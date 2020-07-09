Марцин А. Гузек «Застава на окраине Империи. Командория 54». Темное фэнтези о рыцарях-легионерах

Орден Серых Плащей оберегает Империю от ведьм, колдунов и прочей нечисти, однако на задворках плащеносцам приходится выступать и легионерами, и судебными арбитрами, и простыми стражниками. На границе с Великой Чащей службу несёт отряд новобранцев, но именно на его долю выпадают самые сложные испытания: то варвары с востока нагрянут, то культисты ребёнка украдут, то в холмах суккуб объявится. Кажется, до выпуска доживут не все…

Marcin A. Guzek

Szare Płaszcze: Komandoria 54

Роман

Жанр: тёмное фэнтези

Выход оригинала: 2017

Художник: В. Аникин

Переводчик: В. Кумок

Издательства: «Эксмо», fanzon, 2020

Серия: «Fanzon. Польская фантастика»

448 стр., 4000 экз.

«Орден Серых Плащей», часть 1

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Роберт М. Вегнер «Сказания Меекханского пограничья: Север — Юг»

Анджей Сапковский «Башня шутов»

Действие романа разворачивается в декорациях условного средневековья в мире, отдельные элементы которого списаны с нашего прошлого. Узнаваемость прототипов работает в обе стороны: одни моменты не требуют дополнительных пояснений, а другие, напротив, обманывают ожидания подкованных читателей, когда история начинает развиваться в ином направлении.

История эта показана глазами рекрутов, и, пусть далеко не всем уделено равное количество внимания, за четыре с половиной сотни страниц к ним успеваешь совершенно искренне привязаться. Серые Плащи получились яркими, многогранными и непредсказуемыми: эгоисты способны на благородные поступки, хорошие парни могут неприятно удивить, а под маской деревенского увальня скрывается умный и прозорливый лидер. Герои любят, ненавидят, соперничают, убивают, становятся одной семьёй, растут, развиваются… и умирают.

Возможно, автор намеренно ввёл в повествование нескольких «красных рубашек», чтобы показать всю жестокость созданного им мира, но пока что Гузек отправляет героев в расход с безжалостностью, достойной Джорджа Мартина. Что, впрочем, неудивительно: по статистике, даже в нормальных условиях двое из десяти рекрутов не доживают до церемонии посвящения, а обстоятельства, в которых приходится действовать обитателям Командории 54, от нормальных максимально далеки.

Герои переживают огромное количество приключений — по сути, перед нами роман в новеллах. Каждая из восьми глав — логически завершённая повесть, которая служит фрагментом общего сюжета. Поначалу события носят местечковый характер, ближе к финалу набирают масштаб, но всё равно первая книга кажется лишь затравкой. Похоже, в дальнейших томах и выживших героев, и читателей ждут значительно более серьёзные перипетии.

Написана «Командория 54» бойко и динамично и читается влёт, хотя порой глаз и мозолят неуклюжие конструкции, неудачные обороты и неуместные в условном средневековье современные словечки вроде «линчевания» или «послеродовой депрессии». А ещё автор перебарщивает с подачей экспозиции через диалоги: персонажи склонны к пространным речам, в которых вываливают море информации, по идее, и так известной окружающим их людям. Но в целом мир рисуется весьма симпатичный, пусть и крайне жестокий для его обитателей.

При этом один из важных элементов сюжета, мотивация главного противника героев, на протяжении всей первой книги долгое время никак не объясняется. Серые Плащи пытаются остановить своего врага, не зная, чего тот намерен добиться. И это совершенно осознанный выбор автора: в одной из сцен негодяй открытым текстом говорит, что он не какой-то там опереточный злодей из баллады, а потому не собирается посвящать «хороших парней» в детали своего плана. Его суть в итоге раскрывается читателям как бы невзначай, вкратце, мимоходом и на последних страницах. И, хотя у книги есть вполне чёткий и логичный финал, разгадку некоторых тайн Гузек всё равно припас на следующие части.

Итог: очень неплохое тёмное фэнтези, написанное в лучших традициях жанра и в хорошем смысле напоминающее о северной линии Меекханского цикла.

Конец близко «Застава на окраине Империи. Командория 54» — дебютный роман молодого польского писателя Марцина А. Гузека и по совместительству первый том заявленной трилогии. Второй том, Szare Płaszcze: Rubież, вышел в Польше летом прошлого года, над финальным томом автор ещё работает.

Парень не ответил. Поднялся с трудом, прижимая больную руку. Его взгляд лишь на мгновение задержался на лежащем на земле ноже. Дункану этого хватило. Сильный пинок попал прямо в нос, с громким треском сломав его. Йоков рухнул на спину, хватаясь за лицо руками. Сперва вскрикнул, потом начал тихо просить пощады, а кровь текла с лица на землю. Жалкое, невыразимо жалкое зрелище. Его противник, уже как бы нехотя, добавил ему несколько пинков в корпус. — Лежать, пес! И больше никогда не поднимай руку на лучших, чем ты! Ответом послужил только неясный стон. Дункан сплюнул и пошел в сторону Каменного Зала.