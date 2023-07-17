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    #научная фантастика #нуар #Ричард Морган #триллер

    Ричард Морган «Разрежённый воздух». Джон Уик в космосе

    17 июля 2023
    Борис Невский
    17.07.2023
    15154
    3 минуты на чтение
    #научная фантастика #нуар #Ричард Морган #триллер

    Хакан Вейл — гиберноид, генетически изменённый с детства солдат. Гиберноиды превосходят обычных людей в скорости рефлексов и выносливости, однако вынуждены раз в год погружаться в спячку на четыре месяца. А ещё они пожизненно принадлежат создавшей их корпорации. Вейл был собственностью «Блонд Вайсьютис», однако его выгнали, и он стал вольным наёмником, обосновавшись на Марсе, общество которого насквозь пропитано коррупцией и криминалом. Однажды Вейл попал в лапы полиции из-за сущего пустяка (заказное убийство, подумаешь!) и, чтобы отмазаться, был вынужден стать телохранителем чиновницы с Земли. Как оказалось, это была большая ошибка…

    Ричард Морган «Разрежённый воздух». Джон Уик в космосе 1

     

    Richard K. Morgan
    Thin Air
    Жанр: НФ-триллер, нуарный боевик
    Выход оригинала: 2018
    Художник: М. Емельянов
    Переводчик: А. Ионов
    Издательства: «АСТ», «Астрель-СПб», 2023
    Серия: «Звёзды научной фантастики»
    Возрастной рейтинг: 18+
    736 с., 3000 экз.
    «Хакан Вейл», часть 1
    Похоже на:
    фильм «Вспомнить всё» (1990)
    Уильям Гибсон «Нейромант»

    Последний на сегодня роман британского автора, известного мастера брутального фэнтези и жёсткого посткиберпанка, достаточно типичен для его творчества. Действие происходит в той же вселенной, что и в более раннем романе «Чёрный человек», только через сто лет и на Марсе, а не на Земле. Главный герой очень напоминает Такеси Ковача, протагониста самой знаменитой книги Моргана «Видоизменённый углерод», — это разочарованный в жизни, хоть и не лишённый своеобразного обаяния громила-отморозок с циничной ухмылкой. Сюжет выстроен по схеме «крутого детектива» (hardboiled) в атмосфере насыщенного нуара, когда мир вокруг — гнусное болото, где обитают гады ползучие, смачно пожирающие друг друга. На этом мерзком фоне Хакан Вейл, далеко не пай-мальчик, кажется вполне приемлемым персонажем.

    В общем, всё достаточно шаблонно — и для Моргана, и для нуарного посткиберпанка. Тем не менее, невзирая на обилие клише, у книги есть несколько явных достоинств. Один из главных плюсов текста — антураж марсианского быта относительно недалёкого будущего (через пару веков, мелочи). Морган явно постарался, придумывая массу мелких деталей, отчего марсианское общество выглядит очень живенько. Да, помойка, конечно, но помойка футуристическая и по-своему притягательная.

    Второй положительный момент — сюжет и его динамика. После небольшой преамбулы, в ходе которой мы знакомимся с местом действия, магистральный сюжет срывается в галоп и мчится практически без остановки вплоть до самого финала. Интриги и предательства, драки и перестрелки с кучей трупов, и всё это в сопровождении жёстких диалогов и язвительных шуточек. Опять же, шаблонно для такого вида литературы, но исполнено на очень высоком уровне.

    Наконец, персонажи. Их тут целая толпа, один колоритнее другого. И практически никому нельзя доверять. Правда, главный герой брутален и крут просто до невозможности. С учётом того, что рассказ ведётся от первого лица, к Вейлу, конечно, проникаешься симпатией, за него болеешь, однако по-настоящему поверить в героя никак не выйдет. Уж слишком он сконструированный, заточенный под сюжетные задачи. Впрочем, чего ещё ожидать от сознательного развлечения, ведь именно таковым и служит роман — и оно получилось на славу.

    Недостатков, пожалуй, два. Во-первых, ближе к середине книги вырисовывается пара второстепенных сюжетных линий, без которых вполне можно было обойтись. Хотя тогда роман получился бы короче примерно на треть — кто знает, может, у автора были контрактные обязательства касательно объёма текста? Во-вторых, книга, пожалуй, разочарует тех, кто ожидал от неё каких-либо вменяемых НФ-идей. Это качественный боевик с интригами, напряжённый, увлекательный, хорошо написанный и… полный штампов.

    Итог: Джон Уик в космосе. И всё. Но разве этого мало? Какие такие глубокие мысли можно найти в марсианских приключениях Дага Куэйда или ураганных перестрелках того же Уика? Здесь примерно то же самое — но ведь развлекать надо уметь. А Морган умеет.

    Второе пришествие Хакана Вейла

    Хотя «Разрежённый воздух» совершенно законченная история, Ричард Морган решил вернуться к Хакану Вейлу. В нынешнем ноябре на английском выходит роман Gone Machine, действие которого разворачивается через год после событий первой книги. Основное место событий тоже изменилось: вместо Брэдбери, столицы Марса, на сей раз Хакан Вейл будет вести расследование в городе Уэллс.

    «Берите пока горячо, люди, берите сейчас!» Прошлогодние кодовые шипы со скидкой, безумные ювелирные украшения, брендированный марстех — подделанный или ворованный по таким-то ценам, и фастфуд, много фастфуда, дымящегося на мириадах разнообразных сковородок и воков. На обочине отирались уличные химики, предлагающие «Двадцать особых способов в спешке покинуть сознание», а на углах стояли уличные мальчики и девочки, предлагающие более простой путь к такому же исходу. Пожалуй, вы могли бы возразить, что бульвар по-прежнему остался своего рода местом для отдыха. Но в наши дни его окутывает довольно изможденный и яркий дух веселья, такой, с каким не хочется пересекаться взглядами при встрече.

    Ричард Морган «Разрежённый воздух»
    Стоит ли читать?
    Любителям нуарных боевиков в футуристическом антураже — обязательно.
    Удачно
    динамичный сюжет
    марсианский колорит
    нуарная атмосфера
    Неудачно
    обилие клише
    излишне победоносный герой
    8
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    Борис Невский
    Автор
    Почитатель фантастики с полувековым стажем. Обладатель множества бесполезных в обычной жизни знаний. Счастлив, что благодаря МирФ может использовать хотя бы часть.
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