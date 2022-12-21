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    #Marvel #лучшие игры #обзор игры

    Обзор Marvel’s Midnight Suns. Великолепный супергеройский XCOM

    21 декабря 2022
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    21.12.2022
    12847
    8 минут на чтение
    #Marvel #лучшие игры #обзор игры
    Обзор Marvel’s Midnight Suns. Великолепный супергеройский XCOM 7

    Вышедшая в начале декабря Marvel’s Midnight Suns от Firaxis, авторов возрождённого из пепла XCOM и всемирно почитаемой серии Civilization, полностью выпала из информационного пространства, толком там и не оказавшись. Всё внимание игроков и прессы оттянули на себя неоднозначный ужастик The Callisto Protocol и очередная, на этот раз хорошая часть NFS, с которыми «Полуночным солнцам» не повезло выйти в один день. Не очень получилось и с маркетингом — фанаты комиксов Marvel не спешат связываться с тактической RPG, а поклонники жанра с опаской смотрят на «карточный» геймплей. И будет очень обидно, если Marvel’s Midnight Suns повторит грустную судьбу своей прекрасной коллеги по лицензии Marvel’s Guardians of the Galaxy, — она не только заслуживает громкого успеха, но и вполне способна побороться за звание лучшей игры 2022 года.

    Жанр: тактическая RPG
    Разработчик: Firaxis
    Издатель: 2K
    Возрастной рейтинг: 12+
    Перевод: нет
    Платформы: PC, PS5, XSXS
    Играли на: PC
    Похоже на: XCOM 2 * Marvel: Ultimate Alliance * Серия Persona

    Согласно сюжетной завязке Marvel’s Midnight Suns, террористическая организация «Гидра» в очередной попытке установить мировое господство возрождает Лилит — могущественную суперзлодейку, Мать всех демонов. Единственной надеждой остановить демоническое вторжение при поддержке огромной квазинацистской организации становится дитя Лилит — Охотник. Древнего воина (или воительницу — это решает игрок), ровесника знаменитой салемской охоты на ведьм, возвращает из многовековой комы тайная организация «Полуночные солнца» во главе с сестрой Лилит, Сарой. Теперь они при гостевой поддержке членов команды Мстителей и Людей Икс должны остановить очередной конец света.

    Смотри не перепутай

     

    Обзор Marvel’s Midnight Suns. Великолепный супергеройский XCOM 10

    Marvel’s Midnight Suns не стоит путать с Midnight Sons — командой супергероев, которой было посвящено несколько связанных серий комиксов в начале 1990-х: «Ночные охотники», «Морбиус», «Даркхолд», «Призрачный гонщик» и «Доктор Стрэндж». Классический состав Полуночных сыновей включал сразу двух Призрачных гонщиков — Джонни Блэйза и Дэнни Кетча, Блэйда и Морбиуса, а противостояли они всё той же Лилит, Матери всех демонов. Руководил Сыновьями из закулисья, как оказалось, сам Доктор Стрэндж. Просуществовав три сюжетных арки и около сорока выпусков, серия Midnight Sons исчезла.

     

    Обзор Marvel’s Midnight Suns. Великолепный супергеройский XCOM 11

    В 2022 году Marvel перезапустила комикс уже под названием Midnight Suns, а новыми членами организации стали причастные к Академии Стрэнджа герои, включая Нико Минору и Ванду Максимофф, а также Блэйда, Росомаху и Мэджик — на текущий момент вышло пять выпусков комикса.

    С Росомахой подружиться

    Магистральный сюжет Marvel’s Midnight Suns вряд ли способен по-настоящему удивить не только давнишнего поклонника комиксов, но и даже условного фаната MCU — это масштабная, добротная, но довольно классическая история о противостоянии команды супергероев вышедшему из-под контроля злодейству мирового масштаба. С должной степенью пафоса, драмы и героического превозмогания сценаристы Firaxis показывают, как наши бравые подпольщики сражаются с «Гидрой» и их союзниками из Тёмного измерения, не забывая о фансервисе, ярких камео и соответствующей голливудской постановке. Особенно интересно наблюдать, как Лилит вербует в свои ряды не только известных злодеев, но и наших будущих напарников — благодаря демоническому влиянию на стороне плохишей оказываются Алая Ведьма и Брюс Беннер.

    Неожиданно то, что яркие эпизоды, например оборона Санктум Санкторума, или приятные камео вроде Джонни Блэйза теряются и как бы растворяются на фоне долгого, планомерного и комплексного развития отношений между героями — как внутри самой команды, поначалу расколотой, так и между Охотником и его напарниками. То, что Marvel’s Midnight Suns окажется интересной тактической игрой, было предсказуемо — всё-таки от авторов дилогии XCOM трудно ожидать иного. Но то, что игра на добрую треть состоит из налаживания дружбы между твоим альтер эго и дюжиной героев Marvel, становится полным сюрпризом.

    Обзор Marvel’s Midnight Suns. Великолепный супергеройский XCOM 9

    Чем-то это напоминает Fire Emblem или Persona — чтобы создать прочную связь с каким-нибудь героем, необходимо регулярно с ним общаться, выполнять персональные поручения и проводить вместе время. И то, насколько прекрасно это сделано в Midnight Suns, достойно отдельной похвалы. Каждый из 12 напарников — сложная, порой недоверчивая личность с тяжёлой судьбой, багажом сомнений и проблем, которые можно и нужно преодолевать вместе. В процессе общения мы не просто улучшаем способности героев, повышаем уровень сплочённости команды и открываем её новые боевые возможности, а искренне проникаемся чувствами и историями напарников. 

    Особенно в этом плане интересны те персонажи, которые не успели примелькаться в кино, сериалах или других играх. Например, ключевую роль в команде Охотника с самого начала играет волшебница Ульяна Распутина, более известная как Мэджик. Поначалу младшая сестра Колосса кажется циничной, бессердечной и хладнокровной интроверткой, но узнав её получше, понимаешь, что она стала такой не от хорошей жизни. Или знаменитый охотник на вампиров Блэйд поначалу относится к Охотнику как к потенциальной угрозе, а потом приглашает его принять участие в своём книжном клубе, чтобы поближе познакомиться с Кэрол Дэнверс.

    Обзор Marvel’s Midnight Suns. Великолепный супергеройский XCOM 8

    Неожиданно интересным получился даже сам главный герой. То, каким он будет — паладином в сияющих доспехах или безжалостным антигероем, определяется выбором реплик, прямо как в Mass Effect, но в любом из вариантов Охотник не предстаёт безликим аватаром — у него есть собственный голос, конфликт вынужденного мессианства с предназначенной ролью оружия в чужих руках плюс сложные отношения с матерью. Побочным эффектом его многовекового отсутствия становятся ироничные комментарии напарников. Те с радостью играют с легендарным героем в видеоигры и смотрят кино в гостиной, но и не упускают шанса лишний раз припомнить, что последние 300 лет тот откисал в каменном саркофаге. Это немного не вяжется с довольно мрачной атмосферой основного сюжета, зато делает Midnight Suns уникальной — мы много где могли взять под свой контроль Железного человека, но вот сыграть с Тони Старком в карты и поговорить по душам, глядя на звёзды, ещё не удавалось.

    Забойное трио

    Уникальность героев проявляется не только в общении с ними, но и в сражениях. Членов команды можно условно причислить к привычным MMORPG-типажам, но у каждого из них есть собственная фишка и уникальные умения: к примеру, Блэйд накладывает на врагов эффект кровотечения, Халк повышает атаку от генерируемой ярости, а Призрачный гонщик наращивает здоровье от поглощаемых душ и жертвует им же ради увеличенного урона. У каждого героя не меньше дюжины приёмов, а у Охотника вдвое больше — учитывая, что в бою участвует лишь трое супергероев, а в колоде каждый может держать не больше восьми карт, это создаёт буквально бесконечный простор для экспериментов.

    Обзор Marvel’s Midnight Suns. Великолепный супергеройский XCOM 6

    Боевая система тоже устроена занятно, а главное, она совсем не похожа на ту, что была в XCOM. Здесь нет ни привычных шансов попадания, ни системы укрытий, ни индивидуальных очков хода. В каждый раунд тебе дают сыграть три карты, поменять из руки две и лично передвинуть одного из персонажей в любое место на поле боя. Естественно, что на эти параметры можно и нужно влиять — есть умения, которые достаются бесплатно или возвращают потраченный ход, добавляют лишние передвижения или замену карт.

    Ещё одна интересная особенность Midnight Suns — интерактивное окружение, которое вовсе не ограничивается взрывающимися красными бочками. Иногда одним метким пинком большого ящика удаётся накрыть сразу группу врагов, а какого-нибудь суперзлодея проще на время вывести из строя, толкнув в трансформаторную будку. Хитрые ловушки можно создавать и самому — Призрачный гонщик умеет открывать на земле пылающий адский портал, бросок в который с высокой вероятностью отправит врага на свидание с Мефисто.

    Обзор Marvel’s Midnight Suns. Великолепный супергеройский XCOM 5

    Залог успеха — в правильном использовании всех этих возможностей и в тактически верных комбинациях умений подопечных. Например, способности Человека-паука к цепным атакам прекрасно работают в связке с умениями Мэджик, которая будет подвозить врагов через порталы поближе к Паркеру, а Капитан Америка с удовольствием прикроет своим щитом Алую Ведьму или Нико Минору, пока те готовятся обрушить на противников мощную магию. Лёгкой победы ждать не стоит — приспешники Лилит и солдаты «Гидры» хоть и не слишком хороши в командной работе, зато берут числом. Особенно жарко становится, когда на помощь к толпе простых культистов в незначительной побочной миссии неожиданно прибегает какой-нибудь босс: они, в отличие от большинства рядовых врагов, умеют и обездвиживать, и оглушать, и бить по площади. Поддерживать накал боёв помогает адаптивный уровень сложности — при блестящем выполнении нескольких заданий игра предложит выбрать уровень повыше, пропорционально увеличив прирост опыта и награду.

    Затем на развалинах часовни…

    Не так, как в XCOM, устроена и здешняя база. Да, во многом заниматься здесь придётся привычными делами — проводить научные исследования, анализировать разведданные и тренировать героев. Но само Аббатство устроено как полноценный социальный хаб, по которому главный герой перемещается с видом от третьего лица. Захотели открыть новые карты атак? Будьте добры спуститься в демоническую Кузницу, где шаманят Тони Старк и Стивен Стрэндж. Нужно выбрать следующее задание? В общей комнате установлен волшебный стол с картой регионов. Нужно улучшить какой-то навык? Блэйд ждёт на тренировочной площадке. Благодаря такому подходу с персонажами сдруживаешься ещё сильнее — одно дело наблюдать откуда-то сверху за тем, как Призрачный гонщик сжигает врагов в адском пекле, а другое — смотреть, как Робби Рейес в растянутой футболке чинит вместе с Питером Паркером свой «Додж Чарджер» в гараже.

    Обзор Marvel’s Midnight Suns. Великолепный супергеройский XCOM 4

    Ещё занятнее, что исследование Аббатства — отдельная игра в игре. Проходя второстепенные испытания и разгадывая пазлы, Охотник при активном участии призрака Агаты Харкнесс (её телевизионное воплощение вы могли видеть в сериале «Ванда/Вижн») получает дополнительные способности от Древних Богов, которые позволяют исследовать огромную территорию нашей базы. Наградой за любопытство будут волшебные сундучки, где лежат боевые предметы, эссенции для крафта карт, костюмы и раскраски для героев, которые здесь получились на диво хороши. В плане кастомизации Marvel’s Midnight Suns напрочь уделывает многие RPG — если для ваших соратников доступно по три-четыре костюма с десятком расцветок для каждого, то уж Охотника можно нарядить по всем правилам супергеройской моды.

    К сожалению, именно в Аббатстве заметно, что все старания художников и программистов ушли в основном на тактическую часть. И разрушаемое окружение, и модели персонажей, и спецэффекты выглядят так, словно они сошли прямиком с кадров летнего блокбастера. Можно часами любоваться на то, как бережно, с какой любовью и вниманием анимированы все персонажи, которые даже передвигаются на поле боя по-своему, — такой персонифицированности не было даже в Marvel’s Avengers. Но вот сам процесс исследования базы навевает не лучшие воспоминания о King’s Bounty II. С ней у Midnight Suns общий движок, и как минимум на ПК даже после огромного патча он работает на троечку с плюсом — и в битвах, и особенно в Аббатстве постоянно встречаются падения частоты кадров и вылеты.

    Обзор Marvel’s Midnight Suns. Великолепный супергеройский XCOM 3

    Но общих впечатлений эти проблемы не портят — все добрые 6070 часов, что уйдут на плотное прохождение, Marvel’s Midnight Suns умудряется удивлять. Драматичными личными историями героев, новыми механиками, постановкой, дизайном уровней или хотя бы юмором — не ленитесь читать то, что герои постят в свой общий чат, это просто уморительно.

    Marvel’s Midnight Suns оказалась не просто оригинальной и увлекательной тактической стратегией, но ещё и шикарным альманахом Marvel-историй в красочной упаковке. Новое творение Firaxis с одинаковым уважением относится как к преданным фанатам комиксов, так и к поклонникам жанра, так что ни тем, ни другим его пропускать не стоит. Даже если ради этого придётся искать обходной путь через Караганду или Стамбул.

    Обзор Marvel’s Midnight Suns. Великолепный супергеройский XCOM 2

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