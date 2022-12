Обзор Marvel’s Midnight Suns. Великолепный супергеройский XCOM

Вышедшая в начале декабря Marvel’s Midnight Suns от Firaxis, авторов возрождённого из пепла XCOM и всемирно почитаемой серии Civilization, полностью выпала из информационного пространства, толком там и не оказавшись. Всё внимание игроков и прессы оттянули на себя неоднозначный ужастик The Callisto Protocol и очередная, на этот раз хорошая часть NFS, с которыми «Полуночным солнцам» не повезло выйти в один день. Не очень получилось и с маркетингом — фанаты комиксов Marvel не спешат связываться с тактической RPG, а поклонники жанра с опаской смотрят на «карточный» геймплей. И будет очень обидно, если Marvel’s Midnight Suns повторит грустную судьбу своей прекрасной коллеги по лицензии Marvel’s Guardians of the Galaxy, — она не только заслуживает громкого успеха, но и вполне способна побороться за звание лучшей игры 2022 года.