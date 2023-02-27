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    #Гарри Поттер #обзор игры

    Обзор Hogwarts Legacy по факультетам: Пуффендуй!

    27 февраля 2023
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    27.02.2023
    6684
    4 минуты на чтение
    #Гарри Поттер #обзор игры

    Опыт обучения в школе чародейства и волшебства может значительно отличаться в зависимости от факультета, куда попадёт юный волшебник. И Hogwarts Legacy задумывалась во многом как игра, которая сможет передать аутентичный опыт для каждого из факультетов. Нам захотелось сделать максимально всеобъемлющую рецензию — чтобы ученик каждого из факультетов смог поделиться своим опытом и мыслями. Так что незадого до релиза каждый из четырёх авторов выбрал себе факультет и стал с нетерпением ждать заветную сову с письмом…

    Второй обзор — за Пуффендуй!

    Жанр: экшен, приключения
    Разработчик: Avalanche Software
    Издатель: Warner Bros. Games
    Возрастной рейтинг: 12+
    Перевод: текст
    Платформы: РС, PS5, XSXS
    Играли на: PS5 и PC
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    Ещё на этапе предзаказа электронной PS5-версии Hogwarts Legacy я был уверен, что начну играть за Пуффендуй. Почему я выбрал самый непопулярный факультет во всей поттериане? Всё просто — он же и самый неизученный! Госпожа Роулинг в своих произведениях всегда была так увлечена историями Гриффиндора и Слизерина, что, кажется, совсем забыла о существовании Когтеврана и Пуффендуя. Впрочем, Когтевран всё же стал популярным у фанатов франшизы — людей преимущественно умных и начитанных, — а Пуффендуй так и остался никому не интересным «факультетом для добрых троечников».

    Обзор Hogwarts Legacy от всех четырёх факультетов 5

    Выручай-комната в первую очередь — оранжерея!

    Мне хотелось исправить эту вопиющую несправедливость и своими глазами увидеть, как воспитывают самых трудолюбивых, добрых и верных волшебников Англии. Ведь, спешу напомнить, герб с барсуком на своей груди носили и Ньют Скамандер — великий учёный и блестящий исследователь магических тварей, и Седрик Диггори — прирождённый лидер, спортсмен, хороший друг и просто красавчик. Поэтому я сразу решил, что буду отыгрывать исключительно доброго мага (прощайте, непростительные заклятия), который не боится работать руками и всегда готов прийти на помощь ближнему — будь то человек, гоблин, растение или магическая тварь.

    Погружение в роль вышло удачным с самых первых минут — во многом благодаря дизайну пуффендуйской гостиной и правильно созданной атмосфере. Это самый настоящий филиал Шира из «Властелина колец» в Хогвартсе: с круглыми дверями, обилием светлого дерева в интерьере, пузатыми бочками вместо столиков и огромным количеством цветущих растений. При этом гостиная находится по соседству со школьной кухней, а в каждой комнате заботливо расставлены тарелки с пончиками и плюшками. Так что если вам захочется побывать в шкуре не только волшебника, но ещё и хоббита — смело поступайте на Пуффендуй.

    Обзор Hogwarts Legacy от всех четырёх факультетов 6

    Гостиная Пуффендуя похожа на хоббичью нору: круглые двери, неглубокое залегание и еда на каждом шагу

    Впрочем, восторг от визуальной эстетики быстро сменяется разочарованием от знакомства с другими представителями факультета — унылыми, плоскими и попросту раздражающими персонажами. Благо что в основном сюжете они не играют никакой роли, а ещё чуть позже нас познакомят с Поппи Добринг, милашкой-пуффендуйкой, которая в игре отвечает за все квесты вокруг магических тварей и браконьеров.

    Ну а чтобы окончательно проникнуться «духом трудолюбия» этого факультета, я решил связать бóльшую часть своего прохождения с Выручай-комнатой — местной хаб-локацией, которая отвечает в игре почти за все механики крафта и коллекционирования. Загибайте пальцы: здесь можно выращивать растения, варить зелья, разводить волшебных тварей, зачаровывать броню (простите, костюмы), заниматься украшательством, опознавать неидентифицированные предметы гардероба и многое-многое другое. Лишь бы нашлось свободное время и деньги на покупку необходимых магических формул.

    Обзор Hogwarts Legacy от всех четырёх факультетов 7

    На них можно не только кататься, их ещё можно разводить!

    Сразу хочется отметить, что механики крафта в Hogwarts Legacy невероятно щадящие — тратить десятки часов на выращивание клумбы не придётся. Да, ядовитая тентакула (самое мощное атакующее растение в игре) растёт аж целых 15 минут, но за это время вы вполне успеете пройти какой-нибудь интересный побочный квест или выполнить очередное испытание. А с ростом уровня и доходов вы сможете выращивать по шесть таких тентакул за раз — а значит, недостатка в них не будете испытывать до самых финальных титров. И, что особенно круто, травология здесь очень органично интегрирована в боевую систему.

    Обзор Hogwarts Legacy от всех четырёх факультетов 8

    Трансмогрификация делается в пару кликов и позволяет вам собирать сотни стильных луков

    Например, я прокачивал таланты своему персонажу только по двум веткам: скрытность (отвечает за заклинание невидимости) и Выручай-комната (отвечает за травологию и зельеварение). На выходе у меня получился невероятно мощный ассасин-ботаник-терминатор.

    Как выглядит моё типичное сражение с целой ордой противников: включаешь невидимость, аккуратно вырубаешь большинство врагов при помощи Петрификус Тоталус, потом подбираешься к самому плотному скоплению недругов и активируешь мандрагору (предварительно прокачанную всё в той же ветке талантов) — около трёх-четырёх секунд все оглушены. За время оглушения ставишь две прокачанные ядовитые тентакулы, способные разрушать магические щиты, и закидываешь всю область боя китайской жующей капустой. А дальше прогулочным шагом перемещаешься по арене и изредка уклоняешься от атак. Причём связка «мандрагора + тентакула + жующая капуста» с лёгкостью справляется даже с бронированными троллями!

    Обзор Hogwarts Legacy от всех четырёх факультетов 9

    Животные тут лапочки. Особенно лунные тельцы. Хотя нет, вообще все!

    Что же касается ролевого отыгрыша, то у меня получалось чувствовать себя настоящим студентом Пуффендуя практически всю игру — впрочем, за это нужно сказать спасибо не ролевому многообразию, а совершенно кастрированной диалоговой системе и выборам без последствий. Из-за этого мой герой 90% экранного времени добродушно улыбается любому встречному, соглашается с любым собеседником (за очень редкими исключениями) и впрягается в совершенно сомнительные авантюры, потому что «друзья в беде» и потому что «меня вежливо попросили». Настоящий пуффендуец!

    Ну а если без шуток, то я ни разу не разочаровался в выборе своего факультета в Hogwarts Legacy. Цвета Пуффендуя, как и сама игра, подарили мне огромное удовольствие и давно забытое ощущение «доброго волшебного приключения». А раз уж мы говорим о добром и волшебном, то на ум сразу приходит герб с чёрно-жёлтым барсуком — небольшим животным, которое может победить любого более крупного зверя, если потомство и друзья окажутся в опасности.

    Сделаем Пуффендуй снова великим!

    Обзор Hogwarts Legacy от всех четырёх факультетов 10

    Главная загадка игры: откуда в Хогвартсе 19 века столько ламп от Тиффани?

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     Олеся Климчук |  26.02.2023

    Разглядываем Хогвартс со всех сторон.

    Обзор Hogwarts Legacy от всех четырёх факультетов 5

    Обзор Hogwarts Legacy по факультетам: Пуффендуй!

     Артём Дубровский |  27.02.2023

    Самый непопулярный факультет во всей поттериане? Он же и самый неизученный!

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