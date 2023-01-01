Ричард Суон рассказывает о своем детективном фэнтези «Правосудие королей»

На русском языке вышел роман Ричарда Суона «Правосудие королей» — история про «фэнтезийных юристов». Точнее, прокуроров, судей и палачей в одном лице. Конрад Вонвальт носит титул императорского Правосудия, а значит? должен нести власть закона даже в отдалённые уголки земель, которые были порабощены в ходе многочисленных захватнических войн. Закон, незыблемый и единый для всех — пожалуй, лучшее из того, что Империя приносит с собой. Но пока Конрад, один из самых знаменитых членов Ордена, которого превозносят и боятся — пропадал на границах, в столице происходили перемены…

«Правосудие королей» — первый роман трилогии «Империя Волка», истории Конрада Вонвальта, рассказанной его воспитанницей и секретарём, Хеленой Седанкой. А ещё — история упадка Империи Сован. Читателей ждут детектив, политика и мрачные приключения с социальными и религиозными линиями. Чтобы узнать о новинке побольше, давайте посмотрим, что рассказывает о ней сам автор.

Суон охотно рассказывает, что у «Правосудия королей» было много источников вдохновения: от классического романа «Имя Розы» Умберто Эко до деталей и историй из таких вселенных, как Warhammer 40000 и «Ведьмак». Это далеко не первый роман автора, но его дебют в фэнтези и первое сотрудничество с крупным издательством. Так что в «Правосудие королей» были вложены не только годы опыта, но и множество тем, которые были интересны писателю, но не находили отражения в его творчестве раньше.

Моё вдохновение в целом (бесспорно) рождается из книг, которые я читаю, сериалов и фильмов, которые я смотрю, игр, в которые я играю, мест, которые я посещаю, и людей, которых я встречаю. Это такое блюдо, где множество ингредиентов смешали в одной кастрюле, и оно готовилось десятилетиями; огромная масса идей, которые варились в течение многих лет, постоянно обновляясь и совершенствуясь. Идея «фэнтезийных юристов», использующих судебную магию, например, возникла у меня десять лет назад. Источник: civilianreader

Кроме смены привычного жанра, автор углубил подход к выбранной теме и внутреннему миру героев. Суон впервые так детально подошёл к разработке прошлого персонажей, чтобы понять, как они стали теми, кого мы встречаем в начале. Отряд Конрада состоит из троих: его, Хелены и Брессинджера. Последний нередко разряжает обстановку удачной шуткой, но они с Конрадом оба по-своему бегут от последствий войны, в которой участвовали. Хелена же — мятущаяся девушка, которая нуждается в Вонвальте как в авторитетной фигуре, в неком островке стабильности в полном опасностей мире… Когда вокруг нарастает хаос и Конрад начинает терять контроль, это сильно отражается на ней. В сочетании с тем, что знает о персонажах автор, начинает работать ещё приём потенциально-ненадёжного рассказчика, преломляющий характеры и мотивации других героев.

Я выбрал Хелену как рассказчика по ряду причин. Во-первых, это сохраняет большую часть тайн вокруг Вонвальта, а также даёт нам более полное представление о нём как о личности. Рассматривая его через призму Хелены, мы можем проанализировать его характер и попытаться понять его мотивы, но мы ни в чём не может быть абсолютно уверены. Поэтому повествование становится более непредсказуемым — и, надеюсь, более интересным. Думаю, читателю могло бы не понравиться услышать мысли и внутренние монологи Вонвальта. Судьи, в конце концов, должны быть полумифическими фигурами, этими слегка устаревшими судебными полубогами, и видение мира «изнутри его головы», когда он разбирает каждое судебное решение, может разочаровать. Источник: foreverlostinliterature

Тщательно проработал автор и мир трилогии. Важную роль в сюжете играют свод законов, а также ряд магических талантов, присущих Правосудиям — немного некромантии, чтобы допросить убитых, или Голос Императора, заставляющий людей правдиво отвечать, даже если придётся свидетельствовать против себя. Кроме того, Суон прописал несколько народов и культур, павших под натиском Империи, создал детали быта, которые составляют ежедневную жизнь граждан — например, продумал дорожную систему (далеко не каждый автор фэнтези вспоминает о таких мелочах). Или вот удачный приём для погружения читателей в мир: каждая глава начинается с эпиграфа, взятого из выдуманного документа, по которому учат будущих Правосудий, таких как Вонвальт.

Обычно, когда я проектирую вымышленное общество, я нахожу и сохраняю изображение культурного айсберга и конкретизирую множество различных его фрагментов в произвольном порядке. В результате есть вещи, которые я «знаю» об Империи Сован, но они не попали в книгу, потому что не имеют отношения к сюжету. Но они помогают мне вдохнуть в неё жизнь. Конкретизация этих деталей — например, генеалогического древа императора — также создаёт последовательность предыстории и позволяет мне добавлять случайные детали в основное повествование, чтобы придать разговорам персонажей ощущение правдоподобия. Источник: foreverlostinliterature

Этот приём с существующими как бы «за кадром» деталями мироустройства кажется Суону превосходным писательским инструментом, с их помощью он наверняка найдёт ещё не один повод порадовать внимательных читателей.

Для меня именно случайные отсылки к общественным деятелям, праздникам и историческим событиям придают «Империи Волка» правдоподобие. Дэн Абнетт привёл отличный пример: Оби-Ван Кеноби упоминает Войны клонов в «Новой надежде», за десятилетия до трилогии приквелов — крошечная, брошенная мимоходом фраза неожиданно оказалась такой важной для предыстории Оби-Вана и развития вселенной «Звёздных войн». Такие приятные мелочи могут добавить вкуса и придать миру ощущение «обжитости». Источник: terribleminds

Но наиболее любопытным для взыскательных поклонников фэнтези, конечно, будет то, как Суон, по образованию юрист, добавил в свой роман немного старой-доброй профдеформации. В «Правосудия королей» закон становится сюжетным элементом. Писатель исследует связанные с ним темы как с прикладной, так и с философской точки зрения — и добивается весьма интересного эффекта. Всегда ли закон равен справедливости? Что может сделать человек, поклявшийся следить за исполнением законов, если те встанут «на пути» его морального компаса, какой его выбор будет «правильным»?

Мой интерес к этим темам [закона, справедливости и морали] появился, когда я изучал юриспруденцию в университете. Я был очарован философией права, моральным абсолютизмом в сравнении с моральным релятивизмом, последовательной и деонтологической этикой, пересечением права, государства и народа — «общественным договором». Все эти вещи вместе взятые составляют основу того, как работает цивилизованное общество, как оно функционирует на ежедневной основе и как «закон» обеспечивает это равновесие. Задумайтесь на мгновение, практически ничто физически не мешает вам схватить нож и убить своего соседа. Но наше общество не представляет собой бесконечный круговорот кровопролития — на самом деле, вопреки тому, что вы могли бы подумать, мы живём в одном из самых безопасных и мирных периодов в истории человечества. Если я спрошу вас, почему вы не убили соседа, вы, вероятно, ответите: «По очевидным причинам!» — и будете правы. Но если углубиться в этот вопрос, вникнуть в его суть и действительно задаться вопросом, почему убивать неправильно, то вы получите ответ, который будет обширным и многогранным, охватывающим огромное количество пересекающихся биологических, исторических, социологических, правовых, моральных и этических вопросов. Источник: foreverlostinliterature

Обдумывая тему, выбирая по крупинке любимые приёмы из других произведений фантастики и фэнтези, набираясь опыта, наблюдая за реальным миром и воплощая его аспекты через метафоры, Суон положил начало трилогии, которая стала громкой и ожидаемой новинкой.