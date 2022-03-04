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    #постапокалипсис #тёмное фэнтези

    Питер Ньюман «Злость». Героиня, меч и коза (точнее, козлёнок)

    4 марта 2022
    04.03.2022
    30882
    3 минуты на чтение
    #постапокалипсис #тёмное фэнтези

    Странник обрёл дом и покой, коза (пусть и с неудовольствием) стала матриархом огромного семейства, но меч пробуждается и призывает к бою. И если Странник откажется повиноваться его зову, меч окажется в руках Веспер — той, что в первой книге была ещё младенцем. И вот девочка в компании странной телохранительницы-гармонаты (стражи, которых растят парами, — но пара этой воительницы погибла в самом начале истории) и козлёнка отправляется в долгий, сложный и опасный путь…

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    Питер Ньюман «Странник»: путешествие молчаливого воина с младенцем и козой

     Елена Щетинина |  18.05.2021

    Необычная дорожная история на фоне гибнущего мира.

    Питер Ньюман «Злость»

    Peter Newman
    The Malice
    Роман
    Жанр: постапокалиптическое тёмное фэнтези
    Выход оригинала: 2016
    Художники: О. Зимина, В. Евдокимова
    Переводчик: К. Щукина
    Издательство: «АСТ», 2021
    Серия: «Шедевры фэнтези»
    Возрастной рейтинг: 12+
    512 с., 2500 экз.
    «Трилогия Странника», часть 2
    Похоже на:
    Стерлинг Ланье «Путешествие Иеро»

    Смена протагониста — всегда очень ответственный шаг. Как минимум потому, что это уже попытка замахнуться на эпик, расширить границы мира, предоставить новые точки зрения, раскрыть не только детали, но и глобальную картину, которая кардинально переворачивает наше представление о происходящем. Однако Ньюман счастливо избегает всего этого. Он просто меняет протагониста.

    В принципе Веспер как герой удовлетворительна: Ньюман неплохо прописывает психологию подростка (используя теперь троп «ребёнок и питомец») и создаёт для неё хорошую арку — но она проигрывает сюжету первой книги, где был суровый мужик с ребёнком посреди постапокалиптического кошмара. К тому же автор выдаёт Веспер слишком толстую сюжетную броню — даже из самых жутких передряг она выбирается относительно целой и здоровой.

    Кроме того, из-за фокуса на Веспер (и на Массасси в другой временной линии) повествование балансирует на грани с YA — место брутального тёмного фэнтези фактически занимает роман взросления. Причём Массасси, наверное, ещё более яркий персонаж, чем Веспер: странная (возможно, на грани с аутичностью), могущественная, завораживающая. Иногда посвящённые ей главы кажутся более насыщенными и выпуклыми, чем основная ткань «Злости».

    Мир Ньюмана всё так же эклектичен: козы, рыцари, демоны, небесные корабли — этот сплав высокотехнологичной постапокалиптики и тёмного фэнтези, конечно, нельзя назвать откровением в жанре, но он богат и любопытен. Собственно, мир — яркий, но умирающий, изуродованный и переломанный — это основной плюс и даже главный герой второй книги. В «Злости» Ньюман ещё дальше отходит от привычного для фэнтези разделения на чёрное и белое и поднимает вопросы о полной условности обозначений «силы зла» и «силы добра».

    К сожалению, вторая книга получила от первой не только плюсы, но и минусы. Автор явно упивается ярким образным языком — и подчас не видит меры в его использовании. Из-за этой яркости повествование становится затянутым, монотонным и даже однообразным. Второстепенные персонажи здесь более выпуклы и интересны, чем основные, — а козлёнок, не дотягивающий по выразительности до матери-козы — кажется примером паразитирования на удачном приёме.

    В сухом остатке мы получили фактически то же роуд-муви, что и в первой книге, — ещё один существенный минус. Читатель вслед за героями идёт по тем же территориям, что и ранее, — и встречает тех же персонажей. Да, в этом есть особое очарование и смысл — увидеть, как всё поменялось (или нет) за прошедшие годы. Однако очарование должно подкрепляться самобытностью и самостоятельностью сюжета. Но, увы, тот не отличается сложностью и глубиной. Так что история посвящена скорее пути, чем цели. Она неплохая — но в концепции мира скрыт гораздо больший потенциал.

    Положение не спасают даже ретроспективные вставки — сам по себе прекрасный, хоть и банальный приём. Они объясняют, что привело мир к нынешнему состоянию, и тянут на полноценное и самостоятельное произведение. Кажется, что автор всеми силами пытается сформировать что-то интересное для третьего тома — и изо всех сил намекает нам на это. Стоит признать, задел на третий том сформирован — и весьма элегантно.

    Итог: неплохой квест по постапокалиптическому миру, изысканному в своей кошмарности, но с сероватой героиней, облачённой в крепкую сюжетную броню.

    Слово творца

    Когда я закончил «Странника», то понял, что слишком многое ещё не рассказал об этом мире. Изначально я подписал контракт лишь на две книги — но для меня это всегда была трилогия. И я набрался нахальства и написал «Злость» так, чтобы потребовался третий том. Я очень волновался, что мне скажут изменить концовку, — но, к счастью, мы заключили контракт и на третью книгу!

    Следующим прибывает Заусенец, он один, голова усеяна когтями, а на ветру развевается сотканный из чьих-то кож драный плащ.
    Затем появляется маленькая девочка верхом на огромном порождении Узурпатора: Вспятившая — её растянутая шея свёрнута змеёй, а позади топчутся последователи-полукровки.

    Питер Ньюман «Злость»
    Питер Ньюман «Злость»
    Стоит ли читать?
    Да, если вы любите постапокалиптические кошмары и безумные фантасмагоричные миры.
    Удачно
    красивый образный язык
    яркие образы демонов
    ретроспективные части
    Неудачно
    вязкое повествование
    вторичность по сравнению с первым томом
    поверхностная проработка героев
    7
    достойно

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