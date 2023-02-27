Обзор Hogwarts Legacy по факультетам: Пуффендуй!

Опыт обучения в школе чародейства и волшебства может значительно отличаться в зависимости от факультета, куда попадёт юный волшебник. И Hogwarts Legacy задумывалась во многом как игра, которая сможет передать аутентичный опыт для каждого из факультетов. Нам захотелось сделать максимально всеобъемлющую рецензию — чтобы ученик каждого из факультетов смог поделиться своим опытом и мыслями. Так что незадого до релиза каждый из четырёх авторов выбрал себе факультет и стал с нетерпением ждать заветную сову с письмом… Второй обзор — за Пуффендуй!

Жанр: экшен, приключения

Разработчик: Avalanche Software

Издатель: Warner Bros. Games

Возрастной рейтинг: 12+

Перевод: текст

Платформы: РС, PS5, XSXS

Играли на: PS5 и PC

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Ещё на этапе предзаказа электронной PS5-версии Hogwarts Legacy я был уверен, что начну играть за Пуффендуй. Почему я выбрал самый непопулярный факультет во всей поттериане? Всё просто — он же и самый неизученный! Госпожа Роулинг в своих произведениях всегда была так увлечена историями Гриффиндора и Слизерина, что, кажется, совсем забыла о существовании Когтеврана и Пуффендуя. Впрочем, Когтевран всё же стал популярным у фанатов франшизы — людей преимущественно умных и начитанных, — а Пуффендуй так и остался никому не интересным «факультетом для добрых троечников».

Мне хотелось исправить эту вопиющую несправедливость и своими глазами увидеть, как воспитывают самых трудолюбивых, добрых и верных волшебников Англии. Ведь, спешу напомнить, герб с барсуком на своей груди носили и Ньют Скамандер — великий учёный и блестящий исследователь магических тварей, и Седрик Диггори — прирождённый лидер, спортсмен, хороший друг и просто красавчик. Поэтому я сразу решил, что буду отыгрывать исключительно доброго мага (прощайте, непростительные заклятия), который не боится работать руками и всегда готов прийти на помощь ближнему — будь то человек, гоблин, растение или магическая тварь.

Погружение в роль вышло удачным с самых первых минут — во многом благодаря дизайну пуффендуйской гостиной и правильно созданной атмосфере. Это самый настоящий филиал Шира из «Властелина колец» в Хогвартсе: с круглыми дверями, обилием светлого дерева в интерьере, пузатыми бочками вместо столиков и огромным количеством цветущих растений. При этом гостиная находится по соседству со школьной кухней, а в каждой комнате заботливо расставлены тарелки с пончиками и плюшками. Так что если вам захочется побывать в шкуре не только волшебника, но ещё и хоббита — смело поступайте на Пуффендуй.

Впрочем, восторг от визуальной эстетики быстро сменяется разочарованием от знакомства с другими представителями факультета — унылыми, плоскими и попросту раздражающими персонажами. Благо что в основном сюжете они не играют никакой роли, а ещё чуть позже нас познакомят с Поппи Добринг, милашкой-пуффендуйкой, которая в игре отвечает за все квесты вокруг магических тварей и браконьеров.

Ну а чтобы окончательно проникнуться «духом трудолюбия» этого факультета, я решил связать бóльшую часть своего прохождения с Выручай-комнатой — местной хаб-локацией, которая отвечает в игре почти за все механики крафта и коллекционирования. Загибайте пальцы: здесь можно выращивать растения, варить зелья, разводить волшебных тварей, зачаровывать броню (простите, костюмы), заниматься украшательством, опознавать неидентифицированные предметы гардероба и многое-многое другое. Лишь бы нашлось свободное время и деньги на покупку необходимых магических формул.

Сразу хочется отметить, что механики крафта в Hogwarts Legacy невероятно щадящие — тратить десятки часов на выращивание клумбы не придётся. Да, ядовитая тентакула (самое мощное атакующее растение в игре) растёт аж целых 15 минут, но за это время вы вполне успеете пройти какой-нибудь интересный побочный квест или выполнить очередное испытание. А с ростом уровня и доходов вы сможете выращивать по шесть таких тентакул за раз — а значит, недостатка в них не будете испытывать до самых финальных титров. И, что особенно круто, травология здесь очень органично интегрирована в боевую систему.

Например, я прокачивал таланты своему персонажу только по двум веткам: скрытность (отвечает за заклинание невидимости) и Выручай-комната (отвечает за травологию и зельеварение). На выходе у меня получился невероятно мощный ассасин-ботаник-терминатор.

Как выглядит моё типичное сражение с целой ордой противников: включаешь невидимость, аккуратно вырубаешь большинство врагов при помощи Петрификус Тоталус, потом подбираешься к самому плотному скоплению недругов и активируешь мандрагору (предварительно прокачанную всё в той же ветке талантов) — около трёх-четырёх секунд все оглушены. За время оглушения ставишь две прокачанные ядовитые тентакулы, способные разрушать магические щиты, и закидываешь всю область боя китайской жующей капустой. А дальше прогулочным шагом перемещаешься по арене и изредка уклоняешься от атак. Причём связка «мандрагора + тентакула + жующая капуста» с лёгкостью справляется даже с бронированными троллями!

Что же касается ролевого отыгрыша, то у меня получалось чувствовать себя настоящим студентом Пуффендуя практически всю игру — впрочем, за это нужно сказать спасибо не ролевому многообразию, а совершенно кастрированной диалоговой системе и выборам без последствий. Из-за этого мой герой 90% экранного времени добродушно улыбается любому встречному, соглашается с любым собеседником (за очень редкими исключениями) и впрягается в совершенно сомнительные авантюры, потому что «друзья в беде» и потому что «меня вежливо попросили». Настоящий пуффендуец!