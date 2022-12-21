Обзор Marvel’s Midnight Suns. Великолепный супергеройский XCOM

Вышедшая в начале декабря Marvel’s Midnight Suns от Firaxis, авторов возрождённого из пепла XCOM и всемирно почитаемой серии Civilization, полностью выпала из информационного пространства, толком там и не оказавшись. Всё внимание игроков и прессы оттянули на себя неоднозначный ужастик The Callisto Protocol и очередная, на этот раз хорошая часть NFS, с которыми «Полуночным солнцам» не повезло выйти в один день. Не очень получилось и с маркетингом — фанаты комиксов Marvel не спешат связываться с тактической RPG, а поклонники жанра с опаской смотрят на «карточный» геймплей. И будет очень обидно, если Marvel’s Midnight Suns повторит грустную судьбу своей прекрасной коллеги по лицензии Marvel’s Guardians of the Galaxy, — она не только заслуживает громкого успеха, но и вполне способна побороться за звание лучшей игры 2022 года.

Жанр: тактическая RPG

Разработчик: Firaxis

Издатель: 2K

Возрастной рейтинг: 12+

Перевод: нет

Платформы: PC, PS5, XSXS

Играли на: PC

Похоже на: XCOM 2 * Marvel: Ultimate Alliance * Серия Persona

Согласно сюжетной завязке Marvel’s Midnight Suns, террористическая организация «Гидра» в очередной попытке установить мировое господство возрождает Лилит — могущественную суперзлодейку, Мать всех демонов. Единственной надеждой остановить демоническое вторжение при поддержке огромной квазинацистской организации становится дитя Лилит — Охотник. Древнего воина (или воительницу — это решает игрок), ровесника знаменитой салемской охоты на ведьм, возвращает из многовековой комы тайная организация «Полуночные солнца» во главе с сестрой Лилит, Сарой. Теперь они при гостевой поддержке членов команды Мстителей и Людей Икс должны остановить очередной конец света.

Смотри не перепутай Marvel’s Midnight Suns не стоит путать с Midnight Sons — командой супергероев, которой было посвящено несколько связанных серий комиксов в начале 1990-х: «Ночные охотники», «Морбиус», «Даркхолд», «Призрачный гонщик» и «Доктор Стрэндж». Классический состав Полуночных сыновей включал сразу двух Призрачных гонщиков — Джонни Блэйза и Дэнни Кетча, Блэйда и Морбиуса, а противостояли они всё той же Лилит, Матери всех демонов. Руководил Сыновьями из закулисья, как оказалось, сам Доктор Стрэндж. Просуществовав три сюжетных арки и около сорока выпусков, серия Midnight Sons исчезла. В 2022 году Marvel перезапустила комикс уже под названием Midnight Suns, а новыми членами организации стали причастные к Академии Стрэнджа герои, включая Нико Минору и Ванду Максимофф, а также Блэйда, Росомаху и Мэджик — на текущий момент вышло пять выпусков комикса.

С Росомахой подружиться

Магистральный сюжет Marvel’s Midnight Suns вряд ли способен по-настоящему удивить не только давнишнего поклонника комиксов, но и даже условного фаната MCU — это масштабная, добротная, но довольно классическая история о противостоянии команды супергероев вышедшему из-под контроля злодейству мирового масштаба. С должной степенью пафоса, драмы и героического превозмогания сценаристы Firaxis показывают, как наши бравые подпольщики сражаются с «Гидрой» и их союзниками из Тёмного измерения, не забывая о фансервисе, ярких камео и соответствующей голливудской постановке. Особенно интересно наблюдать, как Лилит вербует в свои ряды не только известных злодеев, но и наших будущих напарников — благодаря демоническому влиянию на стороне плохишей оказываются Алая Ведьма и Брюс Беннер.

Неожиданно то, что яркие эпизоды, например оборона Санктум Санкторума, или приятные камео вроде Джонни Блэйза теряются и как бы растворяются на фоне долгого, планомерного и комплексного развития отношений между героями — как внутри самой команды, поначалу расколотой, так и между Охотником и его напарниками. То, что Marvel’s Midnight Suns окажется интересной тактической игрой, было предсказуемо — всё-таки от авторов дилогии XCOM трудно ожидать иного. Но то, что игра на добрую треть состоит из налаживания дружбы между твоим альтер эго и дюжиной героев Marvel, становится полным сюрпризом.

Чем-то это напоминает Fire Emblem или Persona — чтобы создать прочную связь с каким-нибудь героем, необходимо регулярно с ним общаться, выполнять персональные поручения и проводить вместе время. И то, насколько прекрасно это сделано в Midnight Suns, достойно отдельной похвалы. Каждый из 12 напарников — сложная, порой недоверчивая личность с тяжёлой судьбой, багажом сомнений и проблем, которые можно и нужно преодолевать вместе. В процессе общения мы не просто улучшаем способности героев, повышаем уровень сплочённости команды и открываем её новые боевые возможности, а искренне проникаемся чувствами и историями напарников.

Особенно в этом плане интересны те персонажи, которые не успели примелькаться в кино, сериалах или других играх. Например, ключевую роль в команде Охотника с самого начала играет волшебница Ульяна Распутина, более известная как Мэджик. Поначалу младшая сестра Колосса кажется циничной, бессердечной и хладнокровной интроверткой, но узнав её получше, понимаешь, что она стала такой не от хорошей жизни. Или знаменитый охотник на вампиров Блэйд поначалу относится к Охотнику как к потенциальной угрозе, а потом приглашает его принять участие в своём книжном клубе, чтобы поближе познакомиться с Кэрол Дэнверс.

Неожиданно интересным получился даже сам главный герой. То, каким он будет — паладином в сияющих доспехах или безжалостным антигероем, определяется выбором реплик, прямо как в Mass Effect, но в любом из вариантов Охотник не предстаёт безликим аватаром — у него есть собственный голос, конфликт вынужденного мессианства с предназначенной ролью оружия в чужих руках плюс сложные отношения с матерью. Побочным эффектом его многовекового отсутствия становятся ироничные комментарии напарников. Те с радостью играют с легендарным героем в видеоигры и смотрят кино в гостиной, но и не упускают шанса лишний раз припомнить, что последние 300 лет тот откисал в каменном саркофаге. Это немного не вяжется с довольно мрачной атмосферой основного сюжета, зато делает Midnight Suns уникальной — мы много где могли взять под свой контроль Железного человека, но вот сыграть с Тони Старком в карты и поговорить по душам, глядя на звёзды, ещё не удавалось.

Забойное трио

Уникальность героев проявляется не только в общении с ними, но и в сражениях. Членов команды можно условно причислить к привычным MMORPG-типажам, но у каждого из них есть собственная фишка и уникальные умения: к примеру, Блэйд накладывает на врагов эффект кровотечения, Халк повышает атаку от генерируемой ярости, а Призрачный гонщик наращивает здоровье от поглощаемых душ и жертвует им же ради увеличенного урона. У каждого героя не меньше дюжины приёмов, а у Охотника вдвое больше — учитывая, что в бою участвует лишь трое супергероев, а в колоде каждый может держать не больше восьми карт, это создаёт буквально бесконечный простор для экспериментов.

Боевая система тоже устроена занятно, а главное, она совсем не похожа на ту, что была в XCOM. Здесь нет ни привычных шансов попадания, ни системы укрытий, ни индивидуальных очков хода. В каждый раунд тебе дают сыграть три карты, поменять из руки две и лично передвинуть одного из персонажей в любое место на поле боя. Естественно, что на эти параметры можно и нужно влиять — есть умения, которые достаются бесплатно или возвращают потраченный ход, добавляют лишние передвижения или замену карт.

Ещё одна интересная особенность Midnight Suns — интерактивное окружение, которое вовсе не ограничивается взрывающимися красными бочками. Иногда одним метким пинком большого ящика удаётся накрыть сразу группу врагов, а какого-нибудь суперзлодея проще на время вывести из строя, толкнув в трансформаторную будку. Хитрые ловушки можно создавать и самому — Призрачный гонщик умеет открывать на земле пылающий адский портал, бросок в который с высокой вероятностью отправит врага на свидание с Мефисто.

Залог успеха — в правильном использовании всех этих возможностей и в тактически верных комбинациях умений подопечных. Например, способности Человека-паука к цепным атакам прекрасно работают в связке с умениями Мэджик, которая будет подвозить врагов через порталы поближе к Паркеру, а Капитан Америка с удовольствием прикроет своим щитом Алую Ведьму или Нико Минору, пока те готовятся обрушить на противников мощную магию. Лёгкой победы ждать не стоит — приспешники Лилит и солдаты «Гидры» хоть и не слишком хороши в командной работе, зато берут числом. Особенно жарко становится, когда на помощь к толпе простых культистов в незначительной побочной миссии неожиданно прибегает какой-нибудь босс: они, в отличие от большинства рядовых врагов, умеют и обездвиживать, и оглушать, и бить по площади. Поддерживать накал боёв помогает адаптивный уровень сложности — при блестящем выполнении нескольких заданий игра предложит выбрать уровень повыше, пропорционально увеличив прирост опыта и награду.

Затем на развалинах часовни…

Не так, как в XCOM, устроена и здешняя база. Да, во многом заниматься здесь придётся привычными делами — проводить научные исследования, анализировать разведданные и тренировать героев. Но само Аббатство устроено как полноценный социальный хаб, по которому главный герой перемещается с видом от третьего лица. Захотели открыть новые карты атак? Будьте добры спуститься в демоническую Кузницу, где шаманят Тони Старк и Стивен Стрэндж. Нужно выбрать следующее задание? В общей комнате установлен волшебный стол с картой регионов. Нужно улучшить какой-то навык? Блэйд ждёт на тренировочной площадке. Благодаря такому подходу с персонажами сдруживаешься ещё сильнее — одно дело наблюдать откуда-то сверху за тем, как Призрачный гонщик сжигает врагов в адском пекле, а другое — смотреть, как Робби Рейес в растянутой футболке чинит вместе с Питером Паркером свой «Додж Чарджер» в гараже.

Ещё занятнее, что исследование Аббатства — отдельная игра в игре. Проходя второстепенные испытания и разгадывая пазлы, Охотник при активном участии призрака Агаты Харкнесс (её телевизионное воплощение вы могли видеть в сериале «Ванда/Вижн») получает дополнительные способности от Древних Богов, которые позволяют исследовать огромную территорию нашей базы. Наградой за любопытство будут волшебные сундучки, где лежат боевые предметы, эссенции для крафта карт, костюмы и раскраски для героев, которые здесь получились на диво хороши. В плане кастомизации Marvel’s Midnight Suns напрочь уделывает многие RPG — если для ваших соратников доступно по три-четыре костюма с десятком расцветок для каждого, то уж Охотника можно нарядить по всем правилам супергеройской моды.

К сожалению, именно в Аббатстве заметно, что все старания художников и программистов ушли в основном на тактическую часть. И разрушаемое окружение, и модели персонажей, и спецэффекты выглядят так, словно они сошли прямиком с кадров летнего блокбастера. Можно часами любоваться на то, как бережно, с какой любовью и вниманием анимированы все персонажи, которые даже передвигаются на поле боя по-своему, — такой персонифицированности не было даже в Marvel’s Avengers. Но вот сам процесс исследования базы навевает не лучшие воспоминания о King’s Bounty II. С ней у Midnight Suns общий движок, и как минимум на ПК даже после огромного патча он работает на троечку с плюсом — и в битвах, и особенно в Аббатстве постоянно встречаются падения частоты кадров и вылеты.

Но общих впечатлений эти проблемы не портят — все добрые 60–70 часов, что уйдут на плотное прохождение, Marvel’s Midnight Suns умудряется удивлять. Драматичными личными историями героев, новыми механиками, постановкой, дизайном уровней или хотя бы юмором — не ленитесь читать то, что герои постят в свой общий чат, это просто уморительно.