Ислам и фэнтези, пронизанное магией Востока: творческий путь Шеннон Чакраборти

Как превратить свой подростковый интерес к истории в дело всей жизни? Как начинающему писателю «исторических фанфиков» создать популярную во всём мире книжную трилогию? Галина Бельтюкова рассказывает, как Шеннон Чакраборти превратилась из обычной девушки из Нью-Джерси, которая набрасывает несколько слов по утрам, пока не проснулась дочь, в законодательницу моды на фэнтези с ближневосточным сеттингом.

Шеннон Чакраборти не любит рассказывать о личной жизни, предпочитая держать её подальше от любопытствующих. Зато она всегда готова поделиться творческими лайфхаками, рассказать, как ищет источники для новой книги, или дать совет начинающему писателю. Дело не только в скрытности — просто она предпочитает разделять писательство и семью, ведь раньше совмещать их ей было совсем не просто.

Шеннон родилась в Нью-Джерси в семье католиков, но в подростковом возрасте серьёзно заинтересовалась исламом. Шеннон завораживали красочные истории «Тысячи и одной ночи», ей нравилось погружаться в историю древних ближневосточных культур и цивилизаций. Со временем интерес перерос в настоящее духовное пробуждение:

«Я чувствовала себя духовно оторванной от католицизма. Меня тянуло к исламу из-за его сосредоточенности на прямой, личной связи с Богом. Когда я впервые прочитала некоторые из стихов Корана, то ощутила такое чувство комфорта и утешения, что прослезилась».

Неудивительно, что вскоре после этого Шеннон приняла мусульманство.

Она собиралась связать жизнь со старым увлечением историей Ближнего Востока: поступив в Американский университет в Вашингтоне, Шеннон изучала международные отношения с акцентом именно на ближневосточные регионы и культуру. Она закончила университет в 2008 году, в разгар экономического кризиса в США, и стало понятно, что с мечтами об аспирантуре придётся подождать.

«Мне казалось, что мир вокруг меня рушится. Я — выходец из рабочего класса, первая в нашей большой семье, кто получил высшее образование, а теперь мне казалось, что я лишь потратила время в университете впустую. О писательской карьере я тоже не думала. Такой уж у меня характер — я всегда волновалась в первую очередь о том, чтобы не потерять крышу над головой».

Но при этом Шеннон с детства писала рассказы, фанфики — особенно по «Гарри Поттеру», и не перестала это делать, когда переехала в Нью-Йорк и устроилась работать ассистентом во врачебный кабинет.

У неё в голове давно уже вертелась идея того, что Шэннон про себя называла «историческим фанфиком» — наброски к фэнтези на основе арабских истории и мифологии. Даже после университета она продолжала изучать исламскую культуру, особенно интересуясь рассказами о джиннах. Она помнила, как побывав в детстве в Каире, слышала истории о церемониях изгнания джиннов из людей, и все эти рассказы лишь разжигали её фантазию.

«В Коране не так уж много говорится о джиннах. Лишь упоминается, как царь Сулейман — также известный как Соломон — повелевал ими».

Это давало Шэннон простор для воображения.

«Я находила идею джиннов захватывающей. У них такая долгая жизнь, они невидимы. Они молчаливые наблюдатели человеческой истории, в которой они всегда второстепенные персонажи. Я просто попыталась представить мир джиннов на основе 3 тысяч лет человеческой истории. Какое общество они бы построили?»

Но Шеннон годами держала рукопись в секрете. На разработку того, что впоследствии стало её дебютным романом «Латунный город», ушло около десяти лет. За это время Шеннон успела выйти замуж и приобрести фамилию Чакраборти, родить дочку, а рукопись оставалась для неё лишь вымышленным миром, позволяющим ненадолго сбежать от работы и жизни. Шеннон обычно вставала в четыре утра, чтобы написать хоть несколько слов до того, как проснётся дочь. Черновики возникали за черновиками, одна сцена сменялась другой, количество набросков всё росло, и однажды муж Шеннон наконец спросил, чем она всегда занимается за компьютером, и та призналась — и ему, и, пожалуй, самой себе — что пишет роман. Её муж был большим поклонником научной фантастики: наброски ему понравились, и он уговорил Шэннон относиться к своему проекту всерьёз. Он помог ей найти группу начинающих писателей, а потом и агента, но сомнения Шэннон не исчезали:

«Мне казалось, что я не могу позволить себе мечтать об этом.С людьми вроде меня такого не случается».

К тому времени у неё появился ещё один стимул закончить роман. Шеннон работала с молодёжной организацией при мечети, и ей хотелось сделать что-то для своего сообщества.

«Мне очень тревожно видеть, как нашу молодёжь показывают в СМИ. Они дети, они хотят изменить мир, и они горят этим желанием делать добро, и это такое замечательное качество. У нашей молодёжи, наших девочек и мальчиков должны быть представители, люди, на которых они могут смотреть как на героев».

Тогда и возникла главная героиня будущей трилогии — простая каирская мошенница Нари, в жилах которой, как она вдруг узнаёт, течёт кровь джиннов. Первая сцена «Латунного города», в которой Нари обхитрила пару богатых турок — почти единственная, которая вошла в итоговую рукопись без изменений.

«Людям всегда нравились истории о добросердечных плутах, которые умеют выходить сухими из воды. Есть что-то особенное в людях, которые подрывают законы лидеров, которым мы сами грозим кулаками, но на самом деле у нас не хватает смелости что-то сделать против них».

Вместе с Нари читатель отправляется в таинственный город джиннов Дэвабад. Несмотря на внешнее спокойствие, общество джиннов глубоко расколото, но король Гассан — опытный мастер интриг и манипуляций, который знает, как управлять этим обществом. Его младший сын, принц Али — глубоко верующий мусульманин, который обеспокоен социальной несправедливостью, царящей в обществе джиннов, и пытается сделать всё, что от него зависит, чтобы добиться равноправия для всех в Дэвабаде. Гассана это тревожит — в отличие от сына, он видит мир серым, а не чёрно-белым, и беспокоится, куда могут завести благие устремления Али. Король пытается использовать в своих целях Нари, но та быстро осваивается в мире джиннов и вскоре начинает вести свою игру.

Писательница признаётся, что получала особое удовольствие от создания персонажей с серой моралью, со своими версиями правды и своими целями, не всегда сводящимися к добру или злу.

«Как и в любом обществе, каждый считает себя правым. Не всех моих персонажей можно свести к «угнетенным» или «угнетателям». Мне хотелось написать реалистичную историю, показывающую, что мир может быть тёмным и глубоко несправедливым местом. Вы просто ищете осколки света в том, что кажется полной тьмой».

Запоминающиеся персонажи, сложный и тщательно продуманный мир, напряжённо закрученный сюжет, атмосфера восточной экзотики — всё это помогло «Латунному городу» быстро найти издателя, а затем — огромное количество поклонников по всему миру.

«Все происходило так быстро! Всё-таки это была моя первая книга, и я не думала, что она вообще будет продаваться».

Но всего через полгода писательство стало для Шеннон не хобби, а работой на полную ставку. «Латунный город» получал восхищённые рецензии, входил списки лучших книг года, а издатели и поклонники просили продолжения. Дочь Шеннон как раз пошла в детский сад, и писательница смогла работать больше, чем прежде. За два следующих года она написала два романа — «Медное королевство» и «Золотая империя». Как понятно из названий, вселенная Чакраборти расширяется, уже не ограничиваясь Дэвабадом, в ней появляются новые расы и герои, а старые персонажи, полюбившиеся читателям, сталкиваются со всё более и более опасными приключениями.

Сама того не заметив, Чакраборти стала популяризатором поджанра ближневосточного фэнтези. Без трилогии Дэвабада, возможно, не появилось бы книг Замиля Ахтара или Ф. Джели Кларка, также вдохновлённых арабской историей и мифологией.

Хотя Чакраборти не собиралась возвращаться к миру Дэвабада, она всё же поддалась на уговоры поклонников. За годы работы у неё скопилось множество набросков, черновиков и неиспользованных сцен. Однажды, разбирая старые записи, она подумала, что может переработать их в рассказы. Так появился сборник «Серебряная река», недавно вышедший на русском языке. Часть рассказов в нём посвящена главным персонажам трилогии, часть — призвана лучше раскрыть второстепенных, где-то у героев появляется интригующая предыстория, а где-то показывается, что происходило «за кадром» основного действия. В итоге сборник воспринимается как финальная точка, окончательное прощание с полюбившимися героями, немного печальное, но полное тепла.

Продюсерская компания Эдгара Райта уже разрабатывает сериал во вселенной Дэвабада. А Чакраборти по-прежнему вдохновляется восточной историей: недавно у неё вышел новый роман «Приключения Амины Аль-Ширафи» — авантюрное пиратское фэнтези, происходящее в Индийском океане эпохи средневековья. Шеннон описывает его как «Синдбад-Мореход встречает одиннадцать друзей Оушена» и думает, что роман станет началом следующей трилогии: «Не зря же я перелопатила столько исторических источников того времени!» Несмотря на популярность, она по-прежнему иногда чувствует себя неуверенно:

«У меня есть много подарков от книжных компаний, и почему-то многие из них дарили мне свечи, вдохновлённые моими книгами. Мне нравится зажигать их: и потому что они пахнут потрясающе и умиротворяюще, и потому что это приятное напоминание о том, что я сделала. Я написала эти книги, и справилась хорошо. Люди теперь делают свечи, посвящённые им».

Когда её спрашивают, что ей хотелось бы сказать своими книгами, Шеннон немного медлит, а потом грустно улыбается: