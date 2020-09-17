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    #рецензии на книги #Сюзанна Кларк #сюрреализм #фэнтези

    Сюзанна Кларк «Пиранези»: новое фэнтези от автора «Стренджа и Норрелла»

    17 сентября 2020
    Артём Киселик
    17.09.2020
    7391
    3 минуты на чтение
    #рецензии на книги #Сюзанна Кларк #сюрреализм #фэнтези
    Сюзанна Кларк «Пиранези»: новое фэнтези от автора «Стренджа и Норрелла» 2
    Сюзанна Кларк «Пиранези»: новое фэнтези от автора «Стренджа и Норрелла» 4

    Недавно на английском вышел роман «Пиранези» — первая за десятилетие книга Сюзанны Кларк, автора культового фэнтези «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл». Это идеальная книга для карантина; даже жаль, что она не вышла чуть раньше. Тема запертого в своем доме человека, который не может выбраться и общается с другим человеческим существом только в определенные промежутки времени, сейчас близка многим из нас.

     

    Этого человека называют Пиранези, хоть он и не уверен, что это его имя. Он, кажется, всегда жил в бесконечном, необъятном Доме, чьи огромные Залы заполнены статуями самых разных форм и размеров. На нижних Этажах плещется Океан, чьи воды время от времени поднимаются с приливами, а на верхних этажах ходят Облака. Пиранези не первый, кто поселился в странном Доме, — до него здесь обитало тринадцать человек, за скелетами которых он теперь ухаживает. Есть еще Другой — единственный живой человек в Доме, помимо главного героя, его друг и отчасти наставник. Свои дни Пиранези проводит в исследовании Залов, ловле рыбы, починке одежды и помощи Другому, чьи научно-магические эксперименты должны привести к Великой Тайне, дарующей могущественные способности. Во всяком случае, так считает Другой.

    «Пиранези» — из тех книг, что вызывают головную боль у обозревателей и критиков. О ней очень тяжело рассказать без спойлеров, и какие-то детали неминуемо попадут в обзор. Роман построен в виде серии дневниковых записей. Поначалу читатель оказывается в подвешенном состоянии: непонятно, что происходит, кто эти люди, почему нам постоянно описывают Статуи и зачем Пиранези пишет с большой буквы даже обыденные слова. Но сама эта структура — часть сюжета. Благодаря дневниковой форме читатель постепенно погружается в тайны волшебного Дома, вместе с рассказчиком узнает историю и сокрушенно качает головой, когда Пиранези в силу своего характера пропускает очевидные вещи. Потому что главный герой — наивный идеалист. Он умен, трудолюбив и бесконечно любопытен, но при этом похож на ребенка, не верящего в злые намерения или вещи, не укладывающиеся в его систему взглядов.

    Но разве не стоит померзнуть несколько дней ради появления в Мире нового альбатроса?

    Сюзанна Кларк «Пиранези»: новое фэнтези от автора «Стренджа и Норрелла» 1

    За счет разницы между тем, что видит читатель, и тем, что замечает Пиранези, в книге очень много мягкого, будто случайного юмора. Периодически, впрочем, кажется, что рассказчик и сам скрывает улыбку, будто где-то в груди прячет другую личность.

    И именно благодаря незамутненному и постоянно удивленному взгляду героя на мир читателю открывается магия книги. Она существует на двух уровнях: очевидное волшебство, со свечами и ритуалами, и скрытая, мягкая магия, существующая в каждом предмете Дома, а от него и во всем мире. Пиранези любит Дом, его приводят в восторг прекрасные статуи, огромные залы, милость этого мира — ведь Дом дает Пиранези все нужное для выживания. Наконец, герой всегда может пообщаться с птицами, которые, возможно, сами по себе и не отличаются большим умом, но вот стая — это уже совсем другое дело.

    Красота Дома неизмерима, его Доброта бесконечна.

     

    Сюзанна Кларк говорила, что эта книга — смесь Клайва Льюиса и Хорхе Борхеса. На первого из писателей есть прямое указание на обложке, а зал с минотаврами явно напоминает о втором. Но книга вызовет в памяти и Платона, и Итало Кальвино, и еще многих других авторов. Потому что Кларк играет в классики.

    Для своего романа она выбрала одну из самых базовых, проверенных тысячелетиями схем, которую насытила деталями и отсылками, позволяющими читателю связать «Пиранези» с самыми разными книгами — даже с теми, которые автор не имела в виду. Немногие умеют пользоваться этим обманчиво простым рецептом, но, к счастью, Кларк входит в это меньшинство.

    Сюзанна Кларк «Пиранези»: новое фэнтези от автора «Стренджа и Норрелла»

    Для тех, кто ждал чего-нибудь в духе «Джонатана Стренджа и мистер Норрелла», книга может стать разочарованием: у этих романов очень мало общего. Да, Кларк снова возвращается к любимой теме утраченной магии, снова противопоставляет потребительское отношение к чуду и окружающему миру наслаждению волшебством Вселенной и умению просто в ней жить. Но роман написан в ином стиле, у него куда более простая фабула, здесь нет обработки реальной истории. Складывается ощущение, что книга во многом связана с жизнью самой писательницы, которую болезнь на долгие годы приковала к дому, оторвав от остального мира. Темные и одинокие залы Дома Пиранези, полные символов и идей, просочившихся из нашего мира, воплощают в себе, таким образом, не только коллективное сознание, но и разум творческого человека.

    Это очень добрый в основе своей роман с совершенно волшебной концовкой, наполненный символами, многослойный и при этом не занудный. И даже этого писательнице показалось мало, потому что, помимо прочего, «Пиранези» — это детектив в закрытой комнате. То, что Сюзанна Кларк сумела так много впихнуть в такую небольшую книгу (а она чуть больше повести), — несомненный признак мастерства.

    Пусть ваши Пути будут безопасными, а ваши Этажи не обваливаются, и пусть Дом наполнит ваши глаза Красотой.

    Сюзанна Кларк «Пиранези»: новое фэнтези от автора «Стренджа и Норрелла» 3

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    Артём Киселик
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