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    #анонс #дайджест #ожидания 2022 #Что почитать

    Иностранные новинки фантастики и фэнтези в 2022, которые выйдут в оригинале

    16 января 2022
    16.01.2022
    22837
    4 минуты на чтение
    #анонс #дайджест #ожидания 2022 #Что почитать
    Иностранные новинки фантастики и фэнтези в 2022, которые выйдут в оригинале 10

    За рубежом выйдет множество фантастических книг — интерес для нас они представляют как чисто умозрительный, в плане современных тенденций развития жанра, так и по причине того, что многие новинки рано или поздно появятся и на русском языке. 

    В наш топ вошли 10 книг, которые официально уже анонсированы зарубежными издателями. А также мы упомянули несколько книг, которые, возможно, выйдут в этом году. Или нет. 

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    Новинки фантастики и фэнтези-2022: 10 книг, которые выйдут на русском

     Борис Невский |  09.01.2022

    В 2022 году ожидается множество книг самой разнообразной фантастики — особенно переводной.

    Новинки фантастики и фэнтези-2022: книги больших циклов, которые выйдут на русском 8

    Новинки фантастики и фэнтези-2022: книги больших циклов, которые выйдут на русском

     Борис Невский |  11.01.2022

    В 2022 году выйдет немало книг, которые продолжают и завершают уже известные у нас циклы зарубежных писателей. Также отечественные издатели выпустят книги, которые только открывают разнообразные циклы.

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     Борис Невский |  14.01.2022

    Отдельные романы и сборники, а также молодежная фантастика.

    Иностранные новинки фантастики и фэнтези в 2022, которые выйдут в оригинале 10

    Иностранные новинки фантастики и фэнтези в 2022, которые выйдут в оригинале

     Борис Невский |  16.01.2022

    А также мы упомянули несколько книг, которые, возможно, выйдут в этом году. Или нет. 

    Гай Гэвриел Кей, All the Seas of the World (Все моря мира)

    Иностранные новинки фантастики и фэнтези в 2022, которые выйдут в оригинале 4

    Новый роман канадского писателя пересекается с предыдущей его книгой «Блеск минувших дней», чье действие разворачивалось в мире, напоминающем Италию эпохи Возрождения. Герои «Всех морей мира» связаны с корсарами и участвуют в многоходовой политической интриге, заставляющей вспомнить события из истории Венеции, крупнейшей морской державы средневековой Европы. 

    Джон Скальци, The Kaiju Preservation Society (Общество сохранения кайдзю)

    Иностранные новинки фантастики и фэнтези в 2022, которые выйдут в оригинале 6

    Юмористическая НФ, чей главный герой Джейми Грей занимается доставкой еды во время эпидемии COVID-19. В процессе он встречает друга детства Тома, который работает в организации по защите прав животных. Причём животных, которых нет на нашей Земле. Потому что в альтернативном измерении огромные монстры-кайдзю бродят по свободному от людей миру, и у них проблемы.

    Кен Лю, The Speaking Bones (Говорящие кости)

    Иностранные новинки фантастики и фэнтези в 2022, которые выйдут в оригинале 7

    Финальный том цикла «Династия Одуванчиков», силкпанка, навеянного историей древнего Китая. В центре повествования — трое героев посреди двух войн. Персонажи разделены политикой, но соединены узами дружбы и любви. И даже сами боги не могут прозреть будущее, потому что судьбой смертных способны управлять только веления их сердец.

    Роберт Джексон Беннетт, Locklands (Запертые земли)

    Иностранные новинки фантастики и фэнтези в 2022, которые выйдут в оригинале 8

    Финальный роман трилогии «Основатели», напоминающей знаменитый цикл автора «Божественные города». Вновь боги ведут войну, используя людей в качестве пешек. Начинавшие как авантюристы Сансия, Клеф и Беренис стали великими героями. Но чтобы одержать победу в войне, троице придется вспомнить воровскую юность и осуществить невероятное ограбление в сердце вражеской твердыни.

    Джон Краули, Flint and Mirror (Кремень и зеркало)

    Иностранные новинки фантастики и фэнтези в 2022, которые выйдут в оригинале 5

    Поэтичная сказка от ведущего мастера интеллектуальных фантазий, которую он начал писать почти полвека назад, в 1975 году. Действие происходит в средневековой Ирландии, где лорд Хью О’Нил, Хранитель Севера, с помощью древнего обсидианового зеркала связывается с мифическими обитателями Зеленого острова, которые назначают его своим защитником.

    Ребекка Ф. Куанг, Babel, or The Necessity of Violence: An Arcane History of the Oxford Translators’ Revolution (Вавилон, или Необходимость насилия: Загадочная история революции оксфордских переводчиков)

    Иностранные новинки фантастики и фэнтези в 2022, которые выйдут в оригинале 9

    Прославившаяся трилогией ориентального фэнтези «Опиумная война» Р.Ф. Куанг написала роман, который сравнивают с книгой Сюзанны Кларк «Джонатан Стрэндж и мистер Норрелл». В альтернативной Англии XIX века Королевский институт перевода Оксфорда, известный как Вавилон, стал центром магического могущества. Китайский мальчик, получивший имя Робин Свифт, поступает в Вавилон, работа в котором открывает ему дорогу к сокровенным и зачастую грязным тайнам империи…

    Адам Робертс, The This (Это)

    Иностранные новинки фантастики и фэнтези в 2022, которые выйдут в оригинале

    Технотриллер от британского автора, известного своими парадоксальными романами в жанре НФ. Поначалу «Это» — фантастика ближнего прицела о новой социальной сети, буквально захватывающей человечество с помощью технологии виртуальной реальности. Как результат, мир людей попадает в тотальную зависимость от разумных машин, которые уже в более отдалённом будущем пытаются решить «человеческий вопрос» самым радикальным образом.

    Орсон Скотт Кард, Wakers (Проснувшиеся)

    Иностранные новинки фантастики и фэнтези в 2022, которые выйдут в оригинале 3

    Начальный том нового цикла юношеской НФ от автора легендарной «Игры Эндера». 

    Подросток Лейз обладает невероятной способностью переключаться между сознаниями своих копий в параллельных мирах. Но однажды парень очнулся, обнаружив себя узником таинственной лаборатории на заброшенной постапокалиптической Земле, и понял, что он клон. Потому его дар больше не работает, и Лейзу придётся как-то с этим жить. Точнее, выживать…

    Джон М. Форд, Aspects (Аспекты)

    Иностранные новинки фантастики и фэнтези в 2022, которые выйдут в оригинале 2

    Посмертный роман автора, чьё второе рождение случилось после переиздания в 2018 году АИ «Дракон не дремлет», когда писателя начали вовсю нахваливать, сравнивая с Мартином. Лучшие книги Форда — обычно историческое фэнтези, к которому относятся и долго лежавшие в архиве «Аспекты». Великое королевство переживает время перемен, когда парламент и волшебники решают избавиться от устаревшей монархии. Однако королевская семья не намерена сдаваться просто так…

    Аластер Рейнольдс, Eversion (Преобразование)

    Иностранные новинки фантастики и фэнтези в 2022, которые выйдут в оригинале 1

    НФ-триллер от мастера космической оперы, автора «Пространства Откровения». Врач и учёный Сайлас Коуд заботится о здоровье членов экспедиции, которые разыскивают по всей галактике таинственный артефакт. И постепенно в памяти Коуда возникают картины далёкого прошлого, когда он (или его воплощения?) участвовал в схожих событиях — на паруснике 1800-х годов у берегов Норвегии и в составе экипажа дирижабля, который в 1900-х исследовал ледяной каньон в Антарктиде. И у каждой экспедиции возникали аналогичные проблемы…

    * * *



    Среди интересных иностранных новинок 2022 года — также продолжения или финалы циклов Марка Лоуренса, Тэда Уильямса, Кристофера Руоккио, Тима Пауэрса, Ричарда Моргана, К. Дж. Паркера, Уолтера Йона Уильямса, Девин Мэдсон, Николаса Имса и множества других авторов.

    Возможно?

    Есть громкие новинки, чьи даты выхода не объявлены и поэтому могут быть перенесены. Главная — «Двери из камня», долгожданный финальный роман фэнтезийной трилогии Патрика Ротфусса «Хроника Убийцы короля». Есть шанс и на выход романа Скотта Линча «Шип Эмберлейна», четвертой книги о благородных канальях.

    Может также появиться роман Сюзанны Кларк Cistern («Цистерна» или «Водоём») — о нем ничего не известно, кроме того, что это точно не продолжение «Джонатана Стренджа»; а также «Двенадцать месяцев» Джима Батчера — 18-й том приключений Гарри Дрездена; городское фэнтези Нила Геймана «Семь сестер»; космическая опера Чарльза Стросса «Призрачный двигатель» и роман Брендона Сандерсона «Потерянный металл», четвертая часть цикла «Бурерожденные».

    Есть ещё несколько безымянных книг, чьи авторы допускают их появление в текущем году. Это вторая часть трилогии о Великих городах Н.К. Джемисин, начало нового цикла Шеннон Чакраборти, где мореход Синдбад столкнётся с крестоносцами, и старт нового цикла исторического фэнтези про Италию эпохи Возрождения от Паоло Бачигалупи, известного своей НФ.

    А что же дедушка Мартин? Последний слух о «Ветрах зимы» обещает выход романа осенью 2023 года. Ну-ну, поглядим…

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