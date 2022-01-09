Новинки фантастики и фэнтези-2022: 10 книг, которые выйдут на русском

В 2022 году ожидается множество книг самой разнообразной фантастики — особенно переводной. Причём немало совсем новеньких, «с колёс», выходящих в оригинале лишь в этом году. Жанровое разнообразие на любой цвет и вкус — особенно много исторического, тёмного и ориентального фэнтези, а также книг о сильных женщинах (с этим даже перебор, пожалуй). Впрочем, поклонники НФ, космооперы, хоррора тоже не уйдут обиженными. Будут и продолжения уже полюбившихся циклов, и новые открытия, и даже ранее не издававшаяся у нас классика. Книг так много, что мы уже по традиции разделили книжные ожидания на несколько частей. В этой части — 10 переводных книг, которых мы больше всего ждём, а также рассказ о некоторых новинках отечественных авторов.

Томаш Колодзейчак «Чёрный горизонт. Красный туман»

Начальный роман и сборник малой прозы из оригинального фэнтезийного цикла «Последняя Речь Посполитая». В будущем Земля переживает катаклизм: наш мир пересекается с магической вселенной. Изрядная часть планеты захвачена пришлыми монстрами, но кое-где человечество еще оказывает сопротивление — в том числе на территории современной Польши, куда перебрались беженцы с других славянских земель и образовали новую Речь Посполитую, которую поддерживают эльфы — один из них даже стал польским королем. Герой цикла, королевский картограф и маг Каетан Клобуцкий, постоянно оказывается в центре опасных приключений.

Джон М. Форд «Дракон не дремлет»

Умершему в 2006 году Джону Форду коллеги давали превосходные прозвища: Нил Гейман назвал его «чертовски гениальным», а Роберт Джордан — «лучшим без исключения». Самая яркая книга Форда — альтернативно-историческое фэнтези «Дракон не дремлет», действие которого разворачивается в XV веке, в мире, где существует магия и вампиры, а главным врагом Европы служит Византия. Несколько героев — ставший наемником принц, женщина-врач и валлийский волшебник — пытаются возвести на английский престол герцога Ричарда Глостера, единственного, кто способен остановить византийскую экспансию. В 1983 году роман получил Всемирную премию фэнтези.

Шелли Паркер-Чан «Та, которая стала солнцем»

Историческое фэнтези, начальный том дилогии «Сияющий Император», основанной на биографии Чжу Юаньчжана, первого правителя династии Мин — правда, с модной ныне гендерной рокировкой. Одному мальчику была предначертана великая судьба, но он умер совсем юным, и его предопределение перехватила младшая сестра. Хитрой и изворотливой девушке предстоит пройти тернистый путь к императорскому трону, выдавая себя за погибшего брата. Текст напоминает книги Гая Гэвриела Кея — минимум магии, множество политических интриг, аллюзии на исторические события с тщательно выписанной атмосферой эпохи.

Челси Абдулла «Вор звездной пыли»

Первый том совсем новой фэнтезийной трилогии «Песчаное море» на основе арабской мифологии, в оригинале книга выйдет только в мае 2022-го (на русском появится ближе к концу года). Это авантюрное фэнтези про мошенницу Лоули аль-Назари, которая торгует крадеными магическими артефактами. Случайно попав в руки жестокого султана, Лоули вынуждена выполнить его поручение — найти древнюю лампу, которая наделяет владельца невероятной силой. В сопровождении незадачливого сына султана и коварного джинна-телохранителя девушка начинает невероятно опасный квест.

Ярослав Барсуков «Башня из грязи и веток»

Дебютный роман родившегося в Москве автора, который ныне живет в Австрии и пишет на английском (ранее он сочинял только рассказы и даже стал финалистом премии «Небьюла»). Это фэнтезийный стимпанк с обилием интриг. Гениальный Ши Эшкрофт ещё в молодые годы сделал блестящую карьеру, заняв пост министра. Однако он лишился должности, когда отказался выполнить приказ подавить демонстрации в столице силой оружия. В наказание Ши сослали на границу — руководить возведением огромной противодирижабельной башни. В строительстве используется нестабильная магия, местные бароны и враги империи строят козни, а героя ждёт сложный выбор между карьерой, любовью и принципами.

Роберт Чарльз Уилсон «Дарвиния»

Роман 1998 года, альтернативно-историческая НФ, вызвавшая в своё время немало шума. В 1912 году в результате катаклизма случился географический сдвиг — Европа, часть Азии и Африки исчезли, а на их месте появились земли из параллельного мира с необычной флорой и фауной. США, внезапно ставшие самым могущественным государством мира, начинают колонизацию свободных от населения новых земель, названных Дарвинией. Герой романа, фотограф Гилфорд Лоу, записавшись в исследовательскую экспедицию профессора Финча, делает невероятное открытие — на самом деле Дарвиния совсем не то, чем кажется.

Адриан Чайковски «Дети Руин»

Формальное продолжение монументальной космической эпопеи «Дети времени», которое можно читать совершенно отдельно от неё. В далёком будущем, после гибели Земли, расселившиеся по разным мирам люди получают сигнал с отдалённой планеты Нод, где некогда велось терраформирование, и отправляют туда корабль, надеясь обнаружить наследие давно сгинувших предков. И обнаруживают — на свою беду, ведь проводимые на Ноде эксперименты древних землян по созданию негуманоидной цивилизации привели к невероятным последствиям.

Чарльз Стросс «Оранжерея»

Самостоятельный НФ-роман, относящийся к миру «Аччелерандо». В XXVII веке человечество обитает на огромных космических станциях. Робин, человек со стертой памятью, участвует в эксперименте по моделированию общества начала XXI века. Причем выбраться из этой модели даже при большом желании почти невозможно. Несмотря на оболочку твердой НФ, роман — прежде всего социальная фантастика с элементами едкого памфлета. И хотя книга вышла еще в 2006 году, Строссу удалось предсказать многие современные нам общественные тенденции.

Аластер Рейнольдс «Фаза ингибиторов»

Самостоятельный роман, примыкающий к циклу «Пространство Откровения». Группа людей несколько десятилетий обитает в пещерах разрушенного мира, скрываясь от инопланетных машин-убийц, известных как ингибиторы. Во главе выживших стоит суровый Михаэль де Рюйтер. Однажды в окрестностях убежища терпит бедствие космический корабль, и оказывается, что выжившая в катастрофе женщина знает о Михаэле слишком много… Интересно, что главный герой — полный тезка знаменитого голландского адмирала XVII века: нет ли в этом своеобразного намёка?

Тереза Паттерсон «Мир “Колеса Времени” Роберта Джордана»

Масштабная энциклопедия-путеводитель по миру знаменитой фэнтезийной эпопеи Роберта Джордана. Впервые она вышла ещё в 1997 году. Сам Джордан принимал участие в её написании и был редактором. Затем путеводитель несколько раз переиздавался с дополнениями. Последнее дополненное издание, которое в России выпустит «Азбука», вышло в ноябре 2021 года и приурочено к выходу телесериала. В книге более восьмидесяти цветных иллюстраций, включая карты мира, портреты центральных персонажей, пейзажи. Кроме подробностей цикла, также рассказано об обширной предыстории мира «Колеса Времени».

Отечественная фантастика Опять (опять, Карл!) «Эксмо» обещает выпустить финал «Отблесков Этерны» Веры

Камши — «Ветер и вечность. Песнь Четверых». Ну и заодно к выходу телесериала переиздать весь цикл. Генри Лайон Олди завершит дилогию «Дракон и карп», которая входит в цикл о магической Японии «Чистая земля». От Сергея Лукьяненко стоит ждать роман «Месяц за Рубиконом», финальный том постапокалиптической трилогии «Измененные». Вадим Панов выпустит продолжение «Чужих игр» — детективной космооперы с социальным подтекстом. Выйдет второй том антологии «Битва за Лукоморье», основанной на мире артбука Романа Папсуева «Сказки Старой Руси». Стоит ждать продолжение постмодернистского хоррора «Призраки осени» Юрия Некрасова и оригинальное готическое фэнтези Шимуна Врочека «Война-56». Лия Арден завершит цикл «Потомки первых». Выйдут также продолжения циклов

«Темные игры Лиара» Евгении Сафоновой, «Ковен» Анастасии Гор, «Шолох» Антонины Крейн, «Сон и пепел» Алекс Анжело, «Сокол и ворон» Ульяны Черкасовой, «Варта» Варвары Еналь, «Арканум» Евгения Гаглоева, «Танамор» Екатерины Соболь. Романом «Арена заблудших» Марина Ясинская откроет новую трилогию «Колизион» о мистическом цирке. Выйдет роман юношеского фэнтези «Авангард», первая книга нового цикла Евгения Гаглоева о мире Санкт-Эринбурга и мистическое фэнтези Илоны Волынской и Кирилла Кащеева «Фабрика мертвецов» о Российской империи XIX века, где магия — вполне обычное дело.

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Конечно, упомянутыми десятью книгами список фантастических переводных новинок не заканчивается. Потому, как и в прошлом году, мы разбили его на несколько публикаций. Следующая посвящена продолжениям, окончаниям, дополнениям уже известных у нас циклов, а также новым сериям книг зарубежных писателей. Следите за обновлениями!