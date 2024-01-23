В Манчестере снова творится неладное! Сотрудники газеты «Странные времена» только-только разобрались с оборотнем и заодно немного притушили веками тлеющий конфликт между бессмертными Основателями и Малым народцем. Но теперь на улицах города орудует настоящий вампир: невероятно сильный, оголодавший, сверхбыстрый — хотя всем, даже волшебному населению страны, известно, что вампиров не существует. Придётся журналистам и этот вопрос решать, хотя у них своих проблем хватает.

C.K. McDonnell The Stranger Times. This Charming Man Роман Жанр: юмористическое городское фэнтези Выход оригинала: 2022 Художник: В. Суслова Переводчик: О. Бурдова Издательство: «МИФ», 2023 Серия: «Фэнтези МИФ. Stranger Times» Возрастной рейтинг: 16+ 448 с., 2500 экз. «Странные времена», часть 2 Похоже на: Бен Ааронович «Реки Лондона» Терри Пратчетт «Движущиеся картинки»

Вторая часть трилогии «Странные времена» ирландского комика и писателя Куива Макдонелла не зря имеет ироничный подзаголовок «Идеальный джентльмен», словно насмехающийся над героями книги. На самом деле джентльмены здесь ведут себя абсолютно не по-джентльменски, за что и получают в конце заслуженное наказание.

Как и в первой части, журналисты расследуют таинственные трансформации добропорядочных граждан Манчестера в вымышленных существ. Правда, на этот раз ещё и неизвестные злодеи пытаются похитить одного из сотрудников газеты. Схема отчасти повторяется — герои сначала долго во всём разбираются, а затем буквально в последних главах находят и обезвреживают злоумышленника. Впрочем, теперь они знают об окружающей их действительности намного больше, чем прежде. Магия и существование волшебных существ для героев теперь не секрет, хотя жизни ещё есть чем их удивить. И вновь всё это — за одну неделю, чтобы успеть выпустить новый номер «Странных времён».

Мы видим главы от лица почти всех персонажей, а не только от лица Ханны, как в первой книге. Читатель смотрит на события из нескольких мест и с разных точек зрения. Подобный обзор ситуации — практически 360 градусов — очень удобен, хоть иногда и вызывает небольшую путаницу. Кроме уже знакомых по первой части Окса, Стеллы, Реджи, Грейс, Стерджесса и Бэнкрофта, автор добавляет и новых персонажей, не менее колоритных. Чего стоит, например, неофициальный предводитель волшебного народца по имени Малыш Джон, бывший менестрель Когз, обманувший речную богиню и за это проклятый говорить лишь правду, или говорящий пёс, который не пёс вовсе, а человек в собачьем обличье.

Ирония так и сочится со страниц книги, а сюжет зачастую представляет собой настоящую комедию положений. К сожалению, автор снижает градус социальной и политической сатиры, которой много было в первой части трилогии. Специально или случайно, но Макдоннелл берёт на вооружение более физиологичные поводы для шуток вроде пускания газов.

Увы, читатели не дождутся того, что тайны, оставшиеся после первого романа, будут разгаданы. Сохраняя интригу, автор лишь круче замешивает сюжет, приправляя его очередными загадками. Почему в редакции появляется призрак Саймона? Что на самом деле случилось с женой Бэнкрофта? Что собой представляет Стелла и каковы её настоящие способности? Все линии из первой части продолжаются, но не завершаются. А два эпилога лишь добавляют масла в огонь и раззадоривают в ожидании третьей части.

Впрочем, это всё нюансы. Главное, что вторая книга сохраняет потрясающе искромётный авторский стиль. Макдоннелл — по-прежнему мастер уморительных каламбуров и саркастичных ремарок. А вишенкой на торте будут оригинальные вставки «газетных вырезок» между главами и традиционные благодарности в конце романа, написанные в духе конспирологических теорий.

Итог: новые приключения полюбившихся героев на стыке фантастического и детективного жанров — и всё это на фоне пейзажей Манчестера.



Об авторе Куив Макдоннелл — ирландский писатель, профессиональный стендап-комик и телесценарист. Он родился в Лимерике, вырос в Дублине, а сейчас живёт с семьёй в Манчестере. Кроме фантастической трилогии «Странные времена» его перу принадлежит серия детективных романов, действие которых происходит на улицах Дублина.

По сути, вампиры — это проявление человеческой одержимости тем, что находится под запретом. Каждого из нас иногда одолевают мысли, которые обществом, религией и прочими институтами власти заклеймены порочными. Однако отчасти это и делает недозволенные желания такими привлекательными. Вампиры воплощают все тайное, опасное, иное. Они монстры, но в то же время люди. Чудовище внутри нас, в котором стыдно признаться даже самим себе.