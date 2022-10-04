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    #космическая фантастика #юмористическая фантастика

    Почему стоит прочесть «Вселенную Боба» Денниса Тейлора?

    4 октября 2022
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    04.10.2022
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    6 минут на чтение
    #космическая фантастика #юмористическая фантастика
    Почему стоит прочесть «Вселенную Боба» Денниса Тейлора? 3

    «Я бы предпочел физическое бессмертие. поэтому я жду прорывов в медицине. Но если бы это был единственный вариант, я бы согласился», — пошутил Деннис Тейлор в ответ на вопрос, хотел ли бы он повторить судьбу Боба, главного героя цикла, принесшего Тейлору известность и множество фанатов. Их, кстати, немало в числе сотрудников Google и других технологических компаний.

    На русском языке недавно вышел второй роман серии — «Потому что нас много», следующий уже находится в работе. Это хороший повод, чтобы или познакомиться со «Вселенной Боба», или вернуться в неё. Да и вообще, чем интересны эти книги  в случае, если вы не программист из Америки. Обо всем этом рассказывает Галина Бельтюкова.

    О чем цикл?

    Успешный стартапер Боб подписал договор на криозаморозку мозга после смерти и в тот же вечер попал под машину. «Очнувшись» в 2133 году, он обнаруживает, что стал компьютерной программой, а Америка превратилась в теократию, и еще неясно, что шокирует его больше. Но у Боба пока нет времени размышлять о политике — на него охотятся радикалы-террористы и агенты конкурирующих государств, чтобы не дать ему отправиться в космос.

    В космос Боб все-таки попадает, и это становится только началом его приключений. Его цель — открывать звездные системы, искать полезные ископаемые и пригодные для обитания планеты, а также заниматься самовоспроизведением. В каждой подходящей системе Боб создаёт своих «клонов», чтобы быстрее и эффективнее выполнять миссию. У всех — общие воспоминания, но свои характеры, при этом у каждого доминирующими оказываются разные качества оригинала: любознательность, ответственность, стремление к созиданию и так далее. А вскоре одной из приоритетных проблем становится спасение человечества. Военный конфликт на Земле перерос в полномасштабную ядерную войну, а она наложилась на экологическую катастрофу. Человечество вот-вот уничтожит само себя — разумеется, если Боб не поможет людям начать новый этап эволюции на других планетах. Параллельно другие клоны продолжают исследовать космос, изобретать новые технологии или разгадывать тайну уничтожения некоторых планет — история разворачивается параллельно в нескольких системах и временных линиях.

    Почему стоит прочесть «Вселенную Боба» Денниса Тейлора?

    От программиста к писателю

    Деннис Тейлор познакомился с фантастикой в пятом классе и с тех пор читает почти только ее. Космосом и астрономией он тоже грезил с самого детства и даже сам собрал себе рефлекторный телескоп, чтобы наблюдать за звездами. Это отражается и в его книгах — писатель всегда старается соблюсти достоверность астрономических величинах: расстоянии между планетами, временем полёта и физических характеристик описываемых явлений. Но карьера Тейлора до недавнего времени развивалась по иному пути. В студенчестве в качестве хобби он попробовал программировать, и это так его увлекло, что он стал разработчиком, даже не имея профильного образования в этой области. На его счету множество изученных языков — от Basic и Java до C#, и в свободное время он пишет прикладные программы, хотя уже вышел на пенсию. Например, он разработал приложение для отслеживания и сравнения сюжетных и временных линий разных Бобов — весьма практично, ведь некоторые Бобы находятся друг от друга на расстоянии в тысячи световых лет, и время у них течет с разной скоростью.

    Тейлор начал писать фантастику в 57 лет, и это вышло случайно — буквально на спор. Когда он вслух критиковал очередной неудачный фантастический роман, его жена предложила ему самому написать что-нибудь. Он подумал и согласился. Первая его книга Outland вышла в самиздате. Вторую книгу «Мы — легион, мы — Боб» тоже никто из издателей не хотел брать, ведь автор был неизвестный и предлагал сразу трилогию. Но потом Тейлору удалось заключить договор с сервисом аудиокниг Audible, и роман сразу «взлетел». В 2016 году он вошел в топ самых популярных аудиокниг сервиса и стал лучшей научно-фантастической аудиокнигой года.

    На момент заключения контракта с Audible у писателя уже было написано полтора следующих романа, поэтому второй и третий тома были выпущены уже в 2017 году. Хотя первые три книги объединены в самостоятельную трилогию, «Вселенная Боба» будет гораздо шире. Четвертая книга, вышедшая в 2020 году, посвящена поискам одного из клонов, который давно пропал с радаров. Пятый роман пока не закончен, его рабочее название — «Путешествия». Сам Тейлор говорит, что у него еще очень много идей и он продолжит писать истории про Бобов, «пока людям это будет интересно».

    Почему стоит прочесть «Вселенную Боба» Денниса Тейлора? 1

    Кто такой Боб?

    Писатель признавался, что во многом списал Боба с себя, и это отчасти объясняет успех цикла. Образ Боба — стартапера-интроверта, которому больше нравится придумывать новые программы, чем общаться с людьми, близок многим любителям фантастики. Кроме того, он практичен, изобретателен, саркастичен и, в целом, хороший человек, хотя и не без изъянов, — с таким легко и приятно себя ассоциировать.

    Как и Тейлор, Боб — настоящий гик, и опытный читатель будет постоянно ловить отсылки на известные фантастические книги и сериалы — от «Звездных войн» и «Футурамы» до «Властелина колец». Но самое большое удовольствие получат фанаты «Звездного пути». Сама идея постоянного воспроизведения Бобов через клонирование основана на технологии транспортера из сериала, позволяющего переносить героев на большие расстояния путем клонирования. И подход Бобов к освоению космоса похож на сериальный — Боб прилетает в новую систему, изучает ее, сталкивается с аборигенами (при наличии), преодолевает препятствия и движется дальше.

    Но Боб — это не только человек-программист, после пробуждения в будущем он становится ИИ. Он с самого начала сталкивается с вопросами идентичности и самосознания, но клонирование выводит эту проблему на новый уровень.

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    Почему стоит прочесть «Вселенную Боба» Денниса Тейлора? 2

    Философский подтекст

    Клоны — а к четвертому роману их уже 24 поколения — сделаны по образу и подобию изначального Боба и обладают его основными характеристиками, включая чувство юмора. Но они осознают и даже подчеркивают свою индивидуальность — от выбора разных имен до интереса к разным задачам. Какие-то Бобы хотят изучать далекий космос, каким-то интересно следить за развитием одной планеты, какие-то считают своим долгом помогать землянам несмотря ни на что. Несмотря на одинаковую отправную точку, они развиваются очень по-разному, в том числе придумывают разные новые технологии, и на этой почве даже возникает зависть. Можно ли в таком случае считать всех клонов копиями, а Боба, который начал процесс клонирования, оригиналом? Является ли изначальный Боб — ИИ точным отображением реального Боба-программиста? Осталось ли в Бобах что-то человеческое и можно ли их назвать постлюдьми? Это лишь немногие вопросы, которые Тейлор ставит перед своими героями и читателями.

    * * *

    «Вселенная Боба» — динамичный цикл об освоении космоса, наполненный духом приключений и свободы. Благодаря идее с клонированием писатель получил возможность одновременно рассказывать несколько историй с разным настроением, темами и итогом — от эволюции примитивного инопланетного общества до последствий экологической катастрофы на Земле, что делает цикл более насыщенным и многослойным. При этом несмотря на технологические преимущества Боб далеко не всемогущ и часто сталкивается с по-настоящему сложными проблемами. Самая большая из них — ограниченность ресурсов и нехватка времени на выполнение всех своих задач. И это еще один фактор, объединяющий героя и читателей в реальной жизни.

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     Артём Киселик |  30.08.2021

    Научная фантастика с ярким героем и отличным серийным потенциалом.

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    Автор
    Издательство интеллектуальной фантастики, импринт издательского холдинга «Эксмо».

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