Фантасты о Луне: утопия, тюрьма, сокровищница

NASA/Dennis Davidson

Луна. Единственное небесное тело (кроме Солнца), которое мы можем хорошо рассмотреть невооруженным глазом, просто задрав голову в ночное время. Столь близкое соседство с древнейших времен вызывало особый интерес обитателей нашей планеты к Луне. Что и кто там? Луна вымощена золотом или сыром? Там живут люди или демоны? Самые невообразимые теории и множество вопросов. Конечно, когда более полувека назад люди впервые ступили на поверхность Луны, многие вопросы отпали, да и интерес к земному спутнику вскоре поугас. Однако сейчас, когда человечество вновь готовится к путешествию на Луну с миссией «Артемида», мысли о том, нужно ли все это людям, вновь будоражат умы. К счастью, фантасты за долгие годы не раз выстраивали причудливые версии и концепции насчет Луны и ее использования.

С одним из вариантов таких концепций читателей недавно познакомил российский писатель Ислам Ханипаев, чей книжный / аудиосериал «Луна 84» выходил на Букмейте и завершился в конце марта.

Действие сериала происходит в относительно недалеком будущем, в 2084 году, когда Земля превратилась в не слишком приятное место для жизни. Перенаселенность, экологические проблемы, массовая безработица, расцвет преступности и наркомании, произвол алчных корпораций — в общем, целый букет сомнительных прелестей антиутопического мира. Соединенные Штаты Америки претерпели особенно разительные изменения. Из-за тектонической катастрофы часть американского континента погрузилась под воду, и Штаты распались на несколько государств. В одном из них, Малом Чикаго, живет двадцатилетний хакер Дэниел Стоун — довольно толковый и способный, хоть и не слишком героический парнишка. Однажды он был арестован и, в итоге, оказался в исправительной колонии для молодых преступников «Мункейдж», которая находится на Луне.

В колонии обитают (точнее, выживают) четыре сотни парней и девушек, разделенных забором под напряжением. Начальник колонии Оливер Браун, психопат и садист, выстроил какую-то странную систему, напоминающую смертельную игру. В колонии есть несколько группировок со сложными взаимоотношениями, заключенные дерутся на узаконенных дуэлях, раз в месяц устраивается показательная казнь, и ежедневно, в определённый час, между камерами бродит какая-то загадочная тварь, встреча с которой означает мучительную смерть для любого бедолаги.

Именно на быте и нравах колонии акцентирует внимание автор, что достаточно необычно для «лунной» фантастики. По непонятной причине и безо всякой вины, Дэниел оказывается под пристальным вниманием Брауна — с самого начала. Потому парню придется максимально напрячь мозги, чтобы уцелеть, и за его метаниями интересно наблюдать. «Мункейдж» населяют и другие, достаточно колоритные персонажи — а сюжет и антураж достаточно кинематографичны. Отчего при чтении на ум сразу приходят знаменитые телесериалы, вроде американского «Побега», — пожалуй, из «Луны 84» мог бы получится фильм не хуже.

Стоит отметить сюжетный скелет повествования — герой просыпается уже в колонии, и поначалу практически ничего не помнит и еще меньше понимает. Потому Дэниел, вместе с читателем, знакомится со своим окружением шаг за шагом, и, часто, довольно болезненно, отчего возникает особый эффект присутствия. К такому эффекту подталкивает и стиль повествования — события в «Мункейдже» описываются в настоящем времени, из-за чего кажется, что наблюдаешь происходящее находясь бок о бок с героем (ну, или на экране телевизора).

Таков мир книжного / аудиосериала Ислама Ханипаева «Луна 84» — очень мрачной антиутопии с маленьким проблеском надежды.

Впрочем, вариантов жизни на Луне и возможностей их использования немало. О некоторых из них стоит рассказать подробнее.

Небесная Утопия

О Луне писали еще античные авторы — в основном сатиры на безумные байки путешественников. Уже значительно позже великий астроном Йоганн Кеплер в романе «Сомниум» (1634) сделал Луну местом обитания демонов, хоть и доброжелательных. Но вскоре Луна надолго превратилась в «землю обетованную», утопическое место, обитатели которого воплощали в жизнь прекраснодушные идеи мечтателей эпохи Нового времени.

Пионером оказался английский богослов Фрэнсис Годвин, который в романе 1638 года «Человек на Луне» поведал о путешествии испанца Гонсалеса, сумевшего покорить небеса на упряжке особого вида гусей. На Луне Гонсалес обнаружил сущий рай — там живут истинные христиане, говорящие музыкой, царит покой, порядок и довольство. Правда, порядок поддерживается жесткими мерами — лунары с детства выявляют потенциальных правонарушителей и отправляют их на Землю, забирая в обмен земных детишек-праведников. Естественно, не спрашивая разрешения родителей. Гуманисты, что сказать.

О похожих на людей жителях Луны, преуспевших в создании идеального общества, писали также англичанин Джон Уилкинс в «Открытии лунного мира» (1638) и знаменитый французский острослов Сирано де Бержерак. В его дилогии «Иной свет» (1657) использованы некоторые идеи Годвина: обитатели Луны тут тоже говорят музыкой и живут в благополучии, правда, отрастив себе зачем-то две дополнительные ноги — наверное, смеха ради.

Последней крупной работой о лунной утопии был трактат францисканского монаха Мануэля Антонио де Риваса «Сизигии и лунные квадратуры», написанный где-то во второй половине XVIII века. Причем трактат едва не стоил монаху свободы — идея, что лунные жители способны построить более совершенное общество, очень не понравилась католическим иерархам, так что Ривас угодил под суд инквизиции. Правда, сумел оправдаться.

Где-то к середине XIX века, благодаря науке, стало понятно, что на Луне жизни нет. Лунные утопии кончились, а фантасты и мечтатели стали грезить о Марсе или Венере. Уж там-то наверняка рай…

Небесный трофей

С середины прошлого века Луна превратилась в символ космической экспансии. Сегодня тебе принадлежит Луна, завтра ты овладеешь Вселенной! Тем более что космическая, а затем лунная гонка двух сверхдержав была вполне реальной. Самое яркое воплощение этой идеи в фантастике — повесть Роберта Хайнлайна «Человек, который продал Луну» (1950).

… Выдающийся бизнесмен Делос Дэвид Харриман мечтает побывать на Луне. Ну, и завладеть ее богатствами. Он создает консорциум, привлекая экзотических частных инвесторов, строит ракету и космодром, готовит лунную экспедицию. И оформляет юридические права так, чтобы ни одно государство не могло наложить лапу на результат. После множества трудностей, практически разорившись, Харриман добивается успеха. Правда, сам он на Луну так и не полетел — инвесторы не пустили — но цели добился. Впереди освоение Луны со строительством колонии и добычей ресурсов.

Когда читаешь повесть сейчас, невольно думаешь, что Хайнлайну удалось заглянуть в будущее. Уж больно Харриман напоминает Илона Маска — бизнесмена-авантюриста, который вернул человечеству мечту о космосе. Повторит ли в итоге Маск достижение Харримана? Только время покажет…

Были и другие фантастические истории о погоне за лунным приоритетом — фильм Джорджа Пала «Место назначения — Луна» (1950), романы Артура Кларка «Прелюдия к космосу» (1951), Лестера дель Рея «Миссия на Луну» (1956), Пьера Буля «Сад на Луне» (1964), Уильяма Темпла «Выстрел в Луну» (1966). Но после полета «Аполлон-11» такие истории утратили актуальность, ведь победитель лунной гонки определился.

Небесная сокровищница

Ладно, люди прилетели на Луну — и что дальше?

Самое простое решение — реализовать мечту Харримана, выкачивая из Луны всякие полезности. Например, гелий-3, изотоп, который, при определенных условиях, может стать основой энергетической безопасности Земли. Не случайно в НАСА разработали проект его добычи.

Однако добыча столь ценного ресурса может привести к серьезным конфликтам между конкурирующими странами — как в романах Дэвида Пэдрейры «Пороховая Луна» (2018) и Ярослава Гжендовича «Гелий-3» (2017). Так и до войны недалеко, и не только на Луне.

Кто же будет заниматься добычей ресурсов в невероятно трудных условиях? Может, частные компании — по заветам Д.Д. Харримана? Что из этого может получится, показывает Аллен Стил в романе «Лунный спуск» (1991), где межпланетная корпорация Skycorp занимается добычей минералов на поверхности Луны. И делает это отвратительно — с множеством нарушений и злоупотреблений. Капиталисты…

Одними минералами и изотопами использование Луны не ограничивается. Лунный туризм — чем не способ разбогатеть? Как, например, в романе Артура Кларка «Лунная пыль» (1961), где Управление лунного туризма предлагает всем желающим (за умеренную плату) множество ярких впечатлений — необычный ландшафт, незабываемый вид на Землю и звездное небо, знакомство с прелестями местных поселений и даже небольшой парк развлечений. А еще лунное сафари — экскурсию на пылеходе. Правда, в случае аварии в пыльном океане можно и утонуть…

Но не будем о грустном. Добро пожаловать в Артемиду! Первый и единственный лунный город, который посещают десятки тысяч туристов в погоне за острыми ощущениями — от тенниса до секса при силе тяжести в 1/6 от земной. Об этом и многом другом поведал Энди Вейер в романе «Артемида» (2017). Наконец, эксплуатация человеческих пороков — что, если на Земле полностью запретят азартные игры? И вот уже Луна становится новым Вегасом с пороками на любой вкус и кошелек (трилогия Нэнси Холдер «Бог игроков»).

Ресурсы и туризм, это, конечно здорово. Однако Луна может стать и последним прибежищем человечества — мало ли, вдруг Земля окажется непригодной для жизни. Как в рассказе Артура Кларка «И если я, Земля, тебя забуду…» (1951), где люди отправили родную планету в ядерное небытие. Осталось только ностальгировать, глядя на нее с Луны… Есть и более оптимистичный вариант, как в романе Джона Варли «Стальной пляж» (1992), где, после захвата Земли инопланетянами, остатки человечества, изменившись с помощью биотехнологий, переселились на Луну, где построили очень даже благополучное общество.

Небесная твердыня

«Тот, кто контролирует Луну, контролирует Землю«, — слова генерала ВВС США Гомера А. Боуш в 1958 году. Ради международного доминирования Луну могут использовать для размещения военных баз. Как в романах Мюррея Лейнстера «Город на Луне» (1957) и Аллена Стила «Альтернатива спокойствия» (1996) — в обоих случаях лунные базы с ядерными ракетами гарантируют Америке мировое господство.

Впрочем, базы могут быть международными и использоваться как место подготовки астронавтов и перевалочный пункт для полетов в дальний космос. Как в телесериале «Космос: 1999» (1975–1977), где международная лунная база «Альфа» координировала космические полеты и обучение экипажей, добычу полезных ископаемых, наземные исследования и даже захоронение ядерных отходов в лунных кратерах.

И, конечно, особое значение Луна приобретает в случае войны с инопланетянами. В телесериале «НЛО» (1970) лунная база используется как стартовая площадка перехватчиков, которые уничтожают рейдеры пришельцев. А в фильме «Звездный десант» (1997) на Луне находится множество военных баз для подготовки солдат, а на ее орбите расположена огромная космическая станция, с которой стартуют корабли, используемые для борьбы с пришельцами-арахнидами.

Небесная тюрьма

На что еще может сгодиться Луна? А почему бы не построить там тюрьму для особо опасных преступников и политических диссидентов? По примеру далекой Австралии, которую британское правительство на протяжении более ста лет использовало как место каторги и ссылки. Об одном таком примере мы уже упоминали, рассказывая о книжном / аудиосериале Ислама Ханипаева «Луна 84».

На фоне описанных там событий и реальности чуть ли не раем выглядит «Луна — суровая хозяйка» (1966), придуманная Робертом Хайнлайном. Тут земной спутник — уже бывшая каторжная тюрьма, ставшая местом ссылки, где отбывшие свои сроки зэки и даже их потомки пашут, как проклятые, на добыче руды, получая за это сущие гроши от Лунной Администрации. Неудивительно, что в итоге лунари восстали и завоевали независимость от земной метрополии. Впрочем, обитатели «Мункейджа» каторжную жизнь лунарей Хайнлайна восприняли бы как утопию. Все познается в сравнении…

Ладно, восставшие изгои завоевали свободу — что дальше? Планетоид вполне может стать мафиозном государством, где у власти стоят преступные кланы, как в Лунной трилогии Йена Макдональда. В новом независимом государстве нет законов, лишь понятия и договоренности между пятью враждебных кланами, которые контролируют на Луне абсолютно все — включая воздух. «Перекрыть кислород» здесь могут в буквальном смысле. Та еще перспектива.

Все еще хотите на Луну?

Небесная угроза

Самая мрачная концепция фантастов — Луна как оружие, способное уничтожить Землю. Вариантов много.

Например, Луна, попав под удар метеоритов или кометы, либо из-за какой-то внутренней катастрофы взрывается, и ее обломки уничтожают нашу цивилизацию — как в романах Джека Макдевита «Падение Луны» (1998), Сьюзан Бет Пфеффер «Жизнь, какой мы её знали» (2006), Нила Стивенсона «Семиевие» (2015).

В романе Стивена Бакстера «Лунное семя» (1998) экипаж «Аполлон-18» (в нашей реальности его полет был отменен) привез с Луны минерал, на котором оказалась странная серая слизь, способная преобразовать неорганическую материю на Земле в свое подобие. Проникнув в почву, «лунное семя» начинает разрушать планету изнутри, происходят многочисленные землетрясения и извержения вулканов, исчезают целые континенты, что приводит к гибели миллиардов людей. Жалкие остатки человечества переселяются …на Луну!

Ну и, конечно, злой умысел, как без него — от коварных инопланетян до земных негодяев. В предыстории фильма «Обливион» (2013) инопланетные захватчики разрушают Луну, вызывая тем самым сильные землетрясения и цунами на Земле, что делает ее малопригодной для нормальной жизни. В аниме «Крейсер Надэсико» (1996) Землю атакуют обосновавшиеся на Луне сепаратисты. В фильме «Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил» (1999) доктор Зло пытается уничтожить Вашингтон ударом гигантского лазера со своей лунной базы.

А еще есть нацисты. В романе Роберта Хайнлайна “Ракетный корабль «Галилей»” (1947), бежавшие после поражения главари Третьего Рейха, обосновавшиеся на обратной стороне Луны, собираются ударить оттуда по Земле ядерным оружием.

Но это так, цветочки. Ягодки пришлись на фильм “Железное небо” (2012), где показана целая альтернативная цивилизация, построенная недобитыми нацистами на Луне. С помощью новаторских разработок в области антигравитации и реактивных двигателей, освоив добычу пресловутого гелия-3, нацисты Четвёртого Рейха строят «оружие возмездия» — огромный космический крейсер «Гибель богов» и отправляются завоевывать Землю…

И это еще не апофеоз! В романе Дэвида Вебера “Восход луны” (1991) убийственным оружием оказывается …сама Луна! Ведь она не планетоид, а монструозный звездолет древней и давно погибшей сверхцивилизации!

Настоящая Луна

Итак, фантасты — в литературе, кино, анимации, а еще комиксах и играх, напридумывали о Луне много и хорошего, и не очень. А что же в реальности?

Если оценивать возможное использование Луны с учетом текущего уровня развития космических технологий и современной науки, то перспективы сомнительны. Добыча ресурсов кажется нерентабельной (тот же гелий-3 еще толком использовать не научились — для этого надо термоядерный реактор построить). Военные базы и на Земле некуда девать. Тюрьмы и концлагеря дешевле разместить в пустынях или на полярном севере. Тренировки космических экипажей из-за лунной гравитации бессмысленны. Однако…

Создание международной лунной базы для научных исследований — аналога МКС — вполне возможно. Астрономы грезят о строительстве на Луне обсерватории, оснащённой оптическими и радиотелескопами, которые способны получить намного более детальные и чёткие изображения удалённых областей космоса, что, кстати, может иметь и практическое значение. Например, вовремя засечь гигантский метеорит или комету, способные навредить Земле и разработать возможные способы спасения.

Глубокий вакуум и наличие дешёвой солнечной энергии открывают новые горизонты для обработки металлов и создания микроэлектронных устройств. Возможно, стоит использовать Луну для захоронения ядерных отходов. Или вывести туда какие-то особо токсичные производства. Или проводить испытания опасных технологий.

Главное — надо же с чего-то начинать. Человечество должно двигаться вперед — застой ведет к деградации. Освоение космоса просто напрашивается. И Луна — самый очевидный вариант. Потому, множество стран, включая Россию, разрабатывает планы по ее освоению.

Будем надеяться, не зря!









