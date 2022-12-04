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    #Marvel #во что поиграть #хоррор и ужасы

    Во что поиграть в декабре 2022 года

    4 декабря 2022
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    04.12.2022
    3428
    5 минут на чтение
    #Marvel #во что поиграть #хоррор и ужасы
    Во что поиграть в декабре 2022 года 9

    Наступил месяц последних релизов в этом году — хотя скорее речь только о двух неделях: разработчики почему-то не решились выпускать игры ближе к праздникам. Видимо, отчасти потому, что они не очень вяжутся с новогодним настроением: в одной игре нужно расчленять инопланетян, в другой — отправлять дварфов грызть насмерть слонов.

     

    Marvel’s Midnight Suns 

    Во что поиграть в декабре 2022 года

    Когда и где: 2 декабря на PC, X1, XSXS, PS4, PS5, Switch

    Что: капустник супергероев вселенной Marvel в оболочке пошаговой тактической карточной стратегии с ролевыми элементами

    Перевод: нет

    О чём: доктор Фауст, работающий на Гидру, разбудил от вечного сна Лилит, мать всех демонов, и заключил с ней союз. Эта угроза оказалась выше уровня Мстителей, а потому Железный человек и доктор Стрэндж начали собирать всех супергероев, кого смогут. В итоге вместе с Алой Ведьмой и Капитаном Америкой будут сражаться Блэйд, Призрачный гонщик, Морбиус, Дэдпул и многие другие персонажи. 

    Почему ждём: это новая игра от авторов XCOM, одной из самых нашумевших стратегических франшиз за последние десять лет. К тому же интересно взглянуть на столь масштабный кроссовер в таком жанре.

    Чего опасаемся: карточный геймплей (доступные атаки здесь завязаны на карточках, которые достаются из колоды) и лицензия сверхпопулярной франшизы —  эти вещи, как бы их ни презентовали, заставляют насторожиться. Не помогает и то, что временами Midnight Suns со стороны выглядит как типичная мобильная стратегия.

     

    The Callisto Protocol

    Во что поиграть в декабре 2022 года 1

    Когда и где: 2 декабря на PC, X1, XSXS, PS4, PS5

    Что: сурвайвал-хоррор

    Перевод: текст

    О чём: главный герой оказывается в тюрьме особо строгого режима, расположенной на Каллисто — спутнике Юпитера. Куда уж хуже? А, вот сюда — прямо в объятья кровожадных мутантов, которые внезапно повылезали изо всех щелей. Наша задача — выжить, сбежать и разобраться, что за ужас тут творится.

    Почему ждём: нам обещали духовного наследника Dead Space, причём не от кого-то, а от Глена Скофилда, её автора. И в этом году не так уж много ярких высокобюджетных экшен-игр — а тут может появиться ещё хотя бы одна.

    Чего опасаемся: что The Callisto Protocol ничем не сможет похвастаться кроме того, что она копирует крутую старую игру. И вы помните, что её собирались сделать частью вселенной PlayerUnknown’s Battlegrounds? Не самый лучший знак.

     

    Burnhouse Lane 

    Во что поиграть в декабре 2022 года 2

    Когда и где: 2 декабря на PC 

    Что: адвенчура

    Перевод: нет

    О чём: медсестра по имени Энджи Уэзер почти мертва, и ей нужно пройти пять невыполнимых миссий, чтобы вернуть свою жизнь.

    Почему ждём: новая игра Рема Михальски, автора Downfall, The Cat Lady и Lorelai. Скорее всего, снова будет отличный глубокий сюжет, много сюрреализма и атмосфера европейского хоррор-артхауса. Теперь с менее бюджетной графикой и даже с элементами сурвайвал-хоррора. 

    Чего опасаемся: возможно, история будет хуже, чем в прошлых играх Михальски. Непонятно, как приживутся экшен-элементы. И зачем выпускать игру в день релиза сразу трёх долгожданных ААА-проектов? 

     

    Dwarf Fortress

    Во что поиграть в декабре 2022 года 3

    Когда и где: 6 декабря на PC

    Что: стратегия непрямого контроля

    Перевод: нет

    О чём: игроку нужно построить новую колонию дварфов в безумном фэнтезийном мире, в котором опасности стоит ждать отовсюду. Вся предыстория этой, скорее всего, катастрофически неудачной попытки экспансии сгенерирована случайно. Вплоть даже до биографий жителей отдалённых поселений. 

    Почему ждём: Dwarf Fortress — одна из лучших псевдографических игр в истории. Здесь бескрайнее море контента и мощнейший генератор безумных историй. И наконец-то сюда добавят адекватный интерфейс. 

    Чего опасаемся: ещё одного переноса даты релиза.

     

    Knights of Honor II: Sovereign

    Во что поиграть в декабре 2022 года 4

    Когда и где: 6 декабря на PC

    Что: глобальная стратегия с тактическими сражениями 

    Перевод: текст

    О чём: выбирай любую средневековую страну Европы, Ближнего Востока или Северной Африки, чтобы попытаться завоевать мировое господство. Почти сразу же всё превращается в дикую альтернативную историю.

    Почему ждём: это сиквел хорошей старой игры. Куча тактических возможностей, глобальная карта и сражения в реальном времени, рыцари, собственная династия, скандалы-интриги-завоевания.

    Чего опасаемся: что это будет ощущаться как бюджетная попытка просто взять хорошую игру 2004 года и перенести в 3D. 

     

    Choo-Choo Charles

    Во что поиграть в декабре 2022 года 5

    Когда и где: 9 декабря на PC

    Что: хоррор

    Перевод: текст

    О чём: есть жуткий огромный поезд-паук по имени Чарльз, и его нужно убить. Всё остальное не так важно.

    Почему ждём: главный монстр игры уже начал вируситься в сети и, скорее всего, это будет новый мемный персонаж хоррора, который настолько прославится, что превратится в постоянного участника детских развлекательных роликов на YouTube.

    Чего опасаемся: что игра окажется скучной.

     

    High on Life

    Во что поиграть в декабре 2022 года 6

    Когда и где: 13 декабря на PC, X1, XSXS

    Что: шутер от первого лица

    Перевод: нет

    О чём: на Землю напали пришельцы — в этот раз для того, чтобы делать из людей наркотики. Главный герой — молодой охотник за головами, решивший бросить вызов инопланетянам. 

    Почему ждём: здесь есть концепция о том, что всё оружие без умолку разговаривает, а у руля проекта Джастин Ройланд, соавтор «Рика и Морти». 

    Чего опасаемся: в геймплейных трейлерах стрельба выглядела скучно, а бесконечный поток шуток вызывал скорее раздражение и кринж — вполне возможно, что вся игра такая. 

     

    Master of Magic 

    Во что поиграть в декабре 2022 года 7

    Когда и где: 13 декабря на PC

    Что: пошаговая 4X-стратегия с элементами RPG

    Перевод: нет

    О чём: могущественные маги борются друг с другом за господство в двух мирах, Арканусе и Мирроре. Одни волшебники для этого призывают призраков мёртвых хоббитов, другие всех сжигают, а третьи просто доминируют за счёт огромной армии степняков.

    Почему ждём: оригинальная Master of Magic была уникальной смесью Civilization и симулятора колдуна, чьи ритуалы влияют на целые города и армии. Теперь всё должно быть немного удобней, разнообразней и с гексагональным полем.

    Чего опасаемся: что игра будет слишком сильно напоминать оригинал. Он хоть и наделал шуму после выхода, но проверку временем не прошёл.

     

    Blacktail

    Во что поиграть в декабре 2022 года 8

    Когда и где: 15 декабря на PC, XSXS, PS5

    Что: экшен от первого лица

    Перевод: текст

    О чём: шестнадцатилетнюю девушку выгнали из дома за то, что она занималась колдовством. Теперь она живёт в лесу, постоянно носит деревянную маску и учится себя защищать. А в будущем её назовут Бабой-ягой. 

    Почему ждём: прежде всего интересного взгляда на славянские сказки, которые в видеоиграх мы видим не так уж часто. А ещё игра выглядит красиво и может оказаться хорошим экшеном с магией и луком. 

    Чего опасаемся: что геймплейно игра будет бюджетной версией Far Cry, а сказочной атмосферы не хватит для того, чтобы закрыть глаза на это.

     

    Во что ещё поиграть:

    Hello Neighbor 2 (6 декабря на PC, X1, XSXS, PS4, PS5): стелс-хоррор про подглядывание за зловещим усатым соседом, которому пообещали доработать ИИ.

    IXION (7 декабря на PC): космоопера в жанре градостроительного симулятора про управление огромным кораблём колонистов, сбежавших с умирающей Земли.

    Chained Echoes (8 декабря на PC): олдскульная jRPG с уютной атмосферой проектов времён SNES.

    Dragon Quest Treasures (9 декабря на Switch): спин-офф Dragon Quest о детстве братьев — главных героев одиннадцатой части всё в том же стиле довольно консервативной jRPG.

    Wavetale (12 декабря на PC, X1, XSXS, PS4, PS5, Switch): экшен-платформер, где сёрфишь на своих двоих, исследуешь архипелаг с руинами древней цивилизации и убиваешь морских чудовищ.

    Во что поиграть в декабре 2022 года 10

    Crisis Core: Final Fantasy VII — Reunion (13 декабря на PC, XSXS, PS4, PS5, Switch): HD-ремастер Crisis Core: Final Fantasy VII с PSP, которая рассказывает о событиях, случившихся до начала истории Final Fantasy VII.

    Lil Gator Game (14 декабря на PC, Switch): милая адвенчура в открытом мире — про крокодильчика, который хочет завести себе новых друзей.

    Некстген-версия The Witcher 3: Wild Hunt (14 декабря на PC,XSXS, PS5): тот же «Ведьмак 3» — но теперь с подтянутой графикой и RTX.

    Aka (15 декабря на PC, Switch): симулятор фермы с главным героем — красной пандой, некогда побывавшей на суровой магической войне, а теперь просто желающей обрести внутренний покой.

     

    Главная нефантастическая игра декабря:

    Need for Speed Unbound (2 декабря на PC, XSXS, PS5): новая NFS, заигрывающая со стилями аниме и последних мультфильмов о Человеке-пауке — настолько неожиданное сочетание для аркадной гонки, что даже любопытно.

    Во что поиграть в декабре 2022 года 11

    Планируйте свои траты на игры с тем расчётом, что в конце декабря по старой доброй традиции все цифровые магазины устраивают чуть ли не самые масштабные распродажи за год. Ну и с наступающим Новым годом — пусть он будет лучше уходящего!

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