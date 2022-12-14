Обзор Warhammer 40,000: Darktide. Не щади еретиков!

В городе-улье Терциуме пора навести порядок. Мерзкие еретики, мутанты и демоны хаоса облюбовали местные подземелья и мешают порядочным людям нести в мир святую волю Бога-Императора. Что это значит? Правильно — хватай лазган, салага, и отправляйся на миссию с другими такими же никчёмными смертниками. Если справитесь, значит, вам просто повезло. Не справитесь — ничего страшного. Найдём других.

Жанр: кооперативный экшен от первого лица, RPG

Разработчик: Fatshark

Издатель: Fatshark

Платформы: PC

Похоже на: Дилогия Warhammer: Vermintide * дилогия Left 4 Dead * Back 4 Blood

В 2015 году шведская студия Fatshark совершила гениальный в своей простоте манёвр. Она взяла геймплейную основу сверхпопулярной кооперативной игры Left 4 Dead и наложила на неё сверхпопулярный сеттинг Warhammer Fantasy. Получившаяся на выходе Warhammer: Vermintide не только интриговала своей задумкой, но и на деле была очень качественным проектом, сумевшим взять сильные черты у обеих игр.

Как и в Left 4 Dead, здесь четыре отважных героя пытались добраться из точки А в точку Б, прорываясь сквозь бесчисленные орды противников и сражаясь с хитрыми мини-боссами. Вот только туповатых оживших мертвецов заменили на таких же туповатых, но куда более обаятельных крысолюдей скавенов. А основным орудием для выживания вместо современных автоматов и пистолетов сделали мечи, топоры, двуручные молоты и другие атрибуты фэнтезийного средневековья.

Рубить тысячи крыс в компании друзей оказалось невероятно весело, поэтому уже в 2018 году Fatshark выпустила полноценный сиквел Vermintide, продолжающий сюжетную кампанию оригинала и добавляющий в уже успешную формулу несколько мощных улучшений. Игра снова пришлась по вкусу как фанатам Warhammer, так и ценителям качественных кооперативных развлечений. И перед разработчиками ожидаемо встал вопрос о том, что же делать дальше: либо попытаться провернуть свой успешный трюк уже в третий раз, либо попытать счастья в «братском» сеттинге Warhammer 40,000, также пользующемся огромной популярностью.

Команда Fatshark выбрала второй путь и не прогадала. Кажется…

События Warhammer 40,000: Darktide разворачиваются в мрачном сорок первом тысячелетии. Огромный тюремный корабль перевозит заключённых на планету Атома Прайм, как вдруг на борт врываются последователи бога разложения Нургла и начинают без разбора убивать всех вокруг. Главный герой, один из осуждённых на смертную казнь, помогает силам Империи отбить корабль и в «награду» получает очень заманчивую возможность — не дожидаться казни, а поработать пушечным мясом под началом Инквизиции. После этого его объединяют в команду с другими такими же счастливчиками и отправляют вершить правосудие в тёмные подземелья города-улья Терциума.

В отличие от Vermintide, в Darktide персонажа можно создать самостоятельно, выбирая его профессию, родной мир, предысторию, переломный момент в жизни и внешность — словно в настольной ролевой игре. И если фрагменты биографии и шрамы на лице — это элементы чисто косметические, то класс непосредственно влияет на геймплей, доступные виды оружия и уникальное дерево талантов. Итак, кто же сражается за будущее Терциума:

Снайпер — ветеран боевых действий, эксперт по выживанию и обладатель чёрного пояса по боям на сапёрных лопатках. Может носить с собой огромное количество боеприпасов и имеет доступ к самому эффективному дальнобойному оружию. Его активная способность позволяет подсветить всех элитных противников в зоне видимости и в течение нескольких секунд наносить по ним повышенный урон. Собственно, в команде Снайпер играет роль главного дальнобойного бойца: держится преимущественно позади отряда, быстро расправляется с вражескими стрелками и наносит колоссальный урон по слабым точкам противников. Этот класс будет интересен в первую очередь тем, кто подустал от ближнего боя в Vermintide и хочет более «классического» геймплея в стиле Left 4 Dead.

Проповедник — агрессивный фанатик-берсеркер, способный уложить любого врага на лопатки голыми кулаками и святой верой в Бога-Императора. Имеет самую высокую скорость атаки в ближнем бою, приличный запас выносливости и доступ к уникальному дробящему оружию. В дополнение к этому увеличивает силу собственной атаки, получая урон, не погибает от летальных атак и оглушает целые орды противников специальными гранатами. Активная способность — ворваться в самую гущу битвы с молотом наперевес и нанести огромный урон первому попавшемуся на пути неприятелю. Этот класс подойдёт любителям агрессивного геймплея, интересного холодного оружия и сочного мясного рубилова.

Псикинетик — могущественный псайкер на службе Инквизиции, предпочитающий силу собственного разума любому огнестрельному оружию. Любит держаться на расстоянии и взрывать головы врагам своими пси-способностями. Наносит самый высокий урон по элитным противникам и мини-боссам, не тратит боеприпасов при стрельбе из специальных психосиловых посохов и умеет накапливать баффы на урон, эффективно используя навыки. Активная способность позволяет отбросить от себя целую орду противников и одновременно с этим снизить значение местной шкалы «перегрева», на которой завязаны все навыки Псикинетика. По геймплею персонаж сильно напоминает Сиенну из Vermintide. Он отлично подойдёт тем, кто уважает магию, дальний бой и хочет наносить колоссальный урон по одиночным целям.

Череполом — огромный непробиваемый огрин. Настолько же тупой, насколько и обаятельный. Держится в первых рядах, в одиночку отражая атаки орд неприятелей и защищая союзников. Может носить щиты, эффективнее всех умеет поднимать раненых членов команды и сбивает врагов с ног своими размашистыми атаками. В дальнем бою предпочитает дробовики и гранатомёты, а вместо одной гранаты бросает целую коробку. Правда, они не взрываются, а просто придавливают противника своим весом — извилин на то, чтобы вынуть чеку, у огрина не хватило. Геймплейно представляет собой микс из танка и героя поддержки, отлично подойдёт тем, кто хочет сражаться в первых рядах и приносить пользу команде.

Играть за любого героя из этого квартета весело и интересно. А ещё, в отличие от Vermintide, в Darktide можно брать в команду представителей одного класса — например, сейчас YouTube заполонили ролики о комичных похождениях целого отряда огринов-дуболомов. Геймплей же в целом получился похожим на тот, что был в игре-предшественнице, но сильно прибавил в динамике боёв: персонажи наконец-то могут быстро бегать, делать подкаты, уклоняясь от пуль, и проводить серии атак на огромной скорости. А ещё в Darktide возникла необходимость пользоваться объектами на уровне в качестве укрытий — иначе велик риск лишиться жизни из-за единственного меткого выстрела вражеского снайпера.

Всё, что касается ощущений от боёв, в игре сделано на ура. Устраивать кровавую баню с участием еретиков и демонов очень весело, а каждый удар цепным мечом или молотом ощущается почти физически. Особенно здорово сделаны эффекты, когда, например, ты срубаешь очередному мутанту голову мечом, и по твоему экрану разбрызгивается отвратительное месиво из крови, гноя и червей. В такие моменты мой внутренний садист очень радовался и всё время просил добавки.

Отлично раскрывается и сеттинг сорок первого тысячелетия. Игроков не перегружают обилием специфических терминов, но дают им прочувствовать жизнь на службе Империума Человечества с самых низов — собственно, на этом и строится местный сюжет. Игровые уровни никак не связаны друг с другом логически, но между ними с протагонистом общается начальство, регулярно давая понять, что он не благородный герой-спаситель, а самое обычное пушечное мясо. К этому добавляются мрачные, но поражающие своими масштабами и шикарным убранством локации, а также стильное вооружение, которое не только интересно выглядит и звучит, но и позволяет почувствовать себя настоящим воителем — убийцей ксеносов.

Впрочем, в сеттинге кроется и ряд проблем. На фоне потешных и разговорчивых скавенов из Vermintide противники здесь кажутся совсем уж безликими и неинтересными болванчиками. У них нет запоминающихся уникальных фраз, они не слишком отличаются друг от друга визуально, да и игромеханически они сделаны не то чтобы изобретательно — один «элитник» носит дробовик, другой огнемёт, а третий выстреливает сетью. Вот и вся разница.

На этом фоне особенно хорошо выглядят противники-демоны, которым подвезли и уникальный дизайн, и манеру поведения. Например, четвероногая адская гончая, играющая здесь роль Охотника из Left 4 Dead (или Ассасина из Vermintide). Или практически неубиваемый Демонхост, что-то среднее между Ведьмой из Left 4 Dead и Карги из Back 4 Blood. И это всего лишь пара интересных врагов из десятка доступных.

То же самое и с центральными персонажами. В Vermintide у нас были заранее прописанные герои со своей историей и багажом за плечами. У них была определённая динамика в команде: они спорили и много шутили, постоянно подкалывая друг друга и оперируя фактами об устройстве местного мира. В Darktide же нет и намёка на подобное. Создаваемые нами герои абсолютно безликие, а их попытки общаться друг с другом заскриптованы таким образом, что из любого диалога выходит бессвязная белиберда. Усугубляет ситуацию и тот факт, что в игре нет глобального сюжета и конечной цели. Проходи миссии со случайно сгенерированным набором условий да изредка получай нагоняй от начальства — из-за этого игра кажется ужасно пустой, хотя она под завязку наполнена качественным контентом.

Остаётся лишь надеяться, что команда Fatshark добавит какой-нибудь финальный уровень с мощным сюжетным боссом в одном из будущих обновлений. Иначе окажется, что мы получили очередную бесконечную и фактически бессюжетную игру-сервис — и это при том, что «сценарий» к Darktide писал Дэн Абнетт, автор некоторых самых популярных романов во вселенной Warhammer 40,000.