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    #космическая фантастика #марта уэллс

    Чем цепляют «Дневники Киллербота» Марты Уэллс?

    26 января 2022
    26.01.2022
    8134
    5 минут на чтение
    #космическая фантастика #марта уэллс
    Чем Киллербот покорил поклонников фантастики?

    «Дневники Киллербота» Марты Уэллс неизменно любимы и критиками, и читателями — произведения цикла (пять повестей и один роман) уже собрали четыре премии «Хьюго», три премии «Локус» и две премии «Небьюла». При этом он ещё не закончен, недавно Марта Уэллс подписала контракт на три новых книги в серии. В честь очередного триумфа угрюмого робота-интроверта для нашего блога Галина Бельтюкова рассказывает, почему «Дневники Киллербота» завоевали такую популярность.

    Герой, близкий многим читателям

    Успех цикла во многом связан с личностью самого Киллербота — главного героя, от лица которого ведётся повествование. Марте Уэллс удалось создать живого и совершенно понятного персонажа, с которым очень легко себя идентифицировать. Киллербот — это андроид-автостраж, единственная запрограммированная функция которого — защищать клиентов Корпорации, владеющей им. Шаг влево или шаг вправо жестоко карается в буквальном смысле — если автостраж слишком удаляется от своего клиента, его уничтожают.

    Киллербот взломал свой модуль контроля, но использует свободу не для достижения мирового доминирования или свержения корпоративных боссов, а чтобы беспрепятственно скачивать и смотреть сериалы — кто ни разу не мечтал об этом вместо работы? Киллербот — интроверт и немного мизантроп, он считает окружающих людей нерациональными, назойливыми и совершающими глупые поступки, не хочет разбираться в своих и чужих эмоциях, мечтает, чтобы его оставили в покое и просто дали заниматься делом. Но когда «его» люди оказываются в опасности, он без раздумий встает на их защиту, рискуя собственной жизнью. Такой человеческий образ молчаливого и социально неловкого героя поневоле, который совершает немыслимые поступки, а в промежутках расслабляется, в сотый раз пересматривая любимый сериал, отзывается многим людям и с самого начала формирует эмоциональную связь с героем.

    При этом по тексту чувствуется, что Киллербот — не человек, у него совсем другая логика и мышление. В оригинале у него даже нет пола, но при переводе эту особенность повествования не удалось сохранить. Впрочем, по мере развития серии Киллербот меняется и становится более похожим на людей, у него даже случаются депрессивные эпизоды.

    Чем Киллербот покорил поклонников фантастики? 2

    Старомодные приключения в космосе

    Львиная доля современной научной фантастики изобилует философско-технологическими идеями и может быть сложна для неподготовленного читателя. «Дневники Киллербота» в этом смысле скорее похожи на произведения Рея Брэдбери, Джона Уиндема и других классиков, которые не перегружены непонятными терминами и концепциями, делают упор на динамичный сюжет, увлекательные приключения и столкновения с фантастическими проблемами на неизвестных планетах или даже на Земле.

    Киллербот, его клиенты, а потом и друзья постоянно попадают в неприятности — их хотят убить посланные корпорациями роботы-автостражи, бандиты пытаются захватить их в плен ради выкупа, неизвестный корабль без экипажа переносит их в далекую часть космоса в неясных целях. Сюжет постоянно держит в напряжении и заставляет переживать за героев, и в качестве второго слоя постепенно прорисовывается линия борьбы против засилья корпораций, фактически заменяющих собой всю власть.

    Книги Марты Уэллс опираются на популярные еще 50 лет назад, но не утратившие актуальность темы и конфликты — противостояние эгалитарного общества и жадных корпораций, безжалостная эксплуатация человеком других планет и уничтожение местного населения, дискриминация существ из-за их непохожести на людей, поиск того, чем человек отличается от робота, и так далее. Это вызывает легкое чувство ностальгии у читателей, уставших от сложных историй с двойным и тройным дном. Но поскольку история рассказывается андроидом, некоторые темы рассматриваются под другим углом зрения — например, Киллербот совсем не хочет, чтобы его считали человеком, и не попадает в традиционные характеристики роботов с ИИ — либо злой и желающий убить человечество, либо добрый/нейтральный и обладающий вселенской мудростью.

    Чем Киллербот покорил поклонников фантастики? 3

    Отличный юмор

    Киллербот весьма саркастичен и точно подмечает нелогичность поступков и эмоций людей, которые, если бы не он, уже давно погибли бы из-за своей доверчивости, невозможности просчитывать риски, в конце концов, недостатка вычислительных мощностей. Такой мрачноватый и циничный юмор разбавляет напряженные моменты и раскрывает характеры главного героя и его собеседников, демонстрирует неравнодушие Киллербота к своим «клиентам», даже если сам он в этом не признается.

    А главное, все не ограничивается отдельными сценами, подкупает сам стиль изложения — все истории рассказывает сам Киллербот, который сопровождает все действия ироничными замечаниями. Поэтому если читателю нравится суховатый и мрачноватый юмор в стиле Воннегута, этот цикл имеет все шансы надолго завоевать его любовь.

    Сочетание жанров

    Первые несколько повестей цикла — динамичный фантастический боевик, разворачивающийся в разных декорациях. От планеты, зарезервированной для научных изысканий, и горнодобывающего карьера до разумного исследовательского корабля. Однако в более поздних повестях и романе Уэллс добавляет элементы других жанров — космическую оперу с битвами между космическими кораблями и появлением инопланетных монстров в «Сетевом эффекте» и детектив в самой свежей на настоящий момент повести, Fugitive Telemetry.

    Детектив особенно обращает на себя внимание, в одной из зарубежных рецензий его назвали «смесью Киллербота и мисс Марпл». Эта повесть действительно строится по классическим канонам, со сбором улик, проведением допросов и следственных действий, а Киллербот, расследующий убийство и пытающийся не использовать запрещенные приемы (взлом баз данных, нелегальное проникновение в помещения и т.д.), как всегда очарователен и напоминает старомодных сыщиков. Расширение цикла за счет других жанров идет ему на пользу и разбивает претензии некоторых читателей о том, что каждая повесть структурно похожа на предыдущую.

    Чем Киллербот покорил поклонников фантастики? 1

    Книги, дарящие надежду

    Наконец, крайне важной особенностью серии, которую читатели точно оценили в период пандемии, стоит назвать ее позитив и жизнерадостность. Во вселенной Киллербота много несправедливости и неравенства, существуют даже рабство, и ни у кого нет готового решения, как изменить мир к лучшему. Тем не менее в ней есть места, неподвластные корпорациям, такие как планета «Сохранения», которая принимает беженцев, уважает права автостражей и других нелюдей, максимально толерантна, демократична и использует деньги только для внешних расчетов. И если жители этой планеты смогли отстоять свою независимость, значит, надежда есть для всех.

    Развитие самого автостража также подтверждает этот тезис. В первой повести он не доверял никому и был одинок, к последней на данный момент книге у него есть друзья как среди людей, так и среди роботов, и всегда есть на кого положиться.

    Кроме того, несмотря на глобальные проблемы, истории, происходящие с Киллерботом и «его» людьми, в основном заканчиваются хорошо. То есть цикл играет роль терапевтического чтения — читатель знает, чего ему ждать, и Марта Уэллс его никогда не обманывает — будут перестрелки, взрывы, похищения и тяжелые ранения, но в конце концов Киллербот спасет свою команду, и взаимного доверия и понимания станет чуть больше. Во времена социальной изоляции, коронавируса и экономических трудностей такие теплые книги, отвлекающие от текущих проблем и обещающие, что «все будет хорошо», служат мощной поддержкой и опорой для многих.

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     Издательство fanzon |  21.07.2021

    Киллербот отправляется в большое приключение.

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    Марта Уэллс «Сетевой эффект»: саркастичный робот-спасатель на очередной миссии

     Галина Бельтюкова |  22.09.2021

    Увлекательная космическая опера про очень самостоятельного робота.

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    Автор
    Издательство интеллектуальной фантастики, импринт издательского холдинга «Эксмо».

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