Иностранные новинки фантастики и фэнтези в 2022, которые выйдут в оригинале

За рубежом выйдет множество фантастических книг — интерес для нас они представляют как чисто умозрительный, в плане современных тенденций развития жанра, так и по причине того, что многие новинки рано или поздно появятся и на русском языке. В наш топ вошли 10 книг, которые официально уже анонсированы зарубежными издателями. А также мы упомянули несколько книг, которые, возможно, выйдут в этом году. Или нет.

Гай Гэвриел Кей, All the Seas of the World (Все моря мира)

Новый роман канадского писателя пересекается с предыдущей его книгой «Блеск минувших дней», чье действие разворачивалось в мире, напоминающем Италию эпохи Возрождения. Герои «Всех морей мира» связаны с корсарами и участвуют в многоходовой политической интриге, заставляющей вспомнить события из истории Венеции, крупнейшей морской державы средневековой Европы.

Джон Скальци, The Kaiju Preservation Society (Общество сохранения кайдзю)

Юмористическая НФ, чей главный герой Джейми Грей занимается доставкой еды во время эпидемии COVID-19. В процессе он встречает друга детства Тома, который работает в организации по защите прав животных. Причём животных, которых нет на нашей Земле. Потому что в альтернативном измерении огромные монстры-кайдзю бродят по свободному от людей миру, и у них проблемы.

Кен Лю, The Speaking Bones (Говорящие кости)

Финальный том цикла «Династия Одуванчиков», силкпанка, навеянного историей древнего Китая. В центре повествования — трое героев посреди двух войн. Персонажи разделены политикой, но соединены узами дружбы и любви. И даже сами боги не могут прозреть будущее, потому что судьбой смертных способны управлять только веления их сердец.

Роберт Джексон Беннетт, Locklands (Запертые земли)

Финальный роман трилогии «Основатели», напоминающей знаменитый цикл автора «Божественные города». Вновь боги ведут войну, используя людей в качестве пешек. Начинавшие как авантюристы Сансия, Клеф и Беренис стали великими героями. Но чтобы одержать победу в войне, троице придется вспомнить воровскую юность и осуществить невероятное ограбление в сердце вражеской твердыни.

Джон Краули, Flint and Mirror (Кремень и зеркало)

Поэтичная сказка от ведущего мастера интеллектуальных фантазий, которую он начал писать почти полвека назад, в 1975 году. Действие происходит в средневековой Ирландии, где лорд Хью О’Нил, Хранитель Севера, с помощью древнего обсидианового зеркала связывается с мифическими обитателями Зеленого острова, которые назначают его своим защитником.

Ребекка Ф. Куанг, Babel, or The Necessity of Violence: An Arcane History of the Oxford Translators’ Revolution (Вавилон, или Необходимость насилия: Загадочная история революции оксфордских переводчиков)

Прославившаяся трилогией ориентального фэнтези «Опиумная война» Р.Ф. Куанг написала роман, который сравнивают с книгой Сюзанны Кларк «Джонатан Стрэндж и мистер Норрелл». В альтернативной Англии XIX века Королевский институт перевода Оксфорда, известный как Вавилон, стал центром магического могущества. Китайский мальчик, получивший имя Робин Свифт, поступает в Вавилон, работа в котором открывает ему дорогу к сокровенным и зачастую грязным тайнам империи…

Адам Робертс, The This (Это)

Технотриллер от британского автора, известного своими парадоксальными романами в жанре НФ. Поначалу «Это» — фантастика ближнего прицела о новой социальной сети, буквально захватывающей человечество с помощью технологии виртуальной реальности. Как результат, мир людей попадает в тотальную зависимость от разумных машин, которые уже в более отдалённом будущем пытаются решить «человеческий вопрос» самым радикальным образом.

Орсон Скотт Кард, Wakers (Проснувшиеся)

Начальный том нового цикла юношеской НФ от автора легендарной «Игры Эндера».

Подросток Лейз обладает невероятной способностью переключаться между сознаниями своих копий в параллельных мирах. Но однажды парень очнулся, обнаружив себя узником таинственной лаборатории на заброшенной постапокалиптической Земле, и понял, что он клон. Потому его дар больше не работает, и Лейзу придётся как-то с этим жить. Точнее, выживать…

Джон М. Форд, Aspects (Аспекты)

Посмертный роман автора, чьё второе рождение случилось после переиздания в 2018 году АИ «Дракон не дремлет», когда писателя начали вовсю нахваливать, сравнивая с Мартином. Лучшие книги Форда — обычно историческое фэнтези, к которому относятся и долго лежавшие в архиве «Аспекты». Великое королевство переживает время перемен, когда парламент и волшебники решают избавиться от устаревшей монархии. Однако королевская семья не намерена сдаваться просто так…

Аластер Рейнольдс, Eversion (Преобразование)

НФ-триллер от мастера космической оперы, автора «Пространства Откровения». Врач и учёный Сайлас Коуд заботится о здоровье членов экспедиции, которые разыскивают по всей галактике таинственный артефакт. И постепенно в памяти Коуда возникают картины далёкого прошлого, когда он (или его воплощения?) участвовал в схожих событиях — на паруснике 1800-х годов у берегов Норвегии и в составе экипажа дирижабля, который в 1900-х исследовал ледяной каньон в Антарктиде. И у каждой экспедиции возникали аналогичные проблемы…

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Среди интересных иностранных новинок 2022 года — также продолжения или финалы циклов Марка Лоуренса, Тэда Уильямса, Кристофера Руоккио, Тима Пауэрса, Ричарда Моргана, К. Дж. Паркера, Уолтера Йона Уильямса, Девин Мэдсон, Николаса Имса и множества других авторов.