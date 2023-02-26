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    #Гарри Поттер #обзор игры

    Обзор Hogwarts Legacy от всех факультетов: Гриффиндор!

    26 февраля 2023
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    26.02.2023
    75
    5 минут на чтение
    #Гарри Поттер #обзор игры

    Опыт обучения в школе чародейства и волшебства может значительно отличаться в зависимости от факультета, куда попадёт юный волшебник. И Hogwarts Legacy задумывалась во многом как игра, которая сможет передать аутентичный опыт для каждого из факультетов. Нам захотелось сделать максимально всеобъемлющую рецензию — чтобы ученик каждого из факультетов смог поделиться своим опытом и мыслями. Так что незадого до релиза каждый из четырёх авторов выбрал себе факультет и стал с нетерпением ждать заветную сову с письмом…

    Первый обзор — за Гриффиндор!

    Жанр: экшен, приключения
    Разработчик: Avalanche Software
    Издатель: Warner Bros. Games
    Возрастной рейтинг: 12+
    Перевод: текст
    Платформы: РС, PS5, XSXS
    Играли на: PS5 и PC
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    Наверное, только ленивый не пошутил про то, как мы ждали Hogwarts Legacy — двенадцать пять лет ждали, в Азкабане! И вот наконец руководство Хогвартса щедрой рукой принимает нас аж на пятый курс.

    Я, как будущий гриффиндорец, для пущей аутентичности создала в редакторе близорукого рубаху-парня, подозрительно напоминающего Мальчика-Который-Выжил. Тем более что история, которую нам предлагают в Hogwarts Legacy, — это типичный ориджин очередного Избранного. После эффектного пролога нас вместе с новоприбывшим студентом наконец запускают в школу Чародейства и Волшебства.

    Обзор Hogwarts Legacy от всех четырёх факультетов

    Так и хочется добавить «и слабоумие», но нет, Избранный у нас смекалистый и способный

    Естественно, шляпа распределяет нас на красно-золотой факультет, «славный тем, что учатся там храбрецы». Теперь наш путь обязан быть устланным лаврами и телами поверженных врагов — мы будем ввязываться в каждую авантюру, нарываться на драку при любом удобном случае, изучать боевую магию, ну и, конечно, помогать всем, кто нуждается в нашей благородной помощи. И если не перепроходить игру за студентов других факультетов (которым, оказывается, доступно точно то же самое), гриффиндорское прохождение выглядит самым что ни на есть аутентичным. Основная сюжетная линия с её древней магией, гоблинскими заговорами и опасными противниками на каждом шагу будто бы создана для этого факультета и его отчаянных смельчаков.

    Каждый второй персонаж из тех, с которыми говорил мой герой, с благоговением сообщал, что его квест — это работа «для истинного гриффиндорца». Конечно, после таких слов «истинный гриффиндорец» плыл и охотно соглашался на любое, даже самое безрассудное и самоубийственное задание. Дуэльный клуб? Запишите! Пойти в Запретный лес в компании безголового призрака к месту его смерти? Уже бегу! В одиночку зачистить всю карту от тёмных волшебников и опасных тварей? Мерлинова борода, у меня что, день рождения? В финале основной сюжетной линии нас ставят перед выбором, который можно сделать либо в самоотверженную, либо в слизеринскую сторону. Конечно, будучи гриффиндорцем до мозга костей, главный герой выберет первое.

    Обзор Hogwarts Legacy от всех четырёх факультетов 1

    Сдаюсь, сладкоречивый демон, веди!

    Как и Фред Уизли, мой персонаж чётко осознавал, что не свяжет своё будущее с миром академических достижений. Поэтому уроки он посещал неохотно, а зельеварение, уход за магическими существами и травологию (это для ботанов из Когтеврана и Пуффендуя) и вовсе практиковал только тогда, когда того требовали преподаватели.

    Боевая магия — совсем другое дело. Как только к герою в руки попадает волшебная палочка, ему становится доступно базовое боевое заклинание. Это разряд магической энергии, который может разбить вдребезги кувшин или нанести умеренный урон противнику. Даже в самом начале прохождения применение заклинаний смотрится эффектно (во многом благодаря анимации персонажа), а ощущается хлёстко и сочно. На месте нашего наставника, профессора Фигга, я бы поинтересовалась, где именно человек, не знающий даже базовой школьной программы, научился такой впечатляющей боевой хореографии.

    Обзор Hogwarts Legacy от всех четырёх факультетов 2

    Опытные преподаватели Хогварца уже видели некоторое волшебство и воспринимают потрясающие успехи новичка лишь с вежливым удивлением

    Со временем ваш герой выучит ещё несколько заклинаний, которые помогут ему в сражениях. Освоить их довольно просто. Необходимо всего лишь провести курсор по символу определённой формы, в нужный момент нажимая требуемые кнопки. Готово, вы восхитительны, Инсендио! Для боевой магии разработчики любезно выделили главный цвет моего факультета — красные значки соответствуют заклятиям Экспеллиармус (классика, обезоруживает противника), Инсендио (поджигает врага на ближней дистанции), Конфринго (огненное заклинание для дальнего боя), Диффиндо (режущее заклятие, наносит большой урон) и Бомбарда (читать голосом Долорес Амбридж).

    Также в бою пригодятся жёлтые и фиолетовые заклинания контроля и перемещения — к примеру, Левиосо (а не ЛевиосА) поднимает врагов в воздух. Разные противники используют разные виды Протего. Смотрите на цвет щитов и пробивайте их магией из нужного раздела. Для вас Протего активно, пока вы зажимаете нужную кнопку, либо оно реализуется в виде QTE. Щитовые чары помогают не всегда, поэтому приходится использовать уклонение, а потом и эффектную трансгрессию на короткие дистанции. Такой же пользовались члены Ордена Феникса и Пожиратели смерти в фильмах!

    Обзор Hogwarts Legacy от всех четырёх факультетов 3

    Откуда в Запретном лесу появились акромантулы задолго до Хагрида — вопрос, конечно, интересный

    В Legacy предусмотрена механика испытаний, за выполнение которых дают приятные безделушки вроде внешнего вида одежды. Начиная с пятого уровня наш герой будет получать ещё и очки талантов. Таланты — это специальные умения, которые улучшают ваши заклинания и навыки. За одно прохождение всё разблокировать не получится, поэтому применяйте очки в зависимости от выбранного стиля игры. В моём случае всё вливалось в боевые и обычные заклинания — скрытность для слабаков, тёмная магия для слизеринцев.

    По мере прохождения откроется возможность проклинать врагов, и с ней вы сможете накладывать заклинания на целые вражеские группы. Да, Непростительные заклятия здесь тоже будут — в ходе выполнения одного из квестов вы сможете изучить Круцио и Империо, а в конце основной сюжетной линии и Аваду Кедавру. С ними вы сможете выкашивать врагов как темнейший из когда-либо живших магов, и это даже не повлияет на отношение к вам окружающих — наверное, боятся.

    Обзор Hogwarts Legacy от всех четырёх факультетов 4

    Кстати, заклинанию Конфринго нас научит Себастьян, слизеринский бро из дуэльного клуба, один из самых интересных персонажей в игре

    Ко всему прочему, наша Мэри Сью по умолчанию владеет загадочной древней магией. Выглядит это внушительно и немного пугающе — робкий пятикурсник одним взмахом палочки испепеляет врагов молниями в миллиард вольт или молотит их о стены, как тряпичных кукол. Если подумать, Непростительные заклятия ему не так уж и нужны. Непобедимость главного героя — основная претензия к боевой системе. Бои выглядят красиво, а использовать связки разных заклинаний поначалу даже интересно. К сожалению, очень быстро становится понятно, что даже на высокой сложности наш Избранный способен без особого труда размазать по стенке самых грозных противников в игре — в момент осознания этого теряется весь азарт, и битвы начинают утомлять.

    По итогу прохождения я, как фанат Поттерианы с внушительным стажем, получила огромное удовольствие и не раз пустила скупую слезу. Не помешали ни загрузки длиною в жизнь, ни мелкие баги, ни даже общая шаблонность Legacy. Да, «истинному гриффиндорцу» (отыгрывать роль, так до конца) не хватило остроты, смелости и хулиганских выходок — как сюжетно, так и геймплейно. Но мысль о том, что в этот красивущий Хогвартс могут принять кого-то старше 11 лет, греет душу и вселяет надежду в отчаявшихся взрослых маглов. Может, и у нас с вами есть маленький шанс дождаться сову с заветным письмом и явиться на церемонию распределения с фразой «How do you do, fellow kids?», аки Стив Бушеми из «Студии 30».

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    Обзор Hogwarts Legacy от всех четырёх факультетов

    Обзор Hogwarts Legacy от всех факультетов: Гриффиндор!

     Олеся Климчук |  26.02.2023

    Разглядываем Хогвартс со всех сторон.

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