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    Кино
    #анонс #дайджест

    Какие фильмы смотреть онлайн в декабре 2022? Спилберг, Драйвер и дель Торо

    7 декабря 2022
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    07.12.2022
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    9 минут на чтение
    #анонс #дайджест
    Какие фильмы смотреть онлайн в декабре 2022? Спилберг, Драйвер и дель Торо 6

    Под занавес киногода традиционно выходят самые громкие премьеры от лучших режиссёров современности. И пока на больших экранах грохочет «Аватар» Джеймса Кэмерона (о нём мы ещё обязательно расскажем!), в онлайн-кинотеатрах выходят новые долгожданные работы Стивена Спилберга, Гильермо дель Торо и Ноа Баумбаха.

    А если большой голливудский стиль вам наскучил, всегда можно заглянуть по другую сторону океана. В международной программе на декабрь — хитовый британский мюзикл, норвежский ответ Кинг Конгу и зрелищный футуристичный боевик из Гонконга.

    Пиноккио Гильермо дель Торо

    Guillermo del Toro’s Pinocchio

    Какие фильмы смотреть онлайн в декабре 2022? Спилберг, Драйвер и дель Торо 9

    Когда? 9 декабря (Netflix).

    Что? Мрачный кукольный мультфильм от режиссёра «Лабиринта Фавна».

    О чём? Жили-были в итальянской глубинке добродушный столяр Джепетто и его чудесный сынок Карло. Но разразилась великая война, и авиабомба попала прямиком в убежище, где скрывался Карло. Безутешный Джепетто от горя запил и как-то раз в припадке отчаяния выстругал куклу из дерева, которое росло на могиле его сына. Кукла получилась неказистой; но, чтобы вернуть старику надежду, древесная фея вдохнула в деревянного мальчика жизнь и нарекла его Пиноккио…

    Трейлер

    Чего ждать? Это один из самых долгожданных фильмов года! Мексиканский кудесник Гильермо дель Торо почти 15 лет бредил идеей экранизировать «Пиноккио» — разумеется, в своём неповторимом духе. Оригинальная сказка Карло Коллоди учила юных итальянцев послушанию, благодаря которому даже неотёсанное полено может стать «настоящим мальчиком». Дель Торо, извечный защитник изгоев и монстров, выворачивает мораль наизнанку: Пиноккио прекрасен именно своей самобытностью и умением идти наперекор чужим правилам. Для пущей наглядности сюжет перенесён в Италию 1920-х годов, когда люди добровольно становились безвольными марионетками фашистского режима.

    Немногие были готовы поддержать столь смелый замысел, да ещё и взять на себя серьёзные расходы. Кукольная анимация требует особенно много сил и времени, однако переходить на 2D дель Торо отказывался. Проект то отменяли, то анонсировали вновь, пока в 2018 году «Пиноккио» наконец не подхватил стриминг-гигант Netflix. Тогда же утвердилась и окончательная творческая группа: соавтором сценария стал Патрик МакХэйл («По ту сторону изгороди»), сорежиссёром — опытный аниматор Марк Густафсон («Бесподобный мистер Фокс»), а актёрский состав пополнился звёздами первой величины: от Тильды Суинтон и Кристофа Вальца до Юэна Макгрегора в роли говорящего сверчка.

    Судя по ранним отзывам, режиссёрское терпение оправдалось сполна. «Пиноккио» называют лучшим мультфильмом года, особенно выделяя его техническое мастерство, мрачный (но при этом доступный для детей) стиль, а также неожиданную глубину истории. Как и в других своих проектах, на сказочном материале дель Торо размышляет о скоротечности жизни и примирении с неизбежной утратой близких.

    Фабельманы

    The Fablemans

    Какие фильмы смотреть онлайн в декабре 2022? Спилберг, Драйвер и дель Торо 8

    Когда? 13 декабря.

    Что? Автобиографическая драма о детстве Стивена Спилберга.

    О чём? Середина XX века. Еврейский мальчик Сэмми Фабельман идёт с семьёй в кино и просто влюбляется в чудеса, творящиеся на экране. Позаимствовав у отца-инженера небольшую восьмимиллиметровую камеру, Сэмми начинает сам снимать захватывающие фильмы про ковбоев и крушения поездов — к радости матери-пианистки. Герой всё глубже погружается в мир грёз и поначалу не замечает, как его родители всё сильнее отдаляются друг от друга… и тянут сына в разные стороны. Сэмми предстоит невозможный выбор между мечтами и заботой о близких.

    Трейлер

    Чего ждать? Новый шедевр признанного мастера — вернее, сразу двух мастеров. Режиссёр Стивен Спилберг уже полвека поражает воображение зрителей невероятными приключениями («Индиана Джонс», «Парк юрского периода») и трогательными историями о силе семьи («Инопланетянин», «Война миров»). На склоне лет он решил рассказать о собственной семье и разработал сценарий вместе с выдающимся театральным драматургом Тони Кушнером («Ангелы в Америке», «Мюнхен»). Вместе им удалось найти баланс между почти документальной точностью — многие сцены из жизни Спилберга воссозданы до мельчайших деталей — и поэтичной фантазией юности.

    Увы, в прокате фильм так и не вызвал особого интереса (мировые сборы не дотянули даже до 6 миллионов долларов), но те немногие, кто всё-таки добрался до кинотеатров, остались в подлинном восторге. Критики называют «Фабельманов» самой тёплой и личной работой Спилберга, в определённом смысле ключом ко всему его творчеству.

    И хотя автобиографии часто бывают излишне комплиментарны к своим героям, режиссёр показывает себя и родных как сложных, противоречивых людей: полных любви, но просто не способных ужиться вместе. Мишель Уильямс и Полу Дано, сыгравшим Фабельманов-старших, уже прочат номинации на «Оскар»; как и Дэвиду Линчу за короткую, но яркую роль легенды кино Джона Форда.

    Матильда

    Roald Dahl’s Matilda the Musical

    Какие фильмы смотреть онлайн в декабре 2022? Спилберг, Драйвер и дель Торо 3

    Когда? 25 декабря (Netflix).

    Что? Мюзикл про свободолюбивую чудо-девочку по сказке Роальда Даля.

    О чём? Непросто живётся Матильде Уормвуд! Родители то игнорируют девочку, то в приступе ярости рвут её любимые книги — единственное прибежище Матильды от суровой реальности. В школе дела ещё хуже: там всем заправляет безжалостная директриса (и бывшая метательница молота) Мисс Транчбулл, которая обожает издеваться над детьми, посмевшими нарушить её железную дисциплину. Но девочка открывает в себе сверхъестественные способности, решает взять судьбу в свои руки и объявляет бой тирании.

    Трейлер

    Чего ждать? Это трогательный и энергичный гимн непослушанию. «Матильда» — одна из главных работ британского сказочника Роальда Даля, в чьих историях всегда переплетаются волшебство и сюрреалистичный, иногда по-настоящему жестокий мир. Пожалуй, мировому зрителю эта история известна прежде всего по фильму 1996 года с Марой Уилсон и Дэнни ДеВито. А вот на родине главной адаптацией «Матильды» считается мюзикл Тима Минчина. Уже более десяти лет он не сходит с лондонских подмостков и собрал всевозможные награды, включая семь премий Лоуренса Оливье (рекорд для британского театра!).

    Наконец мюзикл добрался и до кинотеатров. Что редкость, экранизацией занимались создатели оригинальной постановки: сам Минчин (специально для фильма написавший пару новых песен), либреттист Деннис Келли и режиссёр Мэттью Уорчас, за прошедшие годы поднаторевший ещё и в кино — именно он поставил нашумевшую комедию «Гордость».

    В преддверии международного релиза на Netflix «Матильда» уже успешно прошла по британским экранам и собрала тёплые отзывы. Фильм хвалят за виртуозную хореографию, уместное использование графики и по-настоящему демоническую Мисс Транчбулл в исполнении Эммы Томпсон.

    Белый шум

    White Noise

    Какие фильмы смотреть онлайн в декабре 2022? Спилберг, Драйвер и дель Торо

    Когда? 30 декабря (Netflix).

    Что? Апокалиптическая комедия от режиссёра «Брачной истории».

    О чём? Профессор Джек Глэдни и его семья — красавица-жена Бабетт и четверо детей от разных предыдущих браков — живут безбедной жизнью в тихой американской глубинке. Вдруг неподалёку происходит загадочная авария: небо затягивает густое облако дыма, в город съезжаются правительственные агенты в костюмах химзащиты, а жители в панике разъезжаются по окрестностям. Семья Глэдни присоединяется к эвакуации, но смогут ли они сбежать от собственного страха смерти?

    Трейлер

    Чего ждать? Это слегка безумный и пугающе актуальный фильм по книге культового американского писателя-постмодерниста Дона Делилло. Долгое время считалось, что «Белый шум» — сложный философский роман, одновременно смешной и страшный, убедительный и полный намёков на нереальность всего происходящего — просто невозможно экранизировать. И правда, к проекту подступались как минимум три разных режиссёра. Но до финишной черты добрался только Ноа Баумбах, мастер тихих трагикомедий и автор обласканной зрителями «Брачной истории».

    Увы, «Белый шум» вряд ли встретят так же радушно. Даже фестивальная публика разделилась во мнениях: одни превозносят фильм за обаяние, остроумные гэги и удачную стилизацию под 1980-е, другие ругают Баумбаха за претенциозность и излишнюю верность первоисточнику (действительно, кино утомляет намного быстрее книг). Впрочем, все критики сходятся в похвалах атмосферному саундтреку Дэнни Эльфмана и комедийному таланту Адама Драйвера в главной роли.

    Воины будущего

    明日戰記 / Ming ri zhan ji

    Какие фильмы смотреть онлайн в декабре 2022? Спилберг, Драйвер и дель Торо 1

    Когда? 2 декабря (Netflix).

    Что? Гонконгский постапокалиптический боевик.

    О чём? 2055 год. Бесконечные войны и климатические кризисы поставили человечество на грань вымирания. Решение приходит из космоса: на Землю падает метеорит с гигантским полуразумным растением — Пандорой. Разрастаясь, пришелец уничтожает людские города, но также и очищает заражённый воздух. Учёные находят способ «приручить» растение с помощью специальных генетических пуль, однако доставить панацею в сердце Пандоры не так-то просто. Команде элитных бойцов придётся пройти через разрушенные небоскрёбы, столкнуться с хищными мутантами и вражескими боевыми роботами.

    Трейлер

    Чего ждать? Это не столько фильм, сколько очень эффектная технодемка гонконгской VFX-индустрии. Что и неудивительно: режиссёр Юэнь-Фай Нг известен прежде всего как супервайзер компьютерной графики на восточных исторических эпиках «Полководцы» и «Раскрашенная кожа». Прямолинейный сюжет словно написан для экшн-видеоигры, типажи персонажей узнаются с одного взгляда (командир с печальным прошлым, трусливый салага, нежная радистка, подлый генерал), а дизайн технологий и локаций отсылает ко всему подряд — от «Чужих» до футуристичных частей Call of Duty. 

    Жаждете оригинальности? «Воины будущего» точно не для вас. Хотите посмотреть на зрелищные перестрелки и пируэты в декорациях разрушенного города? Тогда полезайте в чёртов экзоскелет!

     

    Няня

    Nanny

    Какие фильмы смотреть онлайн в декабре 2022? Спилберг, Драйвер и дель Торо 5

    Когда? 16 декабря (Amazon Prime Video).

    Что? Хоррор-драма с элементами африканской мистики.

    О чём? Сенегалка Аиша нелегально прибывает в Нью-Йорк, чтобы скопить денег и спасти сына от нищеты. По воле случая женщина знакомится с Эми — американской бизнесвумен, которая тоже пытается пробиться в своей профессии и потому совсем забросила любимую дочь. Аиша убеждает Эми нанять её в качестве няни; но чем больше времени иммигрантка проводит в чужом доме, тем тяжелее у неё на душе. Героиню терзают провалы в памяти, кошмарные сны и жуткие видения — как будто призраки прошлого перебрались за ней через океан…

    Трейлер

    Чего ждать? Это неторопливая и очень красивая драма, которая почему-то пытается казаться хоррором — не без успеха, но всё же с досадным количеством клише. Неудивительно, что «Няню» отметили гран-при жюри на фестивале независимого кино «Санденс» (хотя фильмы ужасов там обычно не любят). Дебютантка Никьяту Джусу с огромным вниманием и талантом показывает иммигрантский опыт Аиши: её тоску по сыну, нарождающийся роман с портье Маликом и дискомфорт в богатом белом доме. Паранормальная интрига здесь второстепенна — превыше всего фильм цепляет зрителей своей атмосферой и отличной игрой Анны Диоп («Мы»).

     

    Тролль

    Troll

    Какие фильмы смотреть онлайн в декабре 2022? Спилберг, Драйвер и дель Торо 7

    Когда? 1 декабря (Netflix).

    Что? Норвежский фильм про гигантского монстра от режиссёра «Волны».

    О чём? В горах Доврефьелль происходит что-то неладное. Местные фермеры слышат громоподобные звуки шагов, а затем находят на земле следы необъятного размера. Правительство обращается за советом к палеонтологу Норе, и та вскоре устанавливает правду: от тысячелетнего сна пробудился огромный тролль! Мифическое существо, неуязвимое для обычного вооружения, целенаправленно движется в сторону Осло и сокрушает всё на своём пути.

    Но почему его так тянет в столицу? И как сдержать первобытную мощь природы? Норе необходимо ответить на эти вопросы, прежде чем паникующие власти отдадут приказ о ядерном ударе.

    Трейлер

    Чего ждать? Это «Кинг Конг» на скандинавский манер. Традиции голливудских блокбастеров режиссёр Роар Утхёуг умело сплавляет с родным норвежским фольклором; благо ему доводилось работать по обе стороны Атлантики. В 2015 году режиссёр снял хитовый фильм-катастрофу «Волна», затем — перезапуск приключенческой франшизы Tomb Raider, и вот теперь «Тролль» подхватывает и развивает мотивы обоих фильмов. Нас ждёт увлекательное, не очень серьёзное и при этом завораживающе масштабное зрелище, которому даже немного тесно на телеэкранах Netflix.

     

    Дарби и мертвецы

    Darby and the Dead

    Какие фильмы смотреть онлайн в декабре 2022? Спилберг, Драйвер и дель Торо 2

    Когда? 2 декабря (Hulu).

    Что? Чёрная комедия про школьницу-медиума и её призрачную подружку.

    О чём? Когда Дарби Харпер была совсем маленькой, она едва не погибла в океане и с тех пор получила удивительную способность общаться с духами умерших. Вот уже несколько лет Дарби использует свой дар, помогая «мертвякам» отпускать от себя земные заботы. Жаль только, что с живыми людьми у героини проблемы: в школе её считают изгоем, а отношения с лучшей подругой, популярной чирлидершей Капри, давно разладились. Неожиданно Капри умирает — и отказывается уходить на тот свет, пока Дарби не закатит в её честь масштабную вечеринку. Почившая красавица раскрывает подружке секреты школьной популярности…

    Трейлер

    Чего ждать? Это довольно банальный, хотя и вполне обаятельный микс из мистики и подростковой комедии. Телевизионный режиссёр Сайлэс Ховард («Дикинсон», «Это мы») даже не пытается по-новому обыграть каноны жанра, вместо этого полагаясь на юмор, искренность и харизму ведущих актрис. Как минимум с Капри ему повезло — в роли высокомерной чирлидерши выступила певица Аулии Кравальо, известная по роли диснеевской Моаны.

    Ночь в музее: Новое воскрешение Камунра

    Night at the Museum: Kahmunrah Rises Again

    Какие фильмы смотреть онлайн в декабре 2022? Спилберг, Драйвер и дель Торо 4

    Когда? 9 декабря (Disney+).

    Что? Анимационный сиквел комедии про музей с волшебными экспонатами.

    О чём? Каждую ночь Американский музей естественной истории приходит в движение. Зачарованная древнеегипетская пластина вдыхает жизнь в разнообразные экспонаты — от гигантского скелета тираннозавра до миниатюрных ковбоев. Большинству обитателей музея такой расклад по душе: они играют друг с другом, травят байки и шугают неподготовленных ночных сторожей. Однако у мумии жестокого фараона Камунра совсем иные планы. С помощью пластины он намерен поднять целую армию мертвецов, чтобы завоевать весь мир. И помешать ему может только Ник Дэйли, непутёвый сын старого ночного сторожа музея.

    Трейлер

    Чего ждать? Это очередная попытка возродить некогда популярную франшизу. Трилогия «Ночь в музее» действительно пользовалась успехом, во многом благодаря участию ведущих англоязычных комиков вроде Бена Стиллера, Оуэна Уилсона и Робина Уильямса. Но с тех пор прошло уже восемь лет, и опять собрать старую гвардию невозможно. Поэтому вместо полноценного продолжения зрителям предлагают мягкий перезапуск в анимационном формате: с новым главным героем и другими актёрами на озвучке. 

    Вероятно, для молодого поколения зрителей этого будет достаточно. А более возрастную аудиторию привлечёт разве что редкая возможность посмотреть полнометражный 2D-мультфильм под брендом Disney.

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    Сценарист, киновед, рыцарь Старой Республики. Защитил дипломную работу о Киновселенной Marvel.

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