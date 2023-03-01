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    #Гарри Поттер #обзор игры

    Обзор Hogwarts Legacy по факультетам: Когтевран Рейвенкло!

    1 марта 2023
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    01.03.2023
    9179
    6 минут на чтение
    #Гарри Поттер #обзор игры
    Обзор Hogwarts Legacy от всех четырёх факультетов 17

    Опыт обучения в школе чародейства и волшебства может значительно отличаться в зависимости от факультета, куда попадёт юный волшебник. И Hogwarts Legacy задумывалась во многом как игра, которая сможет передать аутентичный опыт для каждого из факультетов. Нам захотелось сделать максимально всеобъемлющую рецензию — чтобы ученик каждого из факультетов смог поделиться своим опытом и мыслями. Так что незадого до релиза каждый из четырёх авторов выбрал себе факультет и стал с нетерпением ждать заветную сову с письмом…

    Последний обзор — за Когтевран Рейвенкло!

    Каждый студент, естественно, считает свой дом лучшим. Хогварц вообще поощряет нездоровый патриотизм на грани национализма по отношению к своему факультету. И сильные стороны действительно есть у каждого из них! Гриффиндорская башня, вне всяких сомнений, самая красивая, а спальни — наиболее комфортабельные. У Хаффлпаффа тоже уютно, и на каждом шагу есть какая-нибудь еда — а сама гостиная расположена через стенку от кухни. Слизеринцы живут в какой-то викторианской бэт-пещере, а часть их окон — буквально стенки аквариума.

    Обзор Hogwarts Legacy от всех четырёх факультетов 21

    Некоторые побочные задания вознаграждают доступом в локации редкой красоты

    Зато в нашем родном Рейвенкло нет пуританской системы деления на женский и мужской этажи — студенты живут бок о бок и могут спокойно ходить в гости друг к другу, коварная лестница не попытается скинуть тебя вниз. И кто после этого сможет мне доказать, что его факультет лучше? А ещё у нас есть персональный выход на крышу. Выходишь наверх, запрыгиваешь на метлу — и сразу в полёт! Кроме того, студент Рейвенкло может хотя бы в своей части обзора проставить адекватные имена факультетов. Без всяких росмэнизмов, которыми, к сожалению для меня и к радости для большей части поттероманов, пестрит сама Hogwarts Legacy.

    Наслышан, что на PC игра достаточно прожорливая, но вот на PS5 всё тип-топ. Стабильная работа, отличная графика, классный рейтрейсинг. Особенно здорово он выглядит на мраморных поверхностях — а в Хогварце их на удивление много, куда только всё делось при Дамблдоре? — и когда ты применяешь Люмос. Тени такие, что каждый раз мурашки по коже! DualSense тоже показывает себя хорошо — мурлычет, когда гладишь кошку, выдаёт приятную тактильную отдачу при колдовстве.

    Обзор Hogwarts Legacy от всех четырёх факультетов 30

    70–80 часов упорного труда — и платина у вас в кармане

    Как симулятор исследования волшебной школы Hogwarts Legacy работает идеально. Замок наполнен мелкими деталями и секретами, доступ к которым ты получаешь постепенно, по мере освоения новых заклинаний. Находиться тут максимально комфортно — в плане создания интересного и расслабляющего пространства игру определённо нужно ставить в один ряд с Fable III, What Remains of Edith Finch и Stardew Valley. Хогварц — это такой большой, богатый и невероятно интересный дом из Edith Finch, только раз в 20 крупнее. Хогсмид тоже получился и классным, и интересным для исследования. А вот остальной мир тут скорее для галочки — его набили типовыми активностями в худших традициях Assassin’s Creed, только уклон больше в загадки, чем в сражения. Это не ужасно, но из самого Хогварца в такой мир вылезать не хочется. Но приходится по сюжету, и чем дальше, тем регулярнее.

    Обзор Hogwarts Legacy от всех четырёх факультетов 23

    Первые два испытания — унылые гробницы с несложными загадками и врагами. А вот дальше куда интереснее

    Центральная история в Hogwarts Legacy откровенно слабая — это лютый мэрисьюшник, пересыпанный всевозможными штампами из оригинальной поттерианы. Знакомство с гиппогрифом, секретная комната Слизерина, хождение под оборотным зельем — почти каждый сценарный чих мы уже видели у Роулинг. Главный герой, за что он ни берись, обязательно преуспеет — и в полётах на метле, и в варке зелий, и в древней магии, и в дуэлях, и в запретной магии. Понятно, что игра рассчитана прежде всего на подростковую аудиторию, но здешнее power fantasy прямо таки оверпауэр. Ну хоть какую-то слабость можно было главному герою дать?

    Обзор Hogwarts Legacy от всех четырёх факультетов 24

    Карты сокровищ наверняка подсмотрены в Red Dead Redemption 2. Ну только они куда проще, чтоб казуальная аудитория игры справилась

    Большая часть персонажей в игре картонные, обладающие какой-то одной чертой. Чуть лучше дела обстоят с друзьями нашего протагониста — по ходу сюжетных историй нам раскрывают их с новой стороны, показывают травмы и мотивации. И две из трёх побочных линий, как по мне, уверенно уделывают центральную историю — и в плане драматизма, и по интересным событиям. Побочные задания весьма неровные — есть чертовски интересные истории уровня Red Dead Redemption 2 и абсолютно филлерные подай-принеси-не-усни. Причём они идут блоками, из-за чего общее впечатление по мере прохождения успевает смениться несколько раз. Настроение тоже бывает очень разным: попадаются и совсем детские истории в духе «освободите Вилли», и неожиданно мрачные эпизоды — словно мимо сценаристов иногда пролетал дементор.

    Обзор Hogwarts Legacy от всех четырёх факультетов 25

    Один из главных секретов игры — комната, где стоит книга, в которую записывают имена будущих учеников

    Стержневая история про четырёх колдунов, которые охраняют знания о древней магии, лишена логики. Зачем охранять знания о редком магическом даре, если его носители встречаются ещё реже, чем змееусты? Зачем городить систему испытаний магических способностей, если вам важен именно моральный облик колдуна, которому вы готовы доверить свои тайны? Какой вообще смысл запирать на ключ столько знаний, если их можно пустить на благо под строгим присмотром всего магического сообщества — и Министерство справится с охраной тайны явно лучше, чем четыре портрета? И чего это ваша система безопасности такая безжалостная — она пытается прикончить каждого, кто сунется, а вовсе не отпугнуть любопытствующих!

    К персоналу Хогварца тоже хватает вопросов. Игра подаёт директора — Финеаса Найджела Блэка — как отрицательного персонажа. Вот только при нём замок не ломится от тварей, готовых сожрать учеников, квиддич отменён из-за травмоопасности, а все без исключения учителя компетентны и доброжелательны. Объективно говоря, это самый адекватный директор из всех, кого мы знаем по книгам и фильмам! Ученики тоже идеализированы: за исключением одного противного гриффиндорца, каждый здесь — душка и лапочка. Слизерин — оплот толерантности, где учится единственный на весь Хогварц студент-инвалид. Возникает резонный вопрос — если в XIX веке всё было так хорошо, откуда к концу XX века повылазило столько ксенофобии и расизма?

    Обзор Hogwarts Legacy от всех четырёх факультетов 27

    В Hogwarts Legacy очень не хватает фоторежима

    Но больше всего вопросов к профессору Фиггу. Игра хоть и заставляет нас с ним постоянно общаться, но так и не удосуживается ответить на вопрос — а что он, собственно, преподаёт? Какого чёрта он носит при себе флакон оборотного зелья с волосом директора? Как так вышло, что именно ему доверили обучать первого за много лет волшебника, который может видеть следы древней магии, — и это при том, что почившая миссис Фигг её тоже активно изучала? Слишком уж много совпадений — я до последнего ждал сюжетного твиста, в котором бы выяснилось, что Фигг просто заморочил всем голову Конфундусом и на самом деле он никакой не преподаватель, а замаскированный злодей. Но нет — похоже просто, что его персонажа вписывали уже поверх готового сценария, чтобы закрыть какие-то дыры, появившиеся из-за вырезания контента.

    Обзор Hogwarts Legacy от всех четырёх факультетов 28

    Живые портреты делают где-то треть атмосферы замка

    Так ради чего стоит окунаться в Hogwarts Legacy? Точно не из-за основного сюжета. Определённо не из-за открытого мира вне Хогварца. Даже как симулятор ученика игра не работает — уроков преступно мало, за ночные прогулки никто не устраивает нагоняй, дружить с учениками вне узкого списка нельзя. Но вот как симулятор исследования волшебного замка игра бесподобна. Странички, которые нужно проявлять заклинанием Ревалео, рассказывают массу интересных подробностей о наполнении Хогварца. Запрятанные сундуки со всевозможными скинами хочется разыскивать, а многочисленные тайны и секреты — раскрыть все до единого. Так что если в вас силён дух исследователя, достойный студента факультета Рейвенкло, — Hogwarts Legacy ждёт!

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    Без всяких росмэнизмов!

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    Редактор
    Бывший главный редактор «Игромании», искренне любит игры, особенно старые пошаговые стратегии. Даже спустя столько лет? Всегда!

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