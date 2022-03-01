Джо Р. Лансдейл «Дорога мертвеца. Руками гнева»

Кто способен противостоять всякой нечисти лучше слуг Господа нашего? А божьим словом и пистолетом, как известно, добиться можно куда большего, чем просто божьим словом. Преподобный Джебидайя Мерсер, карающая длань Господня, усмиряет нечисть верным кольтом, бродя по просторам Дикого Запада в «Дороге мертвеца». Ну а «Руками гнева» — это сборник очень разных и очень ярких ужастиков. Убийцы, зомби, демоны, доисторические рыбы, зловещие цирки… тут каждый найдёт себе что-то по вкусу.

Joe R. Lansdale

Deadman’s Road. By Bizarre Hands

Авторский сборник

Жанр: вестерн, хоррор, мистика

Выход оригинала: 1986–2014

Переводчики: С. Чередов, М. Акимова, Г. Шокин и другие

Издательство: «АСТ», 2021

Серия: «Мастера ужасов»

Возрастной рейтинг: 18+

640 с., 3000 экз.

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Джо Хилл «Полный газ»

Джо Р. Лансдейл — писатель очень плодовитый, разносторонний и в англоязычном мире культовый, однако на русском почти не издавался. Исправлять ситуацию издательство «АСТ» решило с козырей — полного собрания произведений о преподобном Мерсере и сборника «Руками гнева», входящего в топ-100 лучших книг жанра хоррор в истории.

«Дорога мертвеца» состоит из шести произведений, написанных с 1986 по 2014 год, и авторского предисловия. Главный герой Джебидайя Мерсер — человек непростой, нехороший и не чуждый греху, от кровосмесительства до любви к горячительному. Он вовсе не склонен подставлять другую щёку — вместо этого предпочтёт любого обидчика пристрелить. Его бог— бог Ветхого завета, безжалостное и мстительное существо, и преподобный не столько спасает души, сколько уничтожает зло, встречающееся ему на пути.

Основное из произведений цикла, «Смерть на Западе», — это короткий роман, в котором мы знакомимся с героем. Здесь ему предстоит сразиться с зомби, порождёнными индейским проклятьем, а заодно разобраться с собственными демонами. Все остальные произведения — рассказы — представляют собой вариации на ту же тему, меняются разве что противники бродячего проповедника. Это могут быть оборотни-конкистадоры («Отель для господ»), кобольды («Тёмные недра») или просто оживший мертвец («Дорога мертвеца»), но результат всегда один: преподобный Джебидайя не даёт злу забрать тех, кто этого не заслуживает, а читатель получает добротный ужастик с атмосферой вестерна.

Сборник «Руками гнева» вышел в 1989 году, и он немного брутальнее и напряжённее, чем современные подобные произведения. В нём очень много жестоких, тревожных историй и неприятных персонажей, но главных достоинств у сборника два — бесконечное разнообразие и очень высокий средний уровень качества. Есть здесь вещи по-настоящему страшные («Ночь, когда они не пошли на ужастик»), грустные и трогательные («Тугие стёжки на спине мертвеца»), даже смешные… Поражает также коллекция обстоятельств и существ, с которыми приходится столкнуться героям. Если бы понадобилось описать сборник одним словом, это было бы слово «яркий».

Итог: два очень разных сборника, оказавшихся под одной обложкой исключительно из-за издательского произвола. Если первый состоит из просто хороших мистических вестернов, то второй местами вполне тянет на шедевр.

Любовь, смерть и роботы Сюжет одного из рассказов, опубликованных в этом омнибусе, уже добрался до России: на нём основан эпизод первого сезона сериала «Любовь, смерть и роботы». «Рыбная ночь» — короткая красивая история о призраках доисторических рыб, населяющих пустыню, что когда-то была морским дном. Впрочем, в сериале сюжет немного изменился.

Всадник был в чёрном с ног до головы, за исключением пропылённой белой рубашки и блестящего серебристого военно-морского кольта 36-го калибра за чёрным кушаком. Как у многих, несущих слово Божие, его лицо было суровым и бесстрастным. Но за обликом сквозило нечто, едва ли подобающее служителю Господню. У него были холодные голубые глаза убийцы. «Смерть на Западе» Но Леонарду драйв-ин без тёлочки — не драйв-ин, и он уже слышал про «Ночь живых мертвецов» и знал, что там снимается ниггер. Не собирался он смотреть киношки с ниггерами. Ниггеры собирают хлопок, ремонтируют квартиры и продают ниггерских шлюх, но он ещё ни разу не слышал про ниггеров, которые убивают зомби. А ещё ему говорили, что в этом фильме белая телка даёт ниггеру себя пощупать, и это его бесило. Любая белая девушка, что даёт ниггерам, — явно самая грязная дрянь в мире. «Ночь, когда они не пошли на ужастик»