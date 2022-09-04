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    Книги | Обзоры книг
    #Питер Ньюман #тёмное фэнтези #эпическое фэнтези

    Питер Ньюман «Семеро». Коза — вечна. Ну и герои не подкачали

    4 сентября 2022
    04.09.2022
    22424
    5 минут на чтение
    #Питер Ньюман #тёмное фэнтези #эпическое фэнтези

    Время идёт — и вот уже постарели коза и Странник, а Веспер не только повзрослела, но и родила дочку. Однако мир всё ещё неспокоен — Веспер снова берёт меч и отправляется в путь…

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    Peter Newman
    The Seven
    Роман
    Жанр: эпическое тёмное фэнтези
    Выход оригинала: 2017
    Художники: О. Зимина, В. Евдокимова
    Переводчик: К. Щукина
    Издательство: «АСТ», 2022
    Серия: «Шедевры фэнтези»
    Возрастной рейтинг: 16+
    544 с., 2000 экз.
    «Трилогия Странника», часть 3
    Похоже на:
    Стерлинг Ланье «Путешествие Иеро»
    Фред Саберхаген, цикл «Восточная империя»

    Первый роман Трилогии Странника запомнился всем как «книга о мужике с козой», второй в обиходе обозначали «это продолжение про мужика с козой, но теперь там девочка с козлёнком». Парнокопытные постепенно превратились в фансервис, и убрать их из третьего романа было бы весьма опрометчиво: читатели не поймут. Ньюман оставил обоих: коза постарела, но всё так же ненавидит окружающих, козлёнок вырос в козла со сложным характером. Однако они больше не перетягивают внимание на себя, оставаясь лишь дополнительным звеном, связывающим эту книгу с предыдущими.

    Ослабление роли comic relief высветило всю неподдельную мрачность истории, в третьем томе только усилившуюся. И даже оставшийся юмор ощущается как горьковатый, с солёным привкусом.

    «Семеро» растягиваются во времени, в небольших вставках-флешбэках отбрасывая читателя на тысячу лет назад — в те моменты, когда Массасси создавала Семерых. Лепила их черты, моделировала их мечи, дарила характеры и вдыхала в них жизнь — сама вместе с тем умирая. Удивительно, но эти вставки кажутся самыми трогательными и нежными во всей трилогии — они примешивают к эпичности грустный оттенок трагедии одного человека.

    Любопытно наблюдать, как от книги к книге меняется автор. Нельзя сказать, что он растёт над собой — так как нельзя сказать, что третий том существенно лучше первого. Но можно заметить, что Ньюман словно экспериментирует. Первая книга (по признанию самого автора) была попыткой избавиться от диалогового костыля, научиться описывать действия и локации — и если в ней видны буйство фантазии и кинематографичность зарисовок, то последующие части лишь продолжают пользоваться уже имеющимися наработками, мало что нового добавляя к исходнику.

    В триквеле мы снова видим путешествие из одной точки в другую — на сей раз его совершают и Странник, и Веспер. И Веспер опять сопровождает козёл, а Странник охраняет и бережёт ребёнка. Однако, вливая новое вино в старые мехи, Ньюман не повторяет прежний рецепт.

    Первоначально казалось, что автор разворачивает перед нами классический троп «Добро vs Зло» — пусть и избитый, но по-своему комфортный. Однако в «Семерых» эти понятия смешались, многие персонажи перестали быть однозначно хорошими или плохими. Веспер оказывается перед серьёзными моральными дилеммами, любое решение влияет не только на её судьбу, но и на весь мир — и нередко нет однозначно правильного и неправильного решения, есть только меньшее и большее зло (и даже величина зла зависит от ракурса). И финал тоже не блистающе-торжественен, в нём есть вкус потерь, разочарований, печали, пусть и с примесью светлой веры в будущее.

    В «Семерых» Ньюман уже не избавляется от диалоговых костылей — разговоры персонажей эмоционально насыщены и не мешают истории соблюдать свой темпоритм. А он весьма и весьма высок, периодически достигает пика в описаниях битв и стычек и спадает, когда героям нужна передышка. Но, что любопытно, при всём напряжении и всей сложности третьего тома стиль повествования стал неуловимо легче, плавнее и комфортнее, чем в предыдущих двух книгах: чуть иначе сменяются картины, чуть по-другому выстроена подача материала, автор даёт чуть больше воздуха, чтобы вдохнуть, прежде чем окунуть читателя в новый водоворот. К сожалению, иногда воздуха становится слишком много — и эта затянутость сильно заметна на фоне динамичных эпизодов.

    Цикл нельзя назвать ярким событием в фантастической литературе: это крепкое, хорошо сшитое, богатое фантазией и образами произведение, чем-то напоминающее (в хорошем смысле) компьютерную игру. Но чтобы назвать его событием, ему нужно добавить яркой, цепляющей и простой индивидуальности. Цикл слишком сложен, в нём слишком много визуальных и идейных пластов — и при этом он достаточно узкожанровый.

    Однако третий том чуть изменил расстановку сил: трилогия всё ещё не стала литературным событием, но для конкретного читателя, с предпочтениями которого она впадёт в резонанс (а теперь для этого есть неиллюзорные возможности), «Семеро» вполне могут оказаться и книгой года.

    Ну а коза — вечна.

    Итог: достойное завершение неплохого цикла, акцентирующее все плюсы предыдущих книг.

    Слово творца

    Третья книга чем-то похожа на «Мстителей в сборе» — здесь главные герои, представленные в предыдущих частях, теперь вместе на одной сцене. Это роман о том, что может случиться (или пойти не так), когда вы пытаетесь изменить мир. Отдельное внимание я уделил работе над финалом каждого текста — и это особенно важно для третьей книги трилогии, где последние ноты могут существенно повлиять на отношение читателя ко всей серии.

    Рядом с вершиной этой горы находится Вспятившая. Инферналь выглядит как маленькая девочка, сидящая на гигантском узурпете. Голова девочки многажды перекручена, ее мрачное личико, покоящееся на спиральных извивах кожи, смотрит в неправильном направлении. Со спины спадают длинные волосы, занавесом закрывая лицо узурпета. На самом деле это два тела, спаянных вместе для того, чтобы вместить самого инферналя.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2022 7
    Питер Ньюман «Семеро»
    Стоит ли читать?
    Да, если любите сюрреалистическую постапокалиптику и фэнтези с эпическим размахом.
    Удачно
    вставки из истории появления Семерых
    напряжение, сочащееся из текста
    сюрреализм и кинематографичность
    Неудачно
    немного провисающий темп
    излишняя назидательность
    8
    хорошо

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