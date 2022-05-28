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    Комиксы
    #античность #Греция #обзор комикса

    Почему стоит прочитать романтический комикс «Предания Олимпа»

    28 мая 2022
    28.05.2022
    15770
    3 минуты на чтение
    #античность #Греция #обзор комикса
    Почему стоит прочитать романтический комикс «Предания Олимпа»

    Жизнь богов Олимпа полна блеска и гламура. Владыки стихий и людских судеб кутят ночи напролёт на фешенебельных вечеринках, посещают дорогие бутики, плетут интриги, распутничают и вмешиваются в жизнь смертных. Мрачный Аид, в отличие от своих братьев Зевса и Посейдона, не снискал на Олимпе славы альфа-самца. Бог загробного мира и богатства чаще попадает в светские хроники благодаря своей эксцентричной нелюдимости и интрижкам с нимфами. Но всё меняется, когда на светском рауте Аид встречает юную богиню весны Персефону, студентку, выбравшуюся из-под крыла деспотичной матери и приехавшую покорять большой город…

    Первые выпуски веб-комикса «Предания Олимпа» появились на платформе Webtoon в 2018 году. За плечами автора, новозеландки Рейчел Смит, на тот момент были оконченный факультет дизайна и неудачные попытки сделать карьеру в креативной индустрии. Рейчел начала рисовать свой проект для души. С тех пор комикс набрал десятки миллионов просмотров и завоевал любовь почти 10 миллионов читателей. Через год «Предания» были номинированы на премию Айснера. Не всякий комикс, выходящий сразу на бумаге, может похвастать такой популярностью! Первый том «Преданий» был издан в 2021 году, а теперь добрался и до России — «МИФ» планирует выпустить весь комикс целиком.

    Чем же так хороши «Предания Олимпа»? Почему эта история может понравиться даже тому, кто морщится при словах «романтическая фантастика»?

    Как и в случае со всяким качественным произведением, секрет кроется в совокупности факторов.

    Почему стоит прочитать романтический комикс «Предания Олимпа» 1

    Прежде всего, «Предания» — очень удачная интерпретация древнегреческих мифов. Человечество любит пересказывать истории и занимается этим веками. Как бы люди ни превозносили оригинальные сюжеты, большинство легендарных историй современной поп-культуры растёт из древних сказок и легенд. Мы с готовностью встречаем новые интерпретации той же «Красной шапочки» — точно так же наши предки много веков назад слушали бесчисленные пересказы бродячих сказителей, каждый из которых добавлял в повествование что-то своё. Что до мифов древней Греции, то интерес к ним не только не угасает, но и в последнее время разгорается с новой силой — вспомним хотя бы игру Hades, недавно получившую «Хьюго» за лучший сюжет.

    «Предания Олимпа» перекладывают мифы об Аиде и Персефоне, об Амуре и Психее и других героях греческого пантеона на современный лад — но не просто переносят действие в условную эру мегаполисов и смартфонов, а делают это крайне стильно и кинематографично. По динамике и настроению «Предания» похожи одновременно и на современный сериал «Эйфория», и на винтажных «Друзей». Лёгкое повествование с изрядной долей юмора и прописанные крупными мазками характеры персонажей позволяют быстро проникнуться тревогами и чаяниями героев. Тем сильнее и эффектнее контраст с серьёзными, тёмными темами, которые поднимает комикс.

    Почему стоит прочитать романтический комикс «Предания Олимпа» 2

    Безусловно, «Предания» — романтический слоубёрн. Уже в первом томе читатель сполна ощутит томление Аида и Персефоны, которые знакомятся, а потом всё никак не могут определиться в своих чувствах и поговорить о них, хотя и ощущают, что их влечёт друг к другу. Наряду с увлекательной, но привычной любовной линией «мрачный таинственный богач — юная чистая красавица», комикс говорит о важных и крайне неромантичных вещах — токсичных отношениях, гиперопекающих родителях и сексуальном насилии. Рейчел Смит удалось под новым углом взглянуть на жестокость древнегреческих сюжетов, не выдерживающих проверку современной моралью, и осветить вполне актуальные для нынешнего мира проблемы. При этом автор не пытается оценивать мифы с точки зрения новой этики — и такой подход только идёт на пользу «Преданиям».

    Визуальные решения комикса также заслуживают внимания. Графика Смит минималистична, местами больше похожа на плакатную и при этом очень яркая и хорошо запоминается — благодаря чётким силуэтам и использованию всего нескольких цветов. Цвета в комиксе поддерживают повествование и многое могут сказать о герое с самого первого его появления: так, Персефона переливается всеми оттенками нежного розового, а Аид находится в чёрно-синем спектре. Стиль рисунка «Преданий» одновременно напоминает и изображения на амфорах, и американские газетные комиксы 1950-х с их нереально идеальными красотками. И это отлично перекликается с переплетением старых, как и мир, и абсолютно новых моральных и душевных дилемм, о которых рассказывает комикс.

    Почему стоит прочитать романтический комикс «Предания Олимпа» 3

    Увесистый томик «Преданий Олимпа» — один из тех, что не стоит встречать только по глянцевой ромфант-обложке. История жителей «гламурного» Олимпа будет интересна и любителям сердечных страстей, и тем, кто интересуется деконструкцией мифов, и поклонникам современных психологических триллеров про отношения.

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    Автор
    Геймер и комиксовед. Пишет о фантастике во всех её проявлениях.

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