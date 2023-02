Обзор Hogwarts Legacy по факультетам: Слизерин!

Опыт обучения в школе чародейства и волшебства может значительно отличаться в зависимости от факультета, куда попадёт юный волшебник. И Hogwarts Legacy задумывалась как игра, которая сможет передать аутентичный опыт для каждого из факультетов. Нам захотелось сделать максимально всеобъемлющую рецензию — чтобы ученик каждого из факультетов смог поделиться своим опытом и мыслями. Так что незадого до релиза каждый из четырёх авторов выбрал себе факультет и стал с нетерпением ждать заветную сову с письмом… Третий обзор — за Слизерин!

Так, развесили уши от сказок этих вонючих грязнокровок? А теперь давайте я расскажу, как в этой графонистой песочнице всё обстоит на самом деле!

Перво-наперво скажу: настоящий чистокровный волшебник не знает, что такое проблемы с оптимизацией! У меня действительно не было почти никаких проблем с Hogwarts Legacy. До патча первого дня мелькали статтеры при переходе между локациями, но в остальном — даже на моей ноутбучной RTX 3060 игра спокойно работала на высоких настройках графики в FHD-разрешении. Единственная оговорка: я включил DLSS в режим качества и отключил рейтрейсинг. Ни единого вылета, артефакта картинки или разрыва не было, только изредка частота кадров в самых активных схватках просаживалась с 60 до 40 кадров. Так что без волшебных лучей на железе средней руки Hogwarts Legacy у меня работала отлично и выглядела более чем достойно.

А теперь к самой игре!

Я — образцовый студент Слизерина. Спортсмен, язва, эгоист и невыносимо амбициозный умник. И мне здесь просто не дают развернуться! Каждый урок одни и те же опостылевшие лица, все такие милые и доброжелательные — хоть на хлеб вместо джема намазывай! Фу, тошнит. Слизеринского здесь ничего нет — только в гостиной от обилия зелёного спать хочется, да Оминис Мракс расскажет, как его злой папаша научил его заклинанию Круциатус. Да я бы за такого отца Аваду Кедавру на первом встречном использовал, а он нос свой слепой воротит.

В этом моя главная проблема с Hogwarts Legacy и ролевым отыгрышем: в Слизерине начисто отсутствует дух Слизерина. Только прекрасная Имельда Рейес ещё напоминает, что шахматы — забава для скудоумных, а отбирать плюй-камни у соплежуев из Когтеврана — дело правильное и благородное! Соответственно, и мне быть гадом просто не разрешают: даже если я у кого-то что-то отбирал, кому-то хамил или просто говорил гадости и поощрял геноцид гоблинов, это совершенно ни на что не влияло.

Сами уроки мне тоже не понравились. За исключением первых занятий по чарам и защите от тёмных искусств так называемые уроки в Hogwarts Legacy — это мини-игры, где вас не учат новым механикам, а просто показывают красивую кат-сцену и просят пару раз нажать на кнопку или двинуть стиком. Соответственно, вы не получаете на уроке никаких знаний или навыков, которые потом будете использовать на протяжении всей игры. Порой доходит до абсурда: чтобы получить замораживающее заклинание Гласиус, мне пришлось летать на метле и лопать шарики. Потому что заклинанию меня обучала преподаватель полётов на метле. Как это должно мне помочь в использовании замораживающих чар — неизвестно.

То ли дело сами полёты на метле по окрестностям Хогвартса. Вдали от удушающего позитива занятий, где даже мрачный мракоборец Шарп оказывается милейшим пуськой, дают немного разгуляться. В окрестностях замка можно утонуть на много-много часов: вот пещера с сокровищами, а вот тут гнездо нюхлеров, которых можно поймать и продать в Хогсмиде, здесь окопались гоблины, а вон там — логово каких-то фантастических тварей, которых я с огромным удовольствием пошинкую своим Диффиндо.

Сами полёты тоже сделаны на удивление приятно, хотя мне и не хватило гибкости кастомизации и чувства прогрессии: по факту метла в игре всего одна, к ней можно покупать скины и установить три апгрейда. Впрочем, как я уже сказал, сам процесс исследования мира верхом на метле и выполнение соответствующих челленджей сделаны настолько тактильно приятно, что на примитивность механики просто закрываешь глаза.

Несмотря на визуальную бедность окрестностей Хогвартса и Хогсмида, здесь всегда есть чем заняться. Причём карта игрового мира сконструирована по принципу змейки: вы отправляетесь к появившемуся на карте маркеру, исследуете его, а потом понимаете, что вокруг уже закрытой точки интереса появились ещё четыре и рядом с ними появляются всё новые и новые… И вот вы полчаса назад обшаривали пещеры у станции Хогсмид, а теперь уже ищете следы древней магии в каких-то руинах у дракона на рогах. Хотя на первый взгляд Hogwarts Legacy и кажется классическим таймкиллером в открытом мире, на самом деле игровое пространство здесь структурировано гораздо интереснее.

Да и наполнение игрового мира в Hogwarts Legacy словно бы ближе не к классическим «ассассинам» или «хорайзонам», а скорее к The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Вместо боёв на каждом шагу вам предлагают собирать алхимические ингредиенты, решать загадки и искать сокровища. Только изредка вам будут попадаться аванпосты гоблинов, кладбища с инферналами и стоянки тёмных волшебников и браконьеров.

Приятно радует, что бои с монстрами, гоблинами и другими волшебниками кардинально отличаются друг от друга: с волшебниками нужно вступать в дуэли, гоблины используют собственную странную магию и комбинируют ближний бой с дальними атаками, а монстры постоянно идут на близкие контакты. Есть даже арены, на одной из которых можно спокойно пользоваться Непростительными заклятиями.

Как вы поняли, в открытом мире у вас почти полная свобода действий, а единственное ограничение — ваши навыки и продвижение по сюжету. Некоторые миссии и пазлы становятся доступными только после изучения конкретного заклинания или после продвижения по сюжету до определённой точки.

Парадоксально, но такая свобода действий… вырывает из погружения. Главному герою Hogwarts Legacy 15–16 лет, а он буквально за пару недель игрового времени изучает почти весь арсенал заклинаний, становится докой в магических науках травологии, твареведения и зельеварения и пользуется неограниченной свободной в открытом мире. Ему даже разрешают ходить по коридорам Хогвартса ночью!

На мой взгляд, это решается довольно простым сюжетным ходом: героя достаточно было сделать совершеннолетним. Честный симулятор студента волшебной школы не получился, так что хотя бы свободу исследования можно было сделать более нарративно оправданной. Да и восхищённые взгляды студентов вокруг тоже стали бы понятными — наконец-то появился человек, который может купить им нормального пива вместо сливочного!

Даже самому главному герою словно бы некомфортно в коротких штанишках пятнадцатилетки. В то время как основная сюжетная линия — это детская сказка в лучших традициях первых романов Роулинг, некоторые побочные миссии оказались не в пример более мрачными и взрослыми. Вы определённо будете ломать голову над семейной трагедией Себастьяна Сэллоу, и у вас наверняка подкатит ком к горлу, когда вас отправят искать пропавшего брата, а вы найдёте на его месте бездушного инфернала. Hogwarts Legacy словно бы не определилась, какой именно аудитории она хочет угодить, и в итоге взрослым игра может показаться инфантильной, а более юных она может отпугнуть некоторыми действительно сложными моральными дилеммами, пусть они и загнаны куда-то в дебри побочек.