Питер Ньюман «Странник»: путешествие молчаливого воина с младенцем и козой

Мрачный мир, в котором силы зла царствуют безраздельно в любое время суток. Мутанты и демоны, осквернённая плоть и проклятая земля — и только где-то далеко-далеко якобы есть Сияющий Град, последний оплот людей. Именно туда и направляется суровый молчаливый воин с мечом, младенцем и козой…

Peter Newman

The Vagrant

Роман

Жанр: постапокалиптическое темное фэнтези

Выход оригинала: 2015

Художники: О. Зимина, В. Евдокимова

Переводчик: А. Путилин

Издательство: АСТ, 2021

Серия: «Шедевры фэнтези»

«Трилогия Странника», часть 1

480 стр., 2500 экз.

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сериал «Мандалорец» (2020)

Уильям Хоуп Ходжсон «Ночная земля»

«Роуд-стори», наверное, самый популярный тип сюжета для множества постапокалиптических и фэнтезийных произведений. Герой идёт из точки А в точку Б, что-то несёт с собой или что-то пытается добыть, по пути попадая в передряги, кого-то спасает, кого-то убивает, где-то сам оказывается в смертельной опасности. Имя таким произведениям — легион. Особенно если герой — наёмник, воин, следопыт, то есть персонаж, для которого подобная деятельность привычна. В общем-то, популярность такой схемы понятна, ведь она позволяет достаточно органично познакомить читателя с многообразием мира, показывая, а не рассказывая. Ну и что, что уже навязла в зубах?

Питер Ньюман — новичок в литературе. Нельзя сказать, хорошо это или плохо, — но вот то, что свежесть идей и образов в его книге сочетается с банальностью, это факт. Взяв за основу повествования «роуд-стори», он не остановился на использовании выигрышных клише — и выбил бинго схемой «рыцарь плюс ребёнок».

Ведь это классический троп множества произведений в разных жанрах: «Ведьмак», «Мандалорец», «Песнь льда и пламени», «Леон», «Отверженные»… ну, а схема «рыцарь + фронтир + ребёнок» — уже типичная постапокалиптическая история.

Тут можно сыграть на контрасте сурового крутого мужика и беззащитного младенца; можно показать, как невинность и чистота ребёнка очищает огрубевшую душу его защитника и учит того любви; можно, в конце концов, заставить героя лезть в самое пекло лишь потому, что туда утащили его подопечного. Осознанно или нет, но Ньюман использует все эти возможности. Как использует и весь свой читательский и зрительский багаж, плотно утрамбовывая в роман всё, что его когда-либо впечатлило.

Множество деталей «Странника» вызывают в памяти десятки произведений, в которых использовались подобные элементы, — тут и типично биопанковские мутанты, и боди-хоррор, и weird-хоррор, и даже отзвуки «Путешествия Иеро» и лёгкая тень «Безумного Макса». Фантазия Ньюмана слепляет знакомые нам элементы в совершенно дикие сочетания, нередко на грани наркотического трипа.

Неопытность автора выдаёт некоторая монотонность изложения, которая особенно диссонирует с буйством фантазии, — хотя это хорошо работает на восприятие авторского мира: мутного, тяжёлого, насыщенного беспросветным и бесконечным ужасом, в котором искажённые, изувеченные, несчастные люди умудряются как-то выживать. Помогает и специфика стиля — не так-то часто можно встретить повествование в настоящем времени. Так Ньюман постепенно наращивает слои отчаяния и безысходности, окутывая ими своего персонажа и одновременно лишая его возможности выразить свою реакцию.

И, конечно, очень любопытная находка — сделать главных героев условно немыми. Странник молчит — мы не слышим его мыслей, не видим его рефлексии, младенец по вполне понятным причинам до самого финала только угукает, а коза — о, коза, конечно, выдаёт весь спектр эмоций, только тоже без слов.

В итоге читатель вынужден самостоятельно разгадывать загадку Странника. Кто он, откуда, да и вообще, он Добро или всё-таки чуточку Зло? Для привыкших к тому, что герои обычно тащат читателя за руку и пересказывают каждую свою мысль, как навязчивый собеседник, подобная «скрытность» непривычна — но по мере чтения в ней обнаруживается своё очарование.

Как и во всём диком и буйном постапокалиптическом мире Ньюмана.

Итог: любопытное произведение на стыке постапокалипсиса, тёмного фэнтези и weird-хоррора, стилистические и сюжетные недостатки которого окупаются смелостью и фантазией автора.

Слово творца Когда-то я написал книгу. Это был отстой (хотя она мне до сих пор нравится). Я написал продолжение. Это был чуть меньший отстой. Я написал третью книгу — уже про другой мир. Это был уже почти не отстой. Я переписал ее — и она стала сносной. Затем я написал «Бродягу». А вот это получился совсем не отстой…

В сводчатом окне на вершине башни ждет Очертание. Когда муха подлетает, Очертание широко раззявливает рот, его лицо раскрывается подобно створкам раковины моллюска. Муха садится на непомерно длинный язык, ее задача выполнена, бешено бившиеся крылья теперь неподвижны.

Очертание закрывает рот, пробуя на вкус слова, растворенные в крови, скрытые в мухе. Оно поглощает слова вслед за насекомым и незамедлительно уходит во тьму башни, ничуть не обременённое скошенным полом.