздуха и Тьмы: ограбить магическую сокровищницу знаменитого божества. Причём соратниками Дрездена в этом деле станут опаснейшие личности потустороннего мира — с некоторыми из них у мага давние личные счёты.

    Джим Батчер «Грязная игра. Правила чародейства». Гарри Дрезден, рыцарь и вор

    Jim Butcher

    Cold Days. Brief Cases

    Сборник

    Жанр: городское фэнтези

    Выход оригинала: 2014, 2018

    Художник: Крис Макграт

    Переводчики: К. Егорова, Н. Нестерова

    Издательства: «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2023

    Серия: «Звёзды новой фэнтези»

    Возрастной рейтинг: 16+

    864 с., 4000 экз.

    «Архивы Дрездена», часть 15

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    Начав выпускать цикл о похождениях Гарри Дрездена, «Азбука» взялась за дело весьма резво. С 2021 года увидели свет уже восемь томов — сборников, куда входят по две-три части цикла. До поры это всё были переиздания произведений, ранее уже публиковавшихся на русском языке. И вот теперь очередь дошла до томов, которых на русском ещё не было.

    На страницах романа «Грязная игра» Батчер обращается к популярному сюжету о группе колоритных личностей, которые объединяются, чтобы провернуть ограбление, кажущееся невозможным. Обычно герои стараются собрать для таких дел проверенных и надёжных товарищей, но Дрездена автор ставит в более тяжёлое положение. На дело Гарри отправляется вовсе не по собственной инициативе, а просто потому, что Королева Мэб не оставляет ему выбора. Большинство же из тех, кто составит чикагскому чародею компанию, не заслуживают ни малейшего доверия.

    Пожалуй, по структуре «Грязную игру» можно отнести к наиболее простым романам Батчера. Обычно он предпочитает обрушивать на голову своего протагониста сразу несколько серьёзных проблем, от которых тому всеми силами приходится отбиваться. В этом же романе у Гарри есть одна ясная задача — обобрать хранилище могущественных артефактов, по возможности не получив удар в спину от подельников.

    Впрочем, линейность конфликта не делает «Грязную игру» менее событийно насыщенной и увлекательной, чем предыдущие книги цикла. С первых же страниц Батчер задаёт высокий темп, и по ходу повествования тот только набирает обороты. По сути, весь роман — череда сменяющих друг друга переделок, которые сопровождают сначала сбор команды, потом операцию по проникновению в хранилище потусторонних сокровищ, а также — неизбежные конфликты среди участников ограбления. И всё это, конечно, сопровождается многочисленными боевыми сценами с активным использованием магии, писать которые Батчер большой мастак.

    Правда, поскольку он сосредоточен на налёте в месте за пределами нашего мира, «Грязная игра» ощущается скорее как приключенческое фэнтези, нежели как городское. И это, пожалуй, отличает роман от большинства предыдущих — в тех обычно сверхъестественные конфликты были тесно переплетены с проблемами смертных.

    Кроме романа, в том вошёл сборник «Правила чародейства» с рассказами, в которых городская составляющая, наоборот, сильна. Они немного расширяют мир Гарри Дрездена и знакомят нас с небольшими приключениями самого волшебника и ряда других персонажей. В некоторых, как и в основном цикле, Гарри выступает рассказчиком и центральным действующим лицом — например, в серии историй, где он помогает бигфутам. Но, пожалуй, более любопытны рассказы, где главными героями становятся другие персонажи цикла — скажем, криминальный босс Джонни Марконе или Молли, ученица протагониста. Дрезден, конечно, личность очень выразительная, но порой интересно посмотреть на события и с другой перспективы, да к тому же эти персонажи разбираются с неприятностями не так, как Гарри.

    Итог: наконец-то при новом издании «Архивов Дрездена» дело дошло до книг, которые прежде у нас не выходили. И, конечно, особо радует, что Батчер по мере развития цикла не снижает планку качества.

    Сын своего отца

    В 2022 году состоялся литературный дебют сына Джима Батчера, Джеймса. Едва ли стоит удивляться, что молодой писатель по примеру отца начал работать в жанре городского фэнтези. В центре его цикла The Unorthodox Chronicles, действие которого разворачивается в Бостоне, молодой и не слишком умелый маг, чьи приключения начинаются со смерти наставника, — причём именно герой становится подозреваемым номер один.

    Кто я?

    Что я сделал со своей жизнью?

    Кому я могу доверять?

    Последний вопрос — самый неприятный. Ты задаешься им в минуты сомнений. Иногда, просыпаясь посреди ночи, начинаешь гадать, тем ли людям мы доверяем. Или, по какой-то причине оказавшись в одиночестве, перебираешь в памяти каждую мелочь, связанную с кем-либо, в поисках незначительных вроде бы штрихов, которые ты мог упустить.

    Роман «Грязная игра»

    Джим Батчер «Грязная игра. Правила чародейства». Гарри Дрезден, рыцарь и вор
    Стоит ли читать?
    Заметно меньше городской составляющей, но в остальном это всё те же «Архивы Дрездена», любимые многочисленными поклонниками.
    Удачно
    стремительно развивающийся сюжет
    магические боевые сцены
    рассказы, расширяющие мир Гарри Дрездена
    Неудачно
    почти исчезнувшая в романе атмосфера городского фэнтези
    8
    Оценка
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    Автор
    Постоянный автор «Мира фантастики» с 2004 года. Писал о комиксах до того, как это стало мейнстримом.
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